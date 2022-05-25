«Бчбшная мазня» и «плевок в лицо». Как провластные активисты и пропагандисты борются за отмену концертов и выставок

Баста — за то, что «ни словом не поддержал Россию и Беларусь»

19 мая приостановили продажу билетов на минский концерт музыканта Басты, намеченный на 5 июня. На инфолинии мероприятия рассказали, что «там управление культуры что-то решает». Сегодня организаторы концерта сообщили «Медиазоне», что его судьба будет понятна в ближайшие пару дней

Что именно происходит с выступлением музыканта, пока непонятно, но в течение нескольких месяцев против концерта высказываются провластные активисты и сотрудники государственных СМИ.

6 апреля телеграм-канал «Ваши сливы» написал пост, в котором утверждалось, что Баста «топил за госпереворот и писал посты в поддержку экстремистов». Автор поста удивлялся, что музыканту вообще разрешили выступать в Беларуси.

— И пока Безруков выступает в госпиталях для раненых русских бойцов, мы будем давать площадки для чёса всяким мразям, которые ни словом не поддержали Россию и Беларусь? — вопрошал он.

На рэпера накинулись и другие провластные активисты, среди которых Ольга Бондарева. Сперва она припомнила музыканту несколько его постов в инстаграме. Один из них — это известная фотография с протестов 2020 года, на которой пожилой мужчина стоит напротив омоновца. Баста подписал ее лаконично: «Беларусь!».

На этом активистка не остановилась: она написала музыканту в инстаграме и предложила ему извиниться за свои слова, чтобы иметь возможность выступать в стране, поскольку сейчас его позиция «имеет оттенок поддержки террористов и госпереворотчиков». Чтобы лучше понять политические убеждения рэпера, Бондарева спросила у него, поддерживает ли он «спецоперацию Москвы по денацификации и демилитаризации Украины». Ответа, судя по всему, она не получила.

В середине мая, за несколько дней до приостановки продажи билетов, сотрудник СТВ Григорий Азаренок написал: «Если концерт Басты пройдёт в Минск-арене это будет означать одно: такие решения у нас принимает какой-то змагар. Он поддерживает госпереворот, попытку убийства Президента, санкции».

«Арт-Минск» — за «бчбшную мазню»

12 мая в столице открылась художественная выставка «Арт-Минск», однако несколько десятков художников не смогли принять в ней участие, а некоторые из допущенных авторов были вынуждены снять свои работы. Как рассказали сами художники «Нашай Нiве», работы многих авторов не пустили на выставку в последний момент, поскольку те попали в список «неблагонадежных». Позже в ответ на действия властей арт-менеджерка Ксения Тырсикова создала для снятых картин специальную виртуальную галерею «Стоп! Снято».

К выставке было много претензий со стороны провластных активистов и государственных журналистов. Особенно бурное негодование вызвала «E.V.A. (Especially Valuable Artwork)» Андрея Терехова, повторяющая «Еву» Хаима Сутина, ставшую одним из символов протестов 2020 года.

— Тот, кто на выставку «Арт-Минск» притащил «Еву» Сутина — мразь и подонок, — писал ведущий СТВ Григорий Азаренок. — Он не «ценит искусство». Он прекрасно понимает, что значит эта картина. Он хорошо знает, что ее использовал штаб Бабарико, что это стало символом бабской тройки, что ее развешивали на домах, чтобы пометить их как «пратэстные».

По мнению Азаренка, присутствие картины на выставке — это «такой кивок для своих — "мы тут, до нас не добрались, они тупые, эти ябатьки, а мы-то — ого-го…придет наше время"». Сняли ли в итоге картину с выставки, неизвестно.

Спустя неделю после открытия «Арт-Минска» туда наведалась сотрудница «СБ.Беларусь сегодня» Людмила Гладкая вместе с провластным активистом Станиславом Яшкевичем. Свое посещение выставки пропагандистка назвала «очистительным культпоходом», а суть его во многом похожа на ее прошлый визит в книжный магазин «Кнігаўка», закончившийся арестом издателя Андрея Янушкевича.

«Вы еще не читали эту книгу, а уже делаете оценки». Перед обыском в книжном магазине туда пришли Азаренок и Гладкая

Интерес Гладкой вызвала художница Надя Бука, которая, по ее мнению, «как только не замаралась летом 2020-го». В качестве доказательства пропагандистка привела скриншоты постов Буки с поддержкой украинцев и осуждением фальсификации выборов. Отдельно Гладкая отметила пост, в котором художница удивлялась, что некоторые ее картины висят в галерее, несмотря на «жесткую цензуру».

— Действительно, а почему висят? Люди спрашивают. Мы этот вопрос переадресовали, по компетенции , — написала Гладкая. — Сегодня пошли проверить, «висит» ли Бука на прежнем месте?

По словам сотрудницы «СБ», во Дворце искусстве ей сообщили, что 20 мая художница сама забрала картины с выставки.

— Ну вот и чудненько. Однако в одном зале остались открытки «художницы». Да, выставка будет работать до 12 июня. Но уже без бэчэбэшной мазни, — подытожила Гладкая.

«Каста» — за «плевок в лицо» силовикам

9 апреля 2021 года российская группа «Каста», выпустившая за полгода до этого клип на песню «Выходи гулять», посвященный теме насилия со стороны силовиков, сообщила об отмене своего минского концерта. По утверждению Влади, одного из участников «Касты», за два дня до мероприятия управление культуры Мингорисполкома, «изучив материалы и тексты песен», аннулировало гастрольное удостоверение группы.

Еще за три дня до отмены выступления провластный телеграм-канал «Желтые сливы» написал, что концерт не состоится, а причиной этому послужила «Выходи гулять».

— Ну вот и скажите, как вы себе представляете охрану концерта милицией, которую охраняемые за людей не считают? Это просто плевок в лицо, который никто терпеть не собирается. Рассказывают, что когда эта новость дошла до людей с большими звездами на погонах, от удара кулака чуть не треснул массивный рабочий стол… — написали «Желтые сливы» и добавили, что «Каста» не будет выступать в Минске «до публичного покаяния на "Славянском базаре"».

ЛСП — за солиста, который «аж из штанов выпрыгивал, так топил за госпереворот»

Концерт группы ЛСП, запланированный на 23 октября 2021 года, в итоге не состоялся «по независящим от артиста и организатора причинам». Официально причина отмены не уточнялась, но за два дня до этого провластный телеграм-канал «Ваши сливы» опубликовал пост, в котором утверждалось, что группа выступила «против действующей власти», а ее солист Олег Савченко «аж из штанов выпрыгивал, так топил за госпереворот».

— В своём высере за 13 августа это существо аж тряслось от радости, что вот-вот в нашей стране разразится война. А сегодня эта мразь как ни в чем ни бывало едет в Минске свои бесталанные вирши петь. Что, гнида, деньги не пахнут? Жестокость силовиков тебя больше не беспокоит? Молиться и гордиться за бандитов больше не хочется? И посты из инсты по этой причине удалил, слизняк? — возмущались в телеграм-канале.

«Ваши сливы» отсылают к посту музыканта в инстаграме, опубликованному в разгар послевыборных протестов. В нем он выражал гордость за беларусов и призывал остановить насилие.

— Я молюсь, чтобы вторая партизанская война, накрывшая Беларусь спустя восемь десятилетий, не только воскресила из пепла нашу национальную гордость и самосознание (это уже свершившийся факт, глупо отрицать), но и позволила этому аисту гордо лететь над планетой, расправив свои белоснежные крылья. Потому что если жестокость не прекратится, мы, белорусы, просто исчезнем с лица Земли, — писал Савченко.

«БеспринцЫпные чтения» — за слова о «мерзавце» Лукашенко

Не состоялись и намеченные на декабрь 2021 года «БеспринцЫпные чтения». По официальной информации, минчане не смогли увидеть литературно-театральный проект публициста Александра Цыпкина «в связи с введением новых ограничений на проведение массовых мероприятий, связанных с эпидемиологической ситуацией».

Однако еще за неделю до мероприятия «Желтые сливы» посвятили Цыпкину отдельный пост, в котором припомнили, что публицист на одном из стримов назвал Лукашенко «мерзавцем».

— Так тогда в эфире и сказал: «К Лукашенко не поеду, потому что он мерзавец». Но смотри-ка, едет! <﻿…﻿> Может быть, ответственные за гастрольные удостоверения люди удивятся вместо нас? — задавались вопросом авторы «Желтых слив».

Global Women Forum 2.0 — за сочувствие репрессированным беларусам

Запланированный на 16 октября 2021 года женский форум Global Women Forum 2.0, в котором, по словам организаторов, должны были принять участие около 5 тысяч человек, тоже не состоялся в Минске. Дворец спорта «экстренно» закрыли из-за «сложной эпидемиологической обстановки». При этом сами организаторы, по их утверждению, узнали об этом за сутки до мероприятия.

— Мы сами в полном шоке, до 16:00 сегодняшнего дня мы были полностью уверены в том, что мероприятия состоится. У нас было разрешение на проведение мероприятия. Мы начали монтаж площадки, приехали партнеры, прилетели спикеры. Все было готово и без запретов, — писали они.

Утром 15 октября «Желтые сливы» написали, что участница форума Саша Митрошина — «инстасамка, фемка и блогерка из Москоу-сити, очень сильно сочувствующая бчб» и выложили фрагмент ее интервью журналистке Ирине Шихман. В этом интервью Митрошина, которая до 12 лет жила в Беларуси, выразила беларусам сочувствие: «Было очень печально, когда начались репрессии, санкции — и смотреть на то, что продолжает происходить реально грустно».

— Вот тогда и возникает вопрос, а на кой она тут нам сдалась? Подростков в бчб-зуммеров превращать? А?, — вопрошали «Желтые сливы».

Выставка в «Центре городской жизни» — за «прославление и легализацию нацизма»

30 марта Мингорсуд приговорил художника Алеся Пушкина к 5 годам колонии за надругательство над госсимволами и разжигание вражды. По версии следствия, он «выполнял и размещал в открытом доступе портреты пособников нацистских преступников в образе белорусских патриотов и героических личностей» и «на постоянной основе участвовал в незаконных акциях».

Поводом для уголовного дела послужила выставка в гродненском «Центре городской жизни» в марте 2021 года, на которой Пушкин представил картину с Евгением Жихарем, охарактеризовав его как участника «белорусского сопротивления» и «борца с большевиками». Генпрокуратура посчитала иначе, назвав Жихаря главой отряда «из бывших полицаев и других предателей», которые с 1946 года в течение 9 лет «совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге».

На третий день работы выставки провластная активистка Ольга Бондарева опубликовала письмо, которое, по ее словам, некий житель Гродно отправил в горисполком. Автор письма утверждал, что в городе «открыли бчб-выставку», а Пушкин «привез в Гродно свои незатейливые картинки, прославляющие в том числе нацистского прихвостня, диверсанта и преступника Евгения Жихаря».

— То есть, фактически, власти Гродно спокойно дали «добро» на прославление и легализацию нацизма? Ну ведь кто-то же дал разрешение на открытие этой мерзкой выставки? — спрашивал автор письма.

По его мнению, «в гродненском исполкоме и прочих организациях у нас сидят потомки полицаев, нежно опекающие таких вот "монументалистов"». В письме требовалось немедленно закрыть выставку и наказать виновных в ее проведении.

— Эх! Иосиф Виссарионович, при Вас бы такого не случилось, это точно… — сетовал автор. — В противном случае, весь личный состав идеологического отдела гродненского горисполкома сменил бы место жительства на солнечный Магадан, а «известный монументалист» — пополнил бы список растрелянных врагов народа. И это было бы правильно.

На следующий день на картину обратили внимание и «Желтые Сливы». Их претензии к картине совпадали с последующими претензиями Генпрокуратуры, а самого Пушкина и сотрудников «Центра городской жизни» авторы канала назвали «откровенными нациками» и «предателями». Через семь часов после публикации поста, «ЖС» написали новый, в котором говорилось о закрытии выставки — и не обошли стороной свою роль в этом событии.

— В общем, «Жёлтые Сливы» сделали мероприятию самую лучшую рекламу, какую только смогли. А как известно, реклама — двигатель прогресса. И реклама сработала, впрочем, мы в этом и не сомневались. Сегодня вечером посмотреть на произведение истинно арийского искусства пришел прокурор с коллегами. Еще культурно просветиться решили сотрудники СК и МЧС, даже кинологи привели своих собак, чтобы посмотреть на полотно, — похвастались они.