Сами вы экстремисты. От редакции

Привет, это редакция.

Этот день настал. Беларуский суд признал «Медиазону.Беларусь» и наши соцсети «экстремистскими материалами». Мы знали, что это случится, и были, кажется, одним из последних независимых изданий, которое долго держалось без пометки «экстремисты».

Власти Беларуси последовательно затыкают несогласных с официальной позицией — уголовными делами, запугиванием, цензурой и нелепыми законами. Среди политзаключенных, число которых давно превысило тысячу человек — десятки наших коллег, которые просто делали свою работу, но оказались за решеткой, потому что писали не так, как угодно действующей власти.

Суд в Гродно признал «Медиазону.Беларусь» и наши соцсети «экстремистскими материалами»

Несмотря на то, что вся наша небольшая редакция оказалась в эмиграции, мы продолжаем делать качественную журналистику, рассказываем о происходящем в Беларуси и освещаем войну в Украине. Продолжим и теперь, несмотря на то, что власть в нашей стране хочет, чтобы мы боялись и отказывались от нашей работы.

Мы пытались играть по навязанным властью правилам, которые менялись каждый день. Вместо ссылок на материалы наших коллег вы нередко видели подсказку о том, что мы не можем дать ссылку на них. С этого дня мы так делать не будем.

К сожалению, признание нашего сайта и всех соцсетей «экстремистскими материалами» может повлиять и на наших читателей. Поэтому мы должны предупредить тех, кто, находясь в Беларуси, репостит нас или дает ссылки на наши материалы: будьте осторожней.

Но мы призываем всех по-прежнему оставаться с нами и подписываться на нас во всех соцсетях— телеграме, инстаграме, фейсбуке, твиттере.

Нет войне в Украине! Нет репрессиям в Беларуси!