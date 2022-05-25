Лучший сыщик и молодой семьянин. Что известно о беларусах, подозреваемых в военных преступлениях в Бучанском районе

На сайте «Миротворца» сказано, что 49-летний Сергей Сазанов родом из Речицы, а 32-летний Александр Ступницкий родился в Орше. Обоих беларусов проект считает боевиками «ЧВК Вагнера», которые «попали под удар США в Сирии» в 2018 году. В июле того же года СБУ сообщала об 11 бойцах «ЧВК Вагнера» из Беларуси — в этом списке были имена Сазанова и Ступницкого. «Миротворец» называет Сазанова бывшим майором милиции. «Медиазона» попросила группу «Кибер-Партизаны» поискать данные Сазанова и Ступницкого в ведомственных базах МВД. В ответ хакеры прислали редакции несколько скриншотов.

Сергей Сазанов

Согласно данным, предоставленным «Кибер-Партизанами», Сергей Сазанов 17 лет проработал в милиции, в том числе, недолгое время был инспектором по делам несовершеннолетних и инспектором-дежурным в вытрезвителе. Большую часть своей милицейской карьеры Сазанов служил в должности оперуполномоченного уголовного розыска. В 2007 году ему присвоили звание майора, а в 2011 — уволили по статье «в связи с нарушением условий контракта».

«Считался одним из лучших сыщиков в городе, раскрыл десятки уголовных дел. Местная газета "Дняпровец" неоднократно посвящала ему восторженные статьи. Что стало причиной его увольнения из органов — неизвестно», — говорится в книге Екатерины Андреевой и Игоря Ильяша «Белорусский Донбасс».

В 2006 году речицкая газета «Дняпровец» рассказывала, как Сазанов спас бездомного во время пожара. Ночью жена оперуполномоченного Светлана разбудила его, почувствовав запах дыма. Сазанов вышел из квартиры, чтобы найти очаг возгорания, и увидел, что дым идет из мусоропровода. Тогда милиционер вспомнил, что в помещении для сбора мусора ночует бездомный. Сазанов спустился туда и спросил, есть ли кто живой, а в ответ услышал слабый шорох.

«Набрав побольше воздуха, оперуполномоченный ринулся в огонь и вытянул на улицу мужчину», — писал «Дняпровец».

Спустя четыре года, в 2010-м, Гомельское ОСВОД вручил Сазанову награду «За заслуги». «Дняпровец» уточнял, что Сазонов спас жизнь четырнадцатилетней девочке, тонувшей на городском пляже.

«Это уже четвертый человек, спасенный майором милиции на воде», — отмечала газета.

В 2015 году бывшего милиционера лишили водительских прав — в его анализах обнаружили следы барбитуровой кислоты, производные которой — барбитураты — обладают психотропным эффектом. Сазонов утверждал, что пил «Корвалол» за несколько дней до того, как сесть за руль, и пытался доказать свою правоту в суде. Об этой истории писал TUT.BY, чем она закончилась — неизвестно.

Авторы «Белорусского Донбасса» связывались с дочерью Сазонова Валерией. Девушка рассказала журналистам, что ее отец живет в России, но регулярно приезжает в Беларусь навестить детей.

По словам Валерии, силовики не интересовались отцом: не приходили к его родным ни с обысками, ни с вопросами.

«Все знают, что в 2014 году он ездил на Донбасс, перевозил гуманитарную помощь. Возможно, из-за этого и пошли слухи [о том, что он наемник]», — сказала девушка авторам книги. «Медиазона» попыталась связаться с родными Сазанова, но пока не получила ответа.

Александр Ступницкий

Согласно присланным «Кибер-Партизанами» данным, уроженец Орши Александр Ступницкий с 2010 года служил в ППС, а в 2012 был уволен «за нарушение служебной дисциплины». Детали его увольнения неизвестны.

Авторы «Белорусского Донбасса» предполагают, что Ступницкий вступил в «ЧВК Вагнера» в 2014 году. Перед «командировкой» на Донбасс он побывал на тренировочной базе в Краснодарском крае, писал «Белсат». По данным «Миротворца», беларус получил позывной «Малик» и должность «разведчика-связиста».

В Донецке он встретил будущую жену Анастасию и после свадьбы вместе с ней вернулся в Оршу. В 2015 году у них родился ребенок, говорилось в книге. Журналисты писали, что Ступницкий отправился воевать после того, как привез жену в Беларусь, а в 2016 году получил ранение в районе Пальмиры. Позже его наградили орденом Мужества «за участие в оперативно-разведывательных и специальных мероприятиях в районе Пальмиры», писали авторы «Белорусского Донбасса».

Ступницкие жили в Орше до июля 2018 года — тогда и был опубликован список «вагнеровцев», которые «попали под удар США» в Сирии. Журналисты «Белсата» заметили, что в соцсетях Анастасии появились фото из Крыма, а после из Донецка. Соседи Ступницких говорили телеканалу, что те «уехали отдыхать».

«Дети поехали погулять по России, пока молодые. Конечно, они собираются вернуться в Оршу. Когда — тяжело сказать», — сказала тогда «Белсату» тетя Ступницкого.

Тетя и мать предполагаемого наемника отказались говорить с журналистами об участии Ступницкого в войне на Донбассе. «Медиазона» попыталась связаться с его родственниками, но пока тоже не получила ответа.