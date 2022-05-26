Самая полная карта мародеров. «Медиазона» проследила, как российские военные за три месяца отправили от границы с Украиной 58 тонн посылок (и один «Орлан»)

В апреле блогер Антон Мотолько опубликовал видео с российскими военными, которые отправляют посылки с техникой и вещами через отделение СДЭК в беларуском Мозыре.

Тогда «Медиазона» составила карту отправлений из Мозыря и нашла еще один пункт, где наблюдался наплыв людей в форме — в Новозыбкове Брянской области.

После этой публикации «Медиазона» расширила список городов для мониторинга. В него попали все приграничные пункты СДЭК. Мы составили новую карту отправлений, записали и проанализировали несколько десятков часов видео из приграничного пункта в Валуйках.

Интерактивная карта ниже показывает, сколько грузов было отправлено в разные города России. Приближать и отдалять карту можно колесиком мыши или двумя пальцами на мобильных устройствах. Поворачивать — зажав правую кнопку мыши или использовав ползунок на мобильных устройствах

Как мы получили данные

СДЭК позволяет клиентам отслеживать отправления, поэтому по номеру заказа сайт компании показывает подробный маршрут от пункта приема до пункта выдачи. Это обезличенная информация — никаких данных отправителя сервис не сообщает и выдает только инициалы получателя. Хотя вес посылки на сайте не отображается, его видно в коде страницы.

Самый крупный из обнаруженных нами заказов весил 381 килограмм, его отправили из приграничного Рыльска в пригород Екатеринбурга.

СДЭК присваивает заказу индивидуальный номер после регистрации отправления в единой системе. Нумерация идет по порядку: новый номер получает первая в очереди заявка из любого отделения СДЭК.

Порядковая выдача номеров подтверждается и общим количеством заказов. На своем сайте СДЭК пишет, что обрабатывает около 300 тысяч отправлений в день. Если перебирать номера и следить за изменением даты отправки, то можно точно определить первый и последний заказы, отправленные в конкретный день.

Перебирая номера по порядку, мы собрали данные обо всех отправлениях СДЭК с 21 февраля 2022 года. Доля пропущенных номеров составляет 1,75%.

В своих расчетах мы учитываем только заказы, которые на момент сбора данных были приняты для отправки. То есть заказы со статусом «Создан» исключены из общего подсчета веса посылок.

Как мы искали подозрительные посылки

Мы выбрали 46 отделений СДЭК в ближайших к границе с Украиной населенных пунктах Беларуси, России и в Крыму. Чтобы отследить цепочки посылок, проверялись случаи, когда из этих приграничных отделений за один день отправляли больше двух крупных заказов в одно и то же место. Так мы составили список из 60 подозрительных пунктов назначения. Мы специально не рассматривали посылки в Москву и Петербург из-за слишком большого потока отправлений в эти города из любых отделений. Посылки в пределах приграничных областей и Крыма мы также исключили из поиска.

В результате подозрительные посылки были найдены в 13 приграничных пунктах СДЭК: в Армянске и Джанкое в Крыму, в Покровском Ростовской области, в Богучаре и Россоши Воронежской области, в Валуйках Белгородской области, в Железногорске и Рыльске Курской области, в Климово, Клинцах, Новозыбкове и Унече Брянской области и в беларуском Мозыре.

Если смотреть со стороны Украины, то Валуйки — это Харьковское направление, Клинцы, Новозыбков и Мозырь — Киевско-Черниговское, Рыльск — Сумское, а Джанкой и Армянск — Херсонско-Мелитопольское.

Наглядно отличить обычный пункт назначения от подозрительного можно по среднему весу посылки. На графике ниже приведены все города, которые с конца февраля получили из этих приграничных пунктов в общей сложности больше тонны посылок. Они отсортированы по общему весу, и первое место занимает Москва. Но средний вес московской посылки небольшой, то есть в столицу отправляют много легких грузов. Зато сразу же заметен нашумевший Рубцовск, который получил с границы больше двух тонн посылок. Их средний вес в восемь раз превосходит московский. Таким же образом выделяются Юрга, Чебаркуль, Миасс и другие города, получившие многие тонны посылок.

Кто отправлял подозрительное

29 марта украинские власти сообщили о выводе части российских войск из Киевской области. 7 апреля Пентагон подтвердил, что российская армия полностью вышла из северных областей Украины.

Одновременно с выводом объем подозрительных заказов из приграничных городов постепенно увеличивался. Если 26 марта их было 338 килограммов, то 29 марта вес перевалил за тонну, а 2 апреля превысил 2,5 тонны.

Пик такого рода посылок пришелся на 4 апреля — почти четыре тонны. После короткого спада ровно через неделю вес подозрительных заказов снова дорос до трех тонн, после чего началось снижение.

По данным, полученным «Медиазоной», из города Валуйки с 21 февраля по 20 мая отправили более 15 тонн подозрительных грузов. Город находится в 30 километрах от границы с Украиной и в 20 километрах от самопровозглашенной ЛНР.

Из Клинцов, города в 60 километрах от украинской границы, за тот же промежуток времени отправили более 13 тонн.

Из уже известного Новозыбкова переслали семь с лишним тонн подозрительных грузов.

На четвертом месте беларуский Мозырь, в котором изначально и заметили военных. Далее следуют Россошь, Джанкой и Рыльск.

Встречная проверка

Чтобы доказать, что такие большие объемы посылок — не признак устойчивых социальных связей между приграничными и сибирскими городами, мы проверили, сколько посылок уходило в обратном направлении. В Юргу пришло с границы около 5,8 тонны посылок, обратно — всего 51 килограмм. Чебаркуль, куда прислали более 5,5 тонны, отправил на границу меньше 10 килограммов за все три месяца. Из Кызыла на границу не отправили ни одной посылки.

Такая встречная проверка работает даже для крупнейших городов-миллионников. Екатеринбург получил с границы шесть тонн, но обратно отправил чуть больше 2,5 тонны. Новосибирск получил 2,2 тонны, а отправил чуть меньше 1,5 тонны.

На сайте СДЭК есть калькулятор, позволяющий рассчитать стоимость доставки в зависимости от маршрута, веса посылки и тарифа. Доставка груза габаритами 120x120x80 см и весом до 200 кг из Мозыря в Рубцовск стоит 12 325 рублей. По тарифу «Посылочка» небольшой груз до 12 кг (33x34x26 см) из Мозыря в Рубцовск доставят всего за 907 рублей. А вот доставка 200 кг из Рыльска в Юргу обойдется в 21 тысячу рублей.

Города-победители

За период с 21 февраля по 20 мая больше всего грузов из приграничных городов отправили в Москву и Екатеринбург — 10,3 и 6 тонн соответственно. Достаточно много заказов было и в Петербург.

Лидером среди «подозрительных» городов стала Юрга, город на северо-западе Кемеровской области. Из приграничья Украины около 5,8 тонны ушло в город, где живет всего 80 тысяч человек.

В Юрге стоят три крупных военных части: 106-я отдельная бригада материально-технического обеспечения, 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская ордена Суворова бригада и 120-я артиллерийская бригада.

После отвода российских войск из Киевской области советник Владимира Зеленского Алексей Арестович опубликовал список частей, стоявших в Буче, Гостомеле и Ирпене; среди них была и 74-я мотострелковая бригада из Юрги. В первые дни войны стало известно о пленном из этого подразделения. По данным «Медиазоны», в боевых действиях погибли как минимум 27 солдат из этого города.

Второе место по весу заказов досталось городу Чебаркуль в Челябинской области. Там дислоцируются два танковых полка: 6-й и 239-й. В марте стало известно о гибели командира 6-го танкового полка полковника Александра Захарова. По данным «Медиазоны», в Украине погибли 27 военных из этого города.

В Кызыл, столицу Тывы, отправили 116 подозрительных посылок общей массой больше 3,5 тонны. В Кызыле дислоцируется 55-я отдельная мотострелковая бригада. «Медиазоне» известно об 11 погибших из этого города.

Среди других подозрительных городов можно выделить Новосибирск, Миасс в Челябинской области, Улан-Удэ и другие.

В Рубцовск, который стал лидером по отправке грузов (две трети которых не дошли до адресатов) из Мозыря 1 и 2 апреля, за время наблюдений ушло относительно немного посылок: 74 отправления весом около двух тонн.

Инфографика ниже показывает связи между городами-отправителями и получателями. Города-получатели сгруппированы по регионам и выделены цветом. Чем шире линия, тем больше грузов было отправлено. При нажатии на кнопку «Запустить» инфографика покажет, как распределялось отправление грузов с 24 февраля по 20 мая. Кликом или тачем можно выделить отправителя или получателя, чтобы посмотреть подробную информацию, снизу можно выбрать конкретный город

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Как «Орлан» стал добычей

Во многих пунктах выдачи заказов СДЭК ведется круглосуточное наблюдение. Обратив внимание на аномальное количество отправок из Валуек, «Медиазона» записывала происходящее там с 20 апреля. Каждый день в пункт выдачи заходили люди в форме, заворачивали военные рюкзаки в пленку и оставляли на кассе. В большинстве случаев было невозможно узнать, что именно отправляли военные.

29 апреля в 17:18 в пункт СДЭК зашел офицер, судя по погонам, капитан. Он тянул за собой по полу тяжелый ящик. Две сотрудницы СДЭК вышли посмотреть, что на этот раз принесли люди в форме. Военный открыл контейнер: в нем лежал беспилотник, похожий на «Орлан».

После короткого спора — насколько можно судить по активной жестикуляции — женщины ушли оформлять заказ. Беспилотник взвесили и замерили рулеткой. В это время в офис свободно заходили другие посетители. После пяти минут возни с устройством капитан вместе с другими военными отнесли ящик вглубь офиса.

БПЛА «Орлан-10» используется Вооруженными силами РФ в Украине для поддержки конвоев, обнаружения целей и корректировки огня. 17 мая министерство обороны выложило кадры с использованием БПЛА в «ударном варианте» с бомбами на борту. По оценке Пентагона, цена беспилотника вместе с наземным оборудованием может составлять от 87 до 120 тысяч долларов США.

«Медиазоне» не удалось отследить получение «Орлана» в пункте назначения. В этот день заказы тяжелее 10 килограммов из Валуек отправлялись в Батайск, Бердск, Выборг, Зеленогорск, Кызыл, Москву, Мурманск, Новосибирск, Улан-Удэ, Уссурийск и Хабаровск. На видеостримах из отделений в этих городах посылок с аналогичными габаритами не появлялось.

Кроме отправки «Орлана», «Медиазона» заметила в пункте СДЭК в Валуйках людей в военной форме, отправлявших кроссовки, шины, микрофон, телевизор, колбасы и консервы, гитару, палатку и многое другое. Ознакомиться с избранными моментами можно в видео ниже.

На момент публикации статьи СДЭК не ответила на запрос «Медиазоны».

Все посылки из всех приграничных пунктов СДЭК собраны в этом файле.

Редактор: Дмитрий Трещанин