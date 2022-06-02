«Правовой статус безнадзорных собак и кошек — как у мусора». Почему в Беларуси до сих пор нет закона о защите животных

В социальных сетях часто появляются видео о жестоком обращении с животными. В сентябре 2021 года беларусы обсуждали события в Марьиной Горке: 56-летний хозяин приюта Юрий Валько вышел на центральную площадь города с полусотней собак — он протестовал против действий местных властей, которые в его отсутствие начали вывозить животных из приюта. Затем в конфликт вмешались зоозащитники, которые утверждали, что условия в приюте ужасные, и собак действительно нужно спасать.

В декабре милиция опубликовала видео из Новополоцка, где местный житель не менее трех раз ударил свою овчарку ногами и один раз — рукой, а потом зашел в подъезд и захлопнул перед собакой дверь, оставив ее на улице. На него составили протокол о жестоком обращении с животными.

Уже в новом году вирусным стало видео из Житковичей, на котором мужчина с длинноствольным оружием в руках на глазах у прохожих с детьми собирал во дворе неподвижные тела собак и закидывал их в подъехавший мусоровоз. Как оказалось, коммунальные службы отреагировали таким образом на жалобы местных жителей, недовольных появлением бродячих собаках в микрорайоне.

В феврале зоозащитники опубликовали фото и видео из частного питомника в Кореличском районе, где более 200 больных и истощенных собак жили в антисанитарных условиях. Волонтеры написали заявление в милицию, часть собак изъяли и передали в ветеринарную клинику. «Медиазона» тогда поговорила с хозяйкой питомника.

В конце весны в Беларуси произошло еще три громких случая с животными. Сначала в соцсетях обсуждали, как милиция и активисты нашли 20 трупов собак и 50 изможденных животных в деревне под Смолевичами, а против женщины, которая занималась их передержкой, возбудили уголовное дело.

Чуть позже в тиктоке разошлось видео витебских волонтеров, где девушка ногами избивала свою собаку. Хозяйку задержали, на нее составили два протокола, а собаку в итоге забрал Александр Лукашенко — и «подарил» ее тренеру своей хоккейной команды, экс-главе федерации хоккея Дмитрию Баскову.

Еще через неделю в соцсетях появилось видео, на котором 12-летняя девочка избивала собаку своей бабушки на детской площадке. В результате к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию привлекли ее родителей, но милиция не уточняла, как именно их наказали.

Небольшой штраф, колония в особых случаях. Как закон защищает домашних животных сейчас

В начале 2021 года в Беларуси изменили Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Кроме статей, которые власти традиционно применяют против своих политических оппонентов, законодатели ужесточили наказания за правонарушения, от которых страдают животные. Вместо статьи 15.35 (жестокое обращение с животным) в КоАП появилось сразу две новые: 16.29 (жестокое обращение с животным или избавление от животного) и 16.30 (нарушение правил содержания животных).

В примечании к статье 16.29 КоАП жестокое обращение определяется как истязание, нанесение телесных повреждений, натравливание на других животных и прочие действия, которые вредят здоровью животных или приводят к их смерти. Сюда же отнесено нарушение зоотехнических, зоогигиенических и ветеринарно-санитарных правил, которое привело к истощению животного. Кроме того, в статье вводится понятие избавления от животного; в частности, так квалифицируется поведение владельцев потерявшегося животного, если они в течение трех суток не заявят о его пропаже.

Нарушителям грозит штраф до 15 базовых величин, но если жестокое обращение повлекло за собой гибель животного, то суд может арестовать виновного либо приговорить его к общественным работам.

В новом УК ужесточили наказание по статье 339-1 (жестокое обращение с животным). Теперь за рецидив либо преступление, совершенное группой, суд может отправить человека в колонию на три года — вместо одного, как было предусмотрено старой редакцией.

Кроме того, статья 242 Гражданского кодекса гласит, что любой человек может подать в суд заявление о выкупе животного, с которым хозяин обращается «в явном противоречии» с законом и «принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным».

Госорганы не могут договориться. Почему до сих пор не принят закон о защите животных

Юрист с опытом работе в зоозащите, попросивший не называть его имя, характеризует беларуское законодательство в этой части как «очень слабое, фрагментарное и старое», и говорит, что практически все его нормы требуют обновления.

«Взять хотя бы правовой статус безнадзорных собак и кошек. Фактически это статус как у мусора, что недопустимо. Для сравнения, безнадзорные коровы или козы юридически защищены значительно лучше. Закон относится к ним не как к выброшенному кем-то мусору, а как к потерявшимся объектам вещных прав», — объясняет собеседник «Медиазоны».

По его словам, за последние 15 лет отдельные депутаты не раз пытались вносить законопроекты о защите животных, но успехом это не увенчалось, и «ни разу подобный законопроект не был инициирован правительством».

Проблема — комплексная, говорит эксперт: за регистрацию домашних животных отвечают органы ЖКХ, за ветеринарное обслуживание — министерство сельского хозяйства, за отлов — местные власти и ЖКХ. «С их точки зрения собаки и кошки в городах без хозяев — это мусор. Конечно, зоозащитники против такого подхода», — подчеркивает юрист.

Более того, министерство ЖКХ, по словам эксперта, не умеет работать с зоозащитниками и не видит необходимости в новом законе. «Их вполне устраивает текущая ситуация. Устраивает до такой степени, что даже действующие правила содержания домашних животных и отлова безнадзорных не менялись по сути уже много лет. Причем изменения в них периодически обсуждаются, но без особого успеха. Приютов для отловленных домашних животных в городах Беларуси фактически нет. На их строительство нет средств», — перечисляет он.

Юрист дополняет, что в системе ЖКХ настороженно относятся к внедрению метода «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат», потому что в случае, если выпущенные собаки кого-то покусают, «крайними наверняка окажутся именно специалисты ЖКХ».

Власти так долго не могут принять закон потому, что госорганы, зоозащитники, владельцы домашних животных и остальные граждане расходятся во взглядах на проблему, говорит эксперт, а чиновники зачастую просто не понимают, что закон необходим. По словам юриста, сейчас едва ли ни единственный вопрос, во взгляде на который сходятся практически все — это отлов бездомных кошек. «Прямо они никому не угрожают. Поэтому, вероятно, есть шанс такой отлов прекратить или значительно ограничить», — констатирует он.

По мнению юриста, любой закон — это «некоторый компромисс» между заинтересованными сторонами, «и вот этот компромисс фактически не находится уже много лет». К тому же, говорит он, ЖКХ «однозначно не хочет» усиления зоозащитных организаций.

О том же, хотя и в более осторожных выражениях, говорит депутат Палаты представителей Мария Василевич, которая с конца 2019 года занимается законом о защите животных. В эфире передачи «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ она признала, что при обсуждении законопроекта в рабочих группах «сталкиваются где-то некоторые ведомства», при этом «появляются новые компетенции, новые уровни ответственности», вокруг которых и идут «основные диалоги».

«Мы как представители законодательной власти тоже доносим до зоозащитников и ветеринаров, что не всегда можно найти административный, финансовый ресурс, например, на бесплатную стерилизацию и вакцинацию для всех. И как раз на рабочих группах мы пытаемся найти общий знаменатель, чтобы учитывались интересы животных, владельцев, зоозащитников, но и ресурсы и возможности государства тоже», — сказала Василевич.

Кроме того, депутат заверила, что в законопроекте не будет нормы, устанавливающей максимальное число животных в квартире — действующие сейчас правила не разрешают жителям многоквартирных домов заводить больше двух собак или кошек.

Согласившийся поговорить с «Медиазоной» юрист тоже находит эту норму иррациональной. «Она ни на чем не основана. Обоснования, почему именно двое, не существует. Непонятно, почему это не привязано к площади жилого помещения», — говорит он.

По мнению юриста, вместо этой нормы следует дать ЖЭСам право обратиться в суд, если в квартире живет слишком много животных и это мешает соседям. «Таких квартир на самом деле единицы. Суд может изъять животных и запретить ответчику заводить новых», — рассуждает эксперт.

Также Мария Василевич рассказала, что депутаты планируют, среди прочего, ввести запрет на приобретение животных для людей, ранее осужденных за жестокое обращение. Кроме того, по ее словам, в законе «будут прописаны типовые положения по условиям содержания в питомниках, в приютах, дабы не допустить ситуации, когда четыре кота держат в одной клетке». Она называет будущий закон фундаментальным — речь в нем пойдет не только о домашних компаньонах, но и о лабораторных, спортивных и служебных животных.

«Если мы идем в сторону гуманного обращения с животными, то мы вынуждены будем ввести обязательное чипирование, которое приведет к тому, что владелец нерадивый не сможет выбросить собаку, потому что через день-два ее найдут, отсканируют чип и поймут, какой человек выбросил эту собаку, и, естественно, призовут его к ответственности», — сказала Василевич.

Депутат поддержала введение налога на домашних животных, за счет которого можно было бы оборудовать площадки для выгула, уборку и заботу о безнадзорных собаках и кошках.

Когда закон вступит в силу, Василевич ответить не смогла: по ее словам, к июлю проект планируют вынести на общественное обсуждение, после чего доработать и отправить на рассмотрение депутатам.

«Медиазоне» не удалось связаться с Василевич и задать дополнительные вопросы о законопроекте: депутат не поднимала трубку, а на сообщения в мессенджерах не ответила.

Юрист-собеседник «Медиазоны» отмечает, что если власти волевым решением примут сырой закон, то положение животных только ухудшится: «Ведь закон сложнее поменять, чем постановление правительства».