От «это данность» до «зачем вы влазите в дерьмо». Как менялась риторика властей о санкциях Запада

12 сентября. Лукашенко обижается на введенные санкции и обещает не разговаривать с Западом

К началу сентября уже пару месяцев действовали санкции Евросоюза, введенные после посадки самолета Ryanair и задержания блогера Романа Протасевича. Литва только в конце лета объявила, что с декабря остановит транзит продукции «Беларуськалия». Уже активно развивался миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС, и на фоне всего этого Александр Лукашенко сказал, что не будет разговаривать с Западом:

— Хотите жить безопасно — приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем.

Спустя два месяца Александр Лукашенко дважды поговорил по телефону с тогда еще канцлером Германии Ангелой Меркель.

15 ноября. Лукашенко показывает, что настроен серьезно

В день первого разговора с Меркель, кульминации миграционного кризиса и незадолго до пятого пакета санкций ЕС Лукашенко встретился с рабочей группой, которая готовила изменения в Конституцию. Несмотря на тему встречи, он заговорил на более актуальные темы — о происходящем на границе и о санкциях:

— Организовывать миграционный поток через Беларусь — это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены. Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда

В те же дни ситуация на границе начала успокаиваться: мигрантов отвели от границы с Польшей в транспортно-логистический центр поблизости, а часть из них начали группами отправлять домой на эвакуационных рейсах.

16 декабря. Несмотря на пятый пакет санкций, Лукашенко спокоен

Уже после введения новых санкций Александр Лукашенко провел совещание, где обсудил, как на них реагировать, и вместо возмущений он как минимум на словах принял ситуацию такой, какая она есть:

— Санкции есть, и это данность. Более того, они уже стали частью нашей жизни. Введен очередной комплекс мер против нас. Несмотря на то, что они будут иметь определенный негативный эффект, нам нужно продолжать жить и спокойно трудиться, сохранив динамику работы отраслей нашей экономики.

Он призвал разбираться и с проблемами внутри страны: «Что тут говорить про какие-то санкции — давайте разберемся без всяких санкций в наведении порядка в нашей стране. Меня постоянно информируют, сегодня очередной доклад: сколько раз Министерству сельского хозяйства и губернаторам поручалось навести порядок с закупкой кормовых добавок, премиксов и прочего. Ну и что — тысячи закупщиков и миллион прокладок между ними и колхозами, совхозами или какими-то предприятиями».

27 февраля. Начало войны, новые масштабные санкции, Лукашенко злится

В день проведения референдума об изменениях в Конституцию Лукашенко эмоционально отреагировал на еще только обещанные санкции Запада против России и Беларуси за войну в Украине:

— Ну полные дураки. Зачем. Ну дело даже не в том, ну да, надавить, не согласны, но понятно, что их потом очень скоро надо откручивать. Надо уходить из этих санкций, так зачем же вы влазите в дерьмо, из которого потом будет очень сложно выходить, а если выйдешь, то будешь весь вымазан в это дерьмо.

«Переход к новой, гораздо худшей нормальности». Что ждет беларускую экономику под санкциями

9 марта. Вице-премьер Юрий Назаров совсем не рад новым санкциям

Когда стало понятнее, какие именно санкции вводит ЕС, вице-премьер Юрий Назаров, отвечающий за сферу деревообработки, понял, что приятного в них мало — среди прочего, Евросоюз ввел ограничения на торговлю целым списком продукции, в том числе изделиями из дерева. Однако при общении с журналистами Назаров попытался найти хоть какие-то плюсы в происходящем:

— Это санкционное давление, конечно, это крайне неприятно, я бы так сказал, потому что это объем экспорта 3,2 млрд почти долларов. Но там, правда, есть оговорка, что не распространяются санкционные действия на контракты, заключенные до 2 марта 2022 года и срок исполнения которых будет до 4 июня 2022 года. То есть, есть определенный временной лаг для того, чтобы работать.

11 марта. Лукашенко все еще злится из-за новых санкций и называет их свинством

Спустя два дня о новых санкциях — вновь эмоционально — высказался и Александр Лукашенко, причем со ссылкой на международное право. Сделал он это на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— Мы с вами в постоянном контакте находимся. Как чувствовали, что времена будут непростые. Но я вам по телефону не единожды говорил: и Российская Федерация, а мы тем более — всегда под санкциями. Сегодня они более масштабные, но мы уже к этому, простите меня, свинству Запада привыкли.

Почему свинству, потому что это все нелегитимно, как они любят говорить, это все незаконно, в нарушение всех международных соглашений и договоров. Поэтому еще раз говорю: это просто свинство, с моей точки зрения. Я уже этого натерпелся. И вы наелись уже.

10 апреля. Министр экономики насторожен, что Запад устроил «экономический геноцид»

Спустя месяц министр экономики Беларуси Александр Червяков в «Главном эфире» на гоств использовал слова «геноцид» и «уничтожение» в отношении введенных санкций, а страны Запада назвал недружественными. При этом Червяков успокаивает и утверждает, что все в порядке:

— Со стороны западных недружественных стран я бы назвал это экономическим геноцидом. Полностью уничтожить ряд отраслей, которые являются ключевыми для нашей экономики. Это, конечно, настораживает. Но мы видим, что у нас есть все возможности, чтобы это предотвратить.

1 мая. Премьер-министр Головченко не может определиться, насколько серьезны санкции против Беларуси

Премьер-министр Роман Головченко, комментируя эффект санкций на экономику Беларуси, за одну минуту успел назвать ситуацию и нормальной, и с «определенными сложностями», и найти в ней плюсы.

— Ситуация нормальная. Есть факты, и не единичные, когда санкционные предприятия наоборот работают лучше, чем в прошлом году, за счет большего спроса на свою продукцию. Поэтому есть определенные сложности, которые возникают. Это больше относится, наверное, ну к секторам… Мы сейчас работаем в таком… Секторам экономики я имею в виду.

Головченко привел пример сферу деревообработки. Продукцию этой сферы, по его словам, нужно «полностью переориентировать» с рынка ЕС: «Это не так просто сделать, но тем не менее это решаемая задача. Есть другие рынки — есть китайский рынок, среднеазиатский рынок. Сейчас перестраивается логистика. Мы за этим всем наблюдаем. Я ежедневно фактически встречаюсь или общаюсь по телефону с руководителями предприятий, интересуюсь, чувствуют ли они напряжение, которое сейчас возникает».

5 мая. Лукашенко в интервью Associated Press сравнивает санкции с чаем и сладким

Спустя два месяца после новых санкций Александр Лукашенко вновь успокоился и в интервью журналисту Associated Press пообещал, что выстоит под санкционным ударом:

— Я абсолютно убежден, не надеюсь, а убежден, что мы выстоим. Конечно, санкции — это не сахар, это не конфеты, это не чай, приятного мало. Но, видимо, такова ваша политика.

23 мая. Лукашенко на встрече с Путиным говорит, что от санкций экономике только лучше

В конце мая Лукашенко в очередной раз встретился с Путиным и на публичной части разговора он высказался о санкциях оптимистичнее, чем когда-либо до этого:

— Экономика в России и вообще у нас в союзе не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется. Возьмите инфляцию, возьмите безработицу, падает безработица, это хорошо. И рубль укрепляется бешеными темпами! Что бы мы тут не переборщили… Неожиданные вещи происходят. Но это для них неожиданные, мы-то ожидали, что это будет, это время возможностей.

25 мая. Первый вице-премьер Николай Снопков подробно и откровенно рассказал о проблемах из-за санкций

Спустя два дня после оптимизма Лукашенко первый вице-премьер Николай Снопков выступил перед обеими палатами беларуского парламента и со всеми подробностями рассказал о том, как санкции повлияли на экономику страны:

— Основная задача правительства — сохранить и обеспечить все социальные стандарты развития нашего государства и социальные проекты, определяющие уровень благосостояния и комфортность жизни населения. Невзирая на то, что новые санкции, которые применены к нашей стране, носят беспрецедентный масштаб, по большому счету удушающий характер. Окончательный замысел Запада — нанести удар по уровню жизни наших людей, вызвать их недовольство, социальную напряженность через ослабление потенциала ключевых отраслей и сфер экономики.

Снопков сказал, что «прямое влияние санкций затронуло порядка 20% экономики и косвенно распространилось на всю оставшуюся ее часть», а ВВП в январе-апреле снизился на 2,1%. При этом проблемы только нарастают: «С июня премиальный европейский рынок будет закрыт для древесины, черных металлов и изделий из них, цемента, шин, а это порядка 1,8 млрд долларов экспортной выручки. В целом санкционные ограничения и утрата украинского рынка оцениваются в 14 млрд долларов потерь экспортной выручки до конца года, или около 30% снижения экспорта».

Первый вице-премьер объяснил, что есть товары, которые невозможно быстро и полностью переориентировать: «Это нефть и нефтепродукты, калийные, азотные и смешанные удобрения. Их объем оценивается почти в 12 млрд долларов. Проблема не только в отсутствии необходимой портовой инфраструктуры. Не только в том, что эти товары являются санкционными. Основные проблемы сегодня — это просто отказ трейдеров и владельцев танкеров брать на себя риски перевозки белорусских грузов, а также отказы европейских банков в проведении платежей».

Он описал и другие санкции: ограничения на перевозку грузов, из-за чего треть автопарка оказалась не задействована, а сам грузооборот снизился на 9%; полное прекращение перевозок по ж/д в Украине и подсанкционных товаров — в Литве; семь из десяти иностранных авиаперевозчиков ушли из Беларуси, а «Белавиа» вернула лизингодателям половину своего парка — 15 самолетов из 29.

30 мая. Лукашенко признает, что есть трудности, но сохраняет спокойствие

В конце мая Лукашенко собрал совещание с правительством, где обсуждал законопроект об обновленной социально-экономической политике. Несмотря на откровения Николая Снопкова неделей ранее, Лукашенко сохранил сдержанный оптимизм в отношении санкций, хоть и признал наличие трудностей:

— Отечественные предприятия действительно сталкиваются с барьерами, искусственно созданными на внешнем контуре. Они затронули все этапы производственного процесса: закупку сырья, материалов, транспортировку, расчеты, финансы, кредитную поддержку, продажи на экспорт. Напоминаю, трудности не повод для паники, но и рассчитывать, что ситуация сама по себе рассосется, не следует.

Он сказал, что санкции в отношении калийных и нефтепродуктов отразились на транспортной отрасли и оптовой торговле, а другие секторы промышленности «работают с результатом 100% и выше». «Уверен, и с нефтью, и с калием мы разберемся», — заверил Александр Лукашенко.