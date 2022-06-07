От «это данность» до «зачем вы влазите в дерьмо». Как менялась риторика властей о санкциях Запада

Иллюстрация: Маша Д. / Медиазона
В июне 2021 года Евросоюз ввел первые секторальные санкции против Беларуси, и за прошедший год ограничения только усиливались — сначала из-за мигрантского кризиса, а затем из-за соучастия в войне в Украине. За это время риторика Александра Лукашенко менялась от злости на Запад до буддистского спокойствия и принятия, а чиновники аккуратно признавали, что проблемы в экономике все-таки есть. «Медиазона» вспоминает, что говорили беларуские власти о санкциях с начала осени.
К началу сентября уже пару месяцев действовали санкции Евросоюза, введенные после посадки самолета Ryanair и задержания блогера Романа Протасевича. Литва только в конце лета объявила, что с декабря остановит транзит продукции «Беларуськалия». Уже активно развивался миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС, и на фоне всего этого Александр Лукашенко сказал, что не будет разговаривать с Западом:
— Хотите жить безопасно — приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем.
Спустя два месяца Александр Лукашенко дважды поговорил по телефону с тогда еще канцлером Германии Ангелой Меркель.
В день первого разговора с Меркель, кульминации миграционного кризиса и незадолго до пятого пакета санкций ЕС Лукашенко встретился с рабочей группой, которая готовила изменения в Конституцию. Несмотря на тему встречи, он заговорил на более актуальные темы — о происходящем на границе и о санкциях:
— Организовывать миграционный поток через Беларусь — это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены. Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда
В те же дни ситуация на границе начала успокаиваться: мигрантов отвели от границы с Польшей в транспортно-логистический центр поблизости, а часть из них начали группами отправлять домой на эвакуационных рейсах.
Уже после введения новых санкций Александр Лукашенко провел совещание, где обсудил, как на них реагировать, и вместо возмущений он как минимум на словах принял ситуацию такой, какая она есть:
— Санкции есть, и это данность. Более того, они уже стали частью нашей жизни. Введен очередной комплекс мер против нас. Несмотря на то, что они будут иметь определенный негативный эффект, нам нужно продолжать жить и спокойно трудиться, сохранив динамику работы отраслей нашей экономики.
Он призвал разбираться и с проблемами внутри страны: «Что тут говорить про какие-то санкции — давайте разберемся без всяких санкций в наведении порядка в нашей стране. Меня постоянно информируют, сегодня очередной доклад: сколько раз Министерству сельского хозяйства и губернаторам поручалось навести порядок с закупкой кормовых добавок, премиксов и прочего. Ну и что — тысячи закупщиков и миллион прокладок между ними и колхозами, совхозами или какими-то предприятиями».
В день проведения референдума об изменениях в Конституцию Лукашенко эмоционально отреагировал на еще только обещанные санкции Запада против России и Беларуси за войну в Украине:
— Ну полные дураки. Зачем. Ну дело даже не в том, ну да, надавить, не согласны, но понятно, что их потом очень скоро надо откручивать. Надо уходить из этих санкций, так зачем же вы влазите в дерьмо, из которого потом будет очень сложно выходить, а если выйдешь, то будешь весь вымазан в это дерьмо.
Когда стало понятнее, какие именно санкции вводит ЕС, вице-премьер Юрий Назаров, отвечающий за сферу деревообработки, понял, что приятного в них мало — среди прочего, Евросоюз ввел ограничения на торговлю целым списком продукции, в том числе изделиями из дерева. Однако при общении с журналистами Назаров попытался найти хоть какие-то плюсы в происходящем:
— Это санкционное давление, конечно, это крайне неприятно, я бы так сказал, потому что это объем экспорта 3,2 млрд почти долларов. Но там, правда, есть оговорка, что не распространяются санкционные действия на контракты, заключенные до 2 марта 2022 года и срок исполнения которых будет до 4 июня 2022 года. То есть, есть определенный временной лаг для того, чтобы работать.
Спустя два дня о новых санкциях — вновь эмоционально — высказался и Александр Лукашенко, причем со ссылкой на международное право. Сделал он это на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
— Мы с вами в постоянном контакте находимся. Как чувствовали, что времена будут непростые. Но я вам по телефону не единожды говорил: и Российская Федерация, а мы тем более — всегда под санкциями. Сегодня они более масштабные, но мы уже к этому, простите меня, свинству Запада привыкли.
Почему свинству, потому что это все нелегитимно, как они любят говорить, это все незаконно, в нарушение всех международных соглашений и договоров. Поэтому еще раз говорю: это просто свинство, с моей точки зрения. Я уже этого натерпелся. И вы наелись уже.
Спустя месяц министр экономики Беларуси Александр Червяков в «Главном эфире» на гоств использовал слова «геноцид» и «уничтожение» в отношении введенных санкций, а страны Запада назвал недружественными. При этом Червяков успокаивает и утверждает, что все в порядке:
— Со стороны западных недружественных стран я бы назвал это экономическим геноцидом. Полностью уничтожить ряд отраслей, которые являются ключевыми для нашей экономики. Это, конечно, настораживает. Но мы видим, что у нас есть все возможности, чтобы это предотвратить.
Премьер-министр Роман Головченко, комментируя эффект санкций на экономику Беларуси, за одну минуту успел назвать ситуацию и нормальной, и с «определенными сложностями», и найти в ней плюсы.
— Ситуация нормальная. Есть факты, и не единичные, когда санкционные предприятия наоборот работают лучше, чем в прошлом году, за счет большего спроса на свою продукцию. Поэтому есть определенные сложности, которые возникают. Это больше относится, наверное, ну к секторам… Мы сейчас работаем в таком… Секторам экономики я имею в виду.
Головченко привел пример сферу деревообработки. Продукцию этой сферы, по его словам, нужно «полностью переориентировать» с рынка ЕС: «Это не так просто сделать, но тем не менее это решаемая задача. Есть другие рынки — есть китайский рынок, среднеазиатский рынок. Сейчас перестраивается логистика. Мы за этим всем наблюдаем. Я ежедневно фактически встречаюсь или общаюсь по телефону с руководителями предприятий, интересуюсь, чувствуют ли они напряжение, которое сейчас возникает».
Спустя два месяца после новых санкций Александр Лукашенко вновь успокоился и в интервью журналисту Associated Press пообещал, что выстоит под санкционным ударом:
— Я абсолютно убежден, не надеюсь, а убежден, что мы выстоим. Конечно, санкции — это не сахар, это не конфеты, это не чай, приятного мало. Но, видимо, такова ваша политика.
В конце мая Лукашенко в очередной раз встретился с Путиным и на публичной части разговора он высказался о санкциях оптимистичнее, чем когда-либо до этого:
— Экономика в России и вообще у нас в союзе не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется. Возьмите инфляцию, возьмите безработицу, падает безработица, это хорошо. И рубль укрепляется бешеными темпами! Что бы мы тут не переборщили… Неожиданные вещи происходят. Но это для них неожиданные, мы-то ожидали, что это будет, это время возможностей.
Спустя два дня после оптимизма Лукашенко первый вице-премьер Николай Снопков выступил перед обеими палатами беларуского парламента и со всеми подробностями рассказал о том, как санкции повлияли на экономику страны:
— Основная задача правительства — сохранить и обеспечить все социальные стандарты развития нашего государства и социальные проекты, определяющие уровень благосостояния и комфортность жизни населения. Невзирая на то, что новые санкции, которые применены к нашей стране, носят беспрецедентный масштаб, по большому счету удушающий характер. Окончательный замысел Запада — нанести удар по уровню жизни наших людей, вызвать их недовольство, социальную напряженность через ослабление потенциала ключевых отраслей и сфер экономики.
Снопков сказал, что «прямое влияние санкций затронуло порядка 20% экономики и косвенно распространилось на всю оставшуюся ее часть», а ВВП в январе-апреле снизился на 2,1%. При этом проблемы только нарастают: «С июня премиальный европейский рынок будет закрыт для древесины, черных металлов и изделий из них, цемента, шин, а это порядка 1,8 млрд долларов экспортной выручки. В целом санкционные ограничения и утрата украинского рынка оцениваются в 14 млрд долларов потерь экспортной выручки до конца года, или около 30% снижения экспорта».
Первый вице-премьер объяснил, что есть товары, которые невозможно быстро и полностью переориентировать: «Это нефть и нефтепродукты, калийные, азотные и смешанные удобрения. Их объем оценивается почти в 12 млрд долларов. Проблема не только в отсутствии необходимой портовой инфраструктуры. Не только в том, что эти товары являются санкционными. Основные проблемы сегодня — это просто отказ трейдеров и владельцев танкеров брать на себя риски перевозки белорусских грузов, а также отказы европейских банков в проведении платежей».
Он описал и другие санкции: ограничения на перевозку грузов, из-за чего треть автопарка оказалась не задействована, а сам грузооборот снизился на 9%; полное прекращение перевозок по ж/д в Украине и подсанкционных товаров — в Литве; семь из десяти иностранных авиаперевозчиков ушли из Беларуси, а «Белавиа» вернула лизингодателям половину своего парка — 15 самолетов из 29.
В конце мая Лукашенко собрал совещание с правительством, где обсуждал законопроект об обновленной социально-экономической политике. Несмотря на откровения Николая Снопкова неделей ранее, Лукашенко сохранил сдержанный оптимизм в отношении санкций, хоть и признал наличие трудностей:
— Отечественные предприятия действительно сталкиваются с барьерами, искусственно созданными на внешнем контуре. Они затронули все этапы производственного процесса: закупку сырья, материалов, транспортировку, расчеты, финансы, кредитную поддержку, продажи на экспорт. Напоминаю, трудности не повод для паники, но и рассчитывать, что ситуация сама по себе рассосется, не следует.
Он сказал, что санкции в отношении калийных и нефтепродуктов отразились на транспортной отрасли и оптовой торговле, а другие секторы промышленности «работают с результатом 100% и выше». «Уверен, и с нефтью, и с калием мы разберемся», — заверил Александр Лукашенко.