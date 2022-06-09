«За тобой уже вылетел архангел с копьем». ГУБОП против тиктокеров

Таксист и забастовка, которой не было

В начале мая таксист из Барановичей Александр Сенько записывал тиктоки о предстоящей забастовке водителей «Яндекс Go» — они были недовольны тарифной политикой агрегатора.

«Ну что, ребятушки. Забастовочка таксистов в Барановичах ожидается 10 числа во вторник. Семь утра, на "Короне"», — рассказывал он в своем тикток-аккануте taxi_baranovichi.

В день забастовки местное издание Intex-press писало, что с самого утра на парковке у торгового центра «Корона» дежурили машины ГАИ и МВД — инспекторы просили таксистов уехать и записывали номера автомобилей.

В этот же день в провластном телеграм-канале «Обратная сторона» появился пост о задержании Сенько.

«Гемор себе бородач нажил в виде протокола за попытку организовать так называемую забастовку, а точнее — незаконное массовое мероприятие», — написали авторы канала.

Таксист удалил свои тиктоки о забастовке после того, как отбыл арест. «Медиазона» связалась Сенько, но тот отказался давать комментарии.

«У меня вопрос» и освободители

В конце апреля правозащитный центр «Вясна» сообщил о задержании бобруйского блогера Андрея Белявского — владельца тикток-аккаунта «У меня вопрос». Сейчас этот профиль недоступен, но некоторые видео тиктокера можно найти в другом аккаунте с таким же названием. Из опубликованных роликов следует, что Белявский высказывался на политические темы и снял как минимум одно антивоенное видео.

«Слушайте, а я один не вижу на кадрах из Украины толп счастливых мирных жителей с цветами, приветствующих освободителей от фашизма и бандеровщины? Так вот у меня вопрос: "Вы освободители или?.. Или"», — говорил он в этом ролике.

На следующий день после новости о задержании Белявского канал «Обратная сторона» написал об уголовном деле против бобруйчанина. «Обратная сторона» утверждала, что тиктокеру вменяют оскорбление Александра Лукашенко.

Телеграм-канал опубликовал видео задержанием Белявского омоновцами: несколько силовиков забегают в магазин с криками: «На землю! Ноги под себя!», а потом вытаскивают тиктокера на улицу. После монтажной склейки Белявский рассказывает на камеру, что его задержали за «изготовление и распространение видеороликов в сети TikTok».

«Ролики носили оскорбительный характер по отношению к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Я раскаиваюсь в содеянном, искренне. Приношу извинения. Всем хочу сказать, кто планировал или занимался такой деятельностью: не нужно этого делать, потому что дойдут до каждого и всех найдут. Поэтому не рекомендую этим заниматься», — говорил Белявский.

В том же посте «Обратная сторона» утверждала, что во время обыска в квартире блогера обнаружили то, что анонимные авторы канала «даже не знают как назвать»: на видео оперативник осторожно достает секс-игрушки из прозрачного контейнера и складывает их перед камерой.

Кроме этих двух видео к посту «Обратной стороны» была прикреплена фотография самодельных плакатов No war, Pray for Ukraine и Stop war — силовики назвали это «неуверенным домашним пикетом».

«Откуда готовилось нападение» и три студентки

В тот же день телеграм-канал ГУБОП опубликовал видеоролик с тремя задержанными студентками — две из них обыгрывали в своих тиктоках ставшую мемом цитату Лукашенко: «А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение».

Героиня одного из тиктоков записала видео, вероятно, во время протестных маршей 2020 года — она держит бело-красно-белый флаг и шутит, что вместе с мамой убегает от сотрудников ОМОН.

«Студентки и просто "творческие личности" решили хайпануть и потроллить государство, чтобы набрать себе подписчиков в "Tik-Toke"», — написали в ГУБОПе, добавив, что девушкам «подсказали более правильное направление развития» и решили оставить их на свободе, чтобы «не ломать судьбы».

«Медиазона» попыталась связаться со студентками — только одна из них ответила на сообщение, но и она отказалась от комментария.

Дрель из Украины и «не смеши меня»

Владелице тикток-аккаунта Elen888 Елене Балтруковой повезло меньше — в начале мая телеграм-канал ГУБОП выложил видео с извинениями блогерки, а на следующий день «Желтые сливы» написали, что против нее возбудили дело о разжигании вражды.

Причинами задержания Балтруковой ГУБОП назвал участие тиктокерки в акциях 2020 года и «разжигание ненависти по национальному признаку».

«Также все это время вела инстаграм и тикток, в котором негативно отзывалась о военных действиях России на территории Украины», — сказала она в покаянном видео.

В своем ролике ГУБОП использует один из тиктоков Балтруковой. В нем девушка обращается к предполагаемой авторке нашумевшего объявления о продаже дрели в одном из тверских пабликов «ВКонтакте»: «Продам набор Metabo за 2 тысячи 400 рублей, фирменный, в отличном состоянии, муж привез со спецоперации с Украины».

«Буду говорить по-русски, чтобы эта и другие русские мрази меня поняли. Ты же, сука, понимаешь, откуда это, и как это досталось твоему мужу? "Спецоперация", говоришь? Блядь, да не смеши ты меня. По-твоему, он это вытащил у врага, с которым он воевал? Да нифига подобного. Украинские военные не ходят на бой наперевес с микроволновками, дрелями и прочими телефонами, которые тебе принесли», — эмоционально говорила тиктокерка.

Видео с маршей и «Путин сдохнет»

В конце мая ГУБОП задержал блогерку Марию Ващилову (mashutakrasotka) в минском кафе Underdog, где девушка работает поваром.

«Ещё один поваренок занялся не своим профильным делом, как итог — сама же навлекла на себя беду, возбуждено уголовное дело по статье 342 УК Белоруссии. Задержанная из той категории заблудших, у которых 9 августа всё было спонтанно и протесты ж были мирные», — писали силовики.

Тиктокерка запостила видео с акции протеста, озвучив его словами: «Хочєш побачити найкрасивіше з усього, що я зняв?». С 24 февраля Ващилова записывала антивоенные ролики — несколько из них адресованы Владимиру Путину.

«А Путін, сука, здохне. Здохне вся Росія. А Путін, сука, здохне, Слава Україні!» — поется в песне, которую использует в этих видео блогерка.

В одном из антивоенных тиктоков Ващилова танцует под песню: «Горить, палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе!».

В ролике, прикрепленном к сообщению о задержании блогерки, эсэмэмщики ГУБОПа вместо оригинального звука наложили трек «Слышу голос из ужасного тиктока» — силовики часто используют эту перепевку классической песни Юрия Энтина и Евгения Крылатова «Прекрасное далеко», исполненную командой КВН «Михаил Дудиков».

В том же видео девушка признавала, что «в 2020 году участвовала в несанкционированных митингах с перекрытием дороги», вела аккаунт в тиктоке «в поддержку Украины» и оскорбляла «высших должностных лиц».

Суд Центрального района Минска арестовал Ващилову на 14 суток по обвинению в неповиновении должностному лицу — об этом «Медиазоне» рассказала родственница блогерки. Об уголовном деле, упомянутом ГУБОП, ей ничего не известно.

«Хайпануть хайпа» и неторопливый архангел

Еще один задержанный тикток-блогер — 23-летний Андрей Лысковец. Он записывал видео о своей жене, маленьком сыне и друзьях, реагировал на ролики других тиктокеров и снимал липсинки. Во многих видео Лысковец появлялся в майке с гербом «Погоня», но только несколько его роликов были посвящены политическим темам: в одном из них блогер использовал переделанную песенку крокодила Гены, где вместо волшебника на вертолете прилетает Лукашенко, в другом спел «Баба Лида, прощай, прощай, прощай», а еще один снял под песню со словами «Уходи, ты тут не один».

В комментарии под видео о «бабе Лиде», опубликованном 17 декабря 2021 года, пользователь siarheiniamkevich написал, что за Лысковцом «уже вылетел Архангел с копьем». Архангел добирался до тиктокера примерно полгода — пост о его задержании с «силовой поддержкой бойцов СОБРа» появился в телеграм-канале ГУБОПа только 30 мая.

Силовики опубликовали «покаянное видео» Лысковца: мужчина сидит в машине и, едва сдерживая слезы, рассказывает, что «хотел хайпануть хайпа», но «заблудился». В следующих кадрах он стоит с голым торсом на фоне двери и говорит, что «был судим за наркотики, грабеж, разбой, хулиганку» и упоминает новогоднее обращение, «за которое был задержан сотрудниками милиции» — «Медиазоне» не удалось его найти. После монтажной склейки Лысковец снова сидит в машине и благодарит силовиков за то, что те «поставили его на путь исправления».

Это видео сотрудники ГУБОПа опубликовали и в тикток-аккаунте блогера с хештегом #работайте братья!!!!. Судя по сообщению ведомства, Лысковцу вменяют оскорбление Лукашенко.

Рэп и запиканное слово «Украина»

«Скоро сопли пускать будет в ГУПОПиК», — написал пользователь 74_sergei_3 под видео тиктокера Олега Панченко 30 мая. Через день 20-летний парень оказался в печально известном здании ГУБОПа по адресу Революционная, 3.

Панченко писал рэп под псевдонимом OlegPan и снимал об этом видео. Кроме того, он записывал ролики в поддержку Украины: снимался в маске с украинским гербом и флагом, озвучивал свои видео гимном Украины, рассказывал, как спорит с теми, кто поддерживает войну. В конце апреля Олег рассказал, что на его ролики жаловались из-за «разжигания ненависти» — в том же его теперь обвиняют силовики.

«Задержан активист, пытавшийся набрать подписчиков на разжигании ненависти по национальному признаку, оскорблявший в своих роликах представителей различных государственных органов. Стоит признать, делал это оригинально, читая рэп. Свою минуту славы он получил и на ул. Революционной, д. 3, после чего проследовал в казематы, где ему предстоит, скорей всего, осваивать шансон», — написали в телеграм-канале ГУБОПа.

Ведомство опубликовало ролик, смонтированный из нескольких тиктоков минчанина — в одном из них силовики запикали слово «Украина». За подборкой тиктоков следует ролик, в котором Панченко читает сотрудникам ГУБОПа рэп, а после монтажной слейки — покаянное видео. В нем блогер признается, что снимал тиктоки в поддержку Украины, оскорблял должностных лиц и «был подписан на ультраправые телеграм-каналы: "ДСУ — диванные войска Украины", "Азов", "Правый сектор", "УНБ — украинский националистический батальон"».

Маска и бчб-бутерброд

В начале июня ГУБОП отчитался о задержании блогера Алексея Бондаря (lexmask), на аккаунт которого подписаны почти 58 тысяч человек. В своих роликах Бондарь скрывал лицо: всегда был в маске и шапке. Он много шутил о политической ситуации в Беларуси; один из тиктоков Бондаря посвящен задержанию за бутерброд с кетчупом и майонезом.

С 24 февраля блогер записал десятки антивоенных видео на фоне украинского флага, а в начале марта стал снимать ролики на беларуском языке.

Силовики сочли, что Бондарь «хайповал на военном конфликте» и участвовал в акциях протеста. В его покаянном видео, опубликованном ГУБОП, Бондарь снимает шапку и маску и рассказывает, что был подписан на «деструктивные каналы», а в августе ходил на митинги.

«Хочу сказать, что меня Светлана Тихановская ввела в заблуждение в свое время. Не повторяйте моих ошибок — это того не стоит», — добавляет он.

Об уголовном деле против блогера в ГУБОП не сообщали — силовики лишь написали, что «специалисты дадут оценку публичным высказываниям тиктокера, а также согласию выполнять указания байполицаев».

Вместе с тиктокером задержали и его жену Маргариту — об этом силовики отчитались на следующий день. Сотрудники ГУБОП утверждают, что пришли за девушкой из-за того, что она зарегистрировалась в плане «Перамога», а обратить внимание на блогера подсказали «оппопомойки».



Наблюдатели правозащитного центра «Вясна» передали, что суд Фрунзенского района Минска арестовал Бондаря и его жену на 10 суток. По какой статье судили пару, неизвестно.

Обновлено 19:22. Добавлена информация об аресте Бондаря и его жены.