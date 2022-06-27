«У Москвы богатое воображение, но в ее интересах сейчас избегать новой войны». Интервью с военным аналитиком Конрадом Музыкой

— Какие претензии предъявляет сейчас Россия к Литве?

— Россия очень обеспокоена эмбарго на перемещение различных товаров по железной дороге. Они не считают, что такое действие обязательно является актом войны, но считают его предельно эскалационным по сути. И они уже заявили, что примут ответные меры. Но какие именно меры будут приняты, на самом деле неясно. Я не думаю, что у России есть много возможностей для ответа на то, что сделала Литва.

— Это все? Нет других претензий, как к Украине?

— Нет, то есть я хочу сказать определенно: нет. У России нет никаких территориальных претензий к Литве, по крайней мере, сейчас, если только они не придумают что-нибудь — а это, как мы знаем, может случиться. Россия также вряд ли будет угрожать Литве военной силой, потому что Литва — член НАТО. Во-вторых, речь идет только о наземном сообщении, часть его заблокирована для Калининграда. Россия по-прежнему может снабжать Калининград по морю и по воздуху. Это определенно означает, что снабжение Калининграда продолжается. Но очевидно, что доставка грузов станет дороже стоить и займет больше времени.

Если говорить о возможной военной операции России против Литвы или, шире, НАТО — на самом деле, я не думаю, что у России сейчас есть какие-либо средства, чтобы хотя бы попытаться напасть на Литву. Причина в том, что все силы Западного военного округа задействованы в операциях в Украине. То есть находятся либо в Украине, либо рядом с Украиной. Возможно, на базах в Западном военном округе остались только батальоны, укомплектованные, в основном призывниками. Наверняка вы не захотите посылать этих ребят в бой. К тому же, в России отправлять призывников на войну незаконно. Так что у России нет военных средств, чтобы вторгнуться в Литву.

Мы можем, конечно, рассмотреть угрозу ракетных и артиллерийских ударов. Но я думаю, что они маловероятны, учитывая, что Литва входит в НАТО. Поэтому я не думаю, что Россия может сделать много в ситуации с Литвой в военном плане. Но когда речь заходит о политике, я думаю, у Москвы богатое воображение. Мы, возможно, увидим атаки ниже уровня конвенционального конфликта — кибератаки и тому подобное. Но ничего такого, что могло бы привести к широкомасштабной войне. Потому что в интересах России прямо сейчас — избегать такой войны.

— Может ли Москва использовать против Литвы ту же риторику «денацификации», которую она использовала против Украины?

— Да. Но я думаю, что сама идея денацификации, которую Россия декларирует в отношении Украины, в основном рассчитана на внутреннего потребителя. Она не направлена на Запад. Она направлена на то, чтобы убедить простых россиян, что в Украине до сих пор полно нацистов. И работа России — избавиться от них. Может ли Россия использовать тот же нарратив против Литвы? Конечно. В Польше тоже живут нацисты, по мнению некоторых российских медиа. И везде, где у России есть интересы или где Россия вступает в конфликт с другой страной. Потому что это очень удобный нарратив. Я могу представить себе, что Россия, Москва, их политическое руководство пытаются раскрутить конфликт с Литвой по такому принципу. Но очевидно, что это не найдет отклика на Западе.

— Каково значение Сувалкского коридора, о котором столько говорят в последние недели, для России и Литвы?

— Много лет ведутся разговоры о том, что у России может поддаться соблазну пересечь Сувалкский коридор. Я рад, что вы используете слово «коридор», а не «зазор». Были все эти разговоры, знаете, что Россия захочет ударить из Калининграда в направлении Беларуси или из Беларуси в Калининград и связать эти территории вместе. И, возможно, эта тактика отрабатывалась. Но нет абсолютно никаких свидетельств, что Россия пытается предпринять что-то в этом роде.

Беларуские вооруженные силы довольно бедно оснащены. Они не настолько хороши, чтобы провести такую сложную сухопутную операцию без поддержки российских войск. Это первое. Второе — Россия должна серьезно нарастить свои силы, прежде чем решиться на такое. Потому что если они это сделают, если они пересекут Сувалкский коридор, то произойдет эскалация конфликта. НАТО немедленно попытается вернуть территорию обратно. Это уже конфликт между Россией и НАТО.

Не думаю, что Москва сейчас всерьез заинтересована в еще одном конфликте. Другой разговор, если Россия объявит всеобщую мобилизацию населения. Если она нарастит Вооруженные силы, допустим, с миллиона человек до двух миллионов. Что это будет значить? Эти ребята отправятся только в Украину или Россия разместит их где-то еще? Мы в нашей организации отслеживаем такие изменения и пытаемся понять, в какой степени Россия готовится к всеобщей мобилизации. Мы не видели доказательств того, что это действительно планируется или происходит. Но если Россия объявит мобилизацию, мы будем очень активно следить за тем, куда направляются новые подразделения. Если они будут размещены рядом со странами Балтии, тогда я буду беспокоиться.

— Если произойдет полномасштабное вторжение, то какая цель будет стоять перед российскими войсками?

— В первые дни, буквально в течение нескольких дней, российские силы должны будут уничтожить силы НАТО в регионе. Каждый батальон в странах Балтии и на северо-востоке Польши в Мазурии. Потому что вы, конечно, не захотите иметь никакого сопротивления в этом районе, и вам понадобится время, чтобы подготовиться к контратаке НАТО. Поэтому важно иметь надежный тыл, чтобы сосредоточиться на контрнаступлениях НАТО, например, из Польши.

— Какая роль в этом конфликте будет отведена Беларуси?

— Предоставить России территорию, и она это сделает. А еще Беларусь — крупный логистический хаб для России. Все, что вам нужно для ведения войны против НАТО, находится в Беларуси — логистические базы и склады, которые могут снабжать Россию всем, начиная от танков, боевых машин пехоты и заканчивая ракетами, артиллерийскими и танковыми снарядами, продовольствием, топливом, смазочными материалами или даже обмундированием. Вооруженные силы Беларуси насчитывают около 40 000 человек. Сухопутные войска фактически не развиты. Поэтому я бы не стал ожидать от беларусов боеспособности. Но если Беларусь также объявит мобилизацию, если они также нарастят численность своих вооруженных сил — тогда у России будет больше личного состава под ее командованием. Беларуским военным формированиям придется воевать вместе с российскими. Потому что я не думаю, что беларуские офицеры обучены или имеют достаточно опыта, чтобы командовать собственными силами в блицкриге или конвенциональном конфликте с НАТО.

— Один из возможных сценариев, о которых я читал в российских СМИ: Россия выдвигает войска к границе и показывает Литве, что может занять Сувалкский коридор. Сколько времени потребуется на подготовку такой операции и какой может быть ответ?

— Я думаю, что никто не купится на это, потому что Польша, страны Балтии, Центральной Европы, Великобритания, Швеция, Финляндия и Норвегия привыкли к российским угрозам. Я думаю, что они воспримут такие действия как пустые слова, поэтому Россия не сделает ничего подобного. Оккупация Сувалкского коридора будет означать войну между НАТО и Россией. А это, как я уже говорил, не то, в чем заинтересована Россия. Плюс, я думаю, это ослабит Россию, эта демонстрация. Потому что если вы угрожаете применить силу и не применяете ее — люди будут смеяться над вами. Поэтому когда угрожаете, лучше убедиться, что вы готовы выполнить свои угрозы. В противном случае вы будете выглядеть слабым. А я не думаю, что Россия сейчас хочет выглядеть слабой.

— Еще вариант, который обсуждают в медиа — Россия закрывает небо над Литвой и пускает грузовые самолеты в Калининград.

— Простите, какие грузовые самолеты?

— Из России в Калининград. Россия закрывает небо над Литвой…

— Но как Россия может закрыть небо над Литвой?!

— Я не знаю.

— Нет, нет. Они не могут закрыть небо над Литвой. Они могут развернуть средства ПВО рядом с Литвой, но для чего? Угрожать сбивать гражданские или военные самолеты? Опять же, если вы собьете военный самолет НАТО, вы вступите в войну. Это не то, чего Россия хочет.

— Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна будет «стерта с карты» в случае нападения России, если планы НАТО по защите Балтии останутся неизменными. Она упомянула «концепцию растяжки» и назвала эту тактику ошибкой. Что вы можете сказать о ней?

— Окей, мы должны посмотреть на это слегка с другой точки зрения. У России сейчас нет людей, чтобы вторгнуться в страны Балтии. Я понимаю, что это может звучать слегка провокационно, но провокационно — это не всегда плохо, правильно? Если Россия вторгнется в страны Балтии теми силами, которые сейчас есть в ее гарнизонах, она проиграет. То есть даже одни страны Балтии против российских частей Западного военного округа — если бы они зашли, они бы проиграли, потому что у них нет оборудования и живой силы. Если мы вернемся, скажем, на год назад, когда большая часть, если не все российские силы Западного военного округа были еще в местах постоянной дислокации — вот если бы они зашли в страны Балтии тогда, они бы скорее всего захватили всю Балтию за пару недель, может быть, чуть дольше. Особенно если бы не было поддержки НАТО.

Но сейчас силы Западного военного округа связаны Украиной. Южный военный округ, Центральный и Восточный — почти все потенциал российских сухопутных войск задействован в операциях в Украине или в их поддержке. Если Украина будет бороться и Россия не объявит мобилизацию, я думаю, страны Балтии и Польша в безопасности.

— Каков механизм применения статьи 5 в договоре НАТО о коллективной обороне?

— Буду с вами откровенен, мне нужно проверить. Но думаю, если происходит нападение, проводится встреча премьер-министров, и они голосуют за применение статьи 5. Так что это относительно простая, я думаю, процедура. Главы государств могут собраться в относительно короткие сроки, особенно во время кризиса, и ввести в действие пятую статью относительно быстро. Но одно дело — политические обязательства, и совсем другое — передислокация сил НАТО для контрнаступления. Потому что, вероятно, НАТО потребуется несколько недель, чтобы собрать ресурсы для контратаки. Польша может сыграть решающую роль в первые дни, если начнется такой конфликт. Потому что именно Польша должна будет, вероятно, контратаковать первой. Но, опять же, все зависит от атаки России — от ее масштаба, от численности задействованных сил. Если российские силы в регионе будут относительно слабы, то НАТО, полагаясь на свое превосходство в воздухе, сможет нанести авиаудары по российским позициям и пытаться выиграть эту войну с воздуха. Интенсивность воздушных операций может оказать действительно большое влияние на российские позиции на земле.

— Как вы оцениваете российский военный потенциал?

— До войны в Украине Западный военный округ был самым боеспособным, возможно, самым многочисленным и лучше всего оснащенным округом во всех российских сухопутных войсках. Но после войны в Украине нам придется пересмотреть масштаб российских потерь. Нам придется оценить, как эти потери повлияли на российский военный потенциал. И я полагаю, что влияние будет большим. Очень большим.

— Какова численность российских войск в Калининградской области? Можно ли вести наступление только этими соединениями?

— Хмм, российские войска в Калининграде проходят реорганизацию. Русские создают дивизию в Калининграде, что обычно занимает несколько лет. Но учитывая, что некоторые военные из Калининграда сейчас участвуют в боевых действиях в Украине, вероятно, этот процесс займет больше времени, чем ожидалось. Я не думаю, что Калининград сам по себе сможет провернуть такую операцию. Вы должны помнить, что военачальник думает в долгосрочной перспективе: «Если я собираюсь вторгнуться в другую страну, каков возможный ответ? А если эта страна является членом НАТО? Допустим, я могу позволить себе отправиться в этот район 5 000 солдат. Это прекрасно. Но что если мне понадобится еще миллион, потому что начнется война против НАТО, и мне нужно будет много войск, чтобы вести эту долгосрочную войну?». Я думаю, что сейчас русские не в состоянии собрать столько сил и вести две войны одновременно.

— Почему российско-литовский кризис разразился именно сейчас? Санкции, которые подразумевали ограничения транзита, были объявлены давно. Почему кризис случился только на прошлой неделе?

— Понятия не имею. Я действительно не знаю. Я тоже думал об этом. Наверное, была какая-то причина, но я не знаю.

— К чему готовиться жителям Беларуси и Литвы в ближайшем будущем?

— Я думаю, вы увидите рост напряженности в политическом плане. Россия может устроить небольшую демонстрацию силы, публично разместив, скажем, ракеты «Искандер» у границы с Литвой. Но я не ожидаю начала военных действий между Литвой и Россией или между НАТО и Россией.

Интервью с Конрадом Музыкой было записано поздно вечером 24 июня. 25 июня Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко сообщил о решении передать Беларуси ракетные комплексы «Искандер-М». После этого «Медиазона» не могла не задать эксперту несколько дополнительных вопросов.

— Вы следили за встречей Путина и Лукашенко? Вас, наверное, не удивили их заявления?

— Многое из того, что говорит Путин — и особенно Лукашенко — направлено на внутреннюю аудиторию и внутреннее потребление. Комментарии Лукашенко — это чистая игра мускулами, но сделать он ничего не может.

— Путин на встрече говорил о ядерном оружии. По его данным, у американцев в Европе размещено около 200 тактических ядерных боезарядов и 257 самолетов, способных их нести. У Путина правильная информация?

— НАТО держит около 100-150 атомных авиацинных бомб в Европе в рамках программы ядерного обмена. То, что эти бомбы в Европе — не секрет. Но учтите, это бомбы, неуправляемые авиационные бомбы, а не ракеты. Вам нужно долететь до цели, чтобы сбросить такую бомбу. А у России, с другой стороны, есть, например, «Искандеры», которые тоже могут нести ядерный заряд. На самом деле, у многие российские конвенциональные системы имеют двойное назначение.

— Путин сказал, что «передаст» «Искандеры» Беларуси. Вы верите, что Россия действительно отдаст их беларуским военным? Или речь идет о том, что россияне просто разместят свое оружие на территории Беларуси?

— Русские уже развернули «Искандеры» в Беларуси. Они там с декабря-января, так что это не новости. Беларусь просила «Искандеры» годами, но она хотела получить их бесплатно. Путин говорил на это: «Нет». Но может, все изменилось, и их теперь подарят или продадут недорого. Ну или они станут частью российского контингента.

— «Искандеры» способны нести ядерный заряд. Что это значит для Беларуси?

— Чтобы иметь «Искандеры» с ядерными боеголовками в Беларуси, сначала нужно иметь подходящие хранилища для них. Беларусь их не имеет. Я по-прежнему думаю, что это скорее игра мускулами без реального содержания. Это по сути ничего не изменит. Русские и так уже предположительно разместили ядерные боеголовки в Калининграде.