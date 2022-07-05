«В общем, всем там похер на наши дела». Беларусы с начала войны пытаются разморозить свои банковские счета в Украине

24 февраля Нацбанк Украины опубликовал постановление о работе банковской системы во время военного положения. В нем банкам было поручено остановить расходные операции по счетам «резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины».

4 марта формулировку уточнили — расходные операции остановили по счетам резидентов России и Беларуси. Исключение составили переводы на специальный счет в поддержку ВСУ и счета госорганов Украины.

Проблемы со счетами в украинских банках у беларусов начались практически сразу с началом войны. Клиенты «Приватбанка» не могли зайти в его приложение, а если это все-таки получалось, то при входе появлялась надпись «карта ограничена».

С такой ситуацией столкнулся беларус Евгений. Он зарабатывает на майнинге и продаже криптовалют. Деньги Евгений вносил в банк под декларацию — в «Приватбанке» ему открыли депозит. О том, что его счет заблокирован, беларус узнал, когда через несколько дней после начала войны попытался оплатить коммунальные услуги.

«Для оплаты электроэнергии онлайн нужно было перейти в приложение "Приватбанка". Как только я ввел логин и пароль, меня просто выкинуло из него. Я попытался зайти снова — мне пришло сообщение, что нужно обратиться в поддержку», — рассказывает он.

Чтобы получить доступ к своему счету, Евгений написал в поддержку банка, но «там вообще никто еще не понимал, что происходит». Специалист горячей линии тоже помочь не смог, и предложил прийти в отделение «Приватбанка», где беларусу посоветовали отправить письмо на почту головного офиса банка в Киеве.

«В письме написал, откуда средства, какие транзакции были, чтобы это все проверили. Коммуналку я оплатить не могу, заказать в интернете тоже ничего не могу. В каком положении я оказался, их вообще не интересовало. Спустя 10 дней мне ответили что-то в духе: "Мы по распоряжению заблокировали все, что вы от нас хотите?"» — вспоминает Евгений.

Тогда он снова написал в банк — в этот раз с предложением расторгнуть договор и забрать свои средства, но в «Привате» ответили «стандартной отпиской» со ссылкой на постановление НБУ. Беларуса это не устроило, и он продолжил вести переписку с банком.

«Я им написал: "Просто дайте расторгнуть договор, я не буду обслуживаться, мне больше ничего от вас не нужно". Спустя еще, наверное, дней 10 ответили в такой немного агрессивной манере, мол, что вы вообще хотите», — говорит Евгений.

В начале мая он попытался разблокировать счет через список, который в Нацбанк подает служба безопасности Украины — такая возможность появилась в новой редакции постановления о работе банковской системы. Нацбанк уточнил, что такой список могут подать и госорганы Украины, но только в отношении юридических лиц при условии, что они «выполняют важные функции и/или оказывают важные услуги».

Евгений отправил подробное письмо на почту СБУ и попросил «хотя бы часть средств оттуда снять просто на жизнь». Через несколько недель беларусу позвонил сотрудник ведомства, задал уточняющие вопросы по документам и обещал перезвонить. Евгений, не дождавшись ответа, связался с СБУ сам — его пригласили на собеседование в Киев, для этого ему пришлось бы проехать больше 500 километров. В ведомстве вновь пообещали перезвонить с уточнением, можно ли пройти собеседование поближе. Евгений снова не дождался звонка и позвонил сам.

«Из разговора было понятно, что это единственный сотрудник, на которого это все свалилось, пришло большим списком, и ему нужно это все проверить, отсортировать, дождаться ответа и отправить потом в банк», — предполагает он.

Собеседование в итоге провели по телефону — сотрудник СБУ уверял, что «все должно быть хорошо», и попросил подождать решения десять дней. За это время счет не разблокировали, и беларус обратился в банк за разъяснениями. По словам Евгения, сотрудница сказала ему, что СБУ «никакие запросы никуда не подавала и никакие бумаги от нее не приходили». 24 июня мужчина вновь связался со спецслужбой.

«В общем, всем там похер на наши дела. Он там сказал что-то вроде: "Ну а что вы хотите? Нет ответа и нет". Потом я с ним еще поговорил — он говорит, ну окей, перезвоните мне завтра. Я буду на месте и посмотрю, что там», — пересказывает разговор беларус.

В последующие дни сотрудник СБУ «просто сбрасывал» звонки или не поднимал трубку: «Наверное, он меня на автоответчик поставил, попробую еще, если нет — буду писать новое письмо», — подытожывает Евгений.

С оплатой товаров и услуг Евгению помогает друг-украинец, а сам он взамен отправляет деньги в криптовалюте. Оплатить коммуналку, говорит беларус, по-прежнему нельзя, хотя 8 марта Нацбанк определил, что запрет на проведение операций по счетам резидентов России или Беларуси не распространяется на социальные и зарплатные выплаты, оплату коммунальных услуг, уплату налогов и другие обязательные платежи.

Евгений считает, что при желании запрет Нацбанка легко обойти, и объясняет:

«Если любому человеку — украинцу, русскому или беларусу — в Киеве захотят оплатить диверсию, ему просто скинут в крипте. Он через крипту в обменнике получит оплату в долларах, в гривнах, и это займет примерно полчаса. Биржи никакие не блокировали беларусам. Все это через обменник обратно в Киеве просто выводится. Можно попросить товарища, который просто примет платеж на свою карту через обменник, а ты деньги в банкомате снимешь. С "Приватбанка" можно снимать вообще без карты — нажать в банкомате "я хочу снять средства без карты". Тебе позвонят или придет эсэмэска — нужно ввести три последних цифры, а потом код карты».

По мнению беларуса, счета можно было бы размораживать по заявкам людей после допросов, «если все нормально».

«У меня не самое тяжелое положение. Есть люди с детьми, у которых вообще нет средств. Лишаются работы компании, которыми владеют беларусы, и украинцы, которые в них работали», — говорит Евгений.

Один из таких бизнесов, который основали беларусы, — «Чистый кит» — компания занимается клининговыми услугами в Киеве. Ее директорка Полина Бродик рассказывает, что проблемы с коммерческими счетами начались, когда в компании попытались открыть счет для социальных выплат украинской сотруднице в декретном отпуске.

«Как только появилась активность, на нее сразу обратили внимание и [коммерческие] счета заблокировали», — рассказывает Бродик.

Счет для сотрудницы в декрете открыть получилось, но коммерческие счета до сих пор заблокированы, и это усложняет работу компании, добавляет директорка.

«На сегодняшний день мы можем выплачивать заработную плату, однако операционные какие-то действия, например, закупка инвентаря, совершенно невозможны. Это прискорбно, потому что у нас в основном работают граждане и гражданки Украины», — говорит Бродик.

Она признается, что сейчас доход для «Чистого кита» не так важен, как возможность предоставить работу людям во время войны.

«Любое ограничение нашей работы бьет больше по самим украинцам, чем по нам», — считает Полина.

Беларуска не понимает, на каких основаниях заблокировали счет «Чистого кита» — в последней редакции ограничения по-прежнему касаются резидентов Беларуси, к которым не относятся владельцы бизнеса.

«Мы все являемся людьми, у которых есть разнообразные документы, подтверждающие резидентство стран ЕС или Украины. Соответственно, эти ограничения не могут быть по определению к нам применены — к этому мы и апеллируем», — говорит она.

Резидентность лиц с целью применения норм Постановления № 18 определяется в соответствии с требованиями Закона Украины «О валюте и валютных операциях» и Положением о совершении операций с валютными ценностями. Согласно этим актам, физическое лицо, имеющее гражданство Беларуси и постоянно проживающее на территории Украины на основании официальных документов, считается резидентом Украины. Иностранцы и лица без гражданства, временно проживающие в Украине и получившие вид на временное проживание, в понимании Закона о валюте и Положения о совершении операций с валютными ценностями являются нерезидентами.

Компания общалась со своим банком «в одностороннем порядке» несколько месяцев — по словам Бродик, она звонила в банк каждую неделю. Там ей отвечали, что обязательно выяснят, кто занимается этим кейсом, и перезвонят. Недавно «Чистый кит» получил ответ.

«Нам сказали, что отделение, которое должно рассматривать наш кейс, находится в Херсоне, поэтому задержка. К сожалению, в это верится с трудом, потому что мы никогда в Херсоне не работали», — недоумевает Полина.

По словам Бродик, были случаи, когда людям удавалось предоставить достаточно оснований для разблокировки счетов, но она видит «некоторое нежелание [украинской стороны] заниматься этими вопросами».

«Сейчас не существует презумпции невиновности — для беларусов в Украине это как раз-таки действует наоборот. У нас все по гражданству виновны, и каждому нужно доказать обратное», — считает Бродик.

Она не видит универсальных критериев и механизмов для разблокировки счетов беларусам, но считает, что над системным решением проблемы работает представительство офиса Светланы Тихановской в Киеве.

Глава кабинета представителей Тихановской Валерий Ковалевский рассказал «Медиазоне», что офис работает над двумя вариантами решения проблемы — на политическом и индивидуальном уровнях.

В первом случае Светлана Тихановская направила письмо председателю Нацбанка «с просьбой принять общее решение для всех беларусов».

«Украинские власти сейчас нацелены на решение только одного вопроса — это победа Украины в войне против России. Все остальные вопросы для них, понятное дело, совершенно второстепенны. Тем не менее, это не означает, что мы должны ждать окончания войны для решения этой проблемы», — уверяет Ковалевский.

Еще одна инициатива офиса — разблокировка счетов по спискам, которые отправляют в СБУ. Данные могут оставить как физические, так и юридические лица — их передают в «компетентные органы Украины для верификации».

«Информацию проверяет СБУ и передаёт НБУ напрямую. Желательно, чтобы заявители были в это время в Украине, чтобы с ними могли провести интервью. Нам не сообщают о результатах. Насколько понимаю, заявителям тоже не сообщают, им приходится самим перепроверять своей статус», — объясняет Ковалевский.

По его словам, узнать о существовании таких списков беларусы могут в чатах диаспоры. «Медиазона» не нашла сообщения о списках в крупных телеграм-сообществах беларусов в Украине, таких как «Беларуский дом в Украине» и «Беларусы в Украине». На просьбу «Медиазоны» предоставить ссылки на упомянутые чаты представитель Офиса ответил, что речь идет о «закрытых чатах Офиса и диаспоры».

17 июня Ковалевский встречался с руководством НБУ. Итогом встречи он называет «продолжение работы по спискам и договоренность об улучшении алгоритма верификации» людей в этих перечнях.

Списки для разблокировки счетов в СБУ, Нацбанк и Министерство финансов подает и «Беларуский кризисный центр во Львове». Его руководитель Алексей Францкевич говорит, что положительные решения есть, но не называет конкретное количество разблокированных счетов, упоминая, что его счет удалось разморозить.

«Юрысты пішуць лісты па кожным выпадку, таму што наша задача — верыфікаваць людзей і растлумачыць, навошта патрэбна разблакаваць гэтыя рахункі. Трэба даказаць, што яны не выкарыстоўваюцца для фінансавання расійскіх агрэсараў», — объясняет он.

По мнению Францкевича, доступ к своим счетам в первую очередь должны получить волонтеры, а не «айцішнікі, якія проста плацяць падаткі». Он говорит, что организация заручилась поддержкой украинских юристов, которые пытаются «абысці законным шляхам пастанову Нацбанка».

«Робіцца ўсё магчымае, каб у тых, хто валанцёрыць, і тых, хто ў тэрабароне, былі разблакаваныя рахункі», — говорит Францкевич.