Клещ и Тромбли. Что известно о двух попавших в плен беларусах из полка Калиновского

Сергей «Клещ» Дегтев

Видео с 35-летним уроженцем Минска Дегтевым появилось в телеграм-канале Ukr Leaks утром 6 июля. Доброволец с повязкой на правом плече сидит на фоне облупившейся стены. Он называет себя украинским военнослужащим из воинской части №3449 и рассказывает, что в Беларуси его дважды задерживали за «протестную деятельность» и «сказали, что будет уголовная ответственность». Поэтому Дегтев решил уехать в Украину.

«Медиазона» нашла в телеграм-канале «Списки задержанных» упоминания о двух судах над человеком с такими же ФИО и датой рождения, что и у Дегтева. 20 октября 2020 года суд Ленинского района арестовал его на 10 суток за участие в акции, которая прошла тремя днями ранее — это был «Партизанский марш»; статья КоАП в сообщении не уточняется. 12 февраля 2021 года суд Фрунзенского района арестовал Дегтева на 15 суток за неповиновение милиционеру (статья 23.4 КоАП).

По словам Дегтева, по приезде в Украину он обратился за помощью в «Беларуский дом» в Чернигове, ему оплатили четыре недели в хостеле в центре Киева. Здесь на видео заметна монтажная склейка, после которой пленный рассказывает уже про обучение в «школе», местоположение которой назвать не может. По его словам, курсанты там жили «на казарменном положении».

«Нас обучали беларуские ребята, которые уже воюют тут с 2014 года. В дальнейшем, когда мы базировались в Николаеве, один из британцев провел нам пару занятий по тактике. Мы возвращались в Киев, какое-то время отдыхали. Потом выезжали в Лисичанск», — продолжает он.

По словам Дегтева, некоторые из бойцов выезжали на фронт, в частности, в Северодонецк, а его группа вместе с грузинским подразделением интернационального легиона оставалась в городе. В Лисичанске беларус и попал в плен.

«В этот момент там началась стрельба, где мы примерно находились. Стрельба, крики, мы там остались сидеть, ждать, понимать, что там случилось. Начал ездить танк, проехался один раз возле меня. Спереди, не заметили. Потом проезжали обратно — увидели: "Вот он". И сказали вставать. Я был без оружия. Поднялся и сдался», — вспоминает на видео Дегтев.

Позже провластный телеграм-канал «Центр Э», администраторы которого выступают от лица несуществующего «управления по борьбе с экстремизмом в Республике Беларусь», выложил еще одно видео с участием Дегтева. Сидя на фоне красно-зеленого флага, он говорит, что привлекался к ответственности за участие в несанкционированных акциях, распространял «печатную продукцию деструктивного характера» и администрировал районный протестный чат «Масюковщина 2.0». Когда записано видео, не говорится; судя по тому, что Дегтев одет в зимнюю куртку, свитер и шапку, съемка относится к февралю 2021 года, когда он получил 15 суток.

В том же видео есть кадры, где Дегтев позирует с бело-красно-белым флагом около лесной дороги, фото найденных у него при обыске листовок, открыток и стикеров; среди них — изображение скорой помощи, из которой выходит человек в черной форме с дубинкой, на машине написано: «Хуткі тэрор». Открытка подписана: A.C.A.D. All Cops Are Doctors! На других открытках — портреты Лукашенко с подписью 3%, изображения «диджеев перемен» и другие узнаваемые визуальные образы протестов.

«Теперь у него есть все шансы получить "вышак" в ЛДНР вместо нескольких лет в теплой белорусской тюрьме», — издевательски резюмирует провластный канал.

Ян «Тромбли» Дюрбейко

Видео с 26-летним Яном Дюрбейко выложили вечером 5 июля в том же канале Ukr Leaks. Он снят на фоне той же стены, что и Дегтев.

По информации издания «Зеркало», Дюрбейко учился в Белорусской государственной академии авиации на инженера, хотел стать пилотом, но «здоровье не позволило». До осени 2020 года он работал на Минском механическом заводе имени Вавилова в отделе метрологии.

На видео молодой человек рассказывает, что 1 ноября 2020 года его задержали и арестовали на 15 суток по неназванной статье. Согласно данным канала «Списки задержанных», 16 ноября Дюрбейко освободили из Жодинского ИВС.

27 ноября того же года, говорит пленный на видео, к нему пришли с обыском по уголовному делу о грубом нарушении порядка (статья 324 УК), после чего родители посоветовали ему покинуть Беларусь.

Через год Дюрбейко выложил на фейсбук фотографию с марша беларуской диаспоры в Киеве, а через месяц опубликовал снимок, на котором держит в руках оригами в виде мужских гениталий.

«Ось такім чынам сёння мы павіншавалі амбасадара РБ ва Ўкраіне», — подписал фотографию Дюрбейко.

На видео Ukr Leaks он говорит, что перебраться в Украину ему помогли волонтеры, в частности, из «антикризисного центра "Русский дом" в Украине»; это наверняка оговорка, скорее всего, имеется в виду тот же «Беларуский дом».

Пленный утверждает, что вступить в беларуский батальон его вынудили: «до войны СБУ активно вербовала беларускую молодежь», а позже «от уговоров перешло к принуждению» и угрозам высылкой в Беларусь; «пришлось согласиться».

Подразделение, в котором служил Дюрбейко, размещалось на территории Киевской школы №40. По его словам, беларусов обучал командир роты с позывным «Волат», затем «Кит», который позже стал командиром полка.

«Был наш отряд и отряд грузинов в качестве группы эвакуации. Нам сказали, что наша задача — не дать российским войсказ отрезать ВСУ в Лисичанске, пока они будут отступать, мы будем одними из тех, кто прикрывает коридор», — рассказал Дюрбейко.

В конце видео он обратился к беларусам, которе решили участвовать в войне на стороне Украины: «Не делайте этого, вы будете брошены на передовую».

Сопредседатель движения солидарности «Разам» Алена Талстая рассказала «Медиазоне», что познакомилась с Дюрбейко на акциях беларуской диаспоры в Киеве.

«Он был всегда с флагом, всегда впереди. Очень ответственный парень, очень интеллигентный. Высокий, красивый», — вспоминает Талстая.

По ее словам, в Киеве Дюрбейко не «искал помощи» и все время работал — сначала в охранной компании, потом нашел другое место. В Беларуси он занимался пейнтболом, говорит активистка.

«Были некоторые товарищи, которые громко кричали, что протесты в Беларуси были недостаточно брутальные, что мы того или этого не делали во время протестов 2020 года, что нужно было как-то бороться. А потом они в первые часы войны оказались где-то в очереди на границе Польши с Украиной. А такие скромные парни как Ян, они в первые дни пошли в тероборону», — рассказывает Талстая.

«Мало того, что я без Родины остался, так сейчас враг разрушает и новый дом», — говорил Дюрбейко «24 каналу» в начале марта.

Ян не говорил подробно о боевых действиях, чаще рассказывал что-то позитивное или смешное про военный быт, вспоминает Талстая. Последний раз они общались 25 июня.

«Я думаю, что сейчас нужно обращаться к властям Украины, чтобы не только украинские военнопленные, но и беларусы, которые попадают в плен, были так же защищены, как и украинские. Чтобы по отношению к ним действовали те же правила», — считает девушка.

«Хуже всего было бы, если бы не было совсем никакой информации. Про некоторых из наших друзей мы вообще ничего сейчас сказать не можем, живые они, или в плену, или ранены. Самая плохая ситуация. Если бы просто сказали, что они пропали без вести…» — говорит она.