Никаких подробностей. Журналистку Катерину Андрееву в закрытом суде приговорили к 8 годам колонии за «измену государству»

В условиях полной секретности

13 июля Гомельский областной суд в закрытом режиме приговорил журналистку телеканала «Белсат» 8 годам колонии по обвинению в «измене государству». На рассмотрение дела у суда ушло чуть больше недели — первое заседание прошло 4 июля, а уже 6 июля в суде объявили перерыв вплоть до сегодняшнего дня.

О новом деле против журналистки, уже осужденной на 2 года колонии за грубое нарушение порядка, стало известно 7 апреля со слов ее мужа Игоря Ильяша.

«Мы не знаем, на основе каких событий возникло это обвинение. Делом занималось УКГБ по Гомельской области, следствие проходило в условиях полной секретности — т.е. вплоть до вчерашнего дня, в течение 55 суток после ее перевода в СИЗО, родственники не знали ни статуса Кати, ни статьи по которой проводятся те самые "процессуальные действия"», — писал он в фейсбуке.

Несмотря на то, что приговор Андреевой уже вынесен, до сих пор неизвестно, что легло в основу обвинения. После начала процесса Ильяш неоднократно писал, что так и не смог узнать подробностей о ходе дела. Сама журналистка, по его словам «держится хорошо, уверенно» и «на здоровье не жалуется».

«Меня бросили в тюрьму по абсолютно сфабрикованному, придуманному обвинению»

Новый приговор Катерине Андреевой — уже второй начиная с прошлого года. 18 февраля 2021 года суд Фрунзенского района Минска признал Андрееву и ее коллегу Дарью Чульцову виновными в грубом нарушении порядка за ведение прямой трансляции с акции протеста 15 ноября 2020 года и приговорил обеих журналисток к 2 годам колонии. До последнего времени Андреева отбывала наказание в гомельской женской колонии №4.

«Я обязана находиться там же, где герои моего репортажа». Журналистки Катерина Андреева и Дарья Чульцова получили 2 года колонии за стрим

15 ноября 2020 года Андреева и Чульцова вели стрим с минской «Площади Перемен», где проходила акция протеста, связанная с гибелью жителя этого двора Романа Бондаренко несколькими днями ранее. Бондаренко умер в реанимации после потасовки с неизвестными, срезавшими с забора бело-красно-белые ленточки.

По версии обвинения, журналистки в прямом эфире осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок», чтобы создать массовость «для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов». Кроме этого, посчитало обвинение, они «высказывали позитивную оценку действиям участников несанкционированного мероприятия» и таким образом мотивировали людей к участию в нем, а также призвали автомобилистов подъезжать в район акции, чтобы блокировать улицы. Журналистки не признали вины. Андреева назвала свое уголовное преследование «примитивным актом мести спецслужб за выполнение профессиональной деятельности».

Что происходило на «Площади Перемен» перед смертью Романа Бондаренко. Камеры видеонаблюдения против версии МВД и СК

В суде Андреева рассказала, что задержавшие ее силовики угрожали ей: «Ты уедешь на 10 лет на зону ментам форму шить».

«Называли "малая", "тетя", обращались крайне неуважательно и один раз толкнули в спину на лестнице. Один из милицейских начальников угрожал, что меня осудят на семь лет за экстремизм. Когда я спросила: "Почему сразу не расстрел?", он ответил: "Пуль на вас жалко"», — описывала Андреева опыт пребывания в Октябрьском РУВД после задержания.

В своем последнем слове журналистка назвала обвинение «сфабрикованным».

— Я показывала эти события на «Площади Перемен» в прямом эфире телеканала «Белсат». За это меня бросили в тюрьму по абсолютно сфабрикованному, придуманному обвинению. Представленные на суде доказательства в полной мере доказывают мою невиновность. Я не организовывала действий, грубо нарушающих общественный порядок. Я не склоняла никого к преступлению закона. Я не совершала преступления сама. И это очевидно абсолютному большинству присутствующих в этом зале, — говорила она.

«Экстремизм» в «Белорусском Донбассе»

В конце марта 2021 года, примерно спустя месяц после приговора Андреевой, ее книга «Белорусский Донбасс», написанная в соавторстве с мужем Игорем Ильяшом, была признана «экстремистской» в Беларуси. Сама книга вышла в Киеве летом 2020 года, Ильяш описывал ее содержание как «неудобную правду о войне в Донбассе и роли Беларуси и белорусских граждан в этом конфликте».

Вскоре после признания книги «экстремистской» Ильяш раскритиковал решение суда: «Утверждение, что в нашей с Катей книге есть "признаки экстремизма" — это ложь, полный бред».

— Я рассчитывал найти в материалах дела хоть какую-то аргументацию, почему экспертная комиссия посчитала нашу с Катей книжку экстремистской. Манипулятивные, необоснованные, неточные, но аргументы. «Ваша книга экстремистская, потому что…» — примерно это я хотел увидеть. Но такая составляющая просто отсутствовала. Самой экспертизы (с конкретными цитатами из книги и их анализом) в материалах дела не было, там я нашел только выводы», — говорил он.

После ознакомления с материалами дела Ильяш сделал вывод, что эксперты даже не открывали книгу, а только «поставили свою подпись под решением, которое спустили им спецслужбы».