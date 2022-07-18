«Конторки для уклонистов прихлопнуты». В Беларуси перестали работать сайты, консультировавшие призывников

Речь идет о сайтах prizivnik.by, povestka.by и armyhelp.by, специализирующиеся на консультациях призывников по юридическим и медицинским вопросам. При попытке зайти на «Призывник» сайт просит ввести логин и пароль при входе, к сайту «Повестки» не удается получить доступ, а при попытке зайти на «Армихелп» появляется заглушка о том, что на сайте проводятся «технические работы».

В «веб-архиве» сохранились копии сайтов: «Призывник» — за 17 мая этого года; «Повестка» работала 25 июня, а уже 11 июля выдавала ошибку 502 Bad Gateway; сайт «Армихелп» последний раз был сохранен 31 марта. Последние отзывы о компании клиенты оставили в «Яндексе» в конце июня.

Чем занимались сайты?

«Все решения о получении военного билета и отсрочки от призыва принимаются исключительно призывной комиссией», напоминает сайт «Призывника». Представители компании объясняют, что «Призывник» не является «медицинским учреждением и не проводит медицинских обследований», а занимается «организацией визитов в аккредитованные государством медицинские учреждения».

Сайт «Повестка» позиционирует себя как «сервис вопросов и ответов, предназначенный для призывников, допризывников, военнообязанных, военнослужащих, альтернативщиков и их близких».

На сайте «Армихелп» указано, что он «не продает военные билеты, не содействует в уклонении от призыва, не занимается подкупом должностных лиц мед. учреждений и военкомата», а информация, «полученная в ходе оказания услуг, несет рекомендательный характер».

Стоимость оказываемых услуг на «Армихелп» варьируется от 460 рублей до 1340 рублей.

«Призывник» предлагает услуги от 590 до 1990 рублей с дополнительными пакетами услуг от 790 до 890 рублей. Его представители приводят количество успешных кейсов: «более 3 000 призывников получили военный билет» и «8 из 10 клиентов получают военный билет с нами».

Призывник Никита, обратившийся за помощью на один из сайтов, заплатил за услуги примерно 1000 рублей. «Услуги были по типу "личного секретаря". Записывали на медосмотры, сдачу анализов в удобное время. Консультировали по всем вопросам», — рассказывает он «Медиазоне».

По его словам, представители сайта составили для него план обследований, который корректировался по мере прохождения: «Таким образом отсеивались варианты, по которым можно или нельзя получить негодность, — говорит Никита. — Ну и также перед каждой поездкой в военкомат консультировали, что и как говорить».

По утверждению Никиты, несмотря на то, что он «не всегда и не сразу получал необходимую информацию», сайт помог ему получить военный билет, не проходя службу в армии.

«Змагарики, откосить не получится»

«Мутные фирмочки предлагают услуги по откосу от армии — и существуют почему-то!» — написала 29 мая провластная активистка Ольга Бондарева. Ее удивило, что «антигосударственная реклама, которая угрожает национальной безопасности Беларуси, не блокируется от слова совсем».

«Конторки для уклонистов прихлопнуты. Причем, что характерно, сами владельцы добровольно, собственноручно написали заявы о ликвидации. Но самый цимес в том, что вся клиентура за годы работы этих контор установлена и складирована в серых папочках. И у этой истории еще будет продолжение», — такими словами прокомментировал находку Антона Мотолько провластный канал «ЖС Premium».

«Любо! Всё, змагарики, откосить не получится. В первых рядах, так сказать», — подхватил ликование телеграм-канала сотрудник канала СТВ Григорий Азаренок.

«Медиазона» позвонила по указанным на сайте компаний номерам. Представитель сайта «Призывник» отказался комментировать ситуацию, так как находится под подпиской о неразглашении. Идет ли речь об уголовном деле, неизвестно. В «Армихелпе» на уточняющий вопрос корреспондента о том, туда ли он дозвонился, собеседник ответил: «Нет уже» и попросил «ничего не писать». По телефону с сайта «Центра прав призывника» мужчина подтвердил, что «когда-то» номер принадлежал компании. Он отказался рассказывать что-либо о происходящем и добавил, больше «сайт работать не будет».

Корреспондент «Медиазоны» спросил у собеседника, насколько правдивы утверждения провластного телеграм-канала о том, что «владельцы [компаний] собственноручно, добровольно написали заявление о ликвидации». Мужчина рассказал, что сайт зарегистрирован на индивидуального предпринимателя: «ИП пока не ликвидируется, насколько я знаю. Просто сайт выключен», — сказал он.

Согласно полученным «Медиазоной» выпискам из Единого государственного реестра, все компании, которые были указаны на сайтах по помощи призывникам, на момент написания текста существуют и не находятся в стадии ликвидации.