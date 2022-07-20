«Меньше фантазий, правильно?». Главное из отчета ICAO о происшествии с самолетом Романа Протасевича

Фото: Mindaugas Kulbis / AP
Ночью Международная организация гражданской авиации (ICAO) опубликовала отчет о происшествии с рейсом Ryanair 23 марта 2021 года. Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, вынудили сесть в Минске, после чего беларуские силовики задержали находившихся на борту главреда Nexta Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу. «Медиазона» изучила документ и максимально кратко пересказывает выводы расследования.
По версии беларуских властей, первое сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair поступило в 12:25 по минскому времени на почтовый ящик аэропорта, а за ним последовало второе — в 12:56. О предполагаемой бомбе аэропорт сообщил пилотам в 12:30.
При этом по информации, полученной ICAO из Швейцарии, в минский аэропорт поступило только второе письмо. Беларуские власти не предоставили ни оригиналы сообщений, ни логи сервера аэропорта, объяснив, что сообщения удаляются с серверов каждые семь дней.
Из-за отсутствия данных о первом письме ICAO допускает, что власти Беларуси узнали о предполагаемой бомбе другим способом. При этом, если первое письмо действительно отправили в аэропорт в указанное время, то посадка самолета в Минске действительно была бы приемлемым вариантом, признают в ICAO.
Записи разговоров сотрудников аэропорта, отвечавших за посадку самолета, Беларусь также отказалась предоставить, сославшись на 28 статью Конституции.
Поскольку ни самой бомбы, ни свидетельств ее существования не было обнаружено ни при отправлении самолета из Афин, ни при осмотре самолета в Беларуси и Литве, ICAO считает, что сообщение об угрозе было заведомо ложным и подвергало опасности самолет с пассажирами, что нарушает Монреальскую конвенцию.
До января 2022 года у ICAO не было возможности поговорить с минским диспетчером, отвечавшим за посадку самолета Ryanair. Власти Беларуси сообщили ICAO, что он не вернулся на работу после летнего отпуска и не выходит на связь, а его местонахождение неизвестно.
С помощью властей США расследователи смогли поговорить с диспетчером — и его показания не сходятся с официальной версией Беларуси. По его словам, во время переговоров диспетчеров с пилотами рядом с ним находился неизвестный человек, подсказывавший, что Галегову следует говорить — вероятно, это был сотрудник КГБ. Диспетчеру удалось записать переговоры с пилотом и неизвестным на телефон.
Полные записи с камер, расположенных возле стоянки воздушных судов и внутри терминала, Беларусь также не предоставила. Власти объяснили это тем, что со времени инцидента прошло много времени. ICAO не считает такие объяснения удовлетворительными, учитывая, что власти Беларуси начали расследование в связи с посадкой самолета и не завершили его.
Вместо полных записей ICAO предоставили отдельные фрагменты. Минский диспетчер, с которым разговаривали расследователи, опознал предполагаемого сотрудника КГБ на одном из видео, снятых пассажирами самолета во время высадки — в это время он стоял на трапе.
Как Беларусь, так и экипаж самолета Ryanair утверждают, что военный истребитель МИГ-29, поднятый с барановичского аэродрома, не связывался с пассажирским бортом и не сопровождал его во время полета.
Власти Беларуси не предоставили ICAO информации о попытках связаться с Ryanair во время инцидента. Экипаж самолета этого тоже не сделал — по техническим причинам. Если бы пилоты смогли установить контакт с центром оперативного управления, то события могли бы развиваться иначе.
1 июня 2021 года диспетчер, отвечавший за посадку самолета, и начальник смены провели совещание с заместителем генерального директора Белаэронавигации. Во время этого совещания замдиректора велел обоим подчиненным внести изменения в их отчеты о происшествии с самолетом Ryanair — эти слова сохранились на аудиозаписи, сделанной диспетчером на телефон.
— Значит, смотрите, сейчас я вам дам листочки, надо будет корректировки кое-какие внести, они незначительные, но… Почему? Потому что… Эээ… В радиообмене немножко другие фигурируют… Немножко другое время фигурирует. Поэтому надо ближе к радиообмену написать, чтоб вы… Эээ, ну меньше фантазий, правильно? — приводит ICAO слова замдиректора с этой записи.
Также он приказал исправить запись о том, как было получено сообщение об угрозе на борту — «…написать: "приблизительно в 9:28 получил посредством мобильной связи"».
Кроме того, как предполагает ICAO, в одном из отрывков разговора замдиректора упоминает удаление оперативных записей: «Ну я потом тогда технарям попрошу, чтобы они все это поснимали».