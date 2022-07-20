«Меньше фантазий, правильно?». Главное из отчета ICAO о происшествии с самолетом Романа Протасевича

Беларусь не сохранила имейл с сообщением о бомбе и не представила записи переговоров персонала аэропорта

По версии беларуских властей, первое сообщение о бомбе на борту самолета Ryanair поступило в 12:25 по минскому времени на почтовый ящик аэропорта, а за ним последовало второе — в 12:56. О предполагаемой бомбе аэропорт сообщил пилотам в 12:30.

При этом по информации, полученной ICAO из Швейцарии, в минский аэропорт поступило только второе письмо. Беларуские власти не предоставили ни оригиналы сообщений, ни логи сервера аэропорта, объяснив, что сообщения удаляются с серверов каждые семь дней.

Из-за отсутствия данных о первом письме ICAO допускает, что власти Беларуси узнали о предполагаемой бомбе другим способом. При этом, если первое письмо действительно отправили в аэропорт в указанное время, то посадка самолета в Минске действительно была бы приемлемым вариантом, признают в ICAO.

Записи разговоров сотрудников аэропорта, отвечавших за посадку самолета, Беларусь также отказалась предоставить, сославшись на 28 статью Конституции.

Сообщение о бомбе на борту было ложным

Поскольку ни самой бомбы, ни свидетельств ее существования не было обнаружено ни при отправлении самолета из Афин, ни при осмотре самолета в Беларуси и Литве, ICAO считает, что сообщение об угрозе было заведомо ложным и подвергало опасности самолет с пассажирами, что нарушает Монреальскую конвенцию.

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Беларусь не дала расследователям поговорить с диспетчером. Позже он опроверг официальную версию

До января 2022 года у ICAO не было возможности поговорить с минским диспетчером, отвечавшим за посадку самолета Ryanair. Власти Беларуси сообщили ICAO, что он не вернулся на работу после летнего отпуска и не выходит на связь, а его местонахождение неизвестно.

С помощью властей США расследователи смогли поговорить с диспетчером — и его показания не сходятся с официальной версией Беларуси. По его словам, во время переговоров диспетчеров с пилотами рядом с ним находился неизвестный человек, подсказывавший, что Галегову следует говорить — вероятно, это был сотрудник КГБ. Диспетчеру удалось записать переговоры с пилотом и неизвестным на телефон.

Видеозаписи из аэропорта тоже не сохранились. Диспетчер опознал предполагаемого сотрудника КГБ

Полные записи с камер, расположенных возле стоянки воздушных судов и внутри терминала, Беларусь также не предоставила. Власти объяснили это тем, что со времени инцидента прошло много времени. ICAO не считает такие объяснения удовлетворительными, учитывая, что власти Беларуси начали расследование в связи с посадкой самолета и не завершили его.

Вместо полных записей ICAO предоставили отдельные фрагменты. Минский диспетчер, с которым разговаривали расследователи, опознал предполагаемого сотрудника КГБ на одном из видео, снятых пассажирами самолета во время высадки — в это время он стоял на трапе.

Самолет Ryanair и беларуский истребитель не контактировали

Как Беларусь, так и экипаж самолета Ryanair утверждают, что военный истребитель МИГ-29, поднятый с барановичского аэродрома, не связывался с пассажирским бортом и не сопровождал его во время полета.

Никто не связался с Ryanair

Власти Беларуси не предоставили ICAO информации о попытках связаться с Ryanair во время инцидента. Экипаж самолета этого тоже не сделал — по техническим причинам. Если бы пилоты смогли установить контакт с центром оперативного управления, то события могли бы развиваться иначе.

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Замдиректора Белаэронавигации приказал начальнику смены и диспетчеру внести изменения в отчеты о происшествии

1 июня 2021 года диспетчер, отвечавший за посадку самолета, и начальник смены провели совещание с заместителем генерального директора Белаэронавигации. Во время этого совещания замдиректора велел обоим подчиненным внести изменения в их отчеты о происшествии с самолетом Ryanair — эти слова сохранились на аудиозаписи, сделанной диспетчером на телефон.

— Значит, смотрите, сейчас я вам дам листочки, надо будет корректировки кое-какие внести, они незначительные, но… Почему? Потому что… Эээ… В радиообмене немножко другие фигурируют… Немножко другое время фигурирует. Поэтому надо ближе к радиообмену написать, чтоб вы… Эээ, ну меньше фантазий, правильно? — приводит ICAO слова замдиректора с этой записи.

Также он приказал исправить запись о том, как было получено сообщение об угрозе на борту — «…написать: "приблизительно в 9:28 получил посредством мобильной связи"».

Кроме того, как предполагает ICAO, в одном из отрывков разговора замдиректора упоминает удаление оперативных записей: «Ну я потом тогда технарям попрошу, чтобы они все это поснимали».