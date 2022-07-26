«До гробовой доски доведут». Что известно о голодовках обвиняемых по делу Автуховича

Суд по делу против Николая Автуховича и еще 11 обвиняемых начался 18 мая и проходит в гродненской тюрьме №1. Подсудимым в сумме вменяют 12 статей УК, в том числе, создание преступной организации и участие в ней, покушение на захват власти и теракт.

Среди преступлений, которые, по версии обвинения, совершила «группа Автуховича» — подрыв автомобиля милиционера в Гродно, поджог дома и машины милиционера в Волковыске, ввоз оружия и взрывчатки из Украины.

За время судебного процесса двое обвиняемых — сам Автухович и его знакомый Владимир Гундарь — объявляли сухие голодовки, протестуя против условий содержания. Гундарь прекратил ее через 11 дней. Автухович начал свою голодовку 11 июля — и, судя по сообщениям его дочери, держит ее до сих пор.

Согласно исследованию ученых из университетской клиники Гамбург-Эппендорф, которые собрали задокументированные случаи смерти от обезвоживания и голода, человек способен обходиться без воды и пищи 8-21 сутки. Эксперт Британской ассоциации питания Кети Каубрау рассказывала «Би-Би-Си», что при сухой голодовке смерть наступает через 8-10 дней.

Николай Автухович не получает писем и падает от слабости

Объявляя сухую голодовку, Николай Автухович сказал в суде, что не получает корреспонденции, за исключением писем от матери.

Как рассказала блогу «Шуфлядка» его дочь, ее письма отец перестал получать примерно с февраля. Девушка предполагает, что это форма «прессинга» перед началом судебного процесса. По ее словам, отец оказался в таком информационном вакууме, что узнал о войне в Украине только в апреле со слов адвоката.

25 июля дочь Автуховича разговаривала с его защитницей Дарьей Липкиной, и та передала ей, что отец плохо выглядит, жалуется на резь в животе и не может сидеть.

— Он в клетке этой, в стакане так называемом — там только сидя-стоя можно, — объясняла «Шуфлядке» дочь подсудимого. — А он не может этого делать. Он сказал судье: «Я могу присутствовать на заседании, но [только] если вы мне предоставите возможность лежать». Судья сказал: «Нет, ты должен сидеть». Ну и там началась перепалка, и папу удалили из зала суда.

В клетки-стаканы Николая Автуховича и Любовь Резанович поместили с самого начала процесса — силовики считают, что оба обвиняемых «особо опасны». В одном из сюжетов телеканала ОНТ говорилось, что Резанович посадили в стакан «из-за эмоционально нестабильного состояния», поскольку она она якобы может навредить Автуховичу. Позже вместо Любови Резанович в клетке оказался ее сын Павел, однако причины такой перестановки из открытых источников «Медиазоне» узнать не удалось.

Девушка предполагает, что отец специально начал пререкаться с судьей, чтобы его удалили из зала и вернули в камеру, где он может прилечь.

— Врачи говорят тюремные, что пульс нормальный, все нормально, — рассказывала она «Шуфлядке». — Для состояния, когда человек голодает, это все как бы нормально. Сегодня адвокат подавала судье апелляцию, чтобы внешнего врача привлекли к осмотру его и чтобы оценили состояние здоровья. Судья отклонил, сказал: «Нет оснований не доверять нашим врачам».

На следующий день Автухович по дороге в суд упал от слабости. На очередное ходатайство адвоката о привлечении независимого врача судья снова ответил отказом.

Как минимум часть срока своей голодовки Автухович провел в карцере. По словам его дочери, в субботу, 23 июля, в СИЗО все же приняли передачу — вероятно, в этот день обвиняемого вернули в камеру.

Причины, по которым Автуховича поместили в карцер, неизвестны. По словам дочери, адвокат предполагает, что формально это взыскание за нарушение правил внутреннего распорядка: «Что он там отказывается принимать еду и так далее».

Дочь Автуховича утверждает: все близкие отговаривают его от голодовки.

— Я каждый день прошу адвоката, чтобы она его отговорила. Все его просят, что это бессмысленно, только здоровье потеряет. Как не было ему писем, так и не будут доставлять ему дальше. Они настолько беспринципные и пойдут по головам просто, — рассуждает она.

Отец, несмотря на уговоры, «не собирается пока прекращать это все», говорит девушка. Она опасается, что «его сейчас до гробовой доски доведут».

Владимир Гундарь: протест против досмотра и болевые приемы

Сухую голодовку во время процесса объявлял и другой обвиняемый по делу Автуховича — Владимир Гундарь. Это произошло 29 июня. Так Гундарь хотел выразить свой протест против принудительного раздевания перед заседаниями: конвоиры заносили его в зал суда в одних трусах, опасаясь, как бы он «в одежде не спрятал чего-нибудь острого и не совершил членовредительства».

Жена Гундаря Елена рассказала «Медиазоне» о причинах голодовки подробнее. По ее словам, перед каждым заседанием суда обвиняемых заставляют раздеваться и исследуют их одежду «аппаратом, которым просвечивается в аэропортах чемоданы». Муж подозревал, что рентгеновское излучение может быть вредно для здоровья, поэтому просил у конвоиров разрешения не надевать одежду сразу после «просвечивания».

Сперва Гундарь и еще несколько обвиняемых, разделявших его опасения, попробовали уговорить силовиков «по-хорошему», говорит Елена. Те ответили, что процедура обязательна и безвредна. Гундарь не поверил и 28 июня оказал сопротивление — тогда его одели силой.

— А уже на следующий день он сказал, что если они не прекратят это делать, вот это просвечивать, он вскроется, — вспоминает Елена. — И вот чтобы он этого не сделал в зале суда, они не дали ему уже одежды. Не то, что он не захотел одеваться, а они сами не дали ему одежды и принесли его в суд раздетым до трусов. И помимо всего, еще приковали к решетке этой клетки, в которой они находятся. И тогда он сказал, что он объявляет сухую голодовку в знак протеста против с ним такого обращения.

У голодовки Гундаря была и вторая причина, уточняет его жена — он требовал, чтобы обвиняемым во время перерывов в суде разрешили есть продукты, которые им передавали близкие.

— Они отказывались есть тюремную еду во время перерыва в суде и приносили с собой свою еду, а у них эту еду отбирали, им не давали, — говорит она.

29 июня после перерыва в заседании судья удалил Гундаря из зала, вспоминает Елена. На следующем заседании 5 июля муж рассказал, что его отвели в некое подвальное помещение, завели скованные наручниками руки за спину и заставили наклониться вперед. Неестественное положение тела причиняло ему боль, он начал громко ругаться, тогда конвоиры записали его выкрики на видео — это и послужило поводом, чтобы поместить обвиняемого в карцер.

— После того, как записали, вызвали врача, — рассказывает Елена. — Врач пришел и сделал ему укол, после которого Володя, как сказать, вырубился. Не скажешь, что потерял сознание — может быть, уснул. Потому что он точно не знает, что ему вкололи: то ли это был психотроп, то ли это было снотворное, непонятно. Но скорее всего, он говорит, психотропное, потому что очнулся он только практически через сутки.

Жена Гундаря предполагает, что его отнесли в карцер уже в бессознательном состоянии. Сам Владимир рассказал, что полностью пришел в себя только через два дня, 1 июля; все это время у него болела голова.

Всего муж голодал 11 дней, рассказывает Елена, при этом десять из них — в карцере. По ее словам, сейчас Владимир чувствует себя нормально.

— Из голодовки он выходил, но постепенно. Сначала он первые три дня пил воду, пил сладкую воду с медом. Я ему сразу передала, когда из карцера он вышел, сразу передала ему все, что он просил. И потом ягоды мягкие, сладкие и фрукты мягкие, — перечисляет жена обвиняемого.

Отказаться от голодовки, рассказывает Елена, мужа заставили «маленькие подвижки» со стороны администрации.

— Пошли навстречу с тем, что разрешили им брать в камеры свою еду, — говорит она. — Это немаловажно, потому что там же все женщины, возраст 60 с плюсом. И все в основном имеют хронические заболевания.

Изменился ли порядок осмотра перед судебными заседаниями, против которого протестовал Гундарь, Елена не знает, но предполагает, что муж «наверное, смирился с этим».