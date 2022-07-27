Без ложной скромности. В Беларуси вводится институт заочных судов, это позволит конфисковать имущество политэмигрантов

Как это будет работать

Согласно тексту закона, «специальное производство» может назначаться при одновременном соблюдении двух условий.

Первое — совершеннолетний гражданин Беларуси обвиняется в одном из преступлений из этого списка:

преступления против мира, безопасности человечества и военные преступления (статьи 122-137 УК);

преступления, связанные с терроризмом (статьи 289 УК, часть 2 статьи 290 УК, статьи 290-1—290-5 УК);

захват заложника (статья 291 УК) или зданий и сооружений (статья 292 УК);

массовые беспорядки (статья 293 УК),

хищение или незаконные действия в отношении оружия или взрывчатых веществ (часть 4 статьи 294 УК, часть 4 статьи 295 УК);

приведение в негодность путей сообщения (часть 4 статьи 309 УК);

угон железнодорожного состава, воздушного или водного судна (часть 3 статьи 311 УК);

незаконное приобретение, хранение, использование, сбыт либо разрушение радиоактивных материалов (часть 3 статьи 322 УК) и их хищение (часть 3 статьи 323 УК);

угроза опасным использованием радиоактивных материалов (часть 3 статьи 324 УК);

незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ (часть 2 статьи 333 УК);

преступления против государства (статьи 356-361 УК).

Второе — иностранное государство отказало в выдаче обвиняемого либо не ответило беларуской Генпрокуратуре в течение полугода с момента обращения с просьбой о выдаче.

Согласно закону, объявление о вызове обвиняемого и о проведении специального производства будет публиковаться на официальном сайте суда.

Кого теперь можно судить заочно

16 ноября 2020 года МИД Беларуси призвал Польшу выдать администраторов Nexta Степана Путило и Романа Протасевича.

На следующий день Генпрокуратура обратилась в Минюст Польши с просьбой об их аресте и выдаче для привлечения к уголовной ответственности по статьям о грубом нарушении порядка (часть 1 и 2 статьи 342), массовых беспорядках (часть 3 статьи 293 УК) и возбуждении социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК).

В мае 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, посадили в Минске. Дата суда над ним еще не назначена, задержанную вместе с блогером россиянку Софью Сапегу суд приговорил к 6 годам колонии.

Что касается Путило, 26 января 2022 года суд в Варшаве отказал Беларуси в его выдаче. «Нельзя выдать человека только за то, что этого хочет психопатический диктатор», — приводил телеканал «Белсат» комментарий судьи Дариуша Любовского.

Путило 24 года; он гражданин Беларуси; иностранное государство отказало в его выдаче; статьи 293 и 130 УК, которые вменяются ему на родине, входят в список — таким образом, по закону о «специальном производстве» его можно судить заочно.

По делу о создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК) проходят члены Координационного совета. Среди них экс-кандидатка в президенты Светлана Тихановская, политики Павел Латушко и Ольга Ковалькова, председатель стачкома МТЗ Сергей Дылевский «и иные лица».

Кроме того, уголовные дела по статьям, предусматривающим «специальное производство», возбуждены против:

блогера Антона Мотолько;

анархиста Романа Халилова;

политика Валерия Цепкало;

членов инициативы Bypol;

певицы Анжелики Агурбаш;

создателей «Белорусского фонда спортивной солидарности» пловчихи и двукратной серебряной призерки Олимпиады в Лондоне Александры Герасимени и Александра Опейкина.

И кого все же нельзя

Получив отказ в выдаче Путило, 1 февраля Генпрокуратура возбудила дело о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) против польского судьи Любовского. Эта статья упомянута в законе о «специальном производстве», но Любовский не является гражданином Беларуси. Значит, судить его заочно нельзя.

По той же причине не получится судить председателя Рижской думы Мартиныша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича. Против них в Беларуси возбуждено уголовное дело по той же статье о разжигании вражды — из-за замены государственного флага Беларуси на бело-красно-белый во время проходившего в Риге чемпионата мира по хоккею.

Сказанное относится и к мэру Днепра Борису Филатову, против которого за две недели до начала войны Генпрокуратура возбудила дело о разжигании вражды. Филатов — гражданин Украины.

Уголовное дело расследуется и в отношении витеблянина Глеба Ивашкевича, который, находясь в США, облил государственный флаг Беларуси красной краской. Он гражданин Беларуси, однако его статья — 370 УК — не входит в список из нового закона.

Не получится у беларуского суда начать «специальное производство» и против оперной певицы Маргариты Левчук, которая, по мнению Генпрокуратуры, «изготовила видеозапись со сценами оскорбительных и кощунственных действий в отношении государственной символики» — Левчук обвиняют по той же статье.

«Почему не обратить их имущество в доход государства?»

По словам главы СК Дмитрия Горы, в ноябре 2020 года в Польшу были отправлены документы на выдачу Степана Путило, а в Литву — на выдачу Светланы Тихановской. Запросы Беларусь отправляла и на выдачу политика Валерия Цепкало.

«Официально отказ на нашу просьбу пришел только в феврале 2022 года. С формулировкой — оказание правовой помощи может причинить вред суверенитету и безопасности, правам и законным интересам граждан или противоречит основным принципам действующего законодательства», — пожаловался Гора на заседании восьмой сессии Палаты представителей.

В тот же день он представил законопроект, в котором был описан порядок «специального производства». Тогда же депутаты приняли его в первом чтении, а 24 июня — во втором. Спустя месяц его подписал Александр Лукашенко.

В интервью руководителю телеканала ОНТ Марату Маркову Гора «без ложной скромности» признался, что законопроект был его инициативой. В том же разговоре он признал, что одна из основных целей заочных судов — создать основания для конфискации имущества политэмигрантов.

«Были названы фамилии Латушко, Тихановская — перечень можно продолжать. Их призывы к санкциям, их призывы к срыву спортивных мероприятий, к изоляции нашей страны — они несут, кроме имиджевого и морального ущерба нашему государству, еще и финансовые потери. Эти потери выражаются в конкретных цифрах, эти цифры абсолютно не маленькие. У этих людей осталась здесь недвижимость, осталось имущество. Почему не обратить это имущество в доход государства, хотя бы частично чтобы покрыть тот ущерб, который нанесен нашей стране?» — сказал Гора.