Без ложной скромности. В Беларуси вводится институт заочных судов, это позволит конфисковать имущество политэмигрантов

Степан Путило. Фото: Attila Husejnow / Sipa / Reuters
На национальном правовом портале опубликован закон, вводящий в Беларуси институт «специального производства» — он позволяет проводить суды заочно, в отсутствие обвиняемого. Глава Следственного комитета не скрывает, что одна из задач этих судов — конфискация имущества уехавших из страны политиков и активистов. «Медиазона» внимательно прочитала документ и объясняет, кого может коснуться нововведение.
Согласно тексту закона, «специальное производство» может назначаться при одновременном соблюдении двух условий.
Первое — совершеннолетний гражданин Беларуси обвиняется в одном из преступлений из этого списка:
Второе — иностранное государство отказало в выдаче обвиняемого либо не ответило беларуской Генпрокуратуре в течение полугода с момента обращения с просьбой о выдаче.
Согласно закону, объявление о вызове обвиняемого и о проведении специального производства будет публиковаться на официальном сайте суда.
16 ноября 2020 года МИД Беларуси призвал Польшу выдать администраторов Nexta Степана Путило и Романа Протасевича.
На следующий день Генпрокуратура обратилась в Минюст Польши с просьбой об их аресте и выдаче для привлечения к уголовной ответственности по статьям о грубом нарушении порядка (часть 1 и 2 статьи 342), массовых беспорядках (часть 3 статьи 293 УК) и возбуждении социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК).
В мае 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, посадили в Минске. Дата суда над ним еще не назначена, задержанную вместе с блогером россиянку Софью Сапегу суд приговорил к 6 годам колонии.
Что касается Путило, 26 января 2022 года суд в Варшаве отказал Беларуси в его выдаче. «Нельзя выдать человека только за то, что этого хочет психопатический диктатор», — приводил телеканал «Белсат» комментарий судьи Дариуша Любовского.
Путило 24 года; он гражданин Беларуси; иностранное государство отказало в его выдаче; статьи 293 и 130 УК, которые вменяются ему на родине, входят в список — таким образом, по закону о «специальном производстве» его можно судить заочно.
По делу о создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК) проходят члены Координационного совета. Среди них экс-кандидатка в президенты Светлана Тихановская, политики Павел Латушко и Ольга Ковалькова, председатель стачкома МТЗ Сергей Дылевский «и иные лица».
Кроме того, уголовные дела по статьям, предусматривающим «специальное производство», возбуждены против:
Получив отказ в выдаче Путило, 1 февраля Генпрокуратура возбудила дело о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) против польского судьи Любовского. Эта статья упомянута в законе о «специальном производстве», но Любовский не является гражданином Беларуси. Значит, судить его заочно нельзя.
По той же причине не получится судить председателя Рижской думы Мартиныша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича. Против них в Беларуси возбуждено уголовное дело по той же статье о разжигании вражды — из-за замены государственного флага Беларуси на бело-красно-белый во время проходившего в Риге чемпионата мира по хоккею.
Сказанное относится и к мэру Днепра Борису Филатову, против которого за две недели до начала войны Генпрокуратура возбудила дело о разжигании вражды. Филатов — гражданин Украины.
Уголовное дело расследуется и в отношении витеблянина Глеба Ивашкевича, который, находясь в США, облил государственный флаг Беларуси красной краской. Он гражданин Беларуси, однако его статья — 370 УК — не входит в список из нового закона.
Не получится у беларуского суда начать «специальное производство» и против оперной певицы Маргариты Левчук, которая, по мнению Генпрокуратуры, «изготовила видеозапись со сценами оскорбительных и кощунственных действий в отношении государственной символики» — Левчук обвиняют по той же статье.
По словам главы СК Дмитрия Горы, в ноябре 2020 года в Польшу были отправлены документы на выдачу Степана Путило, а в Литву — на выдачу Светланы Тихановской. Запросы Беларусь отправляла и на выдачу политика Валерия Цепкало.
«Официально отказ на нашу просьбу пришел только в феврале 2022 года. С формулировкой — оказание правовой помощи может причинить вред суверенитету и безопасности, правам и законным интересам граждан или противоречит основным принципам действующего законодательства», — пожаловался Гора на заседании восьмой сессии Палаты представителей.
В тот же день он представил законопроект, в котором был описан порядок «специального производства». Тогда же депутаты приняли его в первом чтении, а 24 июня — во втором. Спустя месяц его подписал Александр Лукашенко.
В интервью руководителю телеканала ОНТ Марату Маркову Гора «без ложной скромности» признался, что законопроект был его инициативой. В том же разговоре он признал, что одна из основных целей заочных судов — создать основания для конфискации имущества политэмигрантов.
«Были названы фамилии Латушко, Тихановская — перечень можно продолжать. Их призывы к санкциям, их призывы к срыву спортивных мероприятий, к изоляции нашей страны — они несут, кроме имиджевого и морального ущерба нашему государству, еще и финансовые потери. Эти потери выражаются в конкретных цифрах, эти цифры абсолютно не маленькие. У этих людей осталась здесь недвижимость, осталось имущество. Почему не обратить это имущество в доход государства, хотя бы частично чтобы покрыть тот ущерб, который нанесен нашей стране?» — сказал Гора.