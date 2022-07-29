«Давай, Рыгор, вместе с тобой замочим Луку». Что известно о деле Федуты, Зенковича и Костусева

17 апреля 2021 года телеканал ОНТ показал запись зум-конференции, которая проходила, судя по таймкоду, месяцем раньше. В участниках созвона можно было узнать политолога Александра Федуту, живущего в США юриста Юрия Зенковича, главу партии БНФ Григория Костусева, кандидата географических наук Александра Перепечко, врача-психиатра Дмитрия Щигельского, бывших силовиков Павла Кулаженко и Игоря Макара.

Федута на этой встрече приводил пример успешной «ротации» власти — убийство президента Египта Анвара Садата, расстрелянного военными заговорщиками во время парада в в 1981 году. Этот сценарий политолог называл «единственным, который можно будет реализовать».

В том же сюжете ОНТ показало оперативную съемку со встречи в московской корчме «Тарас Бульба». Кроме Федуты и Зенковича в кадре были трое неизвестных с заблюренными лицами. Беседа снята с двух камер: одна под потолком, вторая — на уровне груди одного из неизвестных. Судя по времени на камере, разговор состоялся 11 апреля.

Зенкович говорил неизвестным о задачах предполагаемых заговорщинков: «устранить самого главного», блокировать лояльных силовиков и «занять несколько символических объектов» — радио, телевидение — в Минске. После склейки Федута продолжал: «Как минимум, 30 человек в Минске должны быть интернированы буквально в первый час».

В том же сюжете ОНТ со спины показали женщину, стоявшую рядом с камерами хранения на минском автовокзале, и белый конверт в ячейке. Позже выяснится, что это была бухгалтер беларуской компании Зенковича Ольга Голубович.

По словам диктора, «госпереворот» был назначен на лето 2021 года.

Так силовики через гостелевидение представили публике подробности дела «заговорщиков», о задержании которых стало известно еще 13 апреля. Федуту задержали в Москве, Костусева — в Шклове, о задержании Зенковича в московской гостинице его жена рассказала на следующий день.

В тот же день, 17 апреля, КГБ заявил, что группа готовила «вооруженный мятеж» под кодовым названием «Тишина» и собиралась убить Александра Лукашенко и членов его семьи. Против Зенковича и Федуты возбудили уголовное дело по статье о заговоре.

Одновременно Центр общественных связей ФСБ добавил детали, о которых не сообщали беларуские силовики. По версии российской спецслужбы, Зенкович и Федута встречались в Москве с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил республики», а переворот планировался «с привлечением местных и украинских националистов».

Целью заговора ФСБ называла «изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения"».

По сведениям россиян, военный переворот должен был произойти во время парада Победы в Минске 9 мая 2021 года. Парад в Минске в тот год не планировался.

«Это операция государства иностранного». Как комментировали дело «заговорщиков» в Минске и в Москве

18 апреля российские «Вести недели» показали фрагменты разговора в корчме, которых не было в сюжете ОНТ. Зенкович упоминал Николая Автуховича и интересовался его контактами в Украине. В другом фрагменте записи он говорил о «группе партизан» с «оружием на базах», и «ребятах», которые способны «полностью заблокировать всю энергосистему Беларуси». «Наши ребята взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим», — говорил Зенкович.

В тот же день раскрытый «заговор» прокомментировал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычека. По его словам, спецслужба разрабатывала «заговорщиков» на протяжении шести месяцев. Бычек утверждал, что Зенкович «был связан со спецслужбами США» и дважды пытался завербовать или подкупить военных.

На причастность американцев к несостоявшемуся заговору намекал и Александр Лукашенко. «Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье — и ни одного ответа», — утверждал он.

Как беларуский «заговор» комментировали в Москве Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Путин обсуждал «попытку госпереворота» в Беларуси с Джо Байденом. Сам Путин упоминал «попытку организации госпереворота в Беларуси и убийства президента» в послании Федеральному Собранию 21 апреля и возмущался поведением «коллективного Запада»: «Ну это уже слишком, все границы перешли уже».

По словам Лукашенко, он попросил «президента России, а Тертель — своего коллегу Сашу Бортникова. И мы их там взяли. Выехала наша группа, 11 человек или 12. Группа захвата. Эфэсбешники спасибо им, молодцы, они не ввязывались», — рассказывал Лукашенко о задержании беларусов в Москве.

У автора репортажа «Вестей недели» Виталия Кармазина была другая версия событий.

«Некоторые даже договорились до того, что мол это беларуские спецслужбы выкрали Федуту и Зенковича прямо из Москвы. На самом деле фигурантов уголовного дела в Москве задерживали оперативники ФСБ», — утверждал сотрудник российского гостелевидения.

С течением времени история обрастала новыми подробностями.

24 апреля Лукашенко рассказал, что «заговорщики» разрабатывали три плана покушения: первый по сценарию убийства Садата; второй — с обстрелом кортежа из гранатометов, третий — нападение на одну из загородных резиденций. При этом на встрече в «Тарасе Бульбе» присутствовал действующий генерал беларуской армии.

«Это, откровенно можно сказать, это наш был агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию», — утверждал Лукашенко.

Тогда же он упомянул про «погреб в Гомельской области», куда «заговорщики» собирались посадить «его ребенка».

«Скорее всего ЦРУ, ФБР, не знаю, кто с американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей», — настаивал Лукашенко. Он вспоминал, как Путин на одной из встреч якобы объяснил ему: «энергетику рубильником не выключить», поэтому «такую кибератаку на системы энергообеспечения два-три хакера не осуществляют, и винни пухи тоже. Это операция государства иностранного».

Еще больше подробностей в программе «Контуры» на ОНТ рассказал бывший ректор Академии управления и МИТСО Станислав Князев.

«Готовилось где-то порядка 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами. Мы их могли видеть по телевидению, когда они гонялись по пустыне за Каддафи. Помните это? Предполагалось под прикрытием вторжения, что они дойдут до Минска от Литвы (здесь не такое большое расстояние, можно за три часа достичь). И из крупнокалиберных пулеметов взять резиденцию и расстрелять президента», — пугал телезрителей Князев.

Фигуранты и обвинения 30 апреля КГБ рассказал, что в деле о «заговоре» девять фигурантов: Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев и активист БНФ Виталий Макаренко, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, ученый Александр Перепечко, Павел Кулаженко и Игорь Макар. По информации «Нашай Нівы», за четыре дня до этого был задержан еще один подозреваемый — нарочанский дальнобойщик Денис Кравчук. Его причастность к делу подтвердилась лишь через год, когда КГБ отчитался о завершении предварительного следствия. Юриста Юрия Зенковича обвиняют в заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК), создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК) и разжигании вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК). Александра Федуту и Григория Костусева — в заговоре, а Дениса Кравчука и Ольгу Голубович — в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). Щигельский, Кулаженко и Макар внесены в «список террористов» на сайте КГБ. Фигуранты, живущие за границей — Кулаженко, Макар, Макаренко, Перепечко и Щигельский — заочно арестованы. Следственное управление КГБ направило запросы на их экстрадицию в США, Литву и Украину. Дело «заговорщиков» рассматривает судья Владимир Арешко. Именно он приговорил пинчанина Вячеслава Малейчука к 22 годам колонии. По версии следствия, Малейчук заложил в Минске и Борисовском районе два самодельных взрывных устройства, ни одно из них не сработало. На милицейском видео после задержания он дрожащим голосом говорил, что получил от представителей BYPOL задание «произвести взрыв с целью, наверное, дестабилизации».

Связной еврейского капитала

Юрий Зенкович был активистом партии БНФ, избирался в Ждановичский сельсовет и Минский райсовет и, по информации «Нашай Нівы», добился, чтобы в агрогородке появилась улица имени писателя Василя Быкова.

В 2007 году Зенкович вместе с отцом эмигрировал в США. Работал разносчиком пиццы, потом стал адвокатом и специализировался на иммиграционных делах; в 2020 году ему на полгода запретили оказывать юридические консультации.

Зенкович регулярно приезжал в Беларусь. 31 августа 2020 года его арестовали на 10 суток за участие в акции протеста.

Через несколько недель после задержания «заговорщиков» на канале ОНТ вышел двухсерийный фильм «Убить президента». В нем есть видеозапись, на которой Зенкович утверждает: за ним «стоит еврейский капитал Америки», он в хороших отношениях с American Jewish Committee.

На другой видеозаписи Зенкович обсуждает, готова ли армия «решить проблему и через шесть месяцев объявить новые выборы»; его собеседник по имени Иван, следует из фильма, оказывается агентом КГБ. В разговорах с «Иваном» юрист говорит, что связывался с частными военными компаниями и обещает найти «выход на Лэнгли», «Иван» передает Зенковичу фальшивый список военных, «якобы готовых пойти на вооруженный мятеж».

ОНТ демонстрировал переписку, как утверждается, Зенковича с «Иваном»: юрист писал, что «вырисовывается контур более-менее реалистичного плана», в котором «значительная роль тебя и твоих ребят», но «и партизаны будут задействованы». Под «партизанами», по версии телеканала, имелась в виду «группа Автуховича» — 12 человек, которых судят сейчас в гродненской тюрьме.

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По версии, изложенной на ОНТ, Зенкович держал связь с Автуховичем, встречался с ним в Ждановичах и «обсуждал план действий вооруженного мятежа». В фильме приводилось голосове сообщение, автор которого предлагал сбить самолет Лукашенко из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» или «Стингер»; как утверждали сотрудники телекомпании, это был сам Автухович.

Опасный Винни Пух

Александр Федута работал в избирательном штабе Александра Лукашенко на выборах 1994 года, а после его победы стал начальником управления общественно-политической информации в администрации президента. Через пять месяцев Фудуту уволили.

В 2010 году Федута снова участвовал в президентской кампании — на этот раз в в команде Владимира Некляева. После выборов политтехнолога арестовали по обвинению в организации массовых беспорядков, он провел в СИЗО КГБ больше трех месяцев. Суд приговорил Федуту к двум годам лишения свободы условно.

Во фрагментах зумов, которые показывало гостелевидение, Федута просил собеседников об осторожности, потому что опасался прослушки в собственной квартире.

По словам его жены Марины Шибко, политолог пропал 11 апреля, а через два дня его доставили в Минск и отправили в «американку».

24 апреля Алекснадр Лукашенко высказался о Федуте, назвав его бывшим комсомольским функционером, который на выборах 1994 года информировал конкурентов обо всем происходящем в избирательном штабе. Лукашенко пообещал, что следствие вскоре разберется, насколько задержанные «опасные, неопасные винни пухи».

«Я же знаю Федуту: предатель. Конечно, мне смешно: Федута — революционер. Ему дай лишнюю копейку, он забудет про революции. Конечно, он не совершал бы террористические акты, не убивал бы президента, его детей и так далее. Но давайте отдадим должное: он не дурак, и они его задействовали. Через них, неглупых людей, собирали информацию, анализировали ее и предлагали варианты», — рассуждал Лукашенко.

25 ноября Федуту перевели в СИЗО №1. В конце декабря у арестанта случился приступ стенокардии и аритмии, врачи диагностировали острую сердечную недостаточность. Протестуя против ограничений на переписку с родными, политолог отказывался принимать лекарства.

В мае Миниформ на три месяца приостановил деятельность основанного им издательства «Лімарыус».

«Я признаю себя виновным в участии в заговоре», — произнес Федута на одном из допросов, видео которого показал ОНТ.

Втянули в разговоры, внимательно слушал

Григорий Костусев участвовал в президентских выборах 2010 года; в октябре 2017 был избран главой оппозиционной партии БНФ.

В сюжете на ОНТ приводится его диалог с Юрием Зенковичем во время одной из конференций в зуме:

— Рыгор, вопрос звучит следующим образом… Давай, Рыгор, вместе с тобой замочим Луку. А потом кто будет править Беларусью, мы решим потом.

— Если у нас будет возможность решить, кто будет, тогда да, — якобы отвечает Костусев; видео при этом отключено, и на экране вместо лица пользователя возникает черный прямоугольник. Лидер БНФ «тоже поддерживает силовое решение», делает вывод голос за кадром.

«Костусев на наших зумах присутствовал, слушал внимательно. Но не помню, чтобы он высказывал какие-то рациональные мысли» — говорил на допросе о роли политика в «заговоре» Зенкович. — Единственное, что его всегда интересовал вопрос денег. Как только поднимался вопрос про то, что военные хотят деньги, он сразу говорил, что нам тоже, партии БНФ, нужны деньги».

«Признаю свою вину в том, что дал возможность этим людям втянуть меня в такие разговоры», — произносит на одном из показанных фрагментов допроса сам Костусев.

По словам адвоката Инессы Оленской, в апреле Костусев был вынужден спать на полу камеры и простудился. В июле он проходил лечение в тюремной больнице. Известно, что в СИЗО КГБ 65-летний Костусев переболел коронавирусом.

По словам дочери, в декабре врачи подтвердили у него онкологическое заболевание, но сказали, что необходимости в срочной операции нет.

Бухгалтер и дальнобойщик

Ольга Голубович родом из Минса, училась на филфаке БГУ, пишет «Наша Ніва». Работала социальным педагогом в свислочской школе. В 2003 году стала депутатом местного поселкового совета.

Согласно фильму ОНТ, Голубович состояла в БНФ и работала в фирме Зенковича «Американский юридический центр». Ее роль в «заговоре» описана так: дважды снимала с карточки Зенковича деньги на подкуп офицеров, согласившихся участвовать в мятеже, и оставляла их один раз в камере хранения на минском автовокзале, а второй — в тайнике на Дукорском кладбище.

Дальнобойщик Денис Кравчук, по информации «Нашай Нівы», познакомился с Зенкевичем, когда отбывал вместе с ним десять суток амдинистративного ареста. Издание предполагает, что он присматривал за домом юриста, пока тот был в США.

В 2018 году Кравчук разоблачил «карусель» на выборах: поставил в своем паспорте специальную отметку и смог проголосовать три раза подряд. На обороте бюллетеня он написал: «Стоп фальсіфікацыі».

Какова его роль в «заговоре» — неизвестно.

Экс-силовики, психиатр, ученый и активист

Некоторые обвиняемые по делу не проживают в Беларуси. Среди них — экс-силовик Игорь Макар. Кроме дела о «заговоре» он упоминался в фильме ОНТ «Манкурты»; по версии КГБ, Макар причастен к попыткам получить архив секретных документов у сотрудника спецслужбы Алексея Храловича и помочь ему выехать из Беларуси. Вместе с основателем Nexta Путило и другими фигурантами дела он обвиняется в госизмене (статья 356 УК).

Психиатр Дмитрий Щигельский приобрел широкую известность 20 лет назад, когда объявил, что поставил Лукашенко диагноз «мозаичная психопатия».

«Лукашенко должен предстать перед судом. Очень тяжело судить мертвого», — прокомментировал Щигельский обвинения в подготовке покушения.

Член партии БНФ Виталий Макаренко охарактеризовал обвинения как «маразм и дичь». В ноябре в беларуской квартире Макаренко прошел обыск. Сам он к тому времени переехал во Львов, где координировал работу школы беларуского языка для диаспоры.

Павел Кулаженко — бывший сотурдник витебского ОМОН. В августе 2020 года он записал обращение против милицейского насилия. По словам Кулаженко, зум, фрагменты которого показали по ОНТ, был «дискуссонным клубом».

«Дискуссионный клуб политических теоретиков. Записи разговора у меня нет. Кто мог слить? Это открытая конференция была, она многим рассылалась», — говорил он.

Ученый Александр Перепечко сказал, что на протяжении полугода обсуждал с коллегами разные сценарии преодоления политического кризиса в Беларуси. На вырванных из контекста обрывках этих разговоров, считает он, и построено обвинение.