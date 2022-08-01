«Будем бухать десять дней за победу и десять — за свадьбу». Поговорили с украинскими военными, которые поженились во время войны

Собака, война, кольцо на стрельбище

Максим и Натали познакомились осенью прошлого года. Молодожены шутят, что их свел инстаграм и собака Марти, которую девушке помог выбрать Максим. Через неделю после покупки домашнего питомца парень и девушка начали встречаться.

Максим собирался сделать Натали предложение еще до начала войны — выбрал кольцо и попросил помочь с организацией друзей. Когда тревожные сообщения о возможном нападении России появились в новостях, парень решил, что пойдет на фронт добровольцем — так и произошло, а предложение руки и сердца отложилось на неопределенное время.

«Коли більш активна фаза [війни] закінчилась, я зрозумів, що потрібно перейти до планів, які я будував. Якраз так склалися обставини, що дружина — тоді ще дівчина — приїхала жити до мене, мені допомагати», — говорит Максим.

Он случайно увидел в интернете обручальное кольцо, которое выбрал еще до войны и решил, что «это судьба». Доброволец признается, что хотел сделать предложение просто — «все-таки война, не время сильно радоваться и что-то отмечать», но его побратимы посоветовали поступить по-другому.

Натали вместе с друзьями занималась стрельбой в тирах. Однажды она попросила молодого человека вместе пострелять на полигоне — это и натолкнуло Максима на идею. Он договорился с командирами, что пригласит Натали на стрельбище, когда там будет вся боевая группа, и сделает девушке предложение.

«Вона запитала: "А навіщо я їду, якщо ви їдете бойовою групою? Я тут може зайва, краще б ми поїхали з тобою вдвох". Я кажу: "Ні, все добре, ти не переживай, я домовився"», — вспоминает военный.

Натали говорит, что вообще ни о чем не догадывалась — Максим собирался ехать на передовую и всем было «не до этого». Военный добавляет, что девушка была очень сосредоточенной: приехала на полигон и сразу пошла стрелять, не заметив огромный букет цветов, который лежал в другой машине.

«Я постріляла, розвернулась і побачила, що знімають відео. Макс підійшов, зняв балаклаву, став на коліно і зробив мені пропозицію. Я була у великому шоці, але, звісно, рада. Сказала "так" і майже розплакалася», — рассказывает Натали.

На следующий день пара отправилась в ЗАГС — Максим думал, что через несколько дней уедет на передовую, и поэтому решил поспешить. Пара несколько часов постояла в очереди, а потом расписалась без свидетелей — те были в других городах. В ЗАГС пришла только дальняя родственница парня — она и сняла видео росписи.

«Моїм мамі з бабусею було сумно, що вони не були поряд зі своїм сином, онуком в такий важливий для нього час. А так всі були раді, вітали. Ми одразу всім сказали: "Ви не хвилюйтесь, як закінчиться війна, ми обов'язково зіграємо весілля, і все буде за всіма правилами"», — говорит Максим.

«У мене немає батька. У мене є дідусь, він військовий. Я з раннього дитинства хотіла, щоб мене дідусь виводив [до вівтаря] за руку у весільній сукні», — добавляет Натали.

Пара еще не решила, как отпразднует свадьбу после войны — в кругу близких или «на все село»: «Будемо бухать десять днів за перемогу і десять — за весілля», — шутят молодожены.

Сюрприз, дом культуры, маскировочная сетка

Катерина и Михаил живут в одном из городов в Волынской области. Когда девушка говорила с «Медиазоной», ее муж-военный находился на фронте.

Молодые люди познакомились в октябре прошлого года — «вышли выпить кофе, подружились и начали встречаться». Парень сделал девушке предложение 24 января — за месяц до начала войны. Он позвал Катерину в торговый центр, чтобы «что-нибудь купить».

«Там я зустріла подружку свою — навіть трішки здивувалась, бо ми з нею довго не спілкувалися. Вона шарфіком зав'язала мені очі, але навіть тоді мені не спало на думку що це може бути пропозиція — ми тільки зустрічаємось два місяці. Подружка мене провела трішки у самий центр і розв'язала шарфик. Мій хлопець стояв на одному коліні з букетом квітів і каблучкою», — вспоминает она.

Катерина и Михаил собирались пожениться в сентябре, но война изменила их планы. Парень ушел на фронт и вскоре предложил невесте не дожидаться осени.

«Ми вирішили, що це дійсно дуже хороша ідея — створити сім'ю навіть в такий час. Він сказав, де купити обручки, я бігом купила», — рассказывает она.

Михаил отпросился на свадьбу вместе с несколькими побратимами — среди них был и отец Катерины. В ЗАГСе паре сказали, что не проводят торжественных церемоний. Тогда Катерина пришла в местный дом культуры и попросила организовать роспись там.

«Маленьку фотозону зробили з маскувальної сітки поруч з прапором України. Були самі близькі родичі. В мене були батьки, сестричка та бабуся, з його сторони був тільки тато. Наші друзі також були — всі військові», — вспоминает Катерина.

Сначала молодожены решили, что после войны отметят свадьбу «как положено», но в последнее время все чаще задумываются о том, чтобы потратить отложенные деньги на что-то другое, например, отдых или ремонт дома.

«Сталося так, як і є. Ні він, ні я зовсім не жалкуємо. Вийшла така чуттєва церемонія», — считает Катерина.

Кофе, ожидание, шампанское

Ирина и Евгений познакомились почти год назад на работе и первое время общались в интернете — девушка жила в Полтаве, а парень — в Запорожье. Ирина пригласила Евгения выпить кофе, и через несколько дней он приехал в Полтаву. Через месяц после знакомства парень сделал девушке предложение — пара собиралась пожениться в июле.

«У мене чоловік зовсім не романтичний. Він не розуміє, як пропозицію треба робити. Тому він мені, можна сказати, навіть запитання не поставив — згідна я чи не згідна. Просто надів обручку і сказав: "Все, ти моя"», — смеется Ирина.

С начала войны Евгений находился в части — увидеться у пары получилось только через три месяца. Когда у военного появилось свободное время, Ирина собрала вещи и приехала к нему в Запорожье.

«Далі відтягувати ми не могли, бо невідомо, що нас могло очікувати. Ми вирішили, що готові готові купити обручки і одружитися», — рассказывает она.

На роспись к паре попала только родная тетя невесты и друзья жениха. На выходе из отдела регистрации они облили молодоженов шампанским. Ирина и Евгений не расстроены, что не смогли отпраздновать свадьбу широко — и так планировали торжество только для двоих, говорит девушка.

«Масштабне весілля — це не потрібно, бо нам нам достатньо того, що ми кохаємо один одного. Нам головне, щоб все було добре в нашій країні і в наших сім'ях», — считает Ирина.

Розыгрыш раз, розыгрыш два, роспись

Ольга и Олег познакомились примерно полтора года назад на дне рождения общих знакомых, но начали встречаться уже после начала войны.

«Мы расстались [с девушкой], и сразу же я написал Оле. Случился коннект, и мы начали потихонечку сближаться. Потом я приехал к ней и предложил стать моей девушкой. Это были прекрасные дни, очень все круто в эмоциональном плане», — рассказывает доброволец.

«Настолько круто, что он решил сделать мне предложение меньше, чем через месяц, — добавляет Ольга. — Мені здається, що коли ти відчуваєш ці неймовірні емоції, то не потрібно мовчати. Дуже хочеться, щоб люди не боялись своїх почуттів. Це настільки прекрасно! Скільки нам залишилось жити, ну скільки? Ніхто не знає. Тому не потрібно ставити своє життя на паузу, не потрібно мовчати».

Олег объясняет, что хотел видеть Ольгу не девушкой, а женой, поэтому так скоро решил сделать ей предложение. Он признается, что все прошло не совсем так, как он задумал изначально, потому что на организацию не хватило времени. Доброволец хотел подговорить своих боевых товарищей и инсценировать похищение — на пару должны были напасть во время прогулки, надеть им мешки на голову и увезти на «допрос».

«На допросе пытаются узнать какую-то секретную информацию, чтобы она не подумала, что это розыгрыш. Дальше нас увозят в другое здание, меня уводят в другую комнату, с мешком на голове допрашивают и типа бьют. Идут к ней, допрашивают. И я выхожу потом с букетом цветов и делаю предложение», — рассказывает Олег.

Вместо этого он провернул другой розыгрыш. Олег предложил девушке поднести ее сумочку, вышел с ней из подъезда — как вдруг сумочку вырвали из рук.

«Біжить якийсь дядько, вириває сумочку в Олега і просто біжить. Олег біжіть за ним, і я лишаюся одна. Стою і думаю: "Йти додому чи за ним?" Пішла за ним, і тут Олег виходить з букетом квітів, починає говорити мені багато приємних слів і дістає обручку», — вспоминает Ольга.

«Открою секрет — она все знала», — добавляет Олег. Девушка объясняет, что могла только догадываться — незадолго до предложения подруга Ольги пыталась узнать, какой у нее размер пальца.

«За кілька днів до зустрічі я собі вже одягала на праву руку каблучку, дивлюсь і думаю: "Завтра сто відсотків буде пропозиція або коли він там приїде"», — рассказывает Ольга.

Пара расписалась 3 июня — торжественной церемонии в ЗАГСе не было, жениха и невесту просто позвали в кабинет подписать документы.

«А я кажу: "Ви не будете питати, згодна я чи не згодна?" Вони такі типу: "Все, підписуй!"», — смеется девушка.

Молодожены собираются отпраздновать свадьбу, когда закончится война. Олег говорит, что это будет солнечный и красивый день, чтобы Ольга могла сделать много фотографий: «Увижу эту девушку в прекрасном платье и влюблюсь в нее снова», — говорит Олег.