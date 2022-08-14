«Это очень тяжелая работа». Сколько времени и денег нужно, чтобы разминировать пострадавшие от войны территории Украины
Антон Мардилович
«Это очень тяжелая работа». Сколько времени и денег нужно, чтобы разминировать пострадавшие от войны территории Украины
Антон Мардилович
15 августа 2022, 10:07
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Саперы готовятся к подрыву снарядов в Николаеве, 19 июля 2022. Фото: Maciek Musialek / NurPhoto / Reuters

 
 
 
 
 

По подсчетам украиских властей, на половине территории страны сегодня есть риск подорваться на мине или неразорвавшемся снаряде. В новостях то и дело сообщают о пострадавших от мин мирных жителях, собака-сапер по кличке Патрон становится национальным героем. «Медиазона» поговорила с экспертами по разминированию о проблеме, решение которой может растянуться на десятки лет и обойтись в сотни миллионов долларов.

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В апреле, когда российская армия ушла из украинского Тростянца, мэр города Юрий Бова рассказывал о местном жителе, который подорвался во время прогулки в лесу — его собака сошла с дорожки и задела растяжку. Он был не единственным пострадавшим от мин, в их числе мэр упоминал пятерых погибших детей.

В конце июля в селе Ольховка водитель комбайна подорвался на мине во время работы в поле — он выжил, а подорвавшийся за несколько дней до этого в Немышлянском районе Харькова тракторист погиб.

Наткнуться на мину в Украине сейчас можно, свернув на проселок, или на пляже во время купания в море. В начале июня ДСНС сообщала о противопехотной мине, которую дети нашли в песочнице.

В мае премьер-министр Денис Шмигаль утверждал, что примерно половина территории Украины загрязнена минами или неразорвавшимися снарядами. Замглавы ДСНС Роман Примуш назвал Украину «самой заминированной страной в мире».

На начало августа спасатели обезвредили более 174 тысяч взрывоопасных предметов и более 700 килограмм взрывчатки, в том числе более двух тысяч авиационных бомб. Всего, по оценкам службы, для разминирования сухопутных территорий Украине понадобится не менее пяти лет, а для очистки водного пространства — десять лет.

Водолаз исследует дно водоема, Сумская область. Фото: Bahmut Pavlo / Ukrinform / Abaca / Reuters

«Загрязнение очень широко распространено». Сколько лет должно пройти после войны, чтобы Украина снова стала безопасной

Руководитель программы по разминированию территории Украины Norwegian People’s Aid Альберто Серра объясняет, что, говоря о «загрязнении территории», военные специалисты имеют в виду как противопехотные и противотанковые мины, так и случайно неразорвавшиеся снаряды, гранаты и прочие боеприпасы или их взрывоопасные элементы. По словам начальника группы пиротехнических работ одесского отделения ДСНС Романа Драча, работающего сейчас в Черниговской области, чаще всего украинским пиротехникам приходится иметь дело именно с неразорвавшимися снарядами.

NPA с конца февраля сотрудничает с Украиной и отслеживает использование разных типов вооружения. Пока организация проходит процесс регистрации НКО и сертификации, это необходимо, чтобы приступить к разминированию, но ожидается, что работы начнутся осенью.

Серра пока избегает давать точные оценки масштабов загрязнения: «Это очень, очень сложно сказать».

— Думаю, Украина показательна в плохом смысле, потому что из медиа мы знаем, что во время конфликта использовались самые разные типы вооружения: авиабомбы, кластерные боеприпасы, мины — так что загрязнение очень широко распространено, — констатирует он.

На вопрос о том, как долго NPA будет работать в Украине, Серра отвечает: пока это разрешают местные власти. По осторожным подсчетам эксперта, разминирование затронутых войной территорий может занять 20 или даже 40 лет.

— Мы работали в странах вроде Лаоса, Камбоджи, Вьетнама на протяжении многих лет, начиная с 1990-х. То есть уже 30 лет, к примеру, в Юго-Восточной Азии. В арабских странах мы работаем по меньшей мере последние 15 лет. Это должно дать вам представление о том, как долго мы можем потенциально оставаться в Украине, — говорит он.

Оборудование для разминирования и поиска опасных боеприпасов. Фото: Christophe Gateau / Reuters

«Работаем по заявкам от населения». Как и кто очищает территорию от мин и снарядов

Альберто Серра говорит, что работе саперов всегда предшествует сбор информации.

— Фактически, что сейчас делает NPA — и не только NPA, другие организации делают то же самое — мы собираем информацию из открытых источников: медиа, интернета. У нас есть интерактивная карта, на которой регистрируется все использование оружия, все сражения, все территории, которые потенциально могут быть загрязнены неразорвавшимися боеприпасами или минами, — рассказывает он.

После сбора первичной информации, объясняет Серра, на место выезжает команда нетехнического исследования — специалисты, которым предстоит очертить границы вероятного загрязнения. В контакте с местными властями и жителями они уточняют, где именно шли бои, какого рода оружие применялось. Эти данные становятся отправной точкой для саперов. В ближайшее время NPA планирует привлечь к работе четыре саперные команды по шесть человек, а в следующем году рассчитывает увеличить число команд вдвое.

Роман Драч говорит, что в первую очередь украинские пиротехнические бригады работают в населенных пунктах и на территориях, где шли бои либо размещались войска.

— Мы работаем и по заявкам от населения, что в каком-то месте обнаружен боеприпас — выезжаем туда и занимаемся его уничтожением. А есть территория, которая определена как небезопасная — там, где проводились непосредственно боевые действия. Там проводятся плановые работы по разминированию, — объясняет спасатель.

По прибытию на место, продолжает Драч, пиротехники (в одной бригаде обычно пять специалистов) определяют объем работ и тип боеприпасов, которые предстоит обезвредить. После этого начальник проводит инструктаж, затем каждому из саперов выделяют участок, который он должен разминировать. В конце — контрольная проверка территории: если никаких опасных объектов не обнаруживают, то местность считается очищенной.

Утилизируют мины и снаряды либо на полигонах, либо прямо на месте — в первом случае их грузят на специальную машину и увозят на безопасное расстояние, а потом производят контролируемый подрыв. Во втором случае пиротехники обязательно осматривают место подрыва — чтобы убедиться, что там остались только невзрывоопасные фрагменты.

На скорость работ сильно влияет рельеф и растительность — проверить распаханное поле быстрее и проще, чем, например, лесной массив, рассказывает Драч. Тип загрязнения тоже играет роль. По словам Серра, очистка территории от мин занимает больше времени, потому что их сложнее обнаружить — в большинстве случаев их прячут под слоем земли или маскируют иначе. Неразорвавшиеся снаряды заметить легче, и очистка проходит быстрее.

Самыми опасными Серра называет места и объекты, связанные с активными боевыми действиями и присутствием военных: поля, где проходили сражения, окопы, блокпосты, брошенная техника, здания, где были оборудованы огневые точки.

NPA — гуманитарная организация, продолжает он, поэтому приоритет в работе отдается местам, где существуют наибольшие риски для гражданского населения. Жители Украины постепенно возвращаются в свои дома из эвакуации. В первую очередь NPA планирует разминировать территории, где ожидается максимальный приток людей, но при этом решение, подчеркивает Сера, всегда остается за властями Украины, которые координирует работу НКО и контролируют результаты.

— Взаимодействие в любом случае есть, потому что мы территорию очищаем одну, — говорит о сотрудничестве с НКО Драч из ДСНС. — Мы должны взаимодействовать, чтобы определять участки для разминирования, координировать действия.

Пес Патрон. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Собаки, роботы и роботы-собаки. Кто (и что) помогает саперам

Бронежилеты 6-го класса, шлемы с забралом и металлоискатели, перечисляет Роман Драч стандартную экипировку украинских пиротехников.

По словам Альберто Серра, вскоре после начала войны NPA передала Украине по десять металлоискателей трех разных видов, около 50 комплектов защиты (жилетов и шлемов), 50 индивидуальных наборов первой помощи, 50 раций и десять больших наборов первой помощи, рассчитанных на целую команду саперов.

Кроме средств индивидуальной защиты и металлодетекторов сотрудники ДСНС используют для разминирования собак. В Чернигове работает самый известный пес-сапер Украины — Патрон, обнаруживший несколько сотен мин и удостоенный медали «За самоотверженную службу».

Применяет Украина и спецтехнику. В апреле генштаб ВСУ отчитывался об использовании саперами квадрокоптеров и роботов, предназначенных для разминирования труднодоступных помещений, а издание «Рубрика» в июне опубликовало репортаж о разминировании озера Голубое при помощи специальных подводных дронов.

Армия США поддержала украинских саперов, передав некоммерческой организации HALO Trust, работающей в Украине, одного из двух своих роботов-собак Spot. Такие роботы могут перемещать взрывоопасные предметы без риска для операторов. Та же HALO Trust в прошлом году рассказывала об опыте использования другого робота, Robocut, который очищает территорию от растительности, что заметно облегчает работу саперов.

Обезвреживание бомб и мин в пригороде Киева, 1 июня 2022. Фото: The Yomiuri Shimbun / Reuters

«Мы говорим о миллионах долларов». Сколько будет стоить разминирование

Экономист CASE Ukraine Василий Поворозник оценивает разминирование одного квадратного километра территории минимум в 3 миллиона долларов; по грубым оценкам, на разминирование всей страны потребуется от 400 до 900 миллиардов долларов.

«Для понимания проблемы: размещение одной мины стоит около двух долларов, а разминирование снаряда — тысячу», — говорил экономист в интервью украинскому Forbes.

Глава правления Ассоциации саперов Украины Тимур Пистрюга в интервью телеканалу «Еспресо» ссылался на подсчеты организации: очистка одного квадратного метра территории стоит 3-4 доллара США.

Говоря о будущих расходах на разминирование, Альберто Серра сразу делает оговорку: точные цифры назвать не получится.

— Мы знаем, что если вы посмотрите в интернете, то увидите информацию о том, что заложить мину стоит один доллар, а разминировать ее — например, тысячу. Я не знаю, сколько правды в таких утверждениях, но суть их в том, что разминирование территории может обойтись очень дорого, потому что это требует времени. Это очень тяжелая работа. У нас будут, как я говорил, команды по шесть, может, десять человек. И все эти люди должны будут работать по восемь часов в день годами. Так что если вы даже просто подумаете о количестве денег, которое уйдет на зарплаты, страховки, транспорт, офис — мы говорим о миллионах долларов, — предупреждает эксперт.

В масштабах страны работа саперов и других специалистов по разминированию, предполагает Серра, с учетом длительности процесса будет стоить от нескольких сотен миллионов долларов до миллиарда — однако эти оценки очень приблизительны, повторяет он.

     
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