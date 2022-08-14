«Это очень тяжелая работа». Сколько времени и денег нужно, чтобы разминировать пострадавшие от войны территории Украины

В апреле, когда российская армия ушла из украинского Тростянца, мэр города Юрий Бова рассказывал о местном жителе, который подорвался во время прогулки в лесу — его собака сошла с дорожки и задела растяжку. Он был не единственным пострадавшим от мин, в их числе мэр упоминал пятерых погибших детей.

В конце июля в селе Ольховка водитель комбайна подорвался на мине во время работы в поле — он выжил, а подорвавшийся за несколько дней до этого в Немышлянском районе Харькова тракторист погиб.

Наткнуться на мину в Украине сейчас можно, свернув на проселок, или на пляже во время купания в море. В начале июня ДСНС сообщала о противопехотной мине, которую дети нашли в песочнице.

В мае премьер-министр Денис Шмигаль утверждал, что примерно половина территории Украины загрязнена минами или неразорвавшимися снарядами. Замглавы ДСНС Роман Примуш назвал Украину «самой заминированной страной в мире».

На начало августа спасатели обезвредили более 174 тысяч взрывоопасных предметов и более 700 килограмм взрывчатки, в том числе более двух тысяч авиационных бомб. Всего, по оценкам службы, для разминирования сухопутных территорий Украине понадобится не менее пяти лет, а для очистки водного пространства — десять лет.

«Загрязнение очень широко распространено». Сколько лет должно пройти после войны, чтобы Украина снова стала безопасной

Руководитель программы по разминированию территории Украины Norwegian People’s Aid Альберто Серра объясняет, что, говоря о «загрязнении территории», военные специалисты имеют в виду как противопехотные и противотанковые мины, так и случайно неразорвавшиеся снаряды, гранаты и прочие боеприпасы или их взрывоопасные элементы. По словам начальника группы пиротехнических работ одесского отделения ДСНС Романа Драча, работающего сейчас в Черниговской области, чаще всего украинским пиротехникам приходится иметь дело именно с неразорвавшимися снарядами.

NPA с конца февраля сотрудничает с Украиной и отслеживает использование разных типов вооружения. Пока организация проходит процесс регистрации НКО и сертификации, это необходимо, чтобы приступить к разминированию, но ожидается, что работы начнутся осенью.

Серра пока избегает давать точные оценки масштабов загрязнения: «Это очень, очень сложно сказать».

— Думаю, Украина показательна в плохом смысле, потому что из медиа мы знаем, что во время конфликта использовались самые разные типы вооружения: авиабомбы, кластерные боеприпасы, мины — так что загрязнение очень широко распространено, — констатирует он.

На вопрос о том, как долго NPA будет работать в Украине, Серра отвечает: пока это разрешают местные власти. По осторожным подсчетам эксперта, разминирование затронутых войной территорий может занять 20 или даже 40 лет.

— Мы работали в странах вроде Лаоса, Камбоджи, Вьетнама на протяжении многих лет, начиная с 1990-х. То есть уже 30 лет, к примеру, в Юго-Восточной Азии. В арабских странах мы работаем по меньшей мере последние 15 лет. Это должно дать вам представление о том, как долго мы можем потенциально оставаться в Украине, — говорит он.

Последствия загрязнения неразорвавшимися снарядами на примере Юго-Восточной Азии Согласно исследованию национального регулирующего органа по вопросам разминирования Лаоса, за девять лет гражданской войны (с 1964 по 1973) на территории страны было выпущено около 270 миллионов снарядов, 80 миллионов из которых так и не разорвались. Спустя почти 50 лет около четверти деревень в Лаосе по-прежнему загрязнены. За 2020 год здесь зафиксировали 33 несчастных случая, связанных с неразорвавшимися снарядами, из них пять закончились смертью. По данным организации по разминированию и помощи жертвам Камбоджи, с января по июнь этого года от мин и неразорвавшихся снарядов времен гражданской войны, завершившейся в 1975 году, в стране пострадали 40 человек, из них 10 погибли, а еще семеро потеряли конечности. Всего начиная с 1979 года в стране от мин и неразорвавшихся снарядов пострадали 65 тысяч человек, из них почти 20 тысяч погибли, а девять тысяч потеряли конечности. По информации вьетнамского центра по разминированию, примерно 19% территории страны загрязнены взрывоопасными снарядами разных типов. Начиная с 1975 года такие снаряды убили более 40 тысяч человек и травмировали еще около 60 тысяч.

«Работаем по заявкам от населения». Как и кто очищает территорию от мин и снарядов

Альберто Серра говорит, что работе саперов всегда предшествует сбор информации.

— Фактически, что сейчас делает NPA — и не только NPA, другие организации делают то же самое — мы собираем информацию из открытых источников: медиа, интернета. У нас есть интерактивная карта, на которой регистрируется все использование оружия, все сражения, все территории, которые потенциально могут быть загрязнены неразорвавшимися боеприпасами или минами, — рассказывает он.

После сбора первичной информации, объясняет Серра, на место выезжает команда нетехнического исследования — специалисты, которым предстоит очертить границы вероятного загрязнения. В контакте с местными властями и жителями они уточняют, где именно шли бои, какого рода оружие применялось. Эти данные становятся отправной точкой для саперов. В ближайшее время NPA планирует привлечь к работе четыре саперные команды по шесть человек, а в следующем году рассчитывает увеличить число команд вдвое.

Роман Драч говорит, что в первую очередь украинские пиротехнические бригады работают в населенных пунктах и на территориях, где шли бои либо размещались войска.

— Мы работаем и по заявкам от населения, что в каком-то месте обнаружен боеприпас — выезжаем туда и занимаемся его уничтожением. А есть территория, которая определена как небезопасная — там, где проводились непосредственно боевые действия. Там проводятся плановые работы по разминированию, — объясняет спасатель.

По прибытию на место, продолжает Драч, пиротехники (в одной бригаде обычно пять специалистов) определяют объем работ и тип боеприпасов, которые предстоит обезвредить. После этого начальник проводит инструктаж, затем каждому из саперов выделяют участок, который он должен разминировать. В конце — контрольная проверка территории: если никаких опасных объектов не обнаруживают, то местность считается очищенной.

Утилизируют мины и снаряды либо на полигонах, либо прямо на месте — в первом случае их грузят на специальную машину и увозят на безопасное расстояние, а потом производят контролируемый подрыв. Во втором случае пиротехники обязательно осматривают место подрыва — чтобы убедиться, что там остались только невзрывоопасные фрагменты.

На скорость работ сильно влияет рельеф и растительность — проверить распаханное поле быстрее и проще, чем, например, лесной массив, рассказывает Драч. Тип загрязнения тоже играет роль. По словам Серра, очистка территории от мин занимает больше времени, потому что их сложнее обнаружить — в большинстве случаев их прячут под слоем земли или маскируют иначе. Неразорвавшиеся снаряды заметить легче, и очистка проходит быстрее.

Самыми опасными Серра называет места и объекты, связанные с активными боевыми действиями и присутствием военных: поля, где проходили сражения, окопы, блокпосты, брошенная техника, здания, где были оборудованы огневые точки.

NPA — гуманитарная организация, продолжает он, поэтому приоритет в работе отдается местам, где существуют наибольшие риски для гражданского населения. Жители Украины постепенно возвращаются в свои дома из эвакуации. В первую очередь NPA планирует разминировать территории, где ожидается максимальный приток людей, но при этом решение, подчеркивает Сера, всегда остается за властями Украины, которые координирует работу НКО и контролируют результаты.

— Взаимодействие в любом случае есть, потому что мы территорию очищаем одну, — говорит о сотрудничестве с НКО Драч из ДСНС. — Мы должны взаимодействовать, чтобы определять участки для разминирования, координировать действия.

Собаки, роботы и роботы-собаки. Кто (и что) помогает саперам

Бронежилеты 6-го класса, шлемы с забралом и металлоискатели, перечисляет Роман Драч стандартную экипировку украинских пиротехников.

По словам Альберто Серра, вскоре после начала войны NPA передала Украине по десять металлоискателей трех разных видов, около 50 комплектов защиты (жилетов и шлемов), 50 индивидуальных наборов первой помощи, 50 раций и десять больших наборов первой помощи, рассчитанных на целую команду саперов.

Кроме средств индивидуальной защиты и металлодетекторов сотрудники ДСНС используют для разминирования собак. В Чернигове работает самый известный пес-сапер Украины — Патрон, обнаруживший несколько сотен мин и удостоенный медали «За самоотверженную службу».

Применяет Украина и спецтехнику. В апреле генштаб ВСУ отчитывался об использовании саперами квадрокоптеров и роботов, предназначенных для разминирования труднодоступных помещений, а издание «Рубрика» в июне опубликовало репортаж о разминировании озера Голубое при помощи специальных подводных дронов.

Армия США поддержала украинских саперов, передав некоммерческой организации HALO Trust, работающей в Украине, одного из двух своих роботов-собак Spot. Такие роботы могут перемещать взрывоопасные предметы без риска для операторов. Та же HALO Trust в прошлом году рассказывала об опыте использования другого робота, Robocut, который очищает территорию от растительности, что заметно облегчает работу саперов.

«Мы говорим о миллионах долларов». Сколько будет стоить разминирование

Экономист CASE Ukraine Василий Поворозник оценивает разминирование одного квадратного километра территории минимум в 3 миллиона долларов; по грубым оценкам, на разминирование всей страны потребуется от 400 до 900 миллиардов долларов.

«Для понимания проблемы: размещение одной мины стоит около двух долларов, а разминирование снаряда — тысячу», — говорил экономист в интервью украинскому Forbes.

Глава правления Ассоциации саперов Украины Тимур Пистрюга в интервью телеканалу «Еспресо» ссылался на подсчеты организации: очистка одного квадратного метра территории стоит 3-4 доллара США.

Говоря о будущих расходах на разминирование, Альберто Серра сразу делает оговорку: точные цифры назвать не получится.

— Мы знаем, что если вы посмотрите в интернете, то увидите информацию о том, что заложить мину стоит один доллар, а разминировать ее — например, тысячу. Я не знаю, сколько правды в таких утверждениях, но суть их в том, что разминирование территории может обойтись очень дорого, потому что это требует времени. Это очень тяжелая работа. У нас будут, как я говорил, команды по шесть, может, десять человек. И все эти люди должны будут работать по восемь часов в день годами. Так что если вы даже просто подумаете о количестве денег, которое уйдет на зарплаты, страховки, транспорт, офис — мы говорим о миллионах долларов, — предупреждает эксперт.

В масштабах страны работа саперов и других специалистов по разминированию, предполагает Серра, с учетом длительности процесса будет стоить от нескольких сотен миллионов долларов до миллиарда — однако эти оценки очень приблизительны, повторяет он.