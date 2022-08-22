«Сплошное союзное пространство». Зачем россияне ездят в Беларусь во время войны

Декоративная заграница с пустыми улицами

Андрей живет в Петербурге, работает в страховой компании и любит путешествовать. В начале августа он решил провести выходные в Беларуси, потому что это «какая-никакая заграница».

«В Беларуси я был не первый раз. Лет десять назад ездил с отцом к родственникам и разбирать семейные архивы», — рассказал он «Медиазоне».

В Беларусь Андрей с друзьями приехали на поезде.

«Показалось, что Минск хуже точно не стал. Город развивается, строятся новые дома и дороги. Появилась третья линия метро», — делится впечатлениями петербуржец.

За два дня компания успела побывать в Минске и Несвиже. Планировали, что смогут расплачиваться российскими картами, но оказалось, что это возможно только с системой «Мир», а таких карт у россиян с собой не было. Поэтому компания меняла наличные.

Со знакомыми беларусами встретиться не получилось, и все общение с местными ограничилось диалогами на кассах и в очередях, говорит Андрей.

«Мне показалось, что люди к нам добры. Не возникло к нам какого-то негатива, видно было, что мы туристы. Но беларускую речь я, к сожалению, не услышал. Все вокруг говорили исключительно на русском языке», — замечает россиянин.

Но отдельные слова на беларуском языке туристы все-таки заметили — на вывесках и ценниках. «Достаточно забавно звучит для русского языка. Но при этом многое понятно», — вспоминает Андрей.

Его поездка в Беларусь пришлась на выходные 6-7 августа, но центр Минска в эти дни был пуст.

«Люди то ли спали все, то ли на дачу уехали. Хотя были видны туристы, и русских людей там достаточно легко в толпе отличить иногда», — говорит он. Андрей обращает внимание, что дороги в Беларуси лучше, чем в «стереотипной России», но на этих дорогах пусто. Вечером в субботу друзья пошли в центр, чтобы сравнить ночную жизнь Минска с петербургской.

«Как мне показалось, стоит отойти от главной улицы, и все вымирает. Людей фактически нет. Мы шли от Зыбицкой до отеля и за 20 минут не встретили почти никого. Редко даже машины проезжали», — вспоминает россиянин.

Путешественники, признает Андрей, понимали, что попали в Минск накануне годовщины массовых протестов, которые обернулись милицейским насилием на улицах.

«Мы знали, что сейчас там достаточно безопасно. Что сейчас то время, в которое можно ехать. В отличие от событий, которые происходили не так давно», — объясняет он.

Если не знать о политической ситуации в Беларуси, то можно «не почувствовать, что что-то не так», передает свои ощущения от страны турист. Андрея с друзьями интересовала не политика, а маршруты «с замками, зубрами и Беловежской пущей».

О поездке никто из друзей не пожалел. Это просто и близко, говорит петербуржец.

«Сейчас Беларусь в силу особых обстоятельств — одна из самых доступных стран для посещения. У нас такая же ситуация с Абхазией. Туда активно едет народ из России. Потому что какая-никакая заграница, пусть и декоративная. Вот я прошлым летом был в Абхазии, там даже аэропорта своего нет», — рассуждает он.

Как и на границе с Абхазией, никто в Беларуси не проверял у туристов из России паспорта.

«Даже никаких штампиков не ставят. Достаточно российского паспорта при посадке на поезд. Мы думали, хоть какие-то пограничники нас будут проверять, но никто. Сплошное союзное пространство. Кажется, всех это устраивает», — говорит Андрей.

Карточный туризм

В марте на фоне вторжения в Украину Visa и Mastercard ввели ограничения для пользователей из России. Некоторые российские банки теперь отключены от этих платежных систем, а российские клиенты не могут воспользоваться картами Visa или Mastercard за границей.

Чтобы оплачивать подписки на иностранные онлайн-сервисы и путешествовать, многие россияне теперь оформляют банковские карты в Беларуси, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане или Армении.

В апреле-июне 2022 года банки соседних с Россией стран заметно нарастили выпуск карт. Беларуские банки, например, увеличили число карт на 11,52% — до 17 миллионов штук; для сравнения: в первом квартале 2021 года выпуск карт в Беларуси сократился на 1,03%.

Нередко за картами в соседние страны россияне едут целыми группами. По запросу «тур за картой» можно нагуглить объявления, в которых обещают проконсультировать насчет открытия счетов в Армении, Узбекистане или Таджикистане.

У туроператоров «Интурист», «Русский Экспресс», PAC Group и «ВЕДИ ГРУПП» можно заказать поездку в Узбекистан или Армению за картой. Беларусь в таких объявлениях упоминается реже — добраться сюда любой россиянин может самостоятельно.

Другой плюс этого направления — дешевизна, говорит «Медиазоне» Евгений, блогер и путешественник из Ярославля. В апреле он приезжал в Беларусь, чтобы оформить карту Белгазпромбанка.

«Близко. Билет на самолет 10 тысяч рублей туда-обратно. Час лететь. Приехал, поел, за час сделали карту, полетел обратно. Если именная, можно день или два подождать», — объясняет турист.

В банке у него потребовали только паспорт и депозит в размере 300 долларов. Через три месяца депозит вернули. Картой, говорит россиянин, он успел воспользоваться в Стамбуле, без проблем оплатил подписку в Zoom и сервисах Apple. Пополнять ее можно через Qiwi-кошелек или наличными через знакомых в Беларуси.

«А еще я не знал такой фишки, мне потом рассказали. Сделать можно было в этом же банке Mastercard-карту и "Мир" беларускую. И с нашего "Мира" на беларуский переводить. А с тамошнего "Мира" уже на Mastercard, чтобы получалось быстрее и дешевле», — делится ноу-хау россиянин.

Евгений много ездит по миру и ведет блог о путешествиях. Пост об опыте оформления беларуской карты получил огромный отклик, вспоминает он.

«Куча народу написали, на улице в Ярославле подходили и спрашивали про это, старые друзья вспомнили. Актуальная тема», — говорит блогер.

Статистики по выпуску карт для нерезидентов «Медиазона» в открытых источниках не нашла. В Белинвестбанке на запрос редакции ответили, что точных цифр не знают, но обращений «стало больше». В Приорбанке и МТБанке данных о выпуске карт тоже не предоставили.

Zara, колбаса, сыр и масло

«Мы в Zara! Даже не верю, что я это говорю. Такое ощущение, что ее уже стерли с лица земли, по крайней мере, для нас», — говорит на видео россиянка Марина, которая приехала в Беларусь на неделю, чтобы увидеться с друзьями и пройтись по магазинам.

В Беларуси по-прежнему работают магазины обуви Nike и Adidas, доступна одежда Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Pull and Bear, открыты рестораны McDonald’s.

Для их посещения российский оператор FUN&SUN запустил шоп-туры в Беларусь. Туристы вылетают из Москвы каждый четверг, заселяются в отель «Минск» и живут там четыре дня. Такая поездка обходится в 54 тысячи российских рублей на двоих.

При этом туристов сопровождают в банке при оформлении карты и показывают, где находятся магазины. За 8 тысяч российских рублей туроператор предлагает индивидуальную обзорную экскурсию по Минску.

Подобные услуги есть и у Tez Tour, но здесь формат поездки в Беларусь могут подобрать для клиента индивидуально. На сайте компании есть даже список лучших отелей для такого шопинг-тура.

Посетить беларуские магазины приглашает еще одно российское турагенство — «Империя отдыха». «Сейчас Беларусь является пожалуй одной из самых дружелюбных и открытых для россиян стран», — уверяют в компании.

Цены на некоторые продукты в Минске значительно ниже, чем в Москве или Петербурге, говорит «Медиазоне» россиянка Анна. Она приехала в Беларусь вдвоем со своим молодым человеком.

«Поехать было спонтанным решением — мы думали поехать по России на несколько дней. Когда стала смотреть карту — совсем недалеко Беларусь. Выяснилось, что можно ехать без загранпаспорта — еще проще», — объясняет Анна.

В Беларуси туристы посмотрели военные музеи, съездили в Хатынь и на «линию Сталина», а после — на Комаровский рынок.

«Купили колбасу на Комаровском рынке, привезли одежду, нижнее белье, ну, и косметику захватили тоже. Взяли с собой сыр "Брест-Литовск", потому что прямо ощущается разница в цене. Масло хотелось захватить, потому что я сама кондитерством занимаюсь, очень меня удивило, что такая стоимость. Но не могли уже увезти», — рассказывает Анна.

Действительно, цены на молоко и масло в беларуских и российских магазинах различаются почти в два раза. Так, литр молока «Просто» жирностью 3,2% будет стоить в России 90 местных рублей. За такую же бутылку молока «Здравушка» беларус отдаст 1,7 рубля.

Такая же ситуация с маслом — одна и та же пачка в 120 граммов обойдется россиянину в 209 российских рублей, а беларусу — в 3,9 беларуских рубля.

За свою безопасность в Беларуси Анна не беспокоилась, говорит она. Россиянка знает о массовых протестах и последовавших за ними репрессиях, но «чего-то такого, подвохов каких-то не ощущалось».

«Уютная, добрая страна, очень вкусно. Цены доступные. Но иногда ходили и думали: "Почему людей нет?"» — признается туристка.