«Я как‑то решил посмотреть, с чем там у нас рыба. Ленточные черви, значит». Бывшие политзаключенные рассказывают о еде, работе и медицине в колониях

Карантин. Маленькие камеры и вербовка

После перевода из СИЗО в колонию осужденные попадают на карантин, который «во время ковида» длился две-три недели. Евгений, недавно освободившийся из ИК-22 в Доманово, говорит, что сейчас новоприбывших заключенных изолируют на пять-семь дней.

Помещение для карантина — это камера четыре на четыре метра, вспоминает активист Алексей Романов, отбывавший наказание в Глубокской колонии №13. К полу прикручены стол и железные двухъярусные кровати, а отопление почти не работает — «если возле батареи тепло, то хорошо», говорит он. В камере, где находился Романов, не закрывалось окно, поэтому в нее попадал снег.

«Зимой нельзя надеть телогрейку — запрещено находиться в помещении в верхней одежде. Целый день бегаешь, прыгаешь — так и выживали», — вспоминает бывший заключенный.

Михаил отбывал наказание в ИК-2 в Бобруйске. Он рассказывает, что три недели карантина от подъема до отбоя проводил на улице.

«В 5:40 подъем, потом проверка и завтрак. Позавтракали и опять на улице — так до вечера ходишь туда-сюда кругами. Нас запускали в помещение за час до отбоя», — говорит бывший заключенный.

В карантине, рассказывает Евгений, «на знакомство» с заключенными приходят сотрудники оперативно-режимного отдела или начальник колонии. Во время разговора они расспрашивают, как осужденный оказался в колонии, а в некоторых случаях «вербуют» тех, кто согласен на сотрудничество с администрацией.

«Осужденных на небольшие сроки чаще всего вербуют в оперативный отдел и предлагают им докладывать на других осужденных о том, как они нарушают режим. За это получают какие-то блага, скощухи, дополнительные свидания. На них не пишут рапорта», — объясняет Евгений.

Негласное сотрудничество с администрацией не предлагают «желтобирочникам» — осужденным, которых поставили на профилактический учет как «склонных к экстремизму и другим деструктивным действиям», рассказывает Евгений. Но опыт Алексея Романова говорит о другом:

«Меня с первого дня прибытия в зону обрабатывали, а когда был в больнице на лечении, так кэгэбист приходил, предлагал работать на них», — утверждает он.

Пока заключенные находятся в карантине, их распределяют по отрядам. В это время начальники отрядов решают, на каком участке промзоны будут работать новоприбывшие.

Условия. Еда с червями и баня раз в неделю

Бараки, в которых живут заключенные, по их словам, напоминают общежития. Они поделены на несколько секторов, а те — на несколько секций. Секция — это комната, похожая на казарму, в которой стоят двухэтажные нары. Собеседники «Медиазоны» называют разное количество людей, на которое рассчитаны секции — от 9 до 28, но отмечают, что есть комнаты поменьше, «человек на 5».

«Там жили бригадиры отряда и прочая нечисть», — объясняет Михаил.

Кроме таких комнат в секторах есть общая кухня с чайниками и холодильниками, санузел, кладовые, где хранятся вещи заключенных, и раздевалка для верхней одежды.

Один раз в неделю осужденных водят в баню. Помыться можно и после работы на промзоне, но нужно торопиться, чтобы успеть к вечерней проверке. На смене работает много людей, а крана всего три, говорит Евгений о колонии №22.

В отряде заключенным мыться запрещено — нужно ждать «банный» день. Михаил рассказывает, как заключенные выходили из положения: «Кипятильником грели воду в 10-литровом ведре, а потом из кружки себя поливали. Нельзя в отряде мыться, но мылись все».

Между несколькими бараками находится двор с плацом и местом для курения. Утром и вечером осужденные выходят на плац для проверки.

«Восемь шагов в ширину и 52 средних шага в длину — там помещалось более 360 человек. Представляете, какой столпотворение там?» — вопрошает Алексей.

После утренней проверки заключенные идут на завтрак в столовую. По словам собеседников «Медиазоны», качество еды в колонии оставляет желать лучшего.

«Еда хорошая, но лучше в ней не ковыряться. Я как-то решил посмотреть, с чем там у нас рыба. Ленточные черви, значит. С рыбы так немножко кожицу снимаешь — опа, червячки. Один раз в рисовой каше нашел опарышей. Лучше не смотреть на то, что тебе дают — быстренько съел и свободен», — вспоминает Михаил.

По словам Алексея, в столовой ИК-13 «никто не ел» — заключенные сидели за столом, забирали хлеб и уходили.

«Как дадут синюю сечку или что-нибудь еще испорченное, тухлое — ешь, а оно с запахом. Там реально несло, извините меня, нечистотами», — рассказывает он.

В меню ИК-22, говорит Евгений, не было «ничего страшного», но тем, кто «сжигал много калорий на промзоне», еды не хватало.

«Устаешь от сечки 12 раз в неделю. Но бывали и пельмени. 1 января с утра дали драники, поэтому жить можно», — говорит он.

Свободное время. Официальное и неофициальное

После завтрака заключенные возвращаются в отряд — до обеда у них есть несколько свободных часов. Михаил говорит, что свободного времени в колонии «настолько много, что не знаешь, чем заняться», если не брать дополнительные смены на промзоне. Евгений считает, что времени на досуг и отрядные мероприятия у заключенных не так уж и много.

«Важно понимать разницу между официальным времяпрепровождением и неофициальным. Фактически зекам не разрешается даже сидеть на нарах. Ты должен в течение дня, если ты не на промке, сидеть на табуретке или в клубе на лекции. Или ходить по секции туда-сюда», — говорит он.

Заключенные могут записаться на кружки и спортивные секции, рассказывает Евгений, но все так просто. Вариантов времяпрепровождения «по бумагам» достаточно, но на практике осужденные сталкиваются с некоторыми сложностями, объясняет он.

«Можно было учиться на гитаре играть или на барабанах. Песни петь можно было, слушать лекции, рисовать стенгазеты, ходить на волейбол, футбол, баскетбол, на воркаут, — продолжает Евгений. — В секциях были шахматы, нарды, домино. Но если, например, ты пошел отмечать профучет и оставил нарды открытыми на столе, а в это время начальник режимного отдела делал обход, то нарды он выбросит, а на тебя напишет рапорт. Для того, чтобы записаться на какой-нибудь воркаут, нужно было пройти семь кругов ада. Было достаточно много почти бюрократических сложностей».

Иногда администрация колонии проводила в клубе концерты для заключенных. Однажды там поставили ринг и устроили соревнования по боксу между осужденными, вспоминает Михаил. Чаще всего в клубе проходили лекции — его отряд слушал о вреде наркотиков.

«У меня отряд был бывший "наркоманский" — всю локалку по 328 собрали. Потом уже немножко разбавили другими зэками», — говорит он.

Лекции, которые читали в ИК-22, были разнообразнее. Их чаще всего проводили сотрудники из младшего офицерского состава — рассказывали о героях ВОВ, вспоминает Евгений. Начальники режимных отделов, которые «по документам должны ежедневно читать лекции, боятся вопросов, на которые не в состоянии ответить», считает он.

Евгений рассказывает об одном из таких случаев: — Одну из последних лекций перед моим освобождением читал заместитель начальника колонии по тыловому обеспечению. Он рассказывал, что мы можем еще и добровольно делать отчисления за коммуналку, за одежду. Естественно, возник ряд вопросов. Почему мы должны выполнять норму по обеспечению самих себя, если промзона не обеспечивает в нашу пользу норму по минимальной оплате труда? Если бы они нам платили минималку, то хватало бы на всю коммуналку. Но поскольку хитрая промзона не выполняет свои обязательства, несчастная жилая зона не получает свою коммуналку. Почему зэки должны за это доплачивать? На этом моменте он, конечно, замялся. Сошлись на том, что промзона таким образом покрывает свои какие-то коммунальные нужды, а вот за расход электричества, воды, за наше питание на жилой зоне мы должны как-то перекрываться сами. На что мы задавали вопросы, а каковы суммы расчетов электроэнергии? Он сказал, что барак потребляет электроэнергию на сумму 36 тысяч рублей в месяц. А перед тем, как меня забрали, я как раз заключал договора с энергосбытом, поэтому были в памяти все цифры. Я ему сказал о том, что если киловатт стоит 32 копейки без НДС, то, суммируя все чайники, все вентиляции, у нас на бараке получается максимум тысяч шесть. Поэтому очень хотелось бы знать — он что, майнит где-то в подвале? У него фермы какие-то стоят в зоне?

Верующие заключенные могут ходить в церковь или молитвенную комнату. В определенный день туда приезжает священник. Помолиться осужденные могли и одни — для этого нужно написать заявление на посещение церкви, рассказывает Алексей.

«Идешь строем помолиться. Там иконы, можно свечку поставить», — вспоминает он.

В отряде есть комната с телевизором, которая открыта несколько часов в день. Иногда заключенных отправляли туда смотреть новости в качестве отрядного мероприятия, но чаще всего они сами включали фильмы или музыку, говорит Михаил.

Больше всего времени собеседники «Медиазоны» проводили за чтением и ответами на письма. В библиотеку нельзя было ходить самостоятельно — нужно было ждать, пока освободится сопровождающий. У героев текста получалось ходить за книгами примерно раз в неделю.

«Я прочитал [за пять месяцев], согласно библиотечной карточке, 97 книг. Читального зала там не было, нужно было забирать книги с собой. В тумбочке запрещено хранить больше двух книг», — рассказывает Евгений.

Многие письма, по его словам, не проходили проверку цензора. У Михаила не было больших проблем с корреспонденцией до января 2022 года — с этого времени он не получил ни одного «письма солидарности».

Работа. «На металл» распределяют «самых непослушных»

После нескольких свободных часов и обеда большая часть заключенных отправляется работать на промышленную зону. Обязательной является одна смена на несколько часов, но осужденные могут взять и вторую смену. Многие поступают так, чтобы убить время, уверен Михаил.

Некоторые заключенные работают в жилой зоне — медчасти, клубе или парикмахерской. По словам Евгения, такой возможности нет у осужденных, состоящих на «экстремистском» профучете — это негласное правило.

На промзоне в ИК-22 можно работать на деревообработке, с железобетонными изделиями, на швейном производстве и переработке металла.

После карантина администрация распределила Евгения на деревообработку, но вскоре — в качестве наказания — его перевели на переработку металла.

«Я имел неосторожность сказать руководителю столярного цеха, что он занимается откровенной ерундой — превращает качественную древесину в какие-то опилки и наоборот, из какого-то синего гнилого леса пытается сделать мебельные щиты для Икеи. За это я быстро попал на металл», — объясняет он.

Евгений говорит, что «на металл» распределяют «самых непослушных». В цеху заключенные занимаются переработкой черного металла и разбирают на цветной металл провода, которые привозят с заводов и воинских частей.

Такой же работой занимаются и в ИК-13 — туда привозят старые запчасти, из которых осужденные извлекают медь.

«При мне двое человек себе разбили челюсти — зубы повыбивали кувалдами. Один отрезал себе палец на самодельном станке. Цыган один из моей секции ударил по электромотору — голова кувалды отлетела ему прямо в лицо. Челюсти поломало и зубы выбило», — вспоминаеет Алексей.

По словам Евгения, ИК-22 заключила договор с компанией «Белтелеком», которая поставляет в колонию «толстые кабели по 60-70 жил» — из них получают медную проволоку. Такие кабели, говорит бывший заключенный, почти невозможно разобрать руками, поэтому их просто сжигали. Черный дым, который поднимался над лесом, заметили экологи. Они несколько раз приезжали в колонию — тогда администрация запрещала сжигать провода. То же самое происходило, когда с проверкой приезжали чиновники, уверяет Евгений.

«"Белтелеком" знает, что этот кабель там жгут. Сами они его утилизировать или переработать каким-то адекватным образом не в состоянии, потому что для этого нужно уплачивать огромные налоги. А вот зэки прямо на полигоне все это сжигают. Потом приезжает лесхоз, и мы прячем все эти бочки, все эти рельсы для обжига. Делаем вид, что все это зачищаем руками», — рассказывает он.

По его словам, вручную разобрать дневную норму очень сложно. Однажды, говорит Евгений, заключенные попросили начальника цеха уменьшить ее.

«Пришел директор и сказал, что он сейчас сам руками разберет 90 килограмм и увеличит нам норму. Разобрать успел за несколько часов всего полтора килограмма, но норму нам почему-то не уменьшил», — смеется он.

В ИК-2 заключенные могут работать в столярном цеху или вырывать металлический корпус из сырой резины, которую поставляет «Белшина». За два часа, рассказывает Михаил, заключенные должны были обработать килограмм сырой резины. За невыполнение нормы осужденных отправляли в ШИЗО. Работу «на резине» не оплачивали, а тем, кто трудился на дополнительной смене, платили рубль в месяц.

«75% зарплаты уходит на коммуналку, на питание — на лицевой счет падало 80 копеек, как-то раз упало два рубля», — рассказывает о заработке в ИК-22 Евгений.

Алексей не работал в колонии по состоянию здоровья — тогда у него была вторая группа инвалидности в связи с онкологией: «На кишечнике операция была: удалена треть желудка, на тот момент было удалено 16 сантиметров кишечника, селезенка, три четверти поджелудочной железы».

Медпомощь. Недоверие врачей и сложности с больничными

В колонии медики обнаружили у Алексея новую опухоль, но везти его на операцию в Минск отказывались из-за квоты на людей — республиканская больница, организованная в СИЗО-1 из нескольких камер, была заполнена.

«Люди на свободе писали петицию, чтобы меня отправили на лечение. Меня вызвала начальник медчасти и говорит: "Что это за тебя так беспокоятся, что позвонили из УИНа и сказали, чтобы в срочном порядке тебя отправили в республиканскую больницу?"» — вспоминает он.

В СИЗО-1 врач Романова предложил ему дать интервью и пообещал, что за это его отпустят из колонии.

«Подошел майор — мой так называемый лечащий врач — и говорит: "Слушай, чего здесь сидеть? Тебе осталось полгода, помрешь скоро. У тебя же опухоль пошла [дальше]. Давай интервью и поедешь домой". Я согласился на это интервью, подумал: "И правда, чего здесь умирать? На кладбище номерное закинут, будешь безымянный"», — говорит бывший заключенный.

Операцию отложили «из-за жары», а Романова, несмотря на то, что он дал интервью государственному агентству «Минск-Новости», вернули в колонию.

Медчасть в колониях напоминает городскую больницу, говорят собеседники «Медиазоны». Отличие в том, что на входе стоит решетка, а заключенные не могут свободно ходить по кабинетам.

«С собой тапочки надо взять, переобуваешься там, раздеваешься и ждешь, когда тебя позовут. Кому-то надо было ходить за таблетками. Ходили по одному, по два человека. В фойе очередь такая здоровая, и к кабинету пускают по одному», — рассказывает он.

В медчасти можно сделать рентген, кардиограмму и сдать анализы.

«Если серьезно заболел, можно лечь. Когда вспышка ковида была, некоторых закрывали на больницу. Осенью зона вообще вспыхнула, и многих людей заперли в отдельный барак. Запрещено было в письмах писать, что у нас вспышка ковида, и по телефону нельзя было говорить», — рассказывает Михаил.

По словам Евгения, врачи не верят заключенным, жалующимся на здоровье, поэтому чтобы получить больничный, «должно уже что-то отваливаться».

«Если скажешь, что у тебя болит спина, что-то защемило или аппендицит, то тебе дадут ибупрофенинку. Таблетки дают без проблем, а больничные нет», — объясняет он.

В ИК-22 врача могут вызвать прямо в секцию к заключенному, а в медчасть можно попасть каждый день, говорит Евгений. В колонии №2, по словам Михаила, записаться к врачу можно только в определенные дни, а без записи в медчасти не принимают.

«Если резко заболело, то ничего не сделаешь. Можно что-то из таблеток найти у своих на отряде», — говорит он.

Михаил вспоминает, как однажды пришел на прием к стоматологу — нужно было разрезать десну.

«Может, вместо обезболивающего мне физраствор вкололи, но это было очень грубо и больно. Никакого профессионализма там нет. У меня это началось, когда я еще в ШИЗО сидел. У ментов просил какое-то обезболивающее, они ржали, предлагали выбить нафиг зуб», — говорит он.

Наказания. За разговоры в строю и о политике

В ШИЗО Михаил попадал четыре раза. Впервые его наказали пятью сутками в изоляторе за неправильно составленную опись вещей — еще во время карантина. В штрафном изоляторе к нему применили еще одно взыскание: лишили посылки за то, что на десять минут проспал подъем.

«Я тогда вообще не знал, как там команда подъем выполняется», объясняет он. В карантине Михаила лишили длительного свидания за то, что он не убрал за тумбочкой.

«Такие подставы у начальника карантина были поставлены на поток. Именно политических за уборку», — считает Михаил.

Очередные сутки в штрафном изоляторе бывший заключенный получил за то, что работал без защитных очков (по его словам, без очков работают все, но рапорт составили именно на него), за разговоры в строю и конфликт с другим осужденным.

«Друг другу дали по морде, и нас ментам сдал старший дневальный. За конфликтную ситуацию — месяц ШИЗО», — объясняет он.

По словам Михаила, заключенных могли наказать за разговоры о политике — в ИК-2 это было негласным правилом.

«Там стукач каждый второй. Особенно актив, который ходит с повязками. Им же надо как-то поскорее освободиться, дополнительный звонок получить или посылку. Есть дневальный, старший дневальный, кто-то в столовку водит, кто-то в больничку — красноповязочники», — рассказывает бывший заключенный.

Согласно статье 112 УИК, за нарушение порядка отбывания наказания к осужденным в колонии могут применить следующие меры взыскания: 1) выговор; 2) внеочередное дежурство по уборке помещений или территории колонии; 3) лишение посылки или передачи; 4) лишение длительного или краткосрочного свидания; 5) водворение в штрафной изолятор на срок до десяти суток; 6) перевод осужденных, признанных «злостными нарушителями» в помещения камерного типа на срок до шести месяцев

Нарушившего внутренний порядок заключенного отправляют на комиссию к начальнику колонии. Перед этим он должен пройти медицинское обследование и получить справку о том, что может сидеть в ШИЗО. Михаил рассказывает, что заседания комиссий по нарушениям поставлены на поток — заключенные сидят в клетках и ждут, пока их отведут к начальнику.

«К начальнику подводят — руки по швам, делаешь доклад. Потом ему зачитывают рапорт. Начальник отряда может еще походатайствовать о наказании, но решение принимает именно начальник колонии», — говорит Михаил.

Он уверен, что к политическим у администрации колонии особое отношение — их наказание может продлеваться вне зависимости от поведения.

«Как бы ты себя идеально не вел, если на тебя есть заказ, ты будешь сидеть там и 10, и 20 суток дополнительно», — считает он.

После трех нарушений заключенный становится «злостным нарушителем» и не может претендовать на замену режима или условно-досрочное освобождение. Кроме того, «злостникам» назначают лимит на ежемесячную покупку продуктов — потратить можно всего 64 рубля.

«Это делается специально, чтобы сидели до конца. Обещают: "Вот будешь нормально сидеть, пойдешь по УДО". А когда я в отряд поднялся, мент сказал, что я буду с ними до конца, до победного», — говорит бывший заключенный.

Отношение к политзаключенным. Всегда второй ярус и на входе

По словам Евгения, многие офицеры высшего звена нейтрально относились к обычным политзаключенным, но политических с громкими делами «прессовали». Среди младшего офицерского состава находились и сочувствующие политзаключенным, а вот средний офицерский состав был «самым непредсказуемым и опасным», считает бывший заключенный.

«Это режимники — что-то среднее между контролерами и начальниками. Людям дали маленькую власть, и они уже словили звезду, а образование у них три копейки. Они вели себя некрасиво не только по отношению к политическим, а ко всем подряд», — говорит он.

«Политики» несколько раз в день выходили отмечать «экстремистский» профучет — заключенных с желтыми бирками пересчитывали на плацу. На «желтобирочников» чаще составляли рапорта, им сложнее было попасть в секцию или кружок, перечисляет Евгений.

«[В ИК-2] политических держали в тонусе. В одной секции вдвоем никогда не держат, не заселяют. Всегда второй ярус и на входе. Желтобирочники в начале строя всегда. Кто-то может спокойненько поговорить, а к желтобирочникам такое отношение, что арестовывают сразу», — говорит Михаил.

По его словам, другие заключенные относились к «политическим» нормально, но «дружбу не водили» — такое негласное правило.

«В среде арестантов изначально бытовало мнение, что политические — не совсем правильные зэки и чуть ли не должны держаться вне общей массы. Если в 2020 году отношение еще было настороженное и неприятельское, то чуть позже стало популярным такое объяснение: раз политических пытаются в чем-то ущемлять сами менты, то другие зэки не должны в угоду ментам ущемлять политических», — объясняет Евгений.