«Мама, здесь учителя не орут». Как дети беларусов учатся в эмиграции

Польша

Надежда с мужем и двумя детьми перебрались в Белосток в середине 2021 года — получили гуманитарные визы, сейчас оформляют ВНЖ. Их старшая дочь Соня немного учила польский перед отъездом из Беларуси. Сейчас она ходит в обычную государственную школу и закончила шестой класс.

Класс Сони смешанный, кроме польских детей там учатся пять беларусов и два украинца. Обучение — на польском, бесплатное, за учебники платить тоже не надо. Для детей-иностранцев организованы дополнительные уроки государственного языка. В некоторых школах, по словам Надежды, работают тьюторы, которые помогают детям иммигрантов с социализацией и адаптацией, однако в школе, куда ходит Соня, такого специалиста нет.

Дочь неплохо понимает польскую речь на уроках, говорит Надежда. Учителя всегда готовы войти в положение и, если нужно, объяснить материал еще раз или другими словами, а если педагог знает русский — по-русски. На контрольных детям-иностранцам разрешено пользоваться словарем.

«Первое время моя дочь умилялась, как ее учителя по нескольку раз за урок могли спросить: Sonia, rozumiesz?» — рассказывает Надежда.

Программа польской государственной школы, по ее мнению, не сильно отличается от беларуской — не нужно перестраиваться или сдавать академическую разницу. По предметам, которые недавно переехавший в страну ученик до этого не изучал, его просто не аттестовывают. Но к некоторым дисциплинам подход отличается: так, польский язык и литературу дети изучают как один предмет по одному учебнику. Историю Польши изучают в контексте мировой, не выделяя ее в отдельный предмет.

Еще одно отличие польской школы от беларуской, которое оценили в семье Сони — свобода. Ни от детей, ни от учителей не требуют соблюдения строгого дресс-кода, все одеваются, как хотят. Учителя не снижают оценки за неаккуратный почерк или оформление тетрадей. В целом отношение к детям в Польше гораздо более мягкое, отмечает Надежда.

«Однажды дочка пришла ко мне и сказала удивленно: "Мама, тут учителя не орут"», — вспоминает она.

Беларуский язык, историю и литературу в польской школе не изучают. Надежда говорит, что хотела бы, чтобы дочь наверстала упущенное, но это зависит от планов семьи в целом, признается она.

«Если честно, непросто нам дается адаптация здесь. Я приехала сюда с мыслью о том, что я вот-вот уеду, у меня не было мыслей о том, что я тут надолго останусь. Я бы очень хотела к этому вернуться, при этом я понимаю, что если мы останемся здесь всерьез и надолго, то я просто не объясню ребенку, как бы это горько ни звучало, зачем ему тут беларуский язык», — говорит она.

Всю информацию об образовании для детей-иностранцев в Польше можно найти на сайте правительства. Дети в возрасте от шести до 18 лет в Польше в обязательном порядке должны получать образование: если ребенок не учится, родителей могут оштрафовать. Образование дети иностранцев получают на тех же условиях, что и граждане страны. Учится в государственной школе могут лица, имеющие гуманитарную визу, вид на жительство или карту поляка; с полным списком документов, дающих право на образование, можно ознакомиться на сайте правительства. Дети иностранцев по закону имеют право на дополнительные занятия по польскому языку.

В образовательном департаменте Центра беларуской солидарности «Медиазоне» уточнили, какие документы от родителей-беларусов могут потребовать в польской школе — это договор аренды жилья, свидетельство о рождении ребенка, паспорт ребенка, справка о сделанных прививках, выписка с оценками за прошлый год либо четверть из предыдущей школы, а для учеников после 9 класса — аттестат. Документы нужно будет перевести на польский язык. При этом, отмечают в Центре, единого списка документов нет. В ЦБС готовы проконсультировать родителей и помочь в переговорах с администрацией школы.

Грузия

Люба с семьей приехала в Грузию из Минска в марте — сразу после начала войны. Четвертую четверть ее восьмилетняя дочь Вера доучивалась уже в частной гимназии в Батуми. Обычные муниципальные школы семья как вариант не рассматривала — обучение там ведется на грузинском. В частной гимназии «XXI век», которую выбрали для Веры родители, педагоги-грузины преподают на русском языке.

Вместе с Верой в гимназии учатся другие дети эмигрантов — из Беларуси, России и Украины. Сначала месяц обучения стоил 100 долларов, сейчас из-за наплыва учеников и роста нагрузки на педагогов плата поднялась до 120 долларов. При этом весной в Грузии был момент, когда даже в частных школах уже не было мест, вспоминает Люба.

Сейчас часть иммигрантов, приехавших в страну вскоре после начала войны, возвращаются обратно, и места освобождаются. Учебный год начинается 15 сентября; Люба ожидает, что в классе ее дочери осенью будет примерно вполовину меньше детей.

Учеба в частной гимназии в Грузии, по наблюдениям женщины, заметно отличается от учебы в Беларуси — программа рассчитана на 12 лет, уроки направлены не столько на получение знаний, сколько на развитие коммуникативных навыков и креатива.

Больше внимания уделяют английскому языку, кроме того, дети в русскоязычной гимназии каждый день занимаются грузинским. По словам Любы, с детьми здесь говорят о важных вопросах, которые в Беларуси принято обходить молчанием — обсуждают происходящее в Украине или устраивают день в поддержку людей с синдромом Дауна. В грузинской гимназии не принято проводить торжественные линейки, вместо этого здесь устраивают простые детские праздники.

«В конце учебного года они просто рисовали мелками на асфальте, приехал фудтрак с мороженым. В общем, здесь не забывают, что дети — это дети, а не детали идеологической машины», — рассказывает Люба.

При этом сама учебная программа, по ее оценке, немного «отстает» от беларуской из-за того, что обучение длится на год дольше.

В гимназии не изучают беларуский язык, историю и литературу. Этими предметами родители Веры стараются заниматься с ней дома самостоятельно. Перед отъездом они скачали все учебники, уделяют время чтению на беларуском, чтобы девочка не забыла родной язык.

Дети беларусов в Грузии могут обучаться в платных частных русскоязычных школах и государственных грузинских школах, в которых открыты русскоязычные классы. Автор русскоязычного блога о Грузии Николай Левшиц насчитал в Тбилиси пять частных и 13 государственных школ с обучением на русском, в Батуми — три частные и две государственные. Список документов, которые нужно подать для зачисления в школу: заявление от родителей, нотариально заверенная копия свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего личность, медицинская справка (форма 100), копия документов, удостоверяющих личность родителей, личное дело ученика из прошлой школы (если ребенок идет не в первый класс). Все документы нужно перевести на грузинский язык. Грузинский вид на жительство для поступления в школу не нужен.

Украина Зоя вместе с 13-летним сыном Стасом выехала из Беларуси в Украину в 2021 году. Семья плинировала получить польские визы, перебраться в Польшу и уже с 1 сентября отправить Стаса в польскую школу. Однако оформление визы для подростка затягивалось, подать документы в польскую школу родители не успели, а устроиться в украинскую на несколько месяцев не было возможности. Выходом стала беларуская онлайн-школа на базе частной украинской гимназии «Мидгард». Занятия в школе ведут украинские педагоги по украинской программе. Дополнительно организованы уроки беларуского языка, литературы и искусства. Занятия платные, стоимость — 150 долларов в месяц. При этом, по словам Зои, администрация онлайн-школы с пониманием относится к проблемам родителей: например, ей сделали скидку на первые месяцы обучения, потому что семья находилась в подвешенном состоянии и не могла строить планы на год вперед. Уже перебравшись в Польшу, Зоя решила, что сыну будет проще закончить учебный год в онлайн-школе. Онлайн-обучение позволило семье легче перенести адаптацию после переезда, говорит беларуска, однако у такой формы обучения есть свои минусы. По словам Зои, сыну не хватает общения, он скучает по друзьям — в режиме удаленки нельзя поболтать на переменах и позвать одноклассников в гости. В целом, по словам Зои, программа украинской школы не сильно отличается от беларуской, подростку не пришлось перестраиваться или сдавать разницу. Заметен более гуманный подход к ученикам и родителям; педагоги сочувствуют детям иммигрантов. «В то время как в беларуской школе Стасу угрожали милицией из-за моей гражданской позиции, в Украине у нас спрашивали, комфортно ли нам будет оплатить всю сумму за обучение», — рассказывает Зоя.

Для того чтобы попасть в беларускую онлайн-школу, нужно написать заявление на имя руководителя и предоставить фото выписки с оценками за последнюю четверть или год с предыдущего места учебы (можно фото). Школа продолжает работать и во время войны. По итогам окончания выдается диплом государственного образца Украины.

Литва

Алеся с семьей переехала в Вильнюс в конце 2021 года. 8-летний Францишак закончил первый класс в русскоязычной литовской школе. Вместе с ним учатся в основном беларусы, но есть и дети из русскоговорящих литовских семей. Сначала родители хотели отдать сына в беларускую гимназию в Вильнюсе, однако не смогли найти жилья поблизости — по словам Алеси, в литовской столице сейчас гораздо сложнее найти квартиру, чем школу. Пришлось отдавать сына в государственную школу неподалеку от дама. Обучение полностью бесплатное — вне зависимости от того, по каким документам родители ребенка находятся в стране. Кроме того, детей кормят бесплатным обедом; при желании, можно заплатить один евро за завтрак или полдник, если ребенок остается на продленку.

Для всех учеников в школе организованы дополнительные уроки литовского языка, а основная программа почти не отличается от беларуской (за исключением некоторых предметов — например, уроков театра и этики). Кроме того, по словам Алеси, в литовской школе намного либеральнее относятся к тому, как ребенок пишет: у Францишка неидеальный почерк, и в Беларуси это было причиной постоянного стресса. В Литве учитель может обратить внимание на почерк ученика, но его замечания будут носить лишь рекомендательный характер. Нет дресс-кода и требований к внешнему виду.

В сравнении с Беларусью у литовских школьников больше внеклассных занятий и поездок. Главным отличием Алеся называет то, что дети могут смело высказываться по любому поводу и не бояться, что у родителей из-за этого будут неприятности.

«Люди приходят к шести утра». Четыре признака, по которым мы можем судить о масштабах эмиграции из Беларуси

Кроме того, в Литве бросается в глаза школьное оборудование и ремонт помещений, признается беларуска.

«Заходишь в этот школьный двор и понимаешь, что у тебя было украденное детство. Тут все сделано для ребенка, чтобы он на перемене мог выйти и делать то, что ему захочется — посидеть, полежать, побегать, поиграть с одноклассниками», — рассказывает Алеся.

При этом она отмечает, что беларуская система школьного образования с некоторыми оговорками ее в общем-то устраивала.

«Не хочу сказать, что все совсем плохо в беларуской школе — нет. Если бы не информационная обработка и требования идеологов в наших школах, они бы тоже были отличными», — говорит она.

Беларускую историю, язык и литературу в Литве не изучают. Однако дома Алеся с мужем говорят только по-беларуски, стараются дополнительно заниматься с Францишком историей и читать что-то из программы по беларуской литературе.