«Чужую брехню не удосуживаются проверять». Как и зачем провластные блогеры вбрасывают фейки в независимые СМИ

В конце июля в редакционный бот «Медиазоны. Беларусь» написал пользователь с ником «Клещ Валера» — он утверждал, что в Гомеле милиционеры задержали уличного художника, который «разрисовал баллончиками старое здание по ул. Госпитальной». К сообщению прилагалась фотография здания с муралом, воспроизводящим картину Ивана Айвазовского «Буря».

По словам «Клеща», фреску уже успели закрасить, а самого художника «посадили на 15 суток». «Валера» утверждал, что сидел с этим человеком в одной камере ИВС.

«Медиазона» задала ему несколько уточняющих вопросов: какая у художника фамилия, по какой статье его осудили и откуда у «Валеры» фотография граффити. Он ответил: фотография была на телефоне сестры художника, судили сокамерника за хулиганство, а фамилия его — Концевой.

Когда корреспонденты «Медиазоны» заметили, что на самом деле на фотографии изображено здание в Симферополе, которое разрисовал художник Владислав Подопригора, «Валера» сказал, что оба художника копировали Айвазовского в разных городах одновременно, чтобы выяснить, «у кого лучше получится».

Никита Концевой — один из псевдонимов, который использует провластный блогер Евгений Котляров, распространяющий фейки в независимых СМИ. В тот раз ему все-таки удалось обмануть журналистов — заметки о задержании несуществующего гомельского художника опубликовали несколько негосударственных изданий, позже они удалили эту публикацию.

Через несколько дней владелец аккаунта «Клещ Валера» сменил ник и снова написал «Медиазоне». На этот раз он скинул фотографию неразорвавшейся ракеты, корпус которой торчал из асфальта.

«С аэродрома в Поколюбичах запуск ракет», — утверждал пранкер.

Когда редакция нашла оригинал фото — два года назад азербайджанские медиа иллюстрировали этим снимком новости об обстреле Мингячевирской теплоэлектростанции, в котором обвиняли армянских военных — «Валера» написал: «Так у нас тут армян много. Считаемся маленькой Арменией».

Котляров, Какойта, Концевой, Терех и Людажор

Подбрасывать фейковые новости независимым СМИ гомельский дальнобойщик Евгений Котляров, также известный как Евгений Какойта, начал еще до событий 2020 года. В 2019 году он зарегистрировался на фейсбуке под именем Никиты Концевого и от его лица написал, что был задержан в Куропатах в новогоднюю ночь. Агентство «Белапан» опубликовало эту новость, взяв комментарий у самого Концевого.

Позже Котляров раскрыл пранк и возмутился тем, что агентство не попыталось проверить информацию о задержании в МВД. «Радыё Свабода» писало, что в тот же день смогло получить комментарий милиции; там задержание Концевого отрицали. При этом, отмечало издание, такой ответ — обычная реакция беларуских силовиков, когда им не хочется сообщать о задержанных.

На публикацию «Белапан» отреагировал колумнист правительственной газеты «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик. Из единичного случая с задержанием несуществующего Концевого он делал вывод, что независимым беларуским СМИ нельзя верить в принципе.

«Верите ли вы "независимым СМИ" так, как верю им я? То есть — на слово? Так вот: не верьте. Ибо мало того, что они за свои слова не отвечают, они и чужую брехню не удосуживаются проверять», — писал Муковозчик.

Начиная с 2020 года Котляров стал производить фейки намного активнее. Его рассказ об издевательствах над задержанными в автозаке был опубликован TUT.by. Представившись одним из задержанных, блогер выдумал историю, которую издание напечатало, а позже было вынуждено удалить с извинениями.

Котлярову провластные блогеры и издания приписывают также авторство истории об изнасилованной и искалеченной омоновцами беларуске Кристине, опубликованной шведским изданием ETC.

Колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Юрий Терех, также известный как блогер Людажор, часто публикует подробные отчеты о пранках Котлярова. В одном из таких постов он утверждал, что история Кристины выдумана ради троллинга.

«Тролли из сообщества "Людажор" решили выйти на принципиально новый уровень — международный. Придумали фейк и отправили его в Швецию одному мигранту из числа наших бывших соотечественников, который его попытался пристроить в крупные шведские издания», — писал Терех.

Автор статьи Андреас Густавссон рассказывал «Еврорадио», что считает историю девушки правдивой. По его словам, он разговаривал с Кристиной по видеосвязи и видел, что она лишилась почти всех зубов. Журналист пообещал еще раз связаться с героиней, чтобы подтвердить историю, но этого до сих пор не произошло.

Некоторые из фейков Котлярова были нарочито нелепыми. Утром 29 ноября он вбросил сообщение о задержаниях около станции метро «Пушкинская», в котором утверждалось, что силовики около «Макдональдса» стреляют в протестующих присосками из пластмассового детского пистолета. Эту новость опубликовал «Белсат», а затем исправил пост.

В тот же день фейковое сообщение пришло в редакцию «Нашай Нiвы»: Котляров утверждал, что на улице Скрыганова в Минске силовики «применили портативные ручные водометы» и, как писала газета, прислал «какой-то снимок с разгона протестов за рубежом, на котором изображен человек, отбрасываемый потоком водомета».

Не исправить ошибки, а дискредитировать медиа

— К сожалению, большинство наших людей слепы, видимо, это заложено в генах. Гены нужно давить и пальцем открывать людям глаза, показывая правду. Это все равно, что разрушить внутренние убеждения человека. Вот он верит, что это правда, а если ты разрушишь это убеждение, человеку нужно будет переформатироваться, нужно будет исправлять свой мозг и заново все постигать и осмысливать, — объяснял свою странную деятельность сам Котляров.

Медиаэксперт проекта Media IQ Павлюк Быковский сомневается, что регулярные вбросы фейковых новостей способны развить критическое мышление у читателей.

— Тем более, что они используются не для того чтобы найти и исправить ошибки, а для того чтобы дискредитировать медиа, — добавляет он.

В публикациях самого Тереха, говорит Быковский, «очень много манипуляций, подтасовки фактов, есть язык ненависти и прочее».

— То есть там много всяких вещей есть, которые никак не связаны с развитием культуры дискуссии, критического мышления и развития медиа. Я не могу себе представить, каким образом те, кто занимаются манипуляциями, помогают развивать мышление у тех, кем они манипулируют, — рассуждает эксперт.

Именно дискредитация независимых СМИ, по мнению Быковского, составляет главную цель Котлярова и Тереха.

— Независимые СМИ для беларуского правящего режима воспринимаются как инструмент оппозиции, как тот, кто выступает организатором протестов — ну и так далее, и тому подобное. И поэтому их дискредитация укладывается в общую схему, — объясняет он.