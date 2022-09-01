Расчлененка, тетрапак и «Магутны Божа». О чем Лукашенко четыре часа рассказывал на «уроке исторической памяти»

«Минчане стонут из-за тетрапака»

Один из школьников, приглашенных на урок во Дворец независимости, спросил, будет ли Беларусь «всегда суверенной или будет какое-то насильственное или добровольное присоединение к другому государству». Лукашенко заверил, что присоединения не будет — «от него никто не требует сдавать Беларусь».

После этого он решил напомнить, при каких обстоятельствах на страну «свалилась с бухты» независимость.

Твоя бабушка, твоя мать с бидончиком стояла в очереди. Может, помнишь? Да где ты помнишь! Приносила вот этот бидончик молока, а из фляги наливали в этот бидончик. И никто не парился, что нет у нас… Как это называется? Тетрапака!

Вот недавно в СМИ почитал, что тетрапака нет — минчане страдают. Приезжаю на молокозавод. Говорю: «Что у вас тут обижаются?». И мне шепотом директор по производству говорит: «Ну вот смотрите, мы разливаем молоко».

Туда-сюда бутылки. Самое лучшее — это в стеклянную бутылку, не полиэтилен. Вот полиэтиленовый мешок лучше, чем тетрапак! Вот свой сделали. Мне этот тетрапак показали. Ну, немножко желтого цвета бумага, но, говорит, качественнее, чище. Это же не импорт, это наше. Ну и мне шепотом: «У нас этого тетрапака…» Я говорю: «У тебя, может быть, много, а у других? — И у других тоже, не переживайте». А у нас все стонут в Минске — тетрапак… На моей памяти в бидон наливали молоко. Все живы, здоровы, ни ковидом не болели, ни ВИЧ-инфекцией, ни еще какой-нибудь заразой.

В голове возникла параллель

Один из первокурсников пожаловался Лукашенко, что его ровесникам «вбивают в голову, что Гитлер был прав». Юноша спросил, не стоит ли молодежь больше «привлекать к истории». Лектор тут же ответил, что в голове «возникла параллель».

У президента есть страшное полномочие — последним поставить подпись под расстрельной статьей. Подсудимый имеет право обратиться с последней просьбой к президенту о помиловании.

Это очень редко, слава богу, бывает, потому что есть же и пожизненное заключение, если хоть малейшее сомнение — это решение не принимается.

Бывают мерзавцы такие, что дальше некуда. <﻿…﻿> Ведь если ты подписываешь этот указ, то на этом человеке клейма ставить негде. Это убийца не первый раз. Почему он отнял жизнь у другого?

Перед глазами один из указов. Я всегда прошу, чтобы мне принесли уголовное дело и преступление, которое совершил человек. И вот одно из последних. Совсем маленькие могут глаза закрыть и уши. Мерзавец убил девушку, расчленил на куски. Порубил, в ванну забросил и водой залил.

— Зачем ты водой залил?

— Чтобы не ожила.

— Как ожила?

Позже, отвечая на вопрос о трудностях президентской работы, Лукашенко еще раз вспомнил о жестоком убийстве — и снова в подробностях.

Вот вчера в Орше убили женщину — сволочь, ни за что. Уже 70-й год мужику — 35 лет отсидел в тюрьме. Тюрьма — это беда всегда. Взял, молотком размозжил голову женщине, что не узнать. Ну, казалось бы, ну, в стране всякое бывает. Нет, меня нашли. Доложили. «Хорошо, к утру доложите, что вы его нашли». И нашли. В плен не брали. Царство ему небесное.

Кто написал «Магутны Божа»

Третьекурсник из МГЛУ поинтересовался, годом кого или чего объявят 2023-й. Лукашенко на вопрос не ответил, но вспомнил о студенческих акциях протеста в вузе в 2020 году.

Александр Лукашенко. Мне говорили: «У лінгвістычным універсітэце "Магутны Божа" спяваюць у калідоры на лесвіцах». Думаешь: «Чаго яны на лесвіцах гэты "Магутны Божа"?». А вы знаете, кто написал «Магутны Божа»?

Игорь (обращаясь к историку и депутату Палаты представителей Игорю Марзалюку), скажи, пожалуйста, громко и ясно, чтобы они знали — кто написал этот «Магутны Божа»?

Игорь Марзалюк. «Магутны Божа» напісала Наталля Арсеньева, жонка Францішка Кушаля — галоўнага апекуна беларускай паліцыі пад акупацыяй. Сама яна да 1941 года была сэксотам НКВД, стучала на Максіма Танка, пісала вершы пра Сталіна і Леніна.

А калі ўлада памянялася у 1941 годзе, стала самай зацятай патрыёткай Трэцяга рэйха, была ўзнагароджана з рук Вільгельма Кубэ медаллю ўсходніх народаў з мячамі. Там было пяць ступеняў, яна атрымала самую высокую.

І самае галоўнае, што гэты гімн «Магутны Божа», як і цэлы шэраг іншых песняў, якія былі выдадзены ў Мінску падчас акупацыі, з'яўляўся маршавай песняй 13 беларускага батальна СД і іншых калабарацыяністскіх фармаванняў.

І трэба памятаць, што яна была антысеміткай. Яна спавядала гэтую ідэалогію. У спісе на выдачу злачынцаў тры чалавекі былі, што называецца, ў першай тройцы: Радаслаў Астроўскі — прэзыдэнт Беларускай цэнтральнай Рады, Наталля Арсеньева і яе муж Францішак Кушаль.

Яна была галоўным цэнзарам Генеральнага камісарыята «Беларусь» і і брала ўдзел ў рэдагаванні часопіса «Беларус на варце» — гэта часопіс беларускіх паліцаяў і беларускай краявой абароны. Ну і самае важнае — Наталля Арсеньева ніколі не каялася. Яна з мужам збегла ў ЗША . Яна ніколі не каялася за тое, што рабіла, і лічыла, што ўсё рабіла правільна.

Лукашенко. Ну вось, прыспешніца фашызма напісала «Магутны Божа», а там спявалі.

Как нацист Обама нас, русских, унижал

Один из слушателей попросил Лукашенко «расставить точки над і» и объяснить, что такое фашизм и национализм.

Если послушать меня, Путина, русских или беларусов — мы националисты. Вон Марзалюк националист — раньше был больше, сейчас меньше. Сейчас, наверное, я уже чуть больше националист в силу своего положения.

Это нормально, ребят. Националист — это тот, который радеет за свой суверенитет, за независимость, за свой язык, за свою культуру и прочее. Я за.

Нацист — это националист худшей закваски, который преувеличивает свою нацию, унижает, оскорбляет, вытирает ноги о других.

Могу назвать пример — Барак Обама. Мой хороший знакомый. Коля (обращается к сыну), твой друг, с которым ты в свое время сфотографировался в Нью-Йорке. Или в Вашингтоне мы были? В Нью-Йорке, да? Ну, нормально я к нему отношусь. Хороший человек, баскетболист. Обещал с тобой поиграть в баскетбол. Он тебе говорил: «Давай быстрее, а то я состарюсь». Хорошие были с ним отношения.

Он был крайним националистом. Не могу сказать, что он там нацменом был, нацистом. Но он допускал унижения — я помню, с Путиным обсуждали — в том числе и нас, русских, и так далее. «Мы исключительная нация» — вот о чем был разговор.

Но уже крайние нацисты — это те, которые оскорбляли, унижали и так далее, и тому подобное. Фашизм, нас учили — это крайняя форма проявления национализма, нацизма — это когда уже берут в руки оружие, это уже фашисты. Вот я это так себе оцениваю.

И еще раз: откуда на Беларусь готовилось нападение

Лукашенко не смог удержаться от комментария о войне между Россией и Украиной.

По определению Россия не может потерпеть там поражение. И я, и многие беларусы Россию в этом плане поддерживают. Обвиняют Россию, что Россия агрессор, и мы заодно. Да нет.

Если бы тогда не началась превентивная специальная операция, то по Беларуси был бы нанесен ракетный удар. Я об этом много говорил, показывал, где были установлены четыре комплекса, четыре дивизиона или как там, бригады, этого оружия, которое готовы были нанести удар по югу нашей страны

За 30 минут до объявления президентом России специальной военной операции мы подавили эти точки. Россияне молодцы, вовремя увидели подготовленное нападение на территорию Беларуси. Это было и по всему периметру границы с Российской Федерацией.

К этому готовились. И не украинцы, а там — на Западе, в США. И они будут додавливать эту ситуацию, чтобы на колени поставить Россию. А Россия не может встать на колени.