Здесь был монолог человека, который называл себя экс‑офицером МВД, перешедшим на сторону протестующих. «Медиазона» удалила его — и вот почему

Иллюстрация: Мария Гранаткина / Медиазона
Вчера «Медиазона» опубликовала материал под названием «"Нам сначала не верили, но мы шмальнули в воздух, чтобы люди просто ушли". История офицера спецназа, который разгонял митинги, а потом стал волонтером в лагере под Окрестина». Это был монолог беларуса, который утверждал, что он командовал специальным подразделением при МВД, участвовал в разгонах митингов в августе 2020 году, но перешел на сторону протестующих и стал волонтером в лагере под окнами изолятора на Окрестина. Спустя год, чтобы избежать ареста, он уехал из Беларуси, утверждал наш собеседник.
Мы удалили этот материал, потому что уже после его публикации узнали, что рассказчик соврал журналисту «Медиазоны» о многих фактах своей биографии, а это ставит под сомнение его историю в целом. Источники из числа бывших силовиков проверили биографию героя и подтвердили, что он действительно окончил Военную академию, но не имел никакого отношения к МВД. Они предполагают, что большая часть опубликованного «Медиазоной» рассказа — выдумка. По их мнению, герой текста уехал из Беларуси, чтобы не выплачивать деньги за распределение.
При этом и корреспондент «Медиазоны», и волонтеры, дежурившие в 2020 году в лагере на Окрестина, видели там этого человека.
Мы предполагаем, что кроме «Медиазоны» герой публикации обманул организацию, которая в 2021 году помогла ему уехать из Беларуси.
Перед публикацией этого монолога мы попросили героя показать документы, подтверждающие его службу в силовых структурах. Он прислал старое служебное удостоверение и фото в форме и с оружием. Мы также поговорили со знакомыми героя, которым он рассказывал ту же историю.
Корреспондент «Медиазоны» несколько раз пытался дозвониться до героя текста, чтобы задать уточняющие вопросы и получить объяснения, но тот не поднимал трубку.
Редакция «Медиазоны» дорожит своей репутацией и старается тщательно проверять любую информацию, но даже это порой не спасает от ловких и красноречивых выдумщиков.
Мы приносим извинения нашим читателям, которые поверили опубликованному нами рассказу, и коллегам, которые его перепечатали.