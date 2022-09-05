Здесь был монолог человека, который называл себя экс‑офицером МВД, перешедшим на сторону протестующих. «Медиазона» удалила его — и вот почему

Мы удалили этот материал, потому что уже после его публикации узнали, что рассказчик соврал журналисту «Медиазоны» о многих фактах своей биографии, а это ставит под сомнение его историю в целом. Источники из числа бывших силовиков проверили биографию героя и подтвердили, что он действительно окончил Военную академию, но не имел никакого отношения к МВД. Они предполагают, что большая часть опубликованного «Медиазоной» рассказа — выдумка. По их мнению, герой текста уехал из Беларуси, чтобы не выплачивать деньги за распределение.

При этом и корреспондент «Медиазоны», и волонтеры, дежурившие в 2020 году в лагере на Окрестина, видели там этого человека.

Мы предполагаем, что кроме «Медиазоны» герой публикации обманул организацию, которая в 2021 году помогла ему уехать из Беларуси.

Перед публикацией этого монолога мы попросили героя показать документы, подтверждающие его службу в силовых структурах. Он прислал старое служебное удостоверение и фото в форме и с оружием. Мы также поговорили со знакомыми героя, которым он рассказывал ту же историю.

Корреспондент «Медиазоны» несколько раз пытался дозвониться до героя текста, чтобы задать уточняющие вопросы и получить объяснения, но тот не поднимал трубку.

Редакция «Медиазоны» дорожит своей репутацией и старается тщательно проверять любую информацию, но даже это порой не спасает от ловких и красноречивых выдумщиков.

Мы приносим извинения нашим читателям, которые поверили опубликованному нами рассказу, и коллегам, которые его перепечатали.