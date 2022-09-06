Лишать «экстремистов» гражданства, а карты поляка поставить на учет. Что глава МВД Кубраков предложил на совещании у Лукашенко

Элемент гибридной атаки и политический инструмент

«Надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они заблудшие просто, взяли эту карту якобы случайно, или у них иная ориентация», — размышлял Лукашенко на сегодняшнем совещании, акцентируя внимание на карте поляка.

Год назад документ, предоставляющий льготы в Польше, обсуждали и на государственных телеканалах — пропагандист Игорь Тур назвал «карту поляка» «элементом гибридной атаки» и даже поделился «инсайдом»: чиновники готовят решение о «частичном запрете» документа на территории Беларуси.

«Но стоит задача не ограничить в правах тех этнических поляков, кто правда этнический поляк, а не получает карту строго для бизнеса или ещё чего», — говорил Тур.

Чуть позже, повторяя тезис об «элементе гибридной атаки», о «карте поляка» высказался и генпрокурор Андрей Швед.

«Это все элементы антигосударственной деятельности. Даже те пляски на костях, которые устраивали представители разных так называемых образовательных центров, — это не что иное, как реабилитация нацистских преступников, польских преступников и не что иное, как элементы разложения внутри нашего общества, особенно молодежи, формирование из них каких-то передовых отрядов. По сути, реализация замыслов польских властей здесь, на территории Республики Беларусь», — возмущался генпрокурор.

Как льготы в Польше разлагают беларуское общество и реализуют замыслы польских властей, Швед не объяснил.

Через несколько месяцев о законопроекте, минимизирующем влияние на политическую жизнь в Беларуси тех, кто «давно живет по этой карте в Польше», заговорил и депутат Олег Гайдукевич.

«Использовать "карту поляка" в политических целях мы больше Польше не позволим. Это польский политический инструмент для решения своих геополитических задач на территории Беларуси», — пообещал он.

О судьбе обещанного депутатом законопроекта пока ничего не известно, но в начале августа 2022 года беларуские власти придумали свой ответ карте поляка — карту беларуса.

Карта поляка — это документ, подтверждающий принадлежность к польскому народу. Получить его можно, доказав, что как минимум один из родителей, бабушек и дедушек, или две прабабушки и прадедушки заявителя — поляки по национальности.

Еще один вариант получения такой карты — подтвержденное уполномоченными организациями активное участие в «деятельности на благо» польского языка и культуры в течение как минимум трех последних лет.

Карта поляка гарантирует своему обладателю: право открывать и вести бизнес на тех же условиях, что и для граждан Польши;

освобождение от обязательства иметь разрешение на работу;

право получать высшее образование (в том числе за счет бюджета) наравне с поляками и подавать заявку на стипендию;

возможность пользоваться медуслугами в чрезвычайных ситуациях;

37% скидку на проезд по железной дороге;

бесплатное посещение государственных музеев;

освобождение от консульских сборов и помощь консула в ситуации угрозы жизни и безопасности.

Карта поляка не приравнивается к польскому гражданству и не является основанием для пересечения границы — визу все равно нужно получить, хотя и в упрощенном порядке.

Несмотря на это, глава МВД Иван Кубраков предложил законопроект, обязывающий беларусов отчитываться о наличии «документа иностранного государства, дающего право на льготы или иные преимущества» наряду с приобретением гражданства или вида на жительство другой страны. В качестве примера такого документа приводится именно карта поляка.

Зачем уведомлять о наличии карты поляка, если она не означает резидентства Польши, Кубраков не рассказал.

Лишать гражданства или нет

Сейчас по закону власти могут лишить беларуского гражданства только в том случае, если оно приобретено не по рождению — такие поправки в закон были подписаны в прошлом году.

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В январе 2022 года глава администрации президента Игорь Сергеенко предложил исключить часть 2 статьи 10 Конституции, запрещающую лишать беларусов гражданства. Он объяснил это тем, многие беларусы высказались о необходимости лишения гражданства «экстремистов и иных беглых лиц, своими действиями причиняющих вред белорусскому государству и обществу». Однако в обновленной Конституции эта часть осталась.

На сегодняшнем совещании с Лукашенко министр внутренних дел представил поправки в закон, которые разрешают лишать гражданства беларусов по рождению, если они «участвуют в экстремистской деятельности». Как это будет на практике и как соотнесется с Конституцией, Кубраков не уточнил. Впрочем, в той же статье 10 говорится, что «приобретение и прекращение гражданства осуществляются в соответствии с законом».

Доказательством «экстремистской деятельности» будет считаться вступивший в силу судебный приговор, рассказал глава МВД. Перечень статьей, осужденных по которым можно будет лишить гражданства, изложат в законе в случае его принятия.

Можно два гражданства, но есть нюанс

В Беларуси двойное гражданство (взаимное признание гражданств обеих стран) может иметь только несовершеннолетний, родители которого — граждане других государств. По достижении 18-летнего возраста человек должен выбрать, гражданином какой страны хочет быть.

Согласно 11 статье Конституции, беларус может получить второе гражданство без потери первого, но беларускими властями он будет признаваться только гражданином Беларуси.

Сообщают ли о получении второго гражданства в других странах? Россияне, получившие гражданство другой страны, должны в течение двух месяцев отправить письменное уведомление в МВД; В Украине, согласно Конституции, разрешается только украинское гражданство, но нет механизма оповещения о приобретении второго гражданства и административной или уголовной ответственности за его получение; В Польше сообщать о получении второго гражданства не нужно; В Литве уведомление обязательно, так как приобретение гражданства другой страны автоматически означает потерю литовского за исключением некоторых случаев; Казахстанцы, получившие гражданство другой страны, должны уведомить об этом органы внутренних дел или иностранное представительство и сдать свой паспорт в течение месяца.

Из перечисленных выше примеров только в России собирают информацию о получении второго гражданства без последующего лишения первого — эту практику и предлагает перенять глава МВД. По его словам, сбор такой информации о беларусах позволит «сформировать массив данных», которые станут «эффективным инструментом в вопросе обеспечения государственных интересов и соблюдения законности». Использовать полученные данные Кубраков предлагает при приеме на госслужбу, а также в сфере «уголовно-процессуального законодательства, социально-правовой сфере».