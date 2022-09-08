«Мыслепреступление теперь существует не где‑то в антиутопиях, а процветает в беларуской действительности». Последнее слово правозащитницы Марфы Рабковой

Мы живём в эпоху перевернутых истин: добро карается, зло прославляется, понятие свободы сужается до пределов собственного сознания, при этом вторгаются и в эту область, используя статью 13 Уголовного кодекса, так называемое «намерение». Мыслепреступление теперь существует не где-то в антиутопиях, а процветает в беларуской действительности.

Всю свою жизнь я прожила при правлении Лукашенко. Я родилась и выросла в рамках этой системы. Вы навешиваете на меня ярлык экстремиста, утверждаете, что я являюсь «деструктивным элементом», «озлобленной», «потерявшей свои корни». Но я такая же часть общества, как и вы все. Моё отличие только в том, что я называю вещи своими именами и не могу на них не реагировать. Насилие — это насилие, репрессии — это репрессии, а война — это война. И иначе быть не может. Мне стыдно, когда взрослые и образованные люди закрывают свои глаза и уши, усмиряют свою совесть, не вникают в ту деятельность, которой занимаются. Сколько нужно смелости, чтобы не делать плохого? Сколько нужно мужества, чтобы в рамках своей сферы влияния поступать по общечеловеческим канонам? Что нужно для того, чтобы остановить цепочку начавшегося зла? С чем мы все останемся, когда всё закончится? Что мы будем говорить своим детям и внукам? Что вы оставите после себя в этом мире? Вопросы, ответы на которые вы держите перед самими собой и будущим, а оно каждую секунду приминает нас к себе.

Я не признаю вину ни по одному предъявленному обвинению. Считаю их полностью сфабрикованными, абсурдными, выдуманными сотрудниками ГУБОПиК. Когда в стране нет организованной преступности, видимо, ее нужно создать. Для того, чтобы оправдать существование целого управления, которое в последнее десятилетие масштабно расширилось и позволяет себе такие методы работы, которые скорее напоминают действия гестапо, а не сотрудников, призванных защищать людей.

Я также не считаю виновными тысячи людей, которые томятся в тюрьмах нашей страны. У каждого человека есть права, каждый человек является личностью, каждое мнение должно уважаться, а жизнь и свобода являются высшими и абсолютными ценностями. Гуманизм, справедливость, эмпатия, развитие, ответственность за происходящее вокруг нас — это вехи, на которых стоит будущее. Отрицая их, вы отрицаете само будущее, которое в любом случае наступает, оно неизбежно. Будущее — это перемены, ведь прогресс — это всегда движение и стремление вперед. Беларуский народ заслуживает достойного уровня жизни, уважительного отношения к себе, соблюдения прав каждого члена общества, государства, которое будет работать для народа, а не вопреки ему.

Хочу поблагодарить своего замечательного мужа, свою маму, всю свою семью, друзей и близких, коллег, адвокатов, а также всех неравнодушных беларусов и беларусок за помощь и солидарность на этом тернистом пути заключения. Спасибо, что не забываете меня и остаетесь со мной.

Я видела столько добрых и светлых лиц, я видела столько настоящих людей, что уверена: мы обязательно со всем справимся, по-другому просто быть не может. Каждый раз, когда мы помогаем друг другу, заботимся, протягиваем руку взаимопомощи, проявляем солидарность, когда наше сердце не глухо к чужой боли — мы приближаем наступление нашего будущего, нашей Беларуси. Не отчаивайтесь и верьте в себя, в свои силы! Правда на нашей стороне!

Жыве Беларусь и Слава Украине!