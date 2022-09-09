«Депорт или срок, но максимум на два года». Как беларуских водителей вербуют для нелегальной перевозки мигрантов по Европе

30 июня польские пограничники объявили о завершении строительства пятиметрового забора на границе с Беларусью. На его возведение ушло пять месяцев, 1,6 миллиарда злотых и 49 тысяч тонн стали, за ограждением наблюдают 2,5 тысячи видеокамер.

29 августа о досрочном вводе в эксплуатацию стены на границе с Беларусью сообщила и Литва. Бетонное заграждение высотой пять метров протянулось на 550 км. Для сравнения: общая протяженность границы 679 км, около ста из них приходится на реки и озера.

Несмотря на все это, в 2022 году в Польшу проникли около 7 тысяч мигрантов, утверждал Александр Лукашенко 1 сентября, когда выступал перед студентами и школьниками. Он уточнил, что это данные на начало августа, с тех пор миграционный поток увеличился, а чтобы преодолеть стену на границе с Литвой, нарушителям нужно около трех минут.

Судя по объявлениям от организаторов нелегальных пассажирских перевозок, которые изучила «Медиазона», на этот раз Лукашенко не врал.

«Вся эта работа нелегально, получается. Люди — беженцы»

В русскоязычных телеграм-чатах Польши часто можно увидеть объявления о поиске водителей для пассажирских перевозок. Обычно требуются права категории B и свой (или арендованный на свое имя) автомобиль. Чем больше машина, тем лучше. Многие наниматели предоставляют свой транспорт; у работодателей, с которыми под видом соискателя поговорил корреспондент «Медиазоны», это был либо Volkswagen Transporter, либо Ford Transit. В некоторых объявлениях есть оговорка, что в команду набирают только «адекватных» людей.

«Работа заключается в перевозке беженцев с Сирии, Ирана, Ирака, Афганистана, которые идут из Беларуси. 400 долларов за человека. Загрузка — округ Белостока. Выгрузка — возле границы с Германией», — рассказал в личной переписке с корреспондентом «Медиазоны» пользователь courier_pl.

Но в большинстве объявлений о работе для водителей в качестве отправной точки упоминается не Польша, а Литва.

«Нужно возить нелегалов, которые идут из Беларуси. 600 евро за человека. С Литвы до Германии через Польшу. Точные точки кидают перед выездом», — уточнил автор другого объявления с ником @olegtogo.

Некоторые наниматели сразу сообщают отозвавшемуся на объявление водителю начальную и конечную точку. Например, пользователь Ali G предлагает за рейс из Вильнюса до польского Губина по тысяче евро за одного пассажира, а за поездку по Венгрии — по 500 евро. Самые низкие расценки — в Болгарии, зато шофера там обещают обеспечить машиной, бензином, питанием и жильем.

«Вся эта работа нелегально, получается. Люди — беженцы. Из Литвы и Польши те, кто через Беларусь шел. Венгрия и Болгария — туда из Турции попадают. Приезжай к нам в Болгарию, я оплачу все перелеты. Жилье есть здесь. Могу поселить бесплатно в районе Бургаса. Курортный город. Маршрут перевозки только внутри Болгарии, 300 км примерно. Оплата 150 долларов на одного человека в Болгарии», — сказал корреспонденту «Медиазоны» Ali G.

Дефицита клиентов, по словам всех собеседников «Медиазоны», у нелегальных перевозчиков сейчас нет. В Болгарии водитель может делать по два рейса в день, обещал наниматель; пассажиры всегда есть и ждут рейса в очереди. В Венгрии ситуация похожая: «Люди сидят, ждут пачками».

«Литва? Ну там есть дефицит, да. Если человек изъявил желание, то ему нужно получить документы беженца и убежать из лагеря. Это все занимает день-два. То есть в очереди стоит подождать пару дней. Но нет такого, что вы повезете только одного человека. Даже если такое и случится, то он платит, как за всю машину. Но такое редко случается. Ситуация наоборот, что люди хотят, а водителя нет», — уверял корреспондента «Медиазоны» Ali G.

О проделанной работе водитель должен отчитаться, прислав нанимателю видео из конечной точки. В распоряжении «Медиазоны» есть два таких ролика: на них голос за кадром пересчитывает пассажиров, которые вылезают с заднего сиденья и из багажника остановившейся в лесу легковой машины, и напутствует их: Welcome to Germany! Один из водителей, занятых в перевозке мигрантов, сказал «Медиазоне», что без видеоотчета за работу не заплатят.

Судя по числу участников чатов для перевозчиков, в которые добавился корреспондент «Медиазоны», на постоянной основе в этом бизнесе заняты как минимум около ста человек.

«Если ты уверен в себе, то все будет ок»

Все наниматели, с которым пообщался корреспондент «Медиазоны», не скрывали, что работа, которую они предлагают — нелегальная. Однако в оценке рисков для водителя они сильно расходились.

Пользователь Michael Szumacher утверждал, что вероятность встречи с полицией минимальна. По его словам, водители едут по «безопасному» маршруту колонной, впереди движется машина «разведки». Если головная машина замечает опасность, то вся колонна сразу сворачивает с дороги.

«Риски, конечно, все равно остаются. Но там всего лишь до полугода тюрьмы. Если тебя поймают в Венгрии, то посадят в Венгрии. Если у тебя есть польская виза или вид на жительство, то можешь потом спокойно ехать в Польшу без депорта», — обещал Michael Szumacher.

Этот наниматель не работает с легковым транспортом, каждая машина должна забрать минимум 30 человек.

«Грузовой бус. Тут не стоит вопросов о комфорте. Это нелегалы», — объяснял Michael Szumacher.

Наниматель с ником :) утверждает, что если водитель строго следует маршруту, то никаких проблем не будет.

«Если это Литва, то едут люди с лагеря с документами беженцев. В Венгрии и Польше у них никаких документов нет. Когда у меня остановили водителя, то отпустили. Сказали только, чтобы людей в лагерь вернул», — рассказал :).

В случае задержания водителя все наниматели обещают предоставить ему адвоката и оплатить штраф. Но в случае уголовного преследования, предупреждают они, нужно быть готовым отсидеть небольшой срок.

«Смотри, по рискам, единственное — это мусора. Но если ловят в Польше, то максимум депорт. Пару дней назад одного водителя взяли, то дали депорт. Но он не унывает и ищет уже путь, как попасть в Польшу снова. Ну и если ты уверен в себе, и в своем вождении, то все будет ок», — успокаивал корреспондента «Медиазоны» courier_pl.

Косвенно его слова подтверждает история беларуса, задержанного в Польше за перевозку мигрантов, которую рассказывало издание Most.media — его депортировали с пятилетним запретом на въезд и конфисковали машину, но уголовное дело не заводили. В соседних странах к перевозчикам относятся строже.

«В Литве и Германии скорее всего срок, но максимум два года. Типы как делают? Берут своих подруг, сажают спереди, сзади тачка тонирована. Три человека назад, бронируют на букинге отель рядом с точкой высадки, какие-то вещи в багажник и едут типа отдыхать. А эти сзади просто попросили подвезти. Тогда более вероятно, что тоже депорт просто будет», — объяснял courier_pl.