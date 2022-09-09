«Депорт или срок, но максимум на два года». Как беларуских водителей вербуют для нелегальной перевозки мигрантов по Европе
Евгений Корнеевец
«Депорт или срок, но максимум на два года». Как беларуских водителей вербуют для нелегальной перевозки мигрантов по Европе
Евгений Корнеевец
9 сентября 2022, 13:07
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Металлический забор на границе Польши и Беларуси. Фото: Dominika Zarzycka / Sipa USA / Reuters

 
 
 
 
 

В чатах беларуской диаспоры в странах Евросоюза можно заметить однотипные объявления о поиске водителей со своей машиной. Часто речь идет о рейсах от границы с Беларусью в Германию, за такую поездку обещают от 2 до 5 тысяч долларов. Корреспондент «Медиазоны» списался с анонимными работодателями и спросил, почему они готовы платить так много — и кто пассажиры.

30 июня польские пограничники объявили о завершении строительства пятиметрового забора на границе с Беларусью. На его возведение ушло пять месяцев, 1,6 миллиарда злотых и 49 тысяч тонн стали, за ограждением наблюдают 2,5 тысячи видеокамер.

29 августа о досрочном вводе в эксплуатацию стены на границе с Беларусью сообщила и Литва. Бетонное заграждение высотой пять метров протянулось на 550 км. Для сравнения: общая протяженность границы 679 км, около ста из них приходится на реки и озера.

Несмотря на все это, в 2022 году в Польшу проникли около 7 тысяч мигрантов, утверждал Александр Лукашенко 1 сентября, когда выступал перед студентами и школьниками. Он уточнил, что это данные на начало августа, с тех пор миграционный поток увеличился, а чтобы преодолеть стену на границе с Литвой, нарушителям нужно около трех минут.

Судя по объявлениям от организаторов нелегальных пассажирских перевозок, которые изучила «Медиазона», на этот раз Лукашенко не врал.

«Вся эта работа нелегально, получается. Люди — беженцы»

В русскоязычных телеграм-чатах Польши часто можно увидеть объявления о поиске водителей для пассажирских перевозок. Обычно требуются права категории B и свой (или арендованный на свое имя) автомобиль. Чем больше машина, тем лучше. Многие наниматели предоставляют свой транспорт; у работодателей, с которыми под видом соискателя поговорил корреспондент «Медиазоны», это был либо Volkswagen Transporter, либо Ford Transit. В некоторых объявлениях есть оговорка, что в команду набирают только «адекватных» людей.

Скриншот объявления в телеграм-чате: «Медиазона»

«Работа заключается в перевозке беженцев с Сирии, Ирана, Ирака, Афганистана, которые идут из Беларуси. 400 долларов за человека. Загрузка — округ Белостока. Выгрузка — возле границы с Германией», — рассказал в личной переписке с корреспондентом «Медиазоны» пользователь courier_pl.

Но в большинстве объявлений о работе для водителей в качестве отправной точки упоминается не Польша, а Литва.

«Нужно возить нелегалов, которые идут из Беларуси. 600 евро за человека. С Литвы до Германии через Польшу. Точные точки кидают перед выездом», — уточнил автор другого объявления с ником @olegtogo.

Некоторые наниматели сразу сообщают отозвавшемуся на объявление водителю начальную и конечную точку. Например, пользователь Ali G предлагает за рейс из Вильнюса до польского Губина по тысяче евро за одного пассажира, а за поездку по Венгрии — по 500 евро. Самые низкие расценки — в Болгарии, зато шофера там обещают обеспечить машиной, бензином, питанием и жильем.

Скриншот переписки из телеграм-чата: «Медиазона»

«Вся эта работа нелегально, получается. Люди — беженцы. Из Литвы и Польши те, кто через Беларусь шел. Венгрия и Болгария — туда из Турции попадают. Приезжай к нам в Болгарию, я оплачу все перелеты. Жилье есть здесь. Могу поселить бесплатно в районе Бургаса. Курортный город. Маршрут перевозки только внутри Болгарии, 300 км примерно. Оплата 150 долларов на одного человека в Болгарии», — сказал корреспонденту «Медиазоны» Ali G.

Дефицита клиентов, по словам всех собеседников «Медиазоны», у нелегальных перевозчиков сейчас нет. В Болгарии водитель может делать по два рейса в день, обещал наниматель; пассажиры всегда есть и ждут рейса в очереди. В Венгрии ситуация похожая: «Люди сидят, ждут пачками».

«Литва? Ну там есть дефицит, да. Если человек изъявил желание, то ему нужно получить документы беженца и убежать из лагеря. Это все занимает день-два. То есть в очереди стоит подождать пару дней. Но нет такого, что вы повезете только одного человека. Даже если такое и случится, то он платит, как за всю машину. Но такое редко случается. Ситуация наоборот, что люди хотят, а водителя нет», — уверял корреспондента «Медиазоны» Ali G.

О проделанной работе водитель должен отчитаться, прислав нанимателю видео из конечной точки. В распоряжении «Медиазоны» есть два таких ролика: на них голос за кадром пересчитывает пассажиров, которые вылезают с заднего сиденья и из багажника остановившейся в лесу легковой машины, и напутствует их: Welcome to Germany! Один из водителей, занятых в перевозке мигрантов, сказал «Медиазоне», что без видеоотчета за работу не заплатят.

Судя по числу участников чатов для перевозчиков, в которые добавился корреспондент «Медиазоны», на постоянной основе в этом бизнесе заняты как минимум около ста человек.

«Если ты уверен в себе, то все будет ок»

Все наниматели, с которым пообщался корреспондент «Медиазоны», не скрывали, что работа, которую они предлагают — нелегальная. Однако в оценке рисков для водителя они сильно расходились.

Пользователь Michael Szumacher утверждал, что вероятность встречи с полицией минимальна. По его словам, водители едут по «безопасному» маршруту колонной, впереди движется машина «разведки». Если головная машина замечает опасность, то вся колонна сразу сворачивает с дороги.

«Риски, конечно, все равно остаются. Но там всего лишь до полугода тюрьмы. Если тебя поймают в Венгрии, то посадят в Венгрии. Если у тебя есть польская виза или вид на жительство, то можешь потом спокойно ехать в Польшу без депорта», — обещал Michael Szumacher.

Этот наниматель не работает с легковым транспортом, каждая машина должна забрать минимум 30 человек.

«Грузовой бус. Тут не стоит вопросов о комфорте. Это нелегалы», — объяснял Michael Szumacher.

Наниматель с ником :) утверждает, что если водитель строго следует маршруту, то никаких проблем не будет.

«Если это Литва, то едут люди с лагеря с документами беженцев. В Венгрии и Польше у них никаких документов нет. Когда у меня остановили водителя, то отпустили. Сказали только, чтобы людей в лагерь вернул», — рассказал :).

В случае задержания водителя все наниматели обещают предоставить ему адвоката и оплатить штраф. Но в случае уголовного преследования, предупреждают они, нужно быть готовым отсидеть небольшой срок.

Скриншот переписки из телеграм-чата: «Медиазона»

«Смотри, по рискам, единственное — это мусора. Но если ловят в Польше, то максимум депорт. Пару дней назад одного водителя взяли, то дали депорт. Но он не унывает и ищет уже путь, как попасть в Польшу снова. Ну и если ты уверен в себе, и в своем вождении, то все будет ок», — успокаивал корреспондента «Медиазоны» courier_pl.

Косвенно его слова подтверждает история беларуса, задержанного в Польше за перевозку мигрантов, которую рассказывало издание Most.media — его депортировали с пятилетним запретом на въезд и конфисковали машину, но уголовное дело не заводили. В соседних странах к перевозчикам относятся строже.

«В Литве и Германии скорее всего срок, но максимум два года. Типы как делают? Берут своих подруг, сажают спереди, сзади тачка тонирована. Три человека назад, бронируют на букинге отель рядом с точкой высадки, какие-то вещи в багажник и едут типа отдыхать. А эти сзади просто попросили подвезти. Тогда более вероятно, что тоже депорт просто будет», — объяснял courier_pl.

     
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