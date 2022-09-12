«Нельзя тут сидеть — это польская лавка». В Варшаве пройдет марш против дискриминации беларусов и украинцев. Такая проблема действительно существует?

«Раз вы в Польше, то должны делать то, что мы хотим»

Предупреждение о конфликте интересов: Алексей Худанов — сотрудник «Медиазоны»

31 августа Алексей Худанов пошел играть в футбол на площадке возле дома. Компания живущих в Варшаве беларусов и украинцев тренируется здесь каждую среду. Как выяснилось, некоторым соседям это не нравится.

Первый конфликт на футбольной площадке случился в начале месяца, вспоминает Худанов. Тогда супружеская пара потребовала освободить поле, чтобы там могли поиграть дети, причем женщина посоветовала игрокам уезжать в Украину; после этого супруги развернулись и ушли.

Через три недели их снова возмутило, что молодые люди «не дают их ребенку играть», но на этот раз, рассказывает беларус, конфликт перешел на «совершенно другой уровень».

Худанов говорит, что мужчина тогда «сразу перешел к ксенофобским оскорблениям» и даже не попытался договориться об очередности использования общедоступной площадки. Участники дворовой команды снимали происходящее на видео.

«Он говорит: "Вы украинские курвы!" Кому-то из наших беларусов было обидно это услышать, и он не нашел ничего лучше, чем сказать, что мы вообще-то из Беларуси. И мужик говорит: "Беларусы? Так это еще хуже. Беларуские курвы, значит". В итоге он стал говорить: "Беларусы, украинцы — вон!" и так далее», — вспоминает Алексей.

Компания решила не уходить с поля, хотя настроения продолжать игру уже не было. Поляк пообещал, что «через пять минут что-то будет», и «что-то» действительно произошло — недовольный сосед привел своего друга «в бойцовской экипировке и с капой в зубах».

«Я думал, что он сейчас будет просто по одному нас вырубать. Стало страшно, и я прекратил снимать. Этот первый мужик начал смелее нас выгонять и даже толкнул человека в байке цветов украинского флага», — рассказывает Худанов.

Не унималась, по его словам, и жена инициатора скандала — говорила, что беларусам и украинцам лучше «не провоцировать поляков», иначе «морды будут разъебаны». По его словам, женщина кричала, что иммигранты «должны делать то, что им говорят поляки».

«Один чувак общался с агрессорами и сказал, что присядет на лавочку, на что ему ответили: "Нет, нельзя тут сидеть. Потому что это польская лавка. Украинских лавок нет"», — вспоминает реплики оппонентов Алексей.

После этого случая он решил, что не хочет «оставлять проблему как есть», и обратился в Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения.

Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения — польская неправительственная организация. Центр сообщает о проявлениях ксенофобии в правоохранительные органы, помогает жертвам преступлений на почве ненависти, ведет мониторинг проявлений ксенофобии в госучреждениях и среди госслужащих, а также проводит образовательные мероприятия.

«Сейчас промолчишь, а потом мои дети пойдут в польскую школу, и такие вот люди будут его чморить за то, что он беларус. Надо говорить о таком, надо поднимать эту проблему», — уверен Алексей.

Сотрудники НКО ответили уже на следующий день. Они составили заявление в полицию, подробно описали инцидент и расшифровали видео, снятые молодыми людьми. Контакт беларуса передали журналистам — «буквально через пять минут» с Худановым связался корреспондент Interia, а через некоторое время с предложением снять сюжет позвонили с телеканала Polsat.

«Важно отметить, что журналисты, с которыми я общался, и сотрудники этой организации немножко извинялись за эту ситуацию. Говорили, что надеются, что с нами такого больше не произойдет», — вспоминает он.

Сюжет для Polsat снимали возле дома Худанова на следующий день — прямо напротив подъезда, где живет агрессивный сосед.

«Мы надеваем микрофон, и я вижу, как выходит в наручниках этот чувак и его увозят», — говорит Алексей.

В тот же вечер он дал показания в полиции — у беларуса спросили, «зацепила ли его эта ситуация», и выдали документ о том, что он признан потерпевшим.

Уже после этого, рассказывает Худанов, он снова столкнулся с супругами. Беларус говорит, что их «ксенофобия никуда не делась» — агрессоры «явно не раскаивались».

«Был такой месседж в разговоре, что раз мы в Польше, то должны делать то, что они хотят. Говорили, что платят налоги за украинцев, а они себя нагло ведут. Женщина сказала, что если бы знала о том, что все записывают, так бы не говорила. Мужик ее перебил и сказал, что если бы знал, что все записывают, то дал бы в морду — так было бы понятно, за что сидеть», — пересказывает разговор Алексей.

Против его соседей в итоге завели уголовные дела: двоих обвиняют по статье о нападении по национальному признаку, еще одного — по статье о дискриминации.

В качестве меры пресечения суд назначил им полицейский надзор и запретил подходить к потерпевшим ближе, чем на 100 метров.

«Такие люди в Польше не нужны»

Другой случай нападения на беларуса, зафиксированный Центром мониторинга расистского и ксенофобского поведения, закончился не так хорошо — агрессивно настроенные поляки ударили по лицу музыканта Антона Живанова.

Несколько «хорошо одетых» мужчин в Варшаве услышали, что музыкант и его друзья разговаривают по-русски, приняли их за украинцев и начали приставать с вопросами, почему молодые люди не в армии и не защищают свою страну. Когда Живанов сказал, что он родом из Беларуси, полякам это «не понравилось еще больше».

«Они говорили, что мы агрессоры, а такие люди в Польше не нужны», — рассказывал музыкант правозащитникам.

Беларусы пытались объяснить, что они вынуждены бежать с родины из-за политических преследований, но это не помогло — Живанова ударили по лицу «чем-то похожим на кастет».

Центр подал заявление в полицию; о результатах расследования не сообщалось. «Медиазона» обратилась к музыканту за комментарием, но на момент публикации еще не получила ответа.

Spierdalaj z Polski

13 августа в Варшаве напали на блогера Мартина Крама и его девушку Юлию — беларус снял об этом видео. В ролике Крам рассказывает, что пара отдыхала в одном из баров на берегу Вислы и уже собиралась уходить домой, как вдруг Юлию ударили в затылок.

«Она держится за голову, садится, начинает плакать. Ей показалось, как будто дубиной ударили, но мы склоняемся к тому, что ударили головой», — говорит блогер.

Молодые люди не поняли, в чем причина нападения — Мартин утверждает, что они не общались с агрессором, его выходка была спонтанной. Блогер попытался «без всяких угроз, рукоприкладства и обзывательств выяснить», что произошло, но нападавший просто улыбался в ответ, говорит Крам.

Вскоре к нему подошли приятели — три девушки и двое мужчин; они стали спрашивать у Мартина, чего он хочет. Беларус рассказал о нападении на свою подругу, после чего агрессор, по его словам, выкрикнул: «Spierdalaj z Polski!»

«Наверное, их возмутило, что мы не ведем себя тихо — нас бьют, а мы что-то еще хотим выяснить. И потом лысый мужчина толкает в грудь меня и мою девушку», — говорит Крам.

После этого он позвонил в полицию, а Юлия начала снимать видео. По словам Мартина, затем лысый мужчина, которого сперва удерживали друзья, смог вырваться и начал его бить.

«Есть у меня и синяки, и небольшие ссадины. В какой-то момент лысый попытался меня ударить, но упал. И в этот момент другой мужик схватил Юлю за волосы», — вспоминает Крам.

Тогда, признается блогер, он стал бить агрессора в ответ — «сначала по ноге, потом по лицу». Как только тот отпустил девушку, пара отбежала в сторону, говорит Мартин.

К беларусам подошли свидетели происшествия — поляки, парень и девушка. Вскоре блогер сам нашел полицейских; они сказали подождать с заявлением до следующего дня, потому что Мартин и Юлия употребляли алкоголь.

В итоге одного из нападавших задержали, но вскоре отпустили, сославшись на то, что «дело, скорее всего, гражданско-правовое», а не уголовное — нет телесных повреждений, которые могли бы заживать дольше семи дней.

Утром Юлия и Мартин пошли в больницу, чтобы зафиксировать побои и убедиться, что у девушки нет сотрясения мозга.

«Все было хорошо, но Юле сказали пить таблетки — голова болела второй день. Ей волосы вырвали, было видно это место», — рассказывает блогер.

Заявление в полицию молодые люди подали, как им и посоветовали, на следующий день — в участке им снова сказали, что конфликт «регулируется гражданско-правовыми отношениями». Позже уголовное дело все-таки возбудили — агрессоров обвиняют по статье о нанесении телесных повреждений, рассказал «Медиазоне» Крам.

«Цель такая — наказать двух наших обидчиков. Я знаю, что таких случаев сейчас достаточно, но их стараются не афишировать — якобы все спокойно. Хочу очень сильно поблагодарить муниципальную полицию, наших свидетелей, врача, которая снимала побои и извинялась за эту ситуацию», — говорит блогер.

В апреле 2022 года группа беларуских правозащитниц провела анонимный онлайн-опрос о случаях дискриминации беларусов за рубежом. По количеству сообщений о проявлениях ксенофобии среди упомянутых в опросе стран с большим отрывом лидировала Польша, а самой распространенной формой дискриминации участники опроса называли оскорбления и угрозы. Правозащитницы создали петицию, в которой призвали «все демократическое сообщество, граждан всех стран остановить несправедливость и дискриминацию против беларусок и беларусов, уже пострадавших от режима Лукашенко и теперь сталкивающихся с новой волной преследований и ущемления прав».

Банки, работа, учеба, жилье

Проблемы, с которыми беларусы за границей столкнулись после начала полномасштабной войны в Украине, не ограничиваются неприязнью случайных прохожих — владельцам беларуских паспортов стало труднее устроиться на работу и поступить в вуз, снять квартиру и открыть счет в банке.

Владимир из Гданьска имел счет в польском MBank, но теперь договор собираются расторгнуть из-за изменений в политике компании — банк больше не оказывает услуги беларусам, у которых нет ВНЖ.

«У меня нет карты побыта, но я нахожусь здесь на основании гуманитарной визы — по сути Польша предоставляет мне убежище. В банке сказали: "1 сентября предоставьте нам информацию, что у вас есть карта побыта, или мы расторгнем в одностороннем порядке договор"», — рассказывает он.

Виктория снимала квартиру под Варшавой вместе с несколькими соседками, среди которых была украинка. Между девушками несколько раз возникали конфликты: украинка была склонна винить всех беларусов в поддержке войны.

«Однажды человек мне сказал: "Ты вся в Беларусь, как и весь твой народ, ты вся в Лукашенко". Если бы меня лично оскорбили, наверное, не было бы такого ощущения. Позже она мне выдала: вас скоро всех вышвырнут из этой страны, потому что беларусы — предатели», — рассказывает Виктория.

Она говорит, что несколько раз жаловалась квартирной хозяйке и работодателю соседки, но это не принесло результата. После очередной ссоры хозяйка предложила беларуске съехать в течение четырех дней.

«Хозяйке было невыгодно расторгать договор с работодателем украинки, оплачивающим аренду», — объясняет Виктория.

Подруге Алены отказали в поступлении во Вроцлавское хореографическое училище.

«В первый раз она звонила сама и разговаривала по-английски, потому что по-польски не говорит. С ней говорили до того момента, пока она не упомянула, что из Беларуси. Тогда тот человек, на которого она попала, сказал, что они не принимают ни россиян, ни беларусов, и повесил трубку», — рассказывает девушка.

Когда в училище позвонила сама Алена, которая знает польский, «разговор шел абсолютно адекватно» — до того момента, пока она не упомянула Беларусь.

«Он мне сказал: "А, так это ваша подруга звонила? Я ей сказал, что мы не принимаем россиян и беларусов. Мы с вами даже разговаривать не будем". Только я открыла рот, чтобы что-то ответить, и он повесил трубку», — вспоминает беларуска.

Она обратилась в Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения, но ответа не получила. По ее словам, в других учебных заведениях с подругой «разговаривали нормально», а сама Алена столкнулась с дискриминацией по национальному признаку впервые.

То же отмечают и другие герои этого текста: случаи, о которых они рассказали «Медиазоне» — единичные, до этого никто из них не замечал в Польше предвзятого отношения к беларусам.

«По моему опыту, поляки всегда очень хорошо относились к украинцам и беларусам. Мне кажется, в каждой стране есть какой-то маленький процент людей с ксенофобскими взглядами, и такие случаи не носят массовый характер», — считает Алексей Худанов.