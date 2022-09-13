«Выполняли роль связных». Что известно о задержании адвокатов по делу «Революционного действия»

Днем 13 сентября близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки центра» сообщил о задержании группы адвокатов, защищавших фигурантов дела «Революционного действия». По утверждению канала, против юристов возбудили дело о разглашении данных следствия (статья 407 УК).

«Выяснилась интересная закономерность между сливом личных данных силовиков в сеть и проведением следственных действий с участием конкретных адвокатов по делу террористической организации "Революционное действие", участники которой осуждены на сроки от пяти до 17 лет», — говорилось в сообщении «Сводок центра».

Канал не приводил подробностей дела и не называл имена задержанных.

Спустя несколько часов другой провластный канал «Белорусский силовик» сообщил, что сотрудники ГУБОПиК задержали «целый пул адвокатов, которые на протяжении последних двух лет платно работали на анархистскую группировку».

«От их профессии "адвоката" реально было только название. Вся суть сводилась к тому, что их наняли представители анархистской организации, которая оплачивала деятельность группы адвокатов, чтобы те брались за дела их сторонников и сливали все возможные сведения из материалов уголовных дел. Помимо этого, они выполняли роль связных, передавая различного рода информацию между подельниками», — написал «Белорусский силовик».

К посту пригалались фотографии телефона, на экране которого видна переписка с админом телеграм-канала «АЧК-Беларусь». «АЧК-Беларусь» называет владельца телефона Михаил, разговор они ведут о человеке по имени Никита. Можно предположить, что имеется в виду фигурант дела «Революционного действия» Никита Дранец — как сообщили «Медиазоне» родственники, его защитником был Михаил Макаров. Днем «Медиазона» пыталась дозвониться до адвоката, но его телефон был отключен.

В одной из переписок «АЧК» просит «Михаила» уточнить, когда он работал в суде в августе; он в ответ перечисляет даты; речь идет об оплате.

На другом скриншоте приведена переписка, в которой «АЧК-Беларусь» просит своего собеседника задать Никите три вопроса: «Как он относится к Марачу и Чулю?», «Что он думает про то, что им дали одинаковые и меньшие, чем ему, сроки?» и «Стоит ли этих ребят поддерживать?».

Информации о других задержанных адвокатах на момент публикации нет. «Медиазоне» неизвестно, сколько всего адвокатов работало по делу.

По словам самих адвокатов, участвовавших в деле «Революционного действия», и их родных, днем во вторник большинство защитников находились на свободе. При этом когда «Медиазона» позвонила адвокату Наталье Ивановой, кто-то поднял трубку, а потом сбросил звонок; после этого на звонки ее телефон не отвечал.

Вечером МВД отчиталось о задержании адвокатов. В ролике ведомство показало Михаила Макарова и Анастасию Саганович — их по просьбе «Медиазоны» опознал адвокат Антон Гашинский.

По утверждению замначальника ГУБОПиК Михаила Бедункевича, задержанные разгласили данные силовиков и судьи, связанных с делом «Революционного действия».

В видео МВД Макаров с наручниками на руках на камеру рассказывает, что разгласил тайну предварительного следствия.

— Сообщил, кто ведет дело — какой следователь, какой оперативный работник — и передал эту информацию «АЧК», — сказал он.

По словам Бедункевича, помимо этого силовики «установили причастность» адвокатов к связанным с протестами действиям, грубо нарушающим общественный порядок (статья 342 УК) в Минске в августе 2020 года.

Десятерых фигурантов дела «Революционного действия» обвиняли по десяти статьям УК и приговорили к срокам от пяти до 17 лет колонии. По версии следствия, они создали «экстремистское формирование», разжигали вражду и совершили ряд поджогов — в том числе, здания налоговой инспекции в Гомеле. Среди обвиняемых оказались правозащитница из «Вясны» Марфа Рабкова и волонтер организации Андрей Чепюк.

Обновлено в 19:44. Добавлено сообщение МВД о задержании адвокатов.