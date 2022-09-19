«Если вдруг нынешний товарищ двинет коньки». Как хоронят руководителей Беларуси

Как в Минске прощались с руководителями СССР и БССР

Сталин

В марте 1953 года умер председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин. Хоронили его в Москве, но в Минске тоже организовали траурное шествие с венками и портретами.

«У глыбокай жалобе зямля Беларусі. Засмучоныя цяжкім горам выйшлі мінчане на вуліцы сталіцы, каб ушанаваць памяць геніяльнага зодчага камунізма», — описывает церемонию кинохроника.

Толпа прошла по проспекту Независимости, потом началось возложение цветов к десятиметровому брозновому прижизненному памятнику, стоявшему тогда на Октябрьской площади.

«Няма канца і краю вянкам, як няма меж любві к Сталіну. К чалавеку, з чыім іменем звязана ўсё лепшае, радаснае і светлае ў жыцці савецкага народа», — со скорбью в голосе говорил диктор.

Через восемь лет памятник Сталину в Минске снесли.

Машеров

Первый секретарь ЦК Компартии Белорусской ССР Петр Машеров погиб 4 октября 1980 года в автомобильной катастрофе на шоссе Москва-Минск: в его «Чайку» врезался груженный картошкой самосвал.

Гроб с телом Машерова выставили в Доме правительства 7 октября. На панихиду собрались десятки тысяч минчан, чтобы не допустить давки, власти выставили оцепление из курсантов минских училищ КГБ и МВД, а прощание продлили до десяти вечера.

8 октября 1980 года Машерова с почестями похоронили на Восточном кладбище Минска.

По воспоминаниям Владимир Кебича, в те годы — второго секретаря Минского городского комитета КПБ, на следующий день гроб перенесли на площадь Ленина, куда продолжали идти горожане. После этого шествие двинулсь в сторону площади Победы. Гроб везли на открытой бронемашине гвардейской части с почетным воинским эскортом.

«От ЦК КПСС на похороны кандидата в члены Политбюро приехал только секретарь ЦК Михаил Зимянин, а из секретарей компартий республик — партийный лидер соседней Литвы», — писал Алексей Богомолов в книге «Легенды первых лиц СССР».

Выбор кладбища — вопрос политический

На Восточном кладбище в Минске по традиции хоронили руководителей БССР, выдающихся деятелей науки и культуры — музыканта Владимира Мулявина, писателей Василя Быкова и Владимира Короткевича, скульптора Заира Азгура, политика Геннадия Карпенко. Однако никаких формальных правил, определяющих, кто заслуживает места на Восточном кладбище, а кто нет, не существует, говорит экс-дипломат и исследователь Центра новых идей Павел Мацукевич.

«Здесь в силу вступают политические моменты. Кому-то там место находится с учетом пристрастий вождя — например, там нашлось место хоккеистам. Выдающимся, наверное. Но не нашлось, например, место Шушкевичу. Ему там место не дали, хотя по рангу положено, что называется. Это чисто политический момент. Зависит от того, при каких обстоятельствах все это будет происходить», — говорит экс-дипломат и исследователь Центра новых идей Павел Мацукевич.

В пример он приводит Никиту Хрущева, которого «тоже подвинули в сторону» — похоронили не у Кремлевской стены, как большинство советских руководителей, а на Новодевичьем кладбище в Москве.

«Когда он умер, его лишили всех положенных ему почестей. Тело не выставлялось в Колонном зале, хотя это полагалось ему как генеральному секретарю, не устраивался государственный траур. Ему не дали место в стене Кремля. Его тихонечко, практически тайно захоронили на каком-то московском кладбище. И причем в день похорон это кладбище закрыли и повесили табличку "сандень"», — рассказывает Мацукевич.

9 августа 2022 года умер один из последних руководителей БССР, первый секретарь ЦК республиканской компартии Николай Слюньков.

«Память о Николае Никитовиче Слюнькове на долгие годы сохранится в истории страны и будет жить в наших сердцах», — такими словами Лукашенко выразил соболезнования по поводу его кончины.

Тело экс-руководителя выставили в Центральном доме офицеров. От Александра Лукашенко был венок, но лично проститься со Слюньковым он не приехал. На церемонии были руководитель аппарата Совмина Константин Бурак, депутат Сергей Клишевич и менеджеры Минского тракторного завода, которым руководил покойный.

Похороны состоялись на Восточном кладбище Минска. На видео, опубликованном Sputnik, можно заметить роту почетного караула — хоронили Слюнькова с воинскими почестями.

Выразил соболезнования Лукашенко и в связи со смертью другого бывшего руководителя БССР — республиканской компарии Ефрема Соколова.

По поводу смерти Станислава Шушкевича — политика, подписавшего в 1991 году Беловежские соглашения — слов соболезнования у Лукашенко не нашлось. Похоронили Шушкевича на Северном кладбище.

Красиво, по-государственному

Со времени гибели Петра Машерова прошло уже 42 года, но с тех пор еще ни один руководитель Беларуси не умирал на своем посту. Сложившейся практики похорон первого лица в стране нет.

Согласно статье №39 закона «О президенте», «увековечение памяти и похороны президента осуществляются за счет средств государства». Другие подробности прощания с главной государства в законе не оговариваются.

Ни протокола президентских похорон, ни другого документа, в котором был бы описан порядок траурных мероприятий, просто не существует, полагает экс-сотрудник МИД Павел Слюнькин.

«Если вдруг нынешний товарищ двинет коньки, то похороны и их организация, в том числе, протокольная, будут результатом коллективного труда АП, МИДа и Минобороны (рота почетного караула)», — считает он.

«У нас согласно Конституции прописано, кому переходит власть, если вдруг президента не стало. И вот этот исполняющий обязанности президента будет принимать решение о траурных мероприятиях. От него это будет в большей степени зависеть», — говорит Павел Мацукевич.

«По закону прописано: обязаны похоронить за государственный счет, увековечить память. Но под этим нужно понимать надгробную плиту или памятник за счет государства на самой могиле. А по факту как это будет происходить? Если представить себе, что мы говорим о некоем опальном государственном деятеле, который потерял власть и, допустим, привлечен к ответственности за свои преступления — это одна история. Если мы говорим о том случае, когда у главы государства все тип-топ и его вдруг не стало, то просто вступают в силу конституционные механизмы, назначается исполняющий обязанности, и это совершенно иная история», — рассуждает Мацукевич.

Если события будут развиваться по второму сценарию, продолжает он, в стране объявят национальный траур, приспустят государственные флаги, будет разработана церемония прощания.

«Это значит, что в каком-то важном месте в Беларуси на всеобщее обозрение будет выставлено тело и все желающие смогут проститься. Или не все, — говорит Мацукевич. — Это будут государственные похороны с какой-то церемонией. Сценарий будет по дипломатическим каналам доведен до зарубежных стран, чтобы те, кто сочтет нужным, прислали делегации проститься с президентом. В посольствах Беларуси по всему миру будут открыты траурные книги, чтобы политики, видные общественные деятели смогли прийти в посольство и оставить там запись».

По словам экс-дипломата, на траурные церемонии не принято никого не приглашать — приходят те, кто сам посчитает нужным.

«Если принято такое решение, и все делается красиво, по-государственному, то по дипканалам доводится информация, что, где и когда будет происходить. Зарубежные страны могут прислать свои делегации», — объясняет он.

Мацукевич вспоминает, что Александр Лукашенко за 28 лет у власти посещал похороны коллег дважды — летал в Венесуэлу, когда умер Уго Чавес, и был в Москве на прощании с первым президентом России Борисом Ельциным.