«У них одна дорожка сейчас: либо в Крым, либо в Гродно». Поговорили с владельцами бизнеса по краткосрочной аренде об их клиентах

«Что-то мы у вас тут подзакупились нехило»

С начала войны в Украине из России ушли многие мировые бренды. «Медиазона» рассказывала, как россияне ездят в нашу страну на шоппинг-туры или, например, за карточками, поддерживающими платежные системы Visa и Mastercard. Несмотря на то, что Беларусь ввела безвизовый въезд сначала для граждан Литвы и Латвии, потом расширила его и на Польшу, большинством соискателей краткосрочной аренды остаются гости из России.

— Россиян едет немерено. Причем едут уже «другие» россияне. Если раньше в Беларусь ехали только зажиточные и в основном из Москвы и Питера, то сейчас едут все. Со всех концов России, семьями, — рассказывает Валентина, которая сдает в краткосрочную аренду около 20 квартир в Гродно. — Как сказал мой коллега, у которого только VIP-апартаменты в центре, — «голожопые». Началась эта войнушка, ну и куда им ехать осталось с этой их банковской карточкой «Мир»? Этот «Мир» весь мир сейчас не принимает. А вот в Гродно они могут за нее кофе себе купить, попить в центре.

Это подтверждает и Валерий, сдающий квартиры посуточно в Минске: «Очень много желающих на ранний заезд. Я так понял, что это те, кто едет на "Ласточке". Потому что она приезжает в шесть утра в Минск. Единственное, что изменилось за лето, так это дни пребывания в Беларуси. Если раньше ехали транзитом через Минск в Европу и останавливались на день-два, то сейчас от трех и более. Приезжают город посмотреть, ездят в Гродно, Брест. Им сейчас выезд ограничен, поэтому они сами мне неоднократно говорили, что либо Казахстан, либо Армения, либо Беларусь для отдыха остались».

Сегодня после объявления Владимиром Путиным «частичной мобилизации» в России бизнесмены, с которыми говорила «Медиазона», столкнулись с увеличением количества звонков с российских номеров. По их словам, это «нетипично для конца сентября».

— Очень много [человек] звонили и пытались зарезервировать квартиру на две-три недели. Причем звонили из России, прямо на мобильный, а не в мессенджерах. Я вначале удивилась, что у них за такой сезон отпусков внеплановый. А потом глянула новости и все стало понятно, — рассказывает Валентина.

— Я просто не даю рекламу на себя, а сдаю через российскую платформу. Там видно, что у меня и так все на сентябрь и октябрь расписано. Но все равно звонили много утром, — добавляет Валерий.

В последнее время основной целью поездки россиян в Беларусь остается открытие счета в беларуском банке и закупка санкционных вещей и продуктов, заметили собеседники «Медиазоны». Чаще всего, по их словам, россияне спрашивают о ближайших отделениях МТБанка, «БСБ Банка» и «Приорбанка».

— Было пару раз, когда люди поздно приезжали и сразу спрашивали, где тут ближайший «Макдональдс» и бежали туда поужинать. Частый вопрос про торговые центры. Многие приезжают с одним чемоданом, а уезжают с пятью. Потом еще смеются: «Что-то мы у вас тут подзакупились нехило». Но, думаю, у всех сейчас совмещенные цели: банк, туризм, закупы, — рассказывает Валерий.

В Гродно ситуация обстоит похожим образом. Валентина рассказывает, что за последний месяц она встречала гостей, например, из Сибири и Урала. Все ехали семьями для отдыха и закупок к новому учебному году.

— А они такие интересные приезжают многие. У них вообще нет представления о Беларуси. Спрашивают: «А у вас можно спокойно машину парковать на улице? Никто нам букву Z не нацарапает?». Я говорю, что это только у вас такое возможно. Или жила у меня тут одна москвичка 2 недели. Так она, когда приехала, спрашивает: «А как мне общаться в городе, в магазинах? На каком языке?» Она была в шоке, когда узнала, что в Беларуси тоже говорят на русском. До последнего была уверена, что на польском, — рассказывает гродненка.

«Задумываются о переезде в Беларусь»

С началом войны в Беларуси прекратили работу сервисы Airbnb и Booking, где можно было арендовать или сдать квартиру на короткий срок. Беларускому бизнесу пришлось переносить свои объявления на российские сервисы.

— Сначала было очень сложно перестроиться, но сейчас уже все привыкли. Но и туристы, которые сейчас ездят в Беларусь, на 80% россияне, — рассказывает Валерий.

По наблюдениям собеседников «Медиазоны», из европейских туристов больше всего в Беларусь едут литовцы и латвийцы. Зачастую их конечный пункт — крупные приграничные города.

— Их немного едет, но едут. Едут на оздоровление, потому что у нас очень доступная медицина, — говорит Валентина. — Есть у меня литовка Регина, которая постоянно приезжает к нам колени лечить. У нас дешево это все. У себя бы она такую сумму отдала, что мама не горюй. Да еще и безвиз. Села в машину и поехала. Это хорошее решение нашей партии, чтобы деньги поступали в страну. И поляки едут лечиться, но их совсем мало. Больше, конечно, россияне и литовцы. А еще у нас летом были эстонцы, приезжали ко мне финны. Но это русскоговорящие все.

Валерий тоже говорит, что встречает в основном русскоязычных европейцев, которые приезжают в Беларусь за лечением и банковским счетом.

— У меня почему-то латышей больше, чем литовцев. Они все русскоязычные и жалуются, что их ущемляют на родине за язык. Они еще часто говорят, что задумываются о переезде в Беларусь. Но мне кажется, что это шутки такие у них. Но приезжали все, чтобы открыть в наших банках счета. Не знаю для чего. Лечиться они больше едут в приграничные города типа Гродно. А вот в Минск за карточками, — рассказывает Валерий.

Ценник на такое жилье из-за спроса взлетел, говорят собеседники. По их словам, некоторые владельцы квартир отменяют брони для одних клиентов, если им кто-то предлагал им больше денег.

— По пятницам-субботам владельцы квартир в специальных чатах просили, чтобы им кто-то что-то дал за 200 рублей в сутки. Это получится у нас почти 70$. Готовы были платить, неважно в центре или не в центре. Россиян приезжало очень много, а мест реально нет. Гостиницы все забиты, квартиры забиты. Гости приезжали, звонили и жаловались, что им отказывали перед самой дверью по надуманным предлогам типа форсмажор, кто-то кого-то затопил. Ну, это понятно, что просто легенда для того, чтобы заработать больше, потому что можно было взять туриста, который готов заплатить больше, — продолжает Валерий.

О высоком спросе на краткосрочную аренду говорил и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев: «Я думаю, что мы сможем принять всех желающих. У нас все в городе для этого создано. Мы констатируем, что у нас в этом году, несмотря на какие-то санкционные режимы, идет значительный рост туристов. Город практически весь летний период полностью заполнен туристами. Заполняемость гостиниц очень высокая — до 90%. Это, конечно же, радует. Поэтому мы продолжим работу по развитию туристического бизнеса».

— Ну, так куда сейчас россиянам деваться? У них одна дорожка сейчас: либо в Крым, либо в Гродно. Но, судя по взрывам в Крыму, поедут они все в Гродно, — резюмирует Валентина.

Обновлено в 14:15. Собеседники «Медиазоны» рассказали, что после объявления Путиным «частичной мобилизации» в России им стало поступать больше звонков с российских номеров.