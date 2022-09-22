Указ есть, но его нет. На свободу по помилованию Лукашенко вышли двое политзаключенных

Два помилования за день

21 сентября на свободу вышли журналист Олег Груздилович и пенсионерка Галина Михальчук. Оказалось, что их освободили в связи с помилованием Лукашенко.

Груздилович, приговоренный в марте к 1,5 годам колонии за «грубое нарушение порядка» на митинге (он присутствовал там как журналист), сразу после выхода на свободу вместе с женой уехал в Литву и вечером того же дня дал интервью «Радыё Свабода». Он показал коллегам справку об освобождении, в которой было указано, что журналиста помиловали.

«И тут в конце написано, что "освобожден на основании подписанного прошения о помиловании". Но вину я не признавал. Все равно подписали», — рассказал Груздилович.

Кроме того, в документе указано, что журналист освобожден на основании указа Лукашенко №327 от 19 сентября. После номера документа, вероятно, идут буквы «дсп», что означает «для служебного пользования». На Национальном правовом портале указ Лукашенко с таким номером не публиковался.

Пенсионерку Галину Михальчук суд приговорил к 2,5 годам колонии за более 30 негативных комментариев о Лукашенко и силовиках, оставленных в телеграм-канале «Волковыск для жизни». Женщина не отсидела весь срок — ее сын рассказал «Медиазоне», что его мать помиловали.

Об успешном прохождении первого этапа помилования рассказывал отец россиянки Софьи Сапеги, задержанной после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и приговоренной к 6 годам колонии по обвинению в разжигании вражды и незаконном сборе информации о частной жизни.

«Администрация колонии дала положительное заключение по ходатайству Софьи и признала, что ею приняты все меры для обращения за помилованием. Далее его будет рассматривать комиссия по вопросам помилования при президенте, на это может уйти около трех месяцев», — объяснял адвокат Антон Гашинский.

Пока информации о том, что Сапега вышла на свободу, нет, сказал «Медиазоне» Гашинский.

На данный момент это единственные помилования, о которых сообщалось в открытом доступе в последнее время. Правозащитники «Вясны» в ответ на запрос «Медиазоны» сказали, что информации о других подобных случаях за сентябрь у них нет.

Обещание амнистии

6 сентября Александр Лукашенко провел совещание, на котором объявил об амнистии ко Дню народного единства. К 17 сентября он предложил освободить тех осужденных, кто «раскаялся и вступил на путь исправления».

«Бандиты и экстремисты не из этой серии! Особенно те, которые пытались под откос пустить наши поезда, готовили террористические акты и пытались убить наших граждан», — предупредил он чиновников.

В тот же день генпрокурор Андрей Швед уточнил, что такая амнистия может быть применена к более чем 8 000 человек.

«Это как классические подходы, касающиеся освобождения от ответственности инвалидов, многодетных, одиноких матерей и так далее, так и лиц, которые совершили другие преступления», — объяснял он.

Отдельно Швед отметил поручение Лукашенко «подойти к этому вопросу индивидуально и в первую очередь через институт помилования».

«То есть те лица, которые совершили преступления, связанные с экстремизмом, которые посягнули на наше государство, которые подняли руку на правоохранителей, могут выйти на свободу. Но только те, кто раскаялся, осознал и считает возможным обратиться к Президенту с просьбой о помиловании», — объяснил он.

По словам министра МВД Ивана Кубракова, его ведомство предлагало применить амнистию в том числе к несовершеннолетним, осужденным по статье о незаконном обороте наркотиков, и к осужденным за коррупционные преступления.

Но на момент написания этого текста законопроект не был опубликован. 19 сентября в Палате представителей сообщили, что появление документа пока что ожидают.

«В Палату представителей уже поступил законопроект о гражданстве, ожидается проект закона об амнистии. Это те вопросы, которые сейчас имеют особое звучание, затрагивают национальную безопасность нашего государства. Поэтому депутатам нужно очень взвешенно и внимательно посмотреть их через призму обеспечения стабильности и спокойствия в обществе», — говорил председатель нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.

Кого Лукашенко уже помиловал

В июле активисты инициативы dissidentby сообщили об освобождении по помилованию осужденных на химию за оскорбление представителя власти Игоря Рубежа и Максима Железнова. Последнего правозащитники «Вясны» признали политзаключенным.

Предыдущий известный случай помилования был приурочен к 8 марта — тогда Лукашенко освободил четырех женщин, осужденных «за различные противоправные деяния, связанные с протестной деятельностью».

Согласно статьям 95 и 96 УК, отличие между амнистией и помилованием в том, что первая применяется сразу к некоторому кругу лиц, в то время как вторая — индивидуально. Для проведения амнистии необходимо принятие специального закона, в то время как помилование производится указом Лукашенко. Также, согласно формулировке в УК, помилование применяется к уже осужденным за преступление, в то время как амнистия может распространяться и на тех, кого еще не осудили.

Среди них оказались осужденная за насилие по отношению к милиционеру лидчанка Анастасия Ярошевич, брестчанка Наталья Турова, которой вменили оскорбление Лукашенко и порчу документов и еще одна осужденная за оскорбление Лукашенко Людмила Кузнецова. Информации о четвертой освобожденной, за исключением того, что ее зовут Алла, не было. Год назад, в сентябре, Лукашенко помиловал еще 13 человек, в том числе обвиняемых по политическим делам. В обоих случаях на Национальном правовом портале не были опубликованы соотстветствующие указы о помиловании.