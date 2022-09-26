«В детских играх я вижу стволы оружия». Что придумали беларуские власти, чтобы воспитать детей «патриотами»

Клубы Карпенкова

Особое внимание патриотическому воспитанию уделил замминистра внутренних дел и командующий внутренними войсками Николай Карпенков. Именно ему принадлежит идея военно-патриотических клубов (ВПК), которые начали открываться год назад — это подтверждает указ № 160 о патриотическом воспитании молодежи, подписанный Лукашенко в мае 2022 года. Согласно документу, клубы создаются «для реализации программы военно-патриотического воспитания» по решению Карпенкова.

«Николай Николаевич Карпенков бьет не только по змагарскому настоящему, но и отрубает им пути в будущее», — восторгался проектом пропагандист Григорий Азаренок.

Раньше силовиков тоже привлекали к патриотическому воспитанию детей, в основном в военно-патриотических лагерях, которые работают во время каникул. Например, в «Доблести» при в/ч 3214 внутренних войск, существующей уже 20 лет.

Смена в лагере длится девять дней — все это время мальчики живут в расположении, а девочки приходят в часть утром утром и уходят вечером. Главное отличие военно-патриотического клуба от лагеря в том, что в ВПК силовики занимаются с детьми круглый год несколько раз в неделю.

Первый такой клуб под названием «Рысь» открыли в октябре 2021 года на базе той же части внутренних войск. Карпенков пообещал, что в клубе «позаботятся о подростках, привьют им любовь к Родине, оградят от негативного информационного влияния, воспитают критическое мышление, патриотический менталитет и высокие нравственные идеалы».

«Знать героическое прошлое, знать наших героев, мечтать служить Родине, мечтать защитить родину и совершить подвиг. <﻿…﻿> Инстинкт у нас, беларусов, заложен — любить свою Родину, любить и защищать. Вот в этих детских играх я вижу стволы оружия — они направлены в нужную сторону», — говорил он о подготовке в ВПК во время открытия очередного клуба.

В них принимают мальчиков и девочек от семи до 17 лет — им рассказывают об истории внутренних войск, образцах современной техники, вооружения и спецсредств. В программу клубов входят занятия по строевой, огневой, специальной, тактической, военно-медицинской подготовке и самообороне. Кроме того, детей водят на экскурсии в музеи и привлекают к «благоустройству объектов воинской славы». В ВПК проходят спортивные соревнования и встречи с «интересными людьми»: представителями других ведомств, депутатами и «приглашенными специалистами».

В сюжете телеканала СТВ о «Рыси» начальник службы воспитательной работы Руслан Шиг рассказывал, что программа клуба «расписана на восемь месяцев», а детей обучают тому, что «понадобится им в повседневной жизнедеятельности».

В открытых источниках «Медиазоне» не удалось найти подробной программы подготовки в ВПК, поэтому судить о ее идеологической составляющей можно по сюжетам гостелеканалов, высказываниям отдельных пропагандистов, силовиков и, иногда, роликам самих клубов.

На церемонии открытия военно-патриотического клуба «Орлята. Наследники Победы!» на базе минского ОМОНа дети дают клятву на верность Родине. Некоторые школьники одеты в форму с нашивками — на них российский флаг, надписи «Доблесть Отечества», «Солдаты России» и «Союз-2014. Наследники победы».

В мае военно-патриотический клуб «Рысь» выпустил ролик «в поддержку» белгородского мальчика Алеши, встречающего колонну российской военной техники в известном пропагандистском видео. В ролике «Рыси» четверо детей отдают честь силовикам в балаклавах и краповых беретах, пока те проезжают мимо на бронеавтомобилях. В конце видео воспитанники «Рыси» приглашают Алешу в Беларусь.

Встретиться с воспитанниками ВПК приезжают и жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В фильме АТН «Школа патриотов» показывают делегацию из Донецка — глава неназванной местной организации Ольга Волкова говорит, что на встречу с воспитанниками «Рыси» приехали жители «самых обстреливаемых районов», а несколько семей она «вообще забрала из подвалов».

«Я понял, как люди меняются из-за войны, и что надо ценить мир», — делает из этой встречи вывод школьник, одетый в милитаризованную форму «Рыси».

Клубы открывают не только при подразделениях МВД — некоторые действуют на базе армейских частей, школ и центров досуга. По информации АТН, только при подразделениях внутренних войск открыли 17 военно-патриотических клубов. За время подготовки этого текста при школе № 41 в Минске появился ВПК «Наследие» — здесь детей будут готовить к поступлению в силовые вузы.

Руководитель по патриотизму и русский язык как «национальная ценность»

Для того, чтобы воспитать патриотов, недостаточно одних клубов и лагерей, считают в Министерстве образования. С начала прошлого учебного года в школах ввели должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию.

Чем он занимается? Проводит военно-патриотические мероприятия и факультативы «Готовы Родине служить», «Юные защитники Отечества»; Помогает школьникам сделать «осознанный выбор обучения» в военных учреждениях образования; Организовывает допризывную подготовку вместе с представителями Минобороны, МВД, СК, МЧС и Погранкомитета; Сотрудничает с воинскими частями, закрепленными за учреждениями образования — водит школьников на экскурсии, проводит «дни призывника», организовывает встречи с военными — и они не всегда тематические, например, Минобр рекомендует совместно проводить спортивные мероприятия.

Силовики и раньше наведывались в школы — чаще всего читали лекции о вреде наркотиков, но иногда проводили показательные суды над закладчиками прямо в актовых залах.

Учитель одной из школ Минской области в разговоре с «Медиазоной» отмечает, что в последнее время дети все чаще встречаются с сотрудниками РОВД и МЧС. Но представители ведомств, по его словам, не заинтересованы в работе со школьниками.

«Там абсолютно не хотят и не умеют работать, не говоря уже о работе с детьми. Детям из начальной школы показали социальные ролики типа "Скажи нет торговле наркотикам". Потом пришел сотрудник и сказал, что у них мало времени, так как сейчас придет другая группа», — рассказывает он.

Но высокопоставленные силовики активно продвигают собственные проекты по патриотическому воспитанию. У генпрокурора Андрея Шведа он менее амбициозен, чему замминистра МВД Карпенкова, — речь идет о введении обязательной школьной формы и прослушивании гимна на всех торжественных мероприятиях.

«Сегодня прокуратура на острие многих вопросов, и это правильно. Мы поднимаем даже те вопросы, которые может, напрямую и не связаны с прокурорской тематикой», — объясняет генпрокурор стремление генпрокуратуры влиять на школьную жизнь.

В своих публичных выступлениях Швед не упускает возможности напомнить об уголовном деле о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны, а национальный институт образования рекомендует использовать материалы дела на уроках истории, беларуской и русской литературы и даже искусства.

Учебные программы по истории Беларуси в 9 и 11 классах дополнили вопросами о сохранении исторической памяти о ВОВ, школьники будут изучать закон «О геноциде белорусского народа». В программу 11 класса включили вопросы о «преступлениях польских, украинских, литовских и латышских националистов против мирного населения Беларуси, а также информацию об участии беларуских коллаборационистов в оккупационной политике германских нацистов» на территории Беларуси.

А вот что говорится в параграфе об оккупации Беларуси во время Второй мировой: «В каждом классе вывешивался портрет Гитлера, украшенный с двух сторон бело-красно-белыми лентами. Обязательным приветствием были слова "Жыве Беларусь" (как аналог приветствия "Хайль Гитлер" для местных жителей)».

Авторы нового учебника почти дословно воспроизвели цитату из пособия 2012 года, добавив деталь о бело-красно-белых лентах, украшающих портрет Гитлера.

Согласно инструктивно-методическому письму Национального института образования, школьников учат патриотизму и на других занятиях.

На уроках русского языка и литературы с детьми разбирают понятия «Родина», «Отечество», «патриот», «гражданин», «преданность», «верность», «долг», «подвиг», «защитник». Кроме того, школьникам предлагают написать сочинения на темы «гражданственности и патриотизма»: «С чего начинается Родина?», «Я горжусь своей страной», «Кто такой патриот современной Беларуси?», «Что значит быть патриотом?», «Патриотами не рождаются — ими становятся», «Я — патриот! А это значит…».

В институте считают, что «особого внимания требует осмысление учащимися русского литературного языка как национальной культурной ценности, как средства закрепления культурных традиций, нравственных идеалов». Судя по методическому письму, осмысление школьниками беларуского языка как национальной культурной ценности особого внимания не требует — речь идет только о «сохранении национальной идентичности в поликультурном социуме».

Факультатив о духовности и прослушивание гимна

Патриотизм в школьниках воспитывают и на факультативах — ученики 5-7 класса могут ходить на занятия по «Основам духовно-нравственной культуры и патриотизма», которые направлены на содействие «формированию духовно-нравственной культуры и патриотизма учащихся на основе использования потенциала христианских традиций и ценностей белорусского народа».

Раз в месяц в 5-11 классах проходят мероприятия «Школы Активного Гражданина». Основная тема занятий — «гордость за Беларусь» в разных сферах: науке, промышленности, культуре и других. НИО рекомендует приглашать на мероприятия для 5-7 классов гостей — представителей госорганов и организаций, членов парламента, представителей общественных объединений, деятелей науки и культуры — личный пример которых «позволит визуализировать характеристики гражданской компетентности».

Минобр озаботился и поведением учителей — для того, чтобы оно «соответствовало статусу педработника», в Министерстве придумали 10 правил. Педагоги должны «реализовывать государственную политику», формировать у школьников духовно-нравственные ценности и патриотизм, а еще следить за тем, что они публикуют в интернете.

Развертывать программы патриотического воспитания начинают и в детских садах. В мае «Зеркало» опубликовало документ, составленный Главным управлением образования Гродненской области «О совершенствовании работы по патриотическому воспитанию». В соответствии с ним в средних и старших группах детских садов перед началом занятий «еженедельно или ежедневно» необходимо включать государственный гимн.

Согласно предписанию, раз в месяц детей должны водить на прогулки и экскурсии в музеи и к историческим памятникам. Перед государственными праздниками будут проводить занятия на темы «Наш герб. Наш флаг. Наш гимн», «Защитник Отечества» и другие.

Главный специалист по вопросам дошкольного образования главного управления образования Гродно Анжелика Кухта объяснила «Зеркалу», что патриотическое воспитание в Гродненской области было и раньше, но его решили активизировать «в связи с последними не совсем правильными событиями».