Очереди, проверки и запреты от ФСБ. Что сейчас происходит на границе России и Беларуси

26 сентября пятерых молодых россиян, которые сели в Петербурге на идущий через Беларусь поезд до Калининграда, не выпустили из страны. Об этом «Медиазоне» рассказал один из них, 30-летний мужчина, который планировал добраться до Минска, чтобы вылететь оттуда в Стамбул. На последней перед российско-беларуской границей станции Невель-2 в вагон зашли силовики.

«Из поезда вывели четырех мужчин, пограничники знали фамилии и места каждого. Один майор, два старших лейтенанта и человека четыре рядовых в масках», — вспоминал собеседник «Медиазоны». Всем пятерым россиянам выдали уведомления на бланках погранслужбы ФСБ: выезд запрещен на основании закона о мобилизации, а за разъяснениями нужно обратиться в военкомат.

Это было одно из первых подтвержденных сообщений о проблемах россиян на беларуской границе. За четыре дня до этого из Петербурга в Беларусь на поезде ехала Ксения со своим мужем: по всем признакам он попадал под первую волну мобилизации. Супруги решили не дожидаться повестки и уехать из страны.

«В первые три дня после объявления мобилизации наши знакомые, то есть реально знакомые люди, а не через три рукопожатия, получили повестки. Хотя они никак, ни по каким критериям не попадали под то, что было там сказано в телевизоре. Мы поехали на поезде в Минск, но через Витебск. У нас только в Петербурге проверили паспорта при покупке билетов. Ни по каким базам не пробивали. В Беларуси вообще нигде паспорт не попросили», — вспоминает Ксения.

Девушка говорит, что их друзья тогда же добрались до Минска на самолете. В аэропорту из задержали на короткую беседу и проверку паспортов по «какой-то» базе, но в итоге пропустили. Сейчас Ксения с мужем арендовали домик подальше от города, стараются не привлекать к себе внимания и ожидают возможности отправиться дальше, в третью страну.

Еще один россиянин, рассчитывавший укрыться от мобилизации в Беларуси, сказал «Медиазоне», что его не пустили на борт самолета в аэропорту Омска, откуда он планировал лететь в Минск, и выдали на руки документ о запрете выезда. По словам молодого человека, он оказался в списке подлежащих мобилизации.

На автомобильной трассе М1, которая соединяет Москву и Минск, также появились пункты проверки. 40-летний москвич, приехавший в Беларусь в воскресенье, рассказал «Медиазоне», что у него на общение с российскими пограничниками ушло более часа.

«Мы ехали с отцом, ему 65 лет. Его не трогали, а меня пригласили для паспортного контроля по базам, потому что я мобилизационного возраста. Я не был в списках мобилизации, но по базам высветилось, что у меня была погашенная административка за пикет против войны. Долго ждали старшего смены. Взяли посмотреть телефон, нашли какие-то фотографии и начали кошмарить, что я адский экстремист. Все время мне угрожали, говорили, что таким, как я, не место в России, и что таких через полгода будут расстреливать на улице. В итоге после длительных бесед меня пропустили дальше. Так что избегайте крупных трасс, если едете в Беларусь», — советует он.

По словам москвича, на протяжении всей его беседы с пограничниками те останавливали других мужчин, подходящих по возрасту, и проверяли их паспорта по базам. Вся процедура занимала минут 10-15, но в итоге, говорит собеседник «Медиазоны», он не видел, чтобы кого-то задержали или развернули.

При этом беларусы, которые возвращаются в эти дни из России, проходят стандартный быстрый паспортный контроль. Об этом «Медиазоне» рассказала Валерия, которые 26 сентября вдвоем с мужем возвращалась из Москвы в Минск.

«Медиазона» связалась с беларуским пассажирским перевозчиком, который организует рейси из Беларуси в Россию и обратно в объезд крупных трасс и пограничных застав. Водитель говорит, что ажиотажного спроса на такие услуги со стороны россиян пока нет.

«Возможно, что сейчас число желающих покинуть Беларусь и Россию уровнялось. Если раньше мы возили в основном беларусов, у которых стоял запрет на выезд, то сейчас на таком же уровне возим и россиян. Но чтобы спрос зашкаливал — нет, такого нету. Все в рамках обыденного», — говорит перевозчик.

Это подтверждает источник «Медиазоны» в компании, которая занимается легальными пассажирскими перевозками из Минска в Москву. Он отмечает, что спрос вырос «несильно», но маршрутки теперь прибывают в Минск позже, потому что паспортный контроль занимает больше времени, и на границе из-за этого выстраиваются очереди.

«У нас не было ни одного случая, чтобы кого-то сняли с рейса. Да, сейчас все проходят паспортный контроль по базам, но спокойно едут дальше», — рассказал менеджер компании-перевозчика.