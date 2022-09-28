«Процессы просто так не закрывают: люди бы увидели нестыковки». Что мы знаем о деле объединения «Буслы ляцяць»

Иллюстрация: Mari Msukanidze / Медиазона
Минский городкой суд сегодня вынесет приговор шести фигурантам дела объединения «Буслы ляцяць», признанного в Беларуси «террористической организацией». Процесс шел в закрытом режиме, и даже близкие обвиняемых не знают, какие эпизоды и статьи УК им вменялись. «Медиазона» собрала немногое, что известно о деле.
В декабре 2021 года МВД отчиталось о задержании двоих минчан — 36-летнего инженера и 43-летнего предпринимателя, которые были «активными участники закрытого чата, являющегося структурным подразделением инициативы "Буслы ляцяць"». Имен в сообщении ведомства не было, но задним числом можно утверждать, что речь шла об Алексее Гамезе и Андрее Будае — их возраст совпадает с возрастом задержанных.
МВД писало, что в апреле они бросили камень в окно квартиры «сотрудника прокуратуры с малолетним ребенком», чьи личные данные незадолго до инцидента «были размещены в одном из экстремистских телеграм-каналов».
10 апреля 2021 года в телеграм-канале «Буслы ляцяць» появился пост с домашним адресом прокурора Людмилы Иваненко, выступавшей гособвинителем по «делу ноль промилле». Админы канала писали, что «группа "Чорны Бусел" напомнила Иваненко о неотвратимости наказания перед народом». На следующий день «Буслы ляцяць» опубликовали фото разбитого окна ее квартиры.
В МВД посчитали, что действия задержанных подвергли опасности жизнь Иваненко и ее ребенка. Гамезу и Будая обвинили в акте терроризма в отношении госдеятеля и участии в террористической организации.
Через несколько дней им предъявили обвинение в повреждении автомобиля судьи из Борисова. По этому же эпизоду задержали 32-летнего минского таксиста Александра Муравьева. Видеоотчет о такой акции канал «Буслы ляцяць» выкладывал в апреле — «группа из Жодино» облила машину судьи Александра Болотова красной краской и порезала шины.
В конце декабря 2021 года агентство «Белта» писало, что задержанных активистов инициативы «Буслы ляцяць» уже шестеро, все они — участники закрытого телеграм-чата «Кулинарные рецепты», созданного для «совершения так называемых "акций направленного действия"». В сообщении агентства упоминались ранее неизвестные эпизоды: в марте обвиняемые прокололи шины Land Rover Discovery сотрудника «СБ. Беларусь сегодня» и администратора телеграм-канала «Людажор» Юрия Тереха, в мае повредили окна квартиры жительницы Минска по фамилии Гулидова, а в июне — 13 камер видеонаблюдения. Еще 21 камеру активисты сняли и уничтожили, утверждало агентство со ссылкой на СК.
«Фигуранты — все ранее не судимые жители микрорайонов Сухарево и Запад — познакомились во время так называемых дворовых чаепитий», — рассказывал в январе 2022 года глава пятого управления ГУБОПиК Сергей Ванагель. По его сведениям, в чате было не больше десяти участников.
При этом «идейным вдохновителем, отметившемся в каждом злодеянии» группы, силовики считают Андрея Будая. По словам Ванагеля, его задержали вместе с «подельником» за повреждение видеокамер.
«Естественно, ни о каких других своих "похождениях" он и словом не обмолвился. Тем не менее внимание привлекла его машина — "Пежо" черного цвета. Именно такое авто разыскивали в связи с нападением на квартиру прокурорского работника. На причастность к данному преступлению сотрудники уголовного розыска проверяли около 100 владельцев подобных легковушек. Мы, в свою очередь, решили пристальнее присмотреться к кругу общения фигуранта», — рассказывал милиционер.
Еще трое обвиняемых — 25-летний техник Николай Библис, 32-летний заведующий магазином Александр Сидоренко и 54-летний военный в отставке Алексей Иванисов. В ноябре 2021 года, когда все фигуранты дела находились в СИЗО, Верховный суд признал террористической организацией объединение «Супраціў», частью которого считается инициатива «Буслы ляцяць».
За несколько дней до суда признанный потерпевшим пропагандист Юрий Терех рассказал в своем телеграм-канале о статьях, по которым проходят обвиняемые:
В мае этого года КГБ внес четверых фигурантов дела в «террористический список». Месяцем позже в перечень попал 27- летний Андрей Слизюк — возможно, единственный фигурант дела, который смог уехать из Беларуси и находится на свободе. В списке указано, что минчанина обвиняют в разжигании вражды, создании или участии в террористической организации и призывах к действиям против нацбезопасности.
МВД объявило Слизюка в международный розыск — об этом говорил Александр Лукашенко. «Одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его», — рассказал он во время очередной встречи с силовиками и чиновниками.
Сейчас минчанин живет в Польше — он рассказал «Медиазоне», что «признание террористом и объявление в розыск никак на него не повлияло».
Слизюк работал в МЧС с 2014 года и дослужился до офицерской должности в инспекции надзора и профилактики. В 2020 году он решил поддержать протестующих — перед совместными рейдами с милицией предупреждал дворовые чаты о приближении силовиков. Экс-спасатель рассказывает, что в то время сам ходил на воскресные марши, развешивал БЧБ-флаги и участвовал в дворовых акциях; там он и познакомился с другими фигурантами дела.
«Свету поздравляли с днем рождения — во дворе собирались, фонариками светили. Внешность у него заметная — высокий, худощавый. Активный парень», — рассказывает Слизюк об Александре Сидоренко.
Ближе всего бывший сотрудник МЧС общался с Алексеем Иванисовым — его задержание в конце сентября и стало сигналом к экстренному отъезду из Беларуси, вспоминает Слизюк. Минчанин выехал в Россию, оттуда перебрался в Украину, а после — в Польшу.
Слизюк уже находился за границей, когда к его родителям и девушке пришли с обыском — изъяли «какие-то мелочи» и свидетельство о рождении. Девушку бывшего эмчээсника «вызывали на беседы», но об их содержании ничего неизвестно — по его словам, близкие находятся под подпиской о неразглашении.
«Я удивлен, что они не нашли крайних в бомбежке базы ОМОНа. Видимо, не хватило денег на дрон, чтобы купить и подбросить как улику. А так все шито-крыто: нашли несогласных с режимом людей — некоторые между собой знакомы — выбили показания и выдали за раскрытие группы. Процессы просто так не закрывают: люди бы увидели нестыковки», — уверен Слизюк.
Первое заседание по делу инициативы «Буслы ляцяць» прошло 6 июня — через 20 минут судья Анастасия Попко постановила закрыть процесс, удовлетворив ходатайство прокурора. На суд пришли примерно 50 человек — их попросили выйти из зала, говорит друг Алексея Иванисова Илья. По его словам, слушатели возмутились решению судьи и кричали: «Позор!».
«Была и группа ябатек, которые пришли поддержать «потерпевших» — один мужчина и несколько женщин. У одной был шарфик красно-зеленый, а мужчина надел белую майку с большой буквой Z из георгиевской ленты. Очень за нами активно наблюдали», — вспоминает Илья.
Он отмечает, что женщина из группы поддержки потерпевших внимательно слушала разговор 76-летней матери Иванисова Наталии с подругами и вскоре в него вмешалась.
«Сказала, что нужно всех посадить. Мол, из-за них у нас нет спокойствия в стране и чуть война не началась. Мама Алексея не выдержала и сказала одно слово: «Дерьмо». Прокомментировала ее слова. Ябатька тут же начала орать, что ее оскорбили», — рассказывает друг семьи.
Тогда в здание суда вызвали милицию, и Наталию увезли в РОВД. По словам Ильи, на нее составили протокол по статье об оскорблении, суд оштрафовал ее на 160 рублей.
По информации бывшего сокамерника Иванисова, гособвинитель запросил для него 14 лет колонии.
Алексей Иванисов — бывший военный, инженер-связист по образованию. В начале 1990-х он был начальником телефонного узла, но потом ушел со службы и открыл небольшую компанию по установке гаражных ворот. После задержания хозяина «все развалилось» — счета фирмы арестовали и даже отобрали номер телефона, говорит его друг.
По словам Ильи, силовики задержали предпринимателя 28 сентября 2021 года, когда тот возвращался домой, чтобы погулять с собакой — «набежали со всех сторон, как саранча».
«Они сначала его взяли как свидетеля. Мол, вот ты гулял с собакой все время, может, видел что-то», — рассказывает друг обвиняемого.
После десяти дней в ИВС на Окрестина Иванисова перевели в СИЗО на Володарского. В письмах он рассказывал, что находится в камере на 25 человек, из которых 17 — подозреваемые по политическим статьям.
«Там света недостаточно — у него зрение упало. Здоровье уже не аховое — все-таки 54 года. Они сидят в подвале. В камере такие условия, что они постоянно простужены. Нужные лекарства родственники отправляют», — рассказывает Илья.
С родными Иванисов поддерживает переписку — матери и жене регулярно приходят письма. Перед судом сестре арестанта дали разрешение на свидание, ей удалось проговорить с ним час. Другие родственники и друзья смогли увидеть его только в первые минуты судебного заседания, пока оно было открытым.
Илья не знает, по каким эпизодам обвиняют Иванисова, но предполагает, что по крайней мере один из них «как-то связан с камерами».
Об эпизоде с видеокамерой говорит и друг Александра Сидоренко Роман. По его словам, Александр признал вину в демонтаже камеры на маршруте одного из воскресных маршей — об этом рассказал вышедший на свободу сокамерник.
«У него жена была беременная, и он поэтому никуда не совался. Никто не был в курсе, что кто-то занимается какими-то вылазками», — рассказывает Роман.
За несколько недель до задержания по уголовной статье Сидоренко отбыл административный арест — ему присудили 15 суток за бчб-наклейку на багажнике машины.
Минчанина задержали позже других фигурантов — 17 ноября к нему на работу в строительный магазин York пришел человек, с которым Сидоренко сидел на сутках, вспоминает Роман.
«Они пошли выпить кофе, и тут ему звонят с работы и говорят, что за ним пришли. Он оставляет сокамернику документы и телефон и возвращается на работу, где его и задерживают. Потом этот парень связывается с супругой Александра. На выходе из подъезда ее ждет он и ребята с ксивами. При ней описывают телефон и все документы Александра», — говорит друг обвиняемого.
В тот же день жене Сидоренко позвонил следователь и сообщил, что минчанина задержали по делу о хулиганстве. Адвокат смог попасть к нему лишь спустя несколько дней — за это время, как позже рассказал сокамерник, Александр прошел через пресс-хату.
«Александр после пресс-хаты был в подавленном состоянии и не шел на контакт с адвокатом. Несколько раз спрашивал, от кого он, кто его нанял. Через несколько дней уже общался нормально», — рассказывает Роман.
Он добавляет, что на друга пытались надавить, угрожая его жене и ребенку — об этом тоже рассказал сокамерник. Перед судом супруге Александра дали свидание. Пока муж находился в СИЗО, у нее родился ребенок.
«Панических настроений у него нет. Ребята, которые из камеры выходили, говорили, что он всех поддерживает, подбадривает. Они с него пример берут», — говорит о состоянии друга Роман.
Андрей Будай тоже сохраняет бодрость духа и «остается на позитиве», рассказывает его друг Олег.
«Он человек, для которого Бог — это не образ на картинке. Он старался жить искренне, открыто и без фальшивого красивого фасада. В письмах старается поддерживать такое же настроение», — говорит он.
Силовики пришли на работу к Будаю — он был строителем и несколько лет занимался отделкой помещений — 5 июля 2021 года.
МВД называет его лидером группы, однако о конкретных обвинениях против минчанина не знают даже его близкие. По словам Олега, о деталях дела родственники и друзья узнают из СМИ.
«Он сейчас платит самую высокую цену — это разлука с детьми. У него трое детей, он настоящий папа. Он очень нужен семье. К сожалению, пока на обстоятельства никак нельзя повлиять», — говорит Олег.
С близкими Алексея Гамезы, Александра Муравьева и Николая Библиса «Медиазоне» поговорить не удалось.