«Процессы просто так не закрывают: люди бы увидели нестыковки». Что мы знаем о деле объединения «Буслы ляцяць»

Кого и в чем обвиняют

В декабре 2021 года МВД отчиталось о задержании двоих минчан — 36-летнего инженера и 43-летнего предпринимателя, которые были «активными участники закрытого чата, являющегося структурным подразделением инициативы "Буслы ляцяць"». Имен в сообщении ведомства не было, но задним числом можно утверждать, что речь шла об Алексее Гамезе и Андрее Будае — их возраст совпадает с возрастом задержанных.

В телеграм-канале «Буслы ляцяць» публиковались отчеты об акциях прямого действия — взломе камер и сайтов госучреждений, повреждении машин и другого имущества пропагандистов, силовиков и судей. 25 сентября 2021 года в канале «Буслы ляцяць» появилось видео, на котором дроны атаковали, как утверждалось, базу ОМОНа в Уручье. В посте говорилось, что «группа "Чорны Бусел" осуществила сброс с большой высоты двух пятилитровых емкостей с зажигательной смесью», одна из них повредила автомобиль. После этого Генпрокуратура предложила ужесточить правила использования дронов. В мае этого года канал отчитался о диверсиях на железной дороге в России. В последние несколько месяцев собственного контента в канале почти не появляется, в основном он репостит публикации добровольческого беларуского полка Кастуся Калиновского, сражающегося на стороне Украины.

МВД писало, что в апреле они бросили камень в окно квартиры «сотрудника прокуратуры с малолетним ребенком», чьи личные данные незадолго до инцидента «были размещены в одном из экстремистских телеграм-каналов».

10 апреля 2021 года в телеграм-канале «Буслы ляцяць» появился пост с домашним адресом прокурора Людмилы Иваненко, выступавшей гособвинителем по «делу ноль промилле». Админы канала писали, что «группа "Чорны Бусел" напомнила Иваненко о неотвратимости наказания перед народом». На следующий день «Буслы ляцяць» опубликовали фото разбитого окна ее квартиры.

В МВД посчитали, что действия задержанных подвергли опасности жизнь Иваненко и ее ребенка. Гамезу и Будая обвинили в акте терроризма в отношении госдеятеля и участии в террористической организации.

Через несколько дней им предъявили обвинение в повреждении автомобиля судьи из Борисова. По этому же эпизоду задержали 32-летнего минского таксиста Александра Муравьева. Видеоотчет о такой акции канал «Буслы ляцяць» выкладывал в апреле — «группа из Жодино» облила машину судьи Александра Болотова красной краской и порезала шины.

В конце декабря 2021 года агентство «Белта» писало, что задержанных активистов инициативы «Буслы ляцяць» уже шестеро, все они — участники закрытого телеграм-чата «Кулинарные рецепты», созданного для «совершения так называемых "акций направленного действия"». В сообщении агентства упоминались ранее неизвестные эпизоды: в марте обвиняемые прокололи шины Land Rover Discovery сотрудника «СБ. Беларусь сегодня» и администратора телеграм-канала «Людажор» Юрия Тереха, в мае повредили окна квартиры жительницы Минска по фамилии Гулидова, а в июне — 13 камер видеонаблюдения. Еще 21 камеру активисты сняли и уничтожили, утверждало агентство со ссылкой на СК.

«Фигуранты — все ранее не судимые жители микрорайонов Сухарево и Запад — познакомились во время так называемых дворовых чаепитий», — рассказывал в январе 2022 года глава пятого управления ГУБОПиК Сергей Ванагель. По его сведениям, в чате было не больше десяти участников.

При этом «идейным вдохновителем, отметившемся в каждом злодеянии» группы, силовики считают Андрея Будая. По словам Ванагеля, его задержали вместе с «подельником» за повреждение видеокамер.

«Естественно, ни о каких других своих "похождениях" он и словом не обмолвился. Тем не менее внимание привлекла его машина — "Пежо" черного цвета. Именно такое авто разыскивали в связи с нападением на квартиру прокурорского работника. На причастность к данному преступлению сотрудники уголовного розыска проверяли около 100 владельцев подобных легковушек. Мы, в свою очередь, решили пристальнее присмотреться к кругу общения фигуранта», — рассказывал милиционер.

Еще трое обвиняемых — 25-летний техник Николай Библис, 32-летний заведующий магазином Александр Сидоренко и 54-летний военный в отставке Алексей Иванисов. В ноябре 2021 года, когда все фигуранты дела находились в СИЗО, Верховный суд признал террористической организацией объединение «Супраціў», частью которого считается инициатива «Буслы ляцяць».

В объединение «Супраціў» входят группы «Буслы ляцяць», «Кибер-Партизаны» и «Дружины Народной Самообороны». Генпрокуратура утверждает, что им руководят двое граждан Беларуси, проживающих в США. «Ключевые цели создания и деятельности формирования — объединение радикально настроенных граждан для последующего склонения их к участию в несанкционированных акциях протеста с силовым противодействием правоохранителям и совершению актов терроризма; дискредитация органов государственной власти и управления; насильственное изменение конституционного строя республики», — писала пресс-служба прокуратуры. По версии ведомства, в телеграм-каналах и чатах объединения «публикуются материалы террористического и экстремистского характера, ведутся детальные проработка и планирование акций террористической направленности, вербовка лиц для их реализации».

За несколько дней до суда признанный потерпевшим пропагандист Юрий Терех рассказал в своем телеграм-канале о статьях, по которым проходят обвиняемые:

Николай Библис и Александр Сидоренко — участие в террористической организации (часть 2 статьи 290-4 УК) и уничтожение или повреждение чужого имущества (часть 1 статьи 218 УК);

Александр Муравьев — участие в террористической организации (часть 2 статьи 290-4 УК), акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля (часть 1 статьи 359 УК) и уничтожение или повреждение чужого имущества (часть 1 статьи 218 УК);

Алексей Иванисов — участие в террористической организации (часть 2 статьи 290-4 УК), акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля (часть 1 статьи 359 УК), призывы против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК) и уничтожение или повреждение чужого имущества (часть 1 статьи 218 УК);

Андрей Будай и Алексей Гамеза — участие в террористической организации (часть 2 статьи 290-4 УК), акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля (часть 1 статьи 359 УК), призывы против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК), разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК) и уничтожение или повреждение чужого имущества (часть 1 статьи 218 УК).

Андрей Слизюк

В мае этого года КГБ внес четверых фигурантов дела в «террористический список». Месяцем позже в перечень попал 27- летний Андрей Слизюк — возможно, единственный фигурант дела, который смог уехать из Беларуси и находится на свободе. В списке указано, что минчанина обвиняют в разжигании вражды, создании или участии в террористической организации и призывах к действиям против нацбезопасности.

МВД объявило Слизюка в международный розыск — об этом говорил Александр Лукашенко. «Одного ищем. Найдем, вроде, в Россию побежал. Но там привезут нам его», — рассказал он во время очередной встречи с силовиками и чиновниками.

Сейчас минчанин живет в Польше — он рассказал «Медиазоне», что «признание террористом и объявление в розыск никак на него не повлияло».

Слизюк работал в МЧС с 2014 года и дослужился до офицерской должности в инспекции надзора и профилактики. В 2020 году он решил поддержать протестующих — перед совместными рейдами с милицией предупреждал дворовые чаты о приближении силовиков. Экс-спасатель рассказывает, что в то время сам ходил на воскресные марши, развешивал БЧБ-флаги и участвовал в дворовых акциях; там он и познакомился с другими фигурантами дела.

«Свету поздравляли с днем рождения — во дворе собирались, фонариками светили. Внешность у него заметная — высокий, худощавый. Активный парень», — рассказывает Слизюк об Александре Сидоренко.

Ближе всего бывший сотрудник МЧС общался с Алексеем Иванисовым — его задержание в конце сентября и стало сигналом к экстренному отъезду из Беларуси, вспоминает Слизюк. Минчанин выехал в Россию, оттуда перебрался в Украину, а после — в Польшу.

Слизюк уже находился за границей, когда к его родителям и девушке пришли с обыском — изъяли «какие-то мелочи» и свидетельство о рождении. Девушку бывшего эмчээсника «вызывали на беседы», но об их содержании ничего неизвестно — по его словам, близкие находятся под подпиской о неразглашении.

«Я удивлен, что они не нашли крайних в бомбежке базы ОМОНа. Видимо, не хватило денег на дрон, чтобы купить и подбросить как улику. А так все шито-крыто: нашли несогласных с режимом людей — некоторые между собой знакомы — выбили показания и выдали за раскрытие группы. Процессы просто так не закрывают: люди бы увидели нестыковки», — уверен Слизюк.

20 минут суда

Первое заседание по делу инициативы «Буслы ляцяць» прошло 6 июня — через 20 минут судья Анастасия Попко постановила закрыть процесс, удовлетворив ходатайство прокурора. На суд пришли примерно 50 человек — их попросили выйти из зала, говорит друг Алексея Иванисова Илья. По его словам, слушатели возмутились решению судьи и кричали: «Позор!».

«Была и группа ябатек, которые пришли поддержать «потерпевших» — один мужчина и несколько женщин. У одной был шарфик красно-зеленый, а мужчина надел белую майку с большой буквой Z из георгиевской ленты. Очень за нами активно наблюдали», — вспоминает Илья.

Он отмечает, что женщина из группы поддержки потерпевших внимательно слушала разговор 76-летней матери Иванисова Наталии с подругами и вскоре в него вмешалась.

«Сказала, что нужно всех посадить. Мол, из-за них у нас нет спокойствия в стране и чуть война не началась. Мама Алексея не выдержала и сказала одно слово: «Дерьмо». Прокомментировала ее слова. Ябатька тут же начала орать, что ее оскорбили», — рассказывает друг семьи.

Тогда в здание суда вызвали милицию, и Наталию увезли в РОВД. По словам Ильи, на нее составили протокол по статье об оскорблении, суд оштрафовал ее на 160 рублей.

По информации бывшего сокамерника Иванисова, гособвинитель запросил для него 14 лет колонии.

Алексей Иванисов

Алексей Иванисов — бывший военный, инженер-связист по образованию. В начале 1990-х он был начальником телефонного узла, но потом ушел со службы и открыл небольшую компанию по установке гаражных ворот. После задержания хозяина «все развалилось» — счета фирмы арестовали и даже отобрали номер телефона, говорит его друг.

По словам Ильи, силовики задержали предпринимателя 28 сентября 2021 года, когда тот возвращался домой, чтобы погулять с собакой — «набежали со всех сторон, как саранча».

«Они сначала его взяли как свидетеля. Мол, вот ты гулял с собакой все время, может, видел что-то», — рассказывает друг обвиняемого.

После десяти дней в ИВС на Окрестина Иванисова перевели в СИЗО на Володарского. В письмах он рассказывал, что находится в камере на 25 человек, из которых 17 — подозреваемые по политическим статьям.

«Там света недостаточно — у него зрение упало. Здоровье уже не аховое — все-таки 54 года. Они сидят в подвале. В камере такие условия, что они постоянно простужены. Нужные лекарства родственники отправляют», — рассказывает Илья.

С родными Иванисов поддерживает переписку — матери и жене регулярно приходят письма. Перед судом сестре арестанта дали разрешение на свидание, ей удалось проговорить с ним час. Другие родственники и друзья смогли увидеть его только в первые минуты судебного заседания, пока оно было открытым.

Илья не знает, по каким эпизодам обвиняют Иванисова, но предполагает, что по крайней мере один из них «как-то связан с камерами».

Александр Сидоренко

Об эпизоде с видеокамерой говорит и друг Александра Сидоренко Роман. По его словам, Александр признал вину в демонтаже камеры на маршруте одного из воскресных маршей — об этом рассказал вышедший на свободу сокамерник.

«У него жена была беременная, и он поэтому никуда не совался. Никто не был в курсе, что кто-то занимается какими-то вылазками», — рассказывает Роман.

За несколько недель до задержания по уголовной статье Сидоренко отбыл административный арест — ему присудили 15 суток за бчб-наклейку на багажнике машины.

Минчанина задержали позже других фигурантов — 17 ноября к нему на работу в строительный магазин York пришел человек, с которым Сидоренко сидел на сутках, вспоминает Роман.

«Они пошли выпить кофе, и тут ему звонят с работы и говорят, что за ним пришли. Он оставляет сокамернику документы и телефон и возвращается на работу, где его и задерживают. Потом этот парень связывается с супругой Александра. На выходе из подъезда ее ждет он и ребята с ксивами. При ней описывают телефон и все документы Александра», — говорит друг обвиняемого.

В тот же день жене Сидоренко позвонил следователь и сообщил, что минчанина задержали по делу о хулиганстве. Адвокат смог попасть к нему лишь спустя несколько дней — за это время, как позже рассказал сокамерник, Александр прошел через пресс-хату.

«Александр после пресс-хаты был в подавленном состоянии и не шел на контакт с адвокатом. Несколько раз спрашивал, от кого он, кто его нанял. Через несколько дней уже общался нормально», — рассказывает Роман.

Он добавляет, что на друга пытались надавить, угрожая его жене и ребенку — об этом тоже рассказал сокамерник. Перед судом супруге Александра дали свидание. Пока муж находился в СИЗО, у нее родился ребенок.

«Панических настроений у него нет. Ребята, которые из камеры выходили, говорили, что он всех поддерживает, подбадривает. Они с него пример берут», — говорит о состоянии друга Роман.

Андрей Будай

Андрей Будай тоже сохраняет бодрость духа и «остается на позитиве», рассказывает его друг Олег.

«Он человек, для которого Бог — это не образ на картинке. Он старался жить искренне, открыто и без фальшивого красивого фасада. В письмах старается поддерживать такое же настроение», — говорит он.

Силовики пришли на работу к Будаю — он был строителем и несколько лет занимался отделкой помещений — 5 июля 2021 года.

МВД называет его лидером группы, однако о конкретных обвинениях против минчанина не знают даже его близкие. По словам Олега, о деталях дела родственники и друзья узнают из СМИ.

«Он сейчас платит самую высокую цену — это разлука с детьми. У него трое детей, он настоящий папа. Он очень нужен семье. К сожалению, пока на обстоятельства никак нельзя повлиять», — говорит Олег.

С близкими Алексея Гамезы, Александра Муравьева и Николая Библиса «Медиазоне» поговорить не удалось.