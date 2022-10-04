Солярка, трактор, два мешка. Силовики против колхозников

За 2021 год беларуские силовики возбудили более 350 уголовных дел в сфере АПК, рассказал генеральный прокурор Андрей Швед на совещании с Александром Лукашенко в январе. По его словам, только против руководителей исполкомов расследуется около десяти уголовных дел.

В апреле Александр Лукашенко провел совещание с силовиками и указал им на «недостаточную работу» на сельхозпредприятиях: по его словам, в агропроме «преступление на преступлении», и «без милиции мы это не решим».

«Смотреть на цифры недостатка и падежа скота уже просто нетерпимо. Теряем миллионы рублей на ровном месте», — жаловался он спустя в июле на другом совещании. К этому времени милиция составила около 700 протоколов на работников колхозов.

«Если только комитет госконтроля мне доложит, что ты гнильем кормишь скот в стране — персонально ответишь головой. Ты видел эти ямы? Туда положили в июне месяце сенаж. И что произошло? После дождей все туда затекло. Жижа. Ты врач! Ветеринарный врач! Головой ответишь за это», — раздраженно говорил Лукашенко министру сельского хозяйства Игорю Брыло в августе.

За время подготовки к уборочной кампании милиционеры задержали девятерых нетрезвых водителей и 12 человек без прав, рассказали изданию Sputnik в МВД. Милиционеры сформировали «мобильные группы», которые и выезжают в хозяйства по всей стране. Только за две недели таких рейдов мобильные группы выявили более 200 нетрезвых работников колхозов, изъяли 8,7 тонн похищенных горюче-смазочных материалов, 29 тонн комбикорма и около 1,7 тонн зерна.

Дела о тушах

22 августа ОНТ выпустил репортаж о предприятии «Приграничный-Агро» на Могилевщине. По словам ведущей, с начала года на предприятии скрыли падеж 220 коров. Туши хранили в «антисанитарных условиях» на зерноскладе и в других помещениях без холодильников.

«Такая ситуация. Просто скотина болела, и убивали и все. А куда мы ее?» — оправдывалась перед съемочной группой бригадир Татьяна Тишкина.

«Потому что долго не подписывали акт, мне надо было сфотографировать корову, подписать в райисполкоме, потом отослать на Могилев», — объясняла ветврач Инна Дроздова.

По словам директора хозяйства, мясо умерших коров покупал гражданин Азербайджана, который перепродавал его в Россию.

«Там бывает, что сдох, отделаешь, половина не годится вообще, даже собакам не годится. Выбросишь, половину возьмешь», — рассказывал о своем товаре Али Форман оглы Танифаев. По его словам, туши можно было либо закопать, либо продать: «Продали — хоть что-то, солярка, бензин для колхоза».

Замначальника управления департамента финансовых расследований КГК Дмитрий Филиппович оценивал ситуацию иначе: мясо умерших коров отгружали за наличный расчет, чтобы «создать видимость эффективного руководства и благоприятной экономической обстановки в хозяйстве» и «избежать привлечения к материальной ответственности за допущенный непроизводительный падеж скота и желание приукрасить действительное положение дел».

Экс-руководитель предприятия Игорь Котиков говорил, что был «заложником ситуации»: «Нам не давали разрешения каждый день давать санбрак, потому что долгая процедура подписания документов». Мясо продавали, а потом заведующий фермы вместе с бухгалтером вносили деньги в кассу.

В отношении директора возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия, а в отношении бухгалтера и восьми бригадиров возбудили уголовные — о служебном подлоге.

По информации ОНТ, с начала года за приписки против должностных лиц сельхозпредприятий могилевщины возбудили около 40 уголовных дел. В Гродненской области к 29 июля были возбуждены 65 уголовных дел на аграриев.

«Недополученное зерно, молоко и мясо — угроза продовольственной безопасности страны. А на фоне внешней нестабильности — халатность в сельском хозяйстве сродни экономической диверсии», — назидательно говорила в конце репортажа сотрудница ОНТ.

Это только один из примеров дела о падеже крупного рогатого скота. Чтобы скрыть его, в хозяйствах Беларуси идут на разнообразные уловки. Например:

— туши умерших коров продают своим же работникам, как в Борисовском районе;

— составляют фиктивные накладные, в которых написано, что скот продали живым и здоровым. В Вилейском районе такую схему квалифицировали как служебный подлог;

— не документируют падеж скота. В Бешенковичах с января по апрель 2021 года погибли 55 животных. Бригадиры, главный зоотехник и главный ветврач не составили об этом положенных бумаг и теперь должны будут заплатить 11 тысяч рублей.

Иногда работники сельхозпредприятий становятся фигурантами уголовных дел не потому, что сделали что-то незаконное — а потому, что силовики решили: они «не принимают действенных мер по сохранности поголовья». В Воложинском районе прокуратура расследовала смерть 150 голов молодняка по статье о служебной халатности.

Всего по словосочетанию «падеж скота» в банке судебных решений «Медиазоне» удалось найти 84 документа.

Дела о мешках

Чтобы кормить скот, нужны корма, чтобы удобрять почву, нужен навоз. И то, и другое беларуские аграрии перекидывают через забор, увозят домой на самодельных мотоблоках или просто теряют.

— В Турце мужчина вытащил через дырку в заборе три мешка зерна;

— житель агрогородка Свислочь похитил полтонны тритикале. Он взял мешки с зернотока и перевез их на мотоблоке в свой сарай;

— в Крупском районе местный житель похитил 100 кг пшеницы и попытался увезти их на тачке, но был «застигнут врасплох» участковым;

— в районе птицефабрики около деревни Свисловичи задержали местных жителей, которые похитили 28 мешков комбикорма весом более 1 200 кг. Следователи возбудили уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц;

— в Речицком районе водитель украл грузовик комбикорма. Мужчина должен был доставить 8,5 тонн груза на свинокомплекс в деревню Май, но разгрузился к частнику в Речицу. Следователи возбудили против него дело по статье о растрате;

— в сарае тракториста из деревни Жердь участковый нашел 125 кг овса. Местный житель объяснил, что овес остался в сеялке после возвращения с поля;

— 21-летний житель агрогородка Борсуки и его 17-летний приятель на самодельном транспортном средстве вывезли 15 мешков с зерносклада КСУП Володарского. Им насчитали ущерб в 270 рублей, машину поместили на штрафстоянку.

Всего по слову «комбикорм» в банке судебных решений «Медиазоне» удалось найти 114 документов.

Дела о солярке

Не менее активно работники беларуских сельхозпредприятий сливают на работе дизельное топливо. Вот несколько примеров:

— на 53-летнего водителя в Логойском районе составили административный протокол за хищение 86 литров окрашенного дизтоплива;

— в деревне Мошенаки в ходе осмотра домовладения местной жительницы силовики обнаружили 840 литров окрашенного дизельного топлива;

— 100 литров окрашенного дизтоплива нашли у маслоделицы, которая перевозила ГСМ в багажнике;

— водитель из Березинского района слил 1 020 литров окрашенного топлива и похитил с объекта АПК комплектующие для МАЗа;

— Узденское РУВД установило, что местный житель хранил 205 литров дизтоплива на своем участке. На него составили протокол по статье о незаконном обращении нефтяного жидкого топлива;

— в Любанском РОВД отчитались о раскрытии хищения 480 литров дизельного топлива в местном хозяйстве. Хранилось оно на приусадебном участке;

— 62-летнего жителя деревни Колки подозревают в краже 240 литров дизтоплива. В середине июля на предприятии КСУП «Копаткевичи» похитили топливо, а оперативники вышли на местного жителя, у которого изъяли 33 канистры общим объемом 660 литров. Сам мужчина утверждает, что купил солярку у местных;

— водитель из Рогачевского района слил из грузовика 80 литров топлива. После осмотра дома он признался, что сливал «потихоньку во время уборочной». Против него начали административный процесс по статье о мелком хищении;

— тракторист сельхозпредприятия в Барановичском районе похитил более тысячи литров дизтоплива;

— в агрогородке Кирово у механизатора нашли 60 литров дизтоплива. 54-летний работник рассказал, что слил его из трактора К-701 на территории молочно-товарной фермы ОАО «Свердловский» в свой день рождения. На него тоже составили протокол по статье о мелком хищении;

— в деревне Малые Зимовищи механизатора уволили за кражу. После этого он устроился обратно на то же предприятие, слил 50 литров дизтоплива и вынес с работы несколько мешков с комбикормом. Ему грозит штраф в размере от двух до 30 базовых величин.

Всего по словосочетанию «дизельное топливо» в банке судебных решений «Медиазоне» удалось найти 145 документов.