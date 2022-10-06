«Невозможность эксплуатации» и давние долги. Что происходит вокруг минского Красного костела, который власти хотят отобрать у верующих

Почему власти требуют освободить Красный костел

Утром 6 октября телеграм-канал «Хрысцiянская вiзiя» сообщил, что КУП «Мінская спадчына», которая имеет право хозяйственного ведения на Красный костел, расторгает договор безвозмездного пользования с общиной «Римско-католический приход святого Симона и святой Елены» и требует, чтобы верующие в течение нескольких дней забрали из храма свое имущество.

Пресс-секретарь Беларуского католического костела Юрий Санько рассказал, что парафия готовит ответ и надеется на продолжение сотрудничества с «Мінскай спадчынай», но уточнил, что костел действительно закрывается «на ремонт и реконструкцию». В представительстве Ватикана в Беларуси сообщили, что «ситуация сложная», но апостольский нунций Анте Йозич «занимается этим».

Судя по информации «Радыё Свабода», времени у представителей церкви совсем немного. В документе «Мінскай спадчыны» на имя ксендза Владислава Завальнюка указан срок, до которого костел нужно освободить — 12 октября. Причина — «невозможность эксплуатации» здания.

Пожар и приостановка эксплуатации

Ночью 26 сентября в костеле произошел пожар. Как писала пресс-служба МЧС, причиной возгорания стала неисправная электропроводка, а от огня пострадали около 20 квадратных метров здания.

В тот же день администрация Московского района Минска временно приостановила работу костела. Глава администрации Татьяна Колядко уточнила, что в костеле предстоит восстановить работу систем пожаротушения, починить электрооборудование и проводку.

Телеграм-канал «МотолькоПомоги» со ссылкой на собственные источники писал, что после пожара в здании оказались выбиты два стекла, а кроме следователей к костелу приезжали сотрудники ОМОНа, которые перекрыли подходы к площади даже сотрудникам МЧС. Также, по информации канала, из храма после пожара изъяли компьютеры и систему видеонаблюдения.

Издание Katolik.life, ссылаясь на верующих, говоривших со сторожем костела, писало, что тот перед появлением дыма услышал грохот в здании.

Давний конфликт и долги

Красный костел, построенный в 1910 году под руководством дворянина Эдварда Войниловича, в 1923 году экспроприировала у церкви советская власть. Сперва здание переоборудовали под театр, затем в киностудию, после здесь открылся Дом и музей кино.

Снова проводить здесь богослужения верующим позволили только в 1990 году — Католическая церковь получила право безвозмездного пользования, но не владения зданием. В 2013 году храм передали из республиканской собственности в собственность города Минска, в хозяйственное ведение «Мінскай спадчыны».

В июле 2020 года община костела начала собирать подписи под обращением к Александру Лукашенко с просьбой о передаче костела в ее владение. Перед этим верующим выставили счет в 156 тысяч рублей за амортизацию и земельный налог. Каждый месяц долг прихода возрастал на 14 тысяч рублей, такую сумму в католической церкви посчитали непосильной.

В ответ Мингорисполком сообщил, что требования к общине абсолютно обоснованны, а платежи от нее не поступают уже более года. Оплату общине начали начислять после реконструкции костела, которую в 2017-2019 годах произвели за счет государства. К 2021 году долг вырос до 350 тысяч рублей.