Контрабанда, грубое нарушение порядка и Нобелевская премия мира. Кто такой Алесь Беляцкий

2021

Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича и Владимира Лабковича задержали 14 июля 2021 года. Сперва правозащитников обвиняли в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК), но позже это обвинение сняли и предъявили новые — в контрабанде (часть 4 статьи 228 УК) и грубом нарушении порядка (часть 2 статьи 342 УК).

28 января 2022 года суд не удовлетворил жалобу Беляцкого на продление срока ареста. Правозащитники содержатся под стражей уже 450 дней.

Однако это не первое уголовное дело Алеся Беляцкого.

Алесь Беляцкий — второй беларус, который получил Нобелевскую премию. В 2015 году лауреатом литературного Нобеля с формулировкой «за ее многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время» стала писательница Светлана Алексиевич. 20 августа 2020 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту создания Координационного Совета. 26 августа Алексиевич, которая входила в президиум КС, допросили в СК. Позже она уехала из страны. В августе 2021 года стало известно, что произведения Алексиевич убрали из учебной программы по русской литературе.

2011

4 августа 2011 года правозащитника задержали и поместили в СИЗО. Тогда Минюст Литвы предоставил Беларуси информацию о банковских счетах правозащитного центра «Вясна», а налоговые органы посчитали хранившиеся там суммы личными средствами правозащитников и обвинили их в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК).

23 ноября суд Первомайского района Минска приговорил Беляцкого к 4,5 годам колонии. В январе 2012 года жена правозащитника выплатила ущерб в размере 757 526 717 неденоминированных рублей, а 21 июня 2012 года его освободили.

1996

Правозащитный центр «Вясна» был создан в апреле 1996 года после «Чернобыльского шляха», когда, по оценкам Беляцкого, милиционеры задержали около тысячи человек.

«У той час мы стварылі групу дапамогі, збору інфармацыі пра тых, хто быў затрыманы і дапамогі тым, хто патрапіў пад адміністрацыйны арышт», — рассказывал Беляцкий.

Тогда Беляцкий работал директором музея беларуского поэта Максима Богдановича. В здании музея собирали гуманитарную помощь для протестующих.

«Я добра памятаю, як адзін мой добры знаёмы прыехаў сюды на мікрааўтобусе і прывез недзе паўтоны ежы. На той час гэта былі макароны, алей, кетчуп, аліўкі нейкія. Мы ўсё гэта раскладалі ў мяшочкі з подпісам Максіма Багдановіча. І калі людзі выходзілі з Акрэсціна, то мы сустракалі і давалі ім гэтыя мяшочкі», — вспоминал правозащитник.

В 1997 году по адресу музея был зарегистрирован правозащитный центр «Вясна-96». В 1998 году Беляцкий был вынужден уйти с должности директора музея.

28 октября 2003 года Верховный суд лишил организацию регистрации. Основанием для этого стало предупреждение Минюста о нарушении избирательного законодательства во время президентских выборов 2001 года.