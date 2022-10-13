«Бывают времена, когда нужно быть готовым защищать то, что важно». Помогавший беларусам украинский правозащитник Максим Буткевич более трех месяцев находится в российском плену

Максим Буткевич. Фото: Стас Юрченко, Ґрати
С конца июня украинский правозащитник Максим Буткевич, вступивший в ВСУ после начала войны, находится в российском плену. Российская пропаганда называет его русофобом и разжигателем ненависти, а родственники опасаются, что его могут судить вопреки нормам Женевской конвенции. «Медиазона» поговорила с беларускими правозащитниками и рассказывает, как Буткевич помогал беженцам из Беларуси, воевал, оказался в плену — и как теперь близкие пытаются его освободить.
Максим Буткевич, координатор и соучредитель проекта «Без Кордонів», выступающего против языка вражды и помогающего украинским переселенцам, известен не только среди украинских правозащитников. Он общался и с беларускими коллегами — приезжал с семинарами в Минск, читал лекции, делился экспертизой в миграционных вопросах и равноправии.
Беларуская правозащитница и координаторка организации Free Belarus Centre Полина Бродик рассказывает, что Буткевич прилагал много усилий, чтобы привить корректное освещение темы прав человека в медиа. Он проводил семинары и тренинги, в том числе о языке вражды, был тренером сети «Домов прав человека», выступал координатором и активным участником внедрения системы мониторинга и быстрого реагирования на нарушения прав человека в Украине.
После протестов 2020 года в Беларуси и последовавших за ними репрессий Буткевич писал, что активно следит за ситуацией в стране и вместе со своим проектом «Без Кордонів» пытается помогать беларуским беженцам.
— Делал это на безвозмездной основе и понимал, что это важно. Ежедневно Максиму 24 на 7 можно было позвонить и попросить помощи. Он был глубоко погружен в беларуский контекст, он часто выступал для нашего Free Belarus Centre экспертом, — говорит в разговоре с «Медиазоной» Бродик.
В последние годы Буткевич выступал за изменение миграционных правил для репрессированных беларусов. В августе 2021 года в интервью Deutsche Welle он обращал внимание на то, что миграционное законодательство Украины недостаточно лояльно, и большая часть белорусов вынуждена перебираться в другие страны из-за сложностей с легализацией.
«Мы видим, что полтора года не приблизили органы государственной власти Украины к обеспечению легального пребывания беларусов, которые были вынуждены уехать [из своей страны]», — сетовал он в конце 2021 года.
Через три месяца, в марте 2022 года Буткевич объявил о приостановке своей правозащитной деятельности из-за начавшейся войны с Россией и вступил в ВСУ.
«Бывают времена, когда нужно быть готовым защищать то, что важно — я твердо верю в это. А остальное — после победы», — писал он в фейсбуке.
На вопрос о том, как антимилитарист мог вступить в армию, Бродик отвечает просто — у него не осталось никаких инструментов, кроме как отстаивать свои принципы и идеалы с оружием в руках.
Правозащитница Наста Лойко говорит, что решение Буткевича стало для нее неожиданностью, но она отнеслась к нему с пониманием.
— Мне было очень горько и жаль, что такие люди как Макс вынуждены ставить свою жизнь под угрозу. Я очень удивилась, что он принял такое решение. Но я понимаю, что сейчас очень критическая ситуация в Украине, и я не имею никакого права его критиковать. Мне было больно от ситуации, что он уходит на фронт — нас, правозащитников, и так мало.
24 июня РИА «Новости» опубликовало видео с украинскими военными, сдавшимися в плен под городом Горский в Луганской области. Один из героев ролика — Буткевич, их командир.
— Мы находились как на ладони, не видя противника. Если бы мы не сложили оружие, мы бы погибли практически без боя, — объяснял он на камеру. — Было принято решение для сохранения личного состава сложить оружие и сдаться в плен. Нам сохранили жизнь, не били, напоили сразу. Дают воду, еду, обращаются хорошо.
— Очевидно, что Максим это говорил под психологическим давлением, — считает Полина Бродик.
По ее словам, вскоре после появления этого видео российские пропагандисты начали «раскручивать фигуру Максима Буткевича как "убежденного фашиста"» и «главного подрывателя режимов» в Казахстане и Беларуси».
Например, 25 июня на российском сайте «Завтра» вышел текст Алексея Иванова о Буткевиче, в которой автор назвал правозащитника «маститым киевским пропагандистом-грантоедом», «разжигавшим ненависть к русским».
Издание «Русская Весна» вскоре после пленения Буткевича обвинило его в «разжигании госпереворота» во время Евромайдана, а также утверждало, что он «разжигал гражданскую войну в Казахстане» в январе 2022 года. Пророссийский военный эксперт Борис Рожин назвал пленного «ценным уловом» и добавил, что тот «отмечался в поддержке мероприятий, призывающих к свержению президента Белоруссии Александра Лукашенко». С такими же формулировками о Буткевиче писал телеканал «Царьград».
По словам Бродик, сначала близкие Буткевича не распространяли информацию о его пленении, опасаясь, что «большая шумиха» поднимет цену его обмена. Однако после сюжетов российских каналов родственники передумали, начали кампанию в его поддержку и «на международном уровне говорили, что его нужно освобождать».
Спустя два месяца Минобороны РФ сообщило, что Буткевич находится на временно оккупированной территории Луганской области. 21 августа РИА «Новости» опубликовало видео посещения военнопленных в колонии в самопровозглашенной ЛНР представителем ООН. В ролике агентства можно увидеть заметно исхудавшего Буткевича — он молча сидит на диване с остальными пленными.
— Когда я увидела пропагандистские видео, сразу сказала, что он выглядит очень плохо, — рассказывает Наста Лойко. — Сейчас у меня надежда только на обмен. То, через что он прошел — это уже огромная психологическая травма. Очень хочется, чтобы он вышел и скорее восстановился. Я даже не допускаю мыслей, что он не сможет все это выдержать
Второй участницей встречи с военнопленными была омбудсмен самопровозглашенной ЛНР Виктория Сердюкова. Она рассказала российскому агентству, что военнопленные ни на что не жаловались, и просили только «как можно больше сигарет». Эта просьба попала на камеру: ее высказал один из пленников во время телефонного разговора, судя по всему, со своей женой.
Как рассказывает Бродик, на показанной РИА «Новости» встрече пленным действительно дали возможность пообщаться с родными по телефону, однако Буткевич оказался единственным, кто не смог ей воспользоваться — он не вспомнил номера своих близких.
Пожилые родители Буткевича, говорит правозащитница, опасаются, что их сына будут судить как преступника вопреки Женевской конвенции.
— Максима могут использовать для пропагандистских целей. Он может формально потерять защиту как военнопленный, а военнопленных в рамках Женевской конвенции могут судить только в том случае, если имели место военные преступления, — объясняет она.
По ее словам, близкие Буткевича прикладывают максимум усилий, чтобы обмен произошел как можно скорее — для этого они связались с родственниками других плененных солдат и добиваются совместного освобождения.