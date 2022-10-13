Не только Красный костел. Гонения на христиан в постпротестной Беларуси

Как глава беларуских католиков пытался образумить силовиков и что из этого вышло

В ночь с 9 на 10 августа 2020 года в Минске прошли первые протесты против фальсификаций выборов. Уже на следующее утро архиепископ Тадеуш Кондрусевич, находившийся тогда на лечении, отслужил имшу и призвал молиться о мирном разрешении «сложной ситуации в стране».

После гибели Александра Тарайковского Кондрусевич выпустил обращение: «Впервые в современной истории Беларуси брат поднял руку на брата», сказал он и призвал избежать повторения библейского сюжета о Каине и Авеле.

Позже архиепископ обратился к беларуским властям и лично Александру Лукашенко. «Пролитая кровь на улицах наших городов, избиение вышедших на мирные демонстрации людей, которые хотят знать правду, жестокое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения — тяжкий грех на совести тех, кто отдает преступные приказы и творит насилие», — напомнил он.

13 августа в историческом центре Минска, между главными святынями православных — Свято-Духовым кафедральным собором и Кафедральным костелом Пресвятой Девы Марии христиане разных конфессий провели совместную молитву о прекращении насилия. В тот же день пресс-служба БПЦ открестилась от акции.

18 августа в Красном костеле вместе молились иереи католической, православной и греко-католической церквей. На службе присутствовали также пастор Объединения общин христиан полного Евангелия, раввин и имам.

По дороге на службу в Красный костел Кондрусевич помолился у стен СИЗО на улице Володарского. Приходил архиепископ и к изолятору на Окрестина.

21 августа во время встречи с министром внутренних дел Юрием Караевым Кондрусевич призвал силовиков к диалогу с протестующими. Министр сказал, что «команд, на жестокое обращение с людьми не давал» и признал, что «возможно, что-то кто-то где-то зря применил спецсредства».

Уже на следующий день Александр Лукашенко призвал священнослужителей «остепениться и заняться своим делом».

«В храмы люди должны приходить молиться! Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда», — говорил он.

Архиепископ Кондрусевич осудил действия силовиков, когда 26 августа омоновцы заблокировали входы и выходы из Красного костела, где укрылись около 100 протестующих.

Через девять дней беларуские пограничники не пустили Кондрусевича в страну. Позже Лукашенко поделился мнением, что арихепископ ездил в Польшу на «консультации» и возвращался, «получив определенные задачи».

Кондрусевич смог вернуться в Беларусь лишь 24 декабря после того, как спецпосланник папы римского Франциска передал Лукашенко письмо понтифика. Архиепископ провел рождественские службы и в начале 2021 года подал в отставку.

Карикатура на ксендзов, запретный гимн и милиционеры в костеле

15 ноября, после зачистки «площади Перемен» и разрушения мемориала погибшего Романа Бондаренко, представитель Белорусской православной церкви отец Сергей Лепин и епископ Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви Юрий Кособуцкий осудили действия властей в фейсбуке. Генпрокуратура вынесла им предупреждения.

По мнению ведомства, «подобные высказывания противоречат статье 16 Конституции, запрещающей деятельность религиозных организаций, их органов и представителей, направленную против гражданского согласия».

При этом МВД не нашло нарушений законодательства в карикатуре газеты «Минская правда». На ней были изображены ксендзы, у которых наперсные кресты превращались в свастики.

Публикация появилась после того, как курия Минско-Могилевской архиепархии попросила священников исполнять на службах в день Независимости Беларуси гимн «Магутны Божа». За день до этого Лукашенко предупредил, что «к сакральным местам <﻿…﻿> двинулись под знаменами полицаев» и исполнители гимна могут «нарваться».

На следующий день в минскую архикафедру пришли милиционеры, написал Юрий Кособуцкий. «Что конкретно [нарушено], они не понимали сами», — рассказал священнослужитель.

Позже на «уроке исторической памяти» Лукашенко с помощью депутата Игоря Марзалюка высказал свои претензии к гимну «Магутны Божа» более развернуто — его авторку поэтессу Наталью Арсеньеву Лукашенко назвал «приспешницей фашизма», а про песню Марзалюк сказал, что под нее во время Второй мировой маршировали беларуские коллаборационисты.

Преследования католического духовенства в Беларуси: хроника Ксендзу Вячеславу Барку из Россонов назначили 10 суток ареста за пост в фейсбуке. Позже видео с молитвой священника признали «экстремистским материалом». Барок покинул страну. Ксендза Андрея Ващука суд дважды арестовывал на 15 суток и однажды — штрафовал на 320 рублей по обвинению в публичном демонстрировании нацистской символики за размещение «свастики в карикатурной форме» в телеграм-канале «Реальная Беларусь». Священник был вынужден уехать. Ксендза с польским гражданством Анджея Бульчака, который жил в Беларуси 14 лет и построил в стране два костела, оштрафовали на 960 рублей за «распространение экстремистских материалов». Он тоже покинул Беларусь. Ксендз Александр Баран из Лынтупов был задержан на День воли 25 марта по статье о несанкционированном пикетировании за бело-красно-белый и украинский флаг на аватарке и провел в ИВС шесть дней. 4 апреля суд арестовал его на 10 суток за распространение «экстремистских материалов», а в годовщину протестов 9 августа он еще раз получил 17 суток ареста по статье о несанкционированном пикетировании. Ксендз Игорь Лашук 4 марта прошел вдоль границы с Украиной со статуей архангела Михаила, в пути верующие «читали экзорцизмы, чтобы демон войны покинул Кремль» и молились, чтобы политики «были политиками, а не головорезами». Суд оштрафовал его на 960 рублей по статье о распространении «экстремистских материалов». На ксендза Андрея Кевлича составили протоколы за репост материалов «Белсата» и «Радыё Свабоды» о военной агрессии против Украины. Его оштрафовали на 640 рублей. Ксендза Евгения Учкурониса также обвинили в распространении «экстремистких материалов» и оштрафовали на 640 рублей. Кроме того, из-за угрозы уголовного преследования Беларусь был вынужден покинуть ксендз из Ляховичей Дмитрий Приступа. В эфире «Беларуси 1» его обвинили в «намеренном наезде на правоохранителей»: священник отказался остановиться, когда силовики стали бить дубинками по его машине. «Здесь ведь не только нападением на милиционера при исполнении, но и разжиганием религиозной ненависти попахивает», — сказал диктор.

«Распни, распни, распни». Православные против темных сил

9 августа 2020 года к православным Беларуси обратился глава Беларуской православной церкви митрополит Павел, который на фоне «обострения общественно-политической ситуации в стране» призвал «не поддаваться провокационным призывам и не вступать на путь насилия, противостояния и нарушения законного правопорядка». Каждый имеет право сделать выбор, говорил митрополит, «но этим правом следует воспользоваться не на баррикадах и митингах, а на избирательных участках».

На следующий день патриарх Московский Кирилл и митрополит Павел поздравили Александра Лукашенко с победой на выборах.

12 августа Павел обратился «к тем, кто прибыл в Беларусь, для того, чтобы здесь покуражиться, чтобы здесь разжечь вражду и ненависть» и предложил им «возвращаться в свои дома». Он сказал, что не готов осуждать «ни ту, ни другую сторону» и понимает: существуют «и другие силы, темные силы, их слуги, которые живут тем, что видят вражду и ненависть между людьми и, может быть, получают от этого какие-то дивиденды».

При этом митрополит призвал силовиков «соразмерять свою власть и свои возможности» и рассказал, что даже «сотрудники» церкви боятся насилия на улицах и отпрашиваются пораньше, чтобы «дойти до дома».

С обращением о «народном противостоянии» выступил и синод БПЦ.

«Мы верим и надеемся, что руководство страны, которое по праву призвано уважать и охранять свой народ, остановит насилие, услышит голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость — предаст законному Суду и осуждению», — говорилось в обращении.

14 августа митрополит Павел попросил Лукашенко «сделать все возможное, чтобы остановить насилие». Спустя три дня он навестил в минской больнице скорой помощи пострадавших на протестах.

«В больнице находятся также поступившие со следами избиений и тяжких телесных повреждений из изолятора временного содержания на улице Окрестина. Пострадавшим людям нанесен сильный физический и психологический ущерб», — говорилось на сайте БПЦ.

Также Белорусская православная церковь сообщила о создании группы волонтеров, которые «принимают от всех заинтересованных лиц информацию о необходимой помощи людям, получившим в ходе акций травмы и оказавшимся в больницах, а также всем освобожденным из ИВС на Окрестина и в Жодино». Волонтеры собирали медикаменты, продукты и средства гигиены и передавали их в больницы и родственникам, которые дежурят у ИВС.

На десятый день протестов председатель Синодального отдела по тюремному служению БПЦ священник Георгий Лопухов посетил изолятор на Окрестина, «поздравил с праздником Преображения Господня всех задержанных и вручил им освященные фрукты».

Последнее обращение митрополита Павла появилось на сайте БПЦ 19 августа. 25 августа в московском Свято-Даниловом монастыре под председательством патриарха Кирилла прошло заседание Священного Синода РПЦ, который освободил от должности экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла по его просьбе. Его преемником стал митрополит Вениамин.

В первой же проповеди он объяснил, что «последние скорбные события в нашем Отечестве произошли от того, что сердца наши склонились в недобрую сторону, от того, что свет Христов не смог воссиять в это темное время, когда проявился грех беззакония».

Сайте БПЦ перестал писать о пострадавших во время протестов.

Глава Гродненской епархии архиепископ Артемий в начале августа осудил насилие.

«Наши люди превратились в зверей и терзают своих же братьев. К нам, священникам, приходят и рассказывают со слезами на глазах: «Что с моей дочкой делают». К нам приходят, рассказывают пожилые люди — на лавочке сидели, а их избили, унизили. Они жизнь отдавали за наше Отечество. И множество таких примеров… Поэтому в этом послании мы говорим: «Остановитесь! Вы поступаете не по Евангелию! Вы подняли руку на Христа! И вам не будет прощения! И дело ваше никогда не устоит!»» — увещевал иерарх в одной из проповедей.

Игуменья Гавриила Глухова, которая осенью 2020 года выступала на провластном форуме и сравнивала протестующих женщин с адептами «деструктивных сект», организовала сбор подписей за отзыв архиепископа Артемия. В июне 2021 года его отправили на покой.

Позже владыка Артемий рассказал в интервью изданию «Вера+»: его обвинили в том, что он «разделил паству на две части», «писал воззвание к своей пастве как пастырь», а дети в Никольском храме пели «Магутны Божа».

«Я от Москвы мог ждать все что хотите, но не от белорусского экзархата. Все-таки свои люди, и я знаю их взгляды. А тут единогласно, когда экзарх стал их всех спрашивать, все: «Распни, распни, распни», вот. Поэтому, конечно, мне только оставалось сказать: «Спасибо вам, святители, что дунули, что плюнули». Я им сказал так: «Вы убираете меня ни за что! Все ваши обвинения несправедливы»», — вспоминал он.

Преследования православного духовенства в Беларуси: хроника Священника Михаил Маруго, которой был задержан 28 февраля во время антивоенной акции, арестовали на 13 суток по неназванной статье; Священнику Андрею Ноздрину после обращения провластной активистки Ольги Бондаревой пришлось покинуть место настоятеля гродненского храма святителя Спиридона Тримифунтского. Теперь он служит в деревне Комотово в гродненском районе. Священника Владислава Богомольникова, который отслужил панихиду по погибшему Роману Бондаренко, трижды арестовывали по неназванным административным статьям. Провластный канал «ЖС Premium» еще 1 сентября писал, что священник «пошел против собственного народа и собственной веры» и «собирал деньги на нужды нацистов из ВСУ». По информации канала, «привело его это все к уголовному делу по статье 361-1 УК РБ «Создание экстремистского формирования либо участие в нем»».

За что штрафуют и отправляют под арест священнослужителей других конфессий и религий

25 марта в Могилеве задержали священника Белорусской грекокатолической церкви Василия Егорова. 28 марта суд оштрафовал его на 1 600 рублей за наклейку на машине «Украина, прости».

Гомельского пастора общины христиан полного Евангелия «Живая вера» Дмитрия Подлобко оштафовали на 640 рублей по статье о несанкционированном массовом мероприятии за проведенное без разрешения властей крещение. 24 августа милиция предупредила его о возможном уголовном деле за повторное нарушение закона о массовых мероприятиях. Кроме того, на протяжении года раз в месяц для профилактичской работы с пастором будет встречаться милиционер.

«Вот представьте только, что в течении целого года, каждый месяц, этот участковый милиционер вынужден будет встречаться с пастором церкви. Ну разве это не ко благу?» — прокомментировал эту меру сам Подлобко.

В сентябре суд в Минске оштрафовал пастора евангельской церкви «Иоанн Предтеча» Антония Бокуна на 3 200 рублей по неизвестной статье.

Пастора минской церкви «Новая жизнь» Вячеслава Гончаренко оштрафовали на 3 200 рублей за «проведение собрания» 18 сентября.

Раввина и автора газеты «Вечерний Могилев» Игаэла Йегуди арестовали на шесть суток, обвинив в несанкционированном пикете за футболку «Против насильственной вакцинации».