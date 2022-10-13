Помилование, амнистия, ничего. Что Лукашенко и чиновники говорили об освобождении политзаключенных и как вышло в итоге

Проект закона, какой есть

12 октября на Национальном правовом портале появился проект закона об амнистии, приуроченной ко Дню народного единства. В случае его принятия на свободу выйдут осужденные несовершеннолетние, беременные, пенсионеры и другие категории людей, указанные в документе.

При этом в проекте отдельно оговариваются статьи, на осужденных по которым амнистия распространяться не будет — речь идет о делах, связанных с протестами. Например, под амнистию не попадут осужденные по обвинению в разжигании вражды (статья 130 УК), грубом нарушении порядка (статья 342 УК), участии в «экстремистском» формировании (статья 361-1 УК), оскорблении Лукашенко или представителя власти (статья 368 и 369 УК) и многим другим статьям.

Кроме того, согласно документу, амнистия не распространяется на тех, кто внесен в список причастных к «экстремистской» или «террористической» деятельности.

Каким его обещали чиновники

Впервые об амнистии в 2022 году Лукашенко заговорил 6 сентября на совещании по вопросам законодательства. Тогда он сказал, что к 17 сентября нужно «сделать символический шаг» и освободить часть осужденных.

«За последние два года поумнели все. Особенно в местах не столь отдаленных. Но это уже МВД сейчас доложит, они и несут персональную ответственность за тех, кто амнистирован будет. Если эти люди раскаялись, встали на путь исправления, полностью загладили свою вину, к ним можно проявить снисхождение», — говорил Лукашенко, добавляя, что «иногда и перегибы допускаются», а это «единства в обществе никогда не добавляло».

Тем не менее, он обозначил, что «бандиты и экстремисты не из этой серии»: «Особенно те, которые пытались под откос пустить наши поезда, готовили террористические акты и пытались убить наших граждан».

23 сентября Лукашенко еще раз высказался об амнистии, но об освобождении осужденных по политическим статьям говорил уже только в конктексте помилования. Он уточнил, что «те, кто должен, будут сидеть». На вопрос сотрудника «СБ. Беларусь сегодня» Евгения Кононовича о возможном «политическом торге» заключенными Лукашенко сказал, что «никогда не торгуется людьми».

Говоря об амнистии, генпрокурор Андрей Швед отметил, что под нее могут попасть более 8 тысяч человек. Такую же цифру назвала экс-кандидатка в президенты Анна Канопацкая. По ее словам, тему освобождения заключенных она активно обсуждает с западными политиками.

«Никакой "либерализации" в вашем понимании термина не будет. То, что было построено на изначальной предвыборной лжи прокремлевских политтехнологов о 97%, будет разрушено», — рассказала она «Нашай Ніве».

В октябре об амнистии высказывался и командующий внутренними войсками Николай Карпенков. Он утверждал, что возможное освобождение заключенных «нас консолидирует, нас сплотит».

Амнистия или помилование

Отдельно Швед отмечал поручение Лукашенко «подойти к этому вопросу индивидуально и в первую очередь через институт помилования».

«То есть те лица, которые совершили преступления, связанные с экстремизмом, которые посягнули на наше государство, которые подняли руку на правоохранителей, могут выйти на свободу. Но только те, кто раскаялся, осознал и считает возможным обратиться к Президенту с просьбой о помиловании», — объяснил он.

Амнистия, исходя из статей 95 и 96 УК, отличается от помилования механизмом ее проведения. Амнистия применяется сразу к категориям лиц, а помилование — индивидуально. При амнистии подписывается специальный закон, а помиловать может Лукашенко своим указом. Согласно формулировке в УК, помилование применяется к уже осужденным за преступление, а амнистия может распространяться и на тех, кого еще не осудили.

21 сентября на свободу по помилованию Лукашенко вышли журналист Олег Груздилович и пенсионерка Галина Михальчук. Согласно справке об освобождении Груздиловича, его отпустили из колонии в связи с указом Александра Лукашенко №327 от 19 сентября. При этом документ так и не появился в публичном доступе, а на справке указано, что он предназначен «для служебного пользования». Помиловал ли Лукашенко других политзаключенных, неизвестно.

Законопроект об амнистии пока не был рассмотрен парламентом и не подписан Лукашенко. В теории депутаты могут внести в него какие-либо изменения.

Кроме того, «Зеркало» пишет, что решение о применении либо неприменении амнистии будет приниматься в отношении каждого лица индивидуально. По мнению юристов, которых опросило издание, это правило допускает, что на практике данный закон может применяться более широко и под его действие все же могут попасть некоторые политические заключенные.