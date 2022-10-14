Операция Шредингера. Что такое КТО, о которой рассказал Макей, но опровергает КГБ

Операция Шредингера

Макей в интервью российской газете «Известия» рассказал, что в Беларуси ввели режим контртеррористической операции (КТО). По его словам, такой режим введен из-за информации о планирующихся со стороны других стран «провокаций, связанных чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси».

Через несколько часов после распространения этой новости агентство «Белта» со ссылкой на источник в КГБ написало, что комитет опроверг введение режима КТО.

«На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер», — цитирует «Белта» источник.

По его утверждению, сейчас в Беларуси «проводятся плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению».

Что такое «контртеррористическая операция» и какие ограничения она вводит

Проведение КТО регулирует закон «О борьбе с терроризмом». Согласно нему, контртеррористическая операция — это «специальные мероприятия по пресечению акта терроризма, минимизации его последствий, пресечению деятельности незаконного вооруженного формирования, проводимые в целях защиты интересов государства, обеспечения безопасности граждан и организаций, обезвреживания террористов».

В законе нет определения «режима контртеррористической операции», только понятия «зона проведения контртеррористической операции» — это отдельные участки местности. В законе не сказано, может ли эта операция проводиться на территории всей страны.

В комментарии «Белта» Макей добавил, что «в рамках этого режима осуществляются усиленный контроль за обстановкой, усиленный контроль на внешнем периметре границ». Однако и это не до конца вносит ясность, на какой конкретно территории проводится КТО.

По словам военного аналитика Александра Алесина, проведение КТО касается «усиления охраны государственной границы».

«Допустим, есть сообщение, что какая-то группа вооруженной оппозиции беларуской при содействии каких-то ЧВК, иностранных наемников и прочего собирается захватить районный центр на территории Беларуси. Поэтому, реализуя эту информацию, Лукашенко не только попросил Путина начать развертывание совместной сухопутной группировки, но и были предприняты меры со стороны Беларуси. Это усиление контроля госграницы, которая сейчас контролируется не только пограничниками, но и другими силовыми ведомствами», — говорит Алесин.

В статье 10 закона указано, что за организацию операции отвечает КГБ. На совещании с силовиками 10 октября Лукашенко рассказывал, что поручил комитету «провести все необходимые мероприятия контртеррористического характера».

Какие ограничения вводятся в зоне проведения КТО: На территории, где проводится операция, расширяются полномочия силовиков — они определяются статьей 13 закона. Она дает им право: — проверять документы граждан, досматривать их на въезде и выезде из зоны проведения КТО; — беспрепятственно проникать в любые помещения; — использовать средства связи организаций и граждан; их транспортные средств «для предотвращения акта терроризма, преследования, задержания и перевозки лиц, совершивших акт терроризма или подозреваемых в его совершении» и другого; — задерживать на срок до трех часов граждан в случае «несанкционированного проникновения» в зону КТО; — Контролировать деятельность работников средств массовой информации в зоне проведения КТО.

Провластные каналы в свою очередь решили подробнее Макея объяснить, что означает КТО. Например, телеграм-канал «Людажор» написал, что операция проводится уже давно «в нескольких регионах» и «в рамках учений, всякого там боевого слаживания и прочих хитрых военных терминов».

Автор канала «Невольфович» утверждает, источник в силовых структурах объяснил ему, «что, вероятно, речь идет не об операции, а о выполнении отдельных мероприятий контртеррористической направленности» по поручению Лукашенко.

«Усиление границы, охрана важных государственных и военных объектов, проведение учений силовыми ведомствами и т.д. Все это — комплекс мер по адекватному реагированию на складывающуюся вокруг нашей страны обстановку, в том числе на заявления о силовом сценарии в Беларуси и формировании подразделений боевиков в ряде западных стран», — цитирует источник «Невольфович».

По словам эксперта Алесина, контртеррористические операции проводились в Беларуси и раньше, «просто обычно об этом публично не говорят, потому что это остальных граждан не касается».

Фейк от имени BYPOL

На фоне распространения заявления Макея о проведении КТО в фейковом телеграм-канале от имени объединения бывших силовиков BYPOL появилось сообщение о реализации мобилизационного плана «Перамога».

Представитель BYPOL Александр Азаров подтвердил «Медиазоне», что организация не объявляла о старте плана «Перамога».

«Служителями режима Лукашенко создан фейковый канал и распространяется ложная информация о якобы запуске плана ПЕРАМОГА», — написала организация в своем официальном канале.