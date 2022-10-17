Иностранные инвестиции в Беларусь в 2021 году оказались рекордными. Как это возможно во время санкций?

В августе Министерство экономики Беларуси отчиталось, что за первое полугодие 2022 года в экономику Беларуси поступило 4,3 млрд долларов иностранных инвестиций. Основную долю, больше 88%, занимают прямые иностранные инвестиции на чистой основе. По подсчетам портала banki24.by, за первую половину 2022 года они составили 1,718 млрд долларов — это рекорд за весь период наблюдений.

«В относительном выражении прямые иностранные инвестиции на чистой основе за шесть месяцев 2022 года выросли к сопоставимому периоду 2021-го на 45%, в денежном выражении — на 533,1 млн долларов», — приводят данные аналитики banki24.by.

Таким образом в том, что касается иностранных инвестиций, первое полугодие стало для Беларуси лучшим с 2014 года — и это на фоне вторжения в Украину и усиления международных санкций против России и Беларуси. Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса, экономист Ярослав Романчук находит этому несколько объяснений.

— Санкции дырявые, фрагментарные, непоследовательные. К ним присоединилось меньше 20% мира. Поэтому ожидания тех, кто думал, что будет обвал, естественно, не оправдываются. Те люди, которые делают ставку не на верховенство права, а на договорняк, проводят финансы в ручном режиме, как это, собственно, привык делать Лукашенко, — считает он.

Понятие прямых иностранных инвестиций включает в себя вложения в реальный и банковский сектора экономики, а также покупку недвижимости в Беларуси нерезидентами. Прямые иностранные инвестиции в реальный сектор экономики в пером полугодии составили 1 412,6 млн долларов; их объем по сравнению с тем же периодом прошлого вырос года на 49,4%, сообщает «Экономическая газета». Иностранные инвестиции в банковский сектор за первое полугодие достигли 255,9 млн долларов. По сравнению с тем же периодом 2021 года их объем вырос на 29,8%. По итогам первых шести месяцев 2022 года продажа физическими лицами — резидентами Беларуси объектов недвижимости нерезидентам принесла 42,2 млн долларов (рост на 14,3% к уровню 2021 года).

Однако старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук считает, что эти оптимистичные цифры не описывают реального положения дел и существуют только на бумаге.

— Я вас, может, разочарую, но нет никакого роста прямых иностранных инвестиций — это чисто статистический эффект. В статистике по прямым иностранным инвестициям учитывается такая штука, как реинвестированные доходы. То есть, когда иностранная фирма, к примеру, А1 или «Газпром трансгаз Беларусь» заработанные деньги не выводит из страны, то есть иностранные собственники не забирают эти средства, а пускают на развитие в Беларуси, то это трактуется как реинвестирование доходов. И если смотреть по статистике Нацбанка, то произошло именно это реинвестирование доходов, — говорит Крук.

Экономист полагает, что объяснение этому достаточно простое: прошлый год для многих компаний по финансовым результатам был очень неплохим, это связано с хорошей конъюнктурой на мировых рынках. Компании заработали и вложили свои деньги в развитие.

— Может быть еще, в качестве допущения, сыграло роль то, что компании хотели бы вывести эти заработанные средства за рубеж, но им этого либо не дали сделать, либо рекомендовали не делать. Но это только допущение, — рассуждает Крук.

— Вот эти цифры, которые мы видим у нас по прямым иностранным инвестициям на чистой основе, где 1,1 млрд за первое полугодие прошлого года, 1,7 млрд за первое полугодие этого года — это все равно кот наплакал. То есть даже если бы этот рост был — потому что, как я и говорил, его по сути не было — это все равно слезы. Если мы сравним Беларусь с другими странами, это ноль, — уверен сотрудник BEROC.

Ярослав Романчук допускает, что значительная часть «иностранных инвестиций» — это деньги, которые раньше были выведены из Беларуси беларускими и российскими бизнесменами.

— То есть теперь они возвращаются домой, потому что там становится очень опасно. И, скорее всего, это так и есть. Это могут быть также деньги российских партнеров белорусского режима или просто российских бизнесменов, которые используют Беларусь в качестве перевалочной базы или места, где они временно пребывают, — размышляет Романчук. — Количество людей, которые хотели бы ловить рыбку в мутной воде, устойчиво высоко. У Лукашенко такая тактика: найти пять-десять человек, с которыми можно лично договориться, дать им какие-то гарантии, а потом вести дела. Поэтому эти деньги, может быть — всего лишь потоки в рамках номенклатурного междусобойчика Беларуси.

В рейтинге banki24.by лидером по объему инвестиций в Беларусь за полугодие предсказуемо стала Россия: 387,8 млн долларов (на 40,7% больше, чем за такой же период 2021 года). При этом по абсолютному приросту второе место заняли Нидерланды: по сравнению с 2021 годом голландцы инвестировали на 202,5 млн долларов больше, или в 6,1 раза в относительном выражении.

— Нидерланды стали, по сути, европейским офшором. Нидерланды сделали достаточно благоприятное законодательство, туда из Швейцарии и других юрисдикций, в том числе и из Кипра, пошли деньги. Потому что деньги оттуда — это не деньги Нидерландов, это деньги конкретных беларусов, россиян, казахов, кого угодно, — говорит Романчук. — Надо понимать смысл этих цифр. Вы сделайте оффшор в Нидерландах, ну и все, деньги будут поступать из Нидерландов. То же самое сделал Лукашенко. Отсюда получается, что мы начали якобы прирастать иностранными инвестициями.

При этом экономист не исключает, что кажущийся рост иностранных инвестиций в Беларусь — это отображение нелегальных, теневых денежных потоков.

— В мире 35-40% мирового ВВП — это «серая экономика». Мы говорим о суммах около 35 триллионов долларов. Поэтому если там какая-то сотня-вторая миллионов долларов зашла в Беларусь — а Беларусь вовлечена, безусловно, в международную систему преступных группировок — то естественно это будет отражаться в статистике. Но это никак не говорит о качестве инвестиционного климата, тем более о том, что Беларусь, вопреки всему, преодолела последствия санкций, — резюмирует экономист. — Так что эти данные по росту прямых иностранных инвестиций не должны приводить к поверхностному и ложному выводу относительно того, что беларуская экономика является объектом, привлекательным для иностранных инвестиций.