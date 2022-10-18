«Это уже как традицией стало — при оглашении приговора какого‑нибудь адвоката задерживать». Силовики против адвокатуры

«Дело Автуховича»

17 октября перед приговором по делу Николая Автуховича и еще 11 обвиняемых силовики задержали адвокатку Янину Юргилевич, защищавшую одного из членов семьи Резановичей. По словам собеседника «Медиазоны», знакомого с ситуацией, это произошло возле входа на территорию гродненской тюрьмы, где проходили все заседания по делу.

— Один из силовиков вышел, показал документ. Она спросила: «Куда вы меня забираете, по какому поводу?». Он помахал рукой остальным, вышли [из буса] двое, взяли ее под руки и повели, — рассказал он.

Сегодня оказалось, что вскоре после задержания защитницу отпустили. Что именно стало причиной задержания Юргилевич — неизвестно.

В августе прокуратура Гродненской области возбудила уголовные дела о незаконных действиях с информацией о частной жизни и оскорблении представителя власти за слив данных сотрудников тюрьмы №1, прокуратуры, судьи по «делу Автуховича» и их родственников.

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«Это уже как традицией стало — при оглашении приговора какого-нибудь адвоката задерживать», — коротко комментирует «Медиазоне» очередное задержание защитник, пожелавший остаться анонимным.

Янина Юргилевич — мать экс-адвокатки Юлии Юргилевич, задержанной в Гродно в августе 2022 года по возвращении из Польши. 23 февраля этого года защитницу исключили из Гродненской областной коллегии адвокатов, посчитав ее не соответствующей профессиональным требованиям. По информации hrodna.life, сейчас Юргилевич находится в СИЗО; о деле против нее ничего неизвестно.

«Революционное действие»

В середине сентября близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки центра» написал о задержании группы адвокатов, защищавших фигурантов дела «Революционного действия». По утверждению канала, против юристов возбудили дело о разглашении данных следствия. Задержанными оказались адвокаты Михаил Макаров, его жена Виктория Гулькова и Анастасия Саганович.

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По утверждению замначальника ГУБОПиК Михаила Бедункевича, Макаров и Саганович разгласили данные силовиков и судьи, связанных с делом «Революционного действия». Помимо этого, силовики «установили причастность» адвокатов к связанным с протестами действиям, грубо нарушающим общественный порядок в Минске в августе 2020 года.

Сейчас о судьбе этих адвокатов известно не много. По утверждению знакомого семьи, Макаров проходил подозреваемым по делу о грубом нарушении порядка. Предъявлено ли ему обвинение по этой статье, неизвестно.

Близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки центра» писал, что решение об уголовном деле против Гульковой и Саганович «будет принято решение в ближайшее 80 — 120 суток (на такое количество ареста на двоих, нарепостили законники запрещённых ресурсов)». Где адвокатки находятся сейчас и возбуждено ли против них дело, неясно.

«Буслы ляцяць»

В день оглашения приговора по делу объединения «Буслы ляцяць» был задержан защищавший одного из фигурантов адвокат Дмитрий Пигуль.

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По информации правозащитников, его обвиняют в разглашении данных предварительного следствия или закрытого суда. О том, что происходило на заседаниях по делу «Буслы ляцяць», мы не знаем — процесс шел в закрытом режиме, а само объединение власти признали «террористической организацией».

Массовое преследование адвокатов в Беларуси началось еще в 2020 году, когда их повально начали лишать лицензий. За последние несколько месяцев силовики задержали более десятка адвокатов — по административным и уголовным делам. Телеграм-чат «Беларускiя адвакаты», в котором состояли защитники, в сентябре МВД признало «экстремистским формированием».