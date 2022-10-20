Мобилизация, BYPOL и информационная война. Лукашенко поручил силовикам встречаться с рабочими: о чем они говорят

Войну начал Запад

17 октября госсекретарь Совбеза Александр Вольфович встретился с рабочими Минского тракторного завода. На собрании он объяснял, что Запад «всеми фибрами души» подталкивает Украину к «братоубийственной войне», но Беларусь в ней участвовать не хочет и не будет.

«Они уже столкнули лбами украинцев и россиян. И в это горнило хотят еще втянуть беларусов», — рассказывал он.

Об этом же говорил министр обороны Виктор Хренин на собрании в брестской «Гефест-технике». Чиновник повторял, что принцип военной доктрины Беларуси — «не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров», и комментировал развертывание совместной войсковой группировки с Россией.

«Мы ни на кого не собираемся нападать. Еще раз подчеркиваю: задача этой группировки сугубо оборонительная, и все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на происходящее вблизи наших границ», — настаивал он.

О «развертывании совместной региональной группировки войск» рассказал 10 октября Александр Лукашенко. По его словам, формирование этой группировки началось еще в начале октября из-за «обострения на западных границах Союзного государства». Лукашенко подтвердил размещение российских военных в Беларуси, сказав, что это «будет не одна тысяча человек».

Во всех выступлениях силовиков перед рабочими, с которым ознакомилась «Медиазона», прослеживается еще один тезис: ситуация в стране «действительно напряженная», но каждый должен заниматься своим делом, заводчане — спокойно работать, а люди в погонах — защищать Беларусь от внешних и внутренних угроз.

При этом, по словам Вольфовича, мобилизации в стране пока не планируется, как и вступления в российско-украинскую войну.

«Если, конечно, не дай бог, грянет гром, какие-то чудные головы все-таки переступят наши границы, я думаю, весь народ мобилизуется и встанет на защиту своей страны», — сделал оговорку секретарь Совбеза.

Никакой мобилизации

13 октября «Наша Ніва» со ссылкой на анонимные источники среди военных написала о решении Лукашенко начать в Беларуси скрытую мобилизацию. По словам собеседников издания, коснуться она должна в первую очередь военно-учетных специальностей, дефицитных в российской армии.

Коммерческий директор МАЗ Сергей Шуляк, комментируя для «СБ. Беларусь сегодня» встречу заводского коллектива с председателем КГБ Иваном Тертелем и Вольфовичем, признал, что «в разных источниках» много говорят о мобилизации, и это «воздействует на каждого нашего работника».

«И хочу отметить, что мы, наши работники, мобилизованы уже достаточно давно. Мы мобилизованы теми санкциями, с которыми мы столкнулись. <﻿…﻿> И для нас крайне важно чувствовать поддержку нашего силового блока, чтобы объективно планировать работу на наших местах», — сказал Шуляк.

Слухи о мобилизации опровергал, выступая перед рабочими, и Вольфович: учения идут по плану, ничего необычного в войсках не происходит, заверял он.

«Никакой мобилизации не планируется, никакого вступления нашей страны в военные действия также не планируется — нам этого не нужно», — сказал секретарь Совбеза.

Вторжение боевиков в Малоритский район

Хренин на встрече с заводчанами не раз упоминал возможный внутриполитический конфликт в Беларуси, который может быть спровоцирован «внутренним вмешательством».

Триггером может стать падение уровня жизни населения, развил мысль Хренина Тертель. Он упомянул и «рельсовых партизан», и дворовых активистов.

«Они хотят поднять людей снизу. Сейчас западные силы тратят очень серьезные деньги на так называемые дворовые инициативы. Они предполагают создание неких самоорганизующихся на местном уровне сообществ, которые должны возмущаться властью», — рассуждал глава КГБ.

На МТЗ Тертель говорил о «формированиях, которые финансируются за счет иностранных фондов». По его представлениям, эти группы базируются за пределами Беларуси, рассчитывают, что Россия потерпит поражение в войне и после этого вынуждена будет пойти на уступки.

«Что нас беспокоит? Конечно, создание незаконных вооруженных формирований на территории Украины, Польши и Литвы, а также в Чехии и некоторых других государствах», — говорил он.

Тертель утверждал, что эти формирования планируют зайти в Беларусь с территории Украины на малоритском направлении и захватить ближайший к границе населенный пункт. Их деятельность, продолжал председатель КГБ, финансируется Западом.

«Эти же средства идут на так называемый полк Калиновского, а также полк "Погоня". Несколько сотен боевиков в общей сложности находится на территории Украины, порядка 80 человек — на территории Польши и порядка 60 — на территории Литвы. На Украине эти люди реально участвуют в боевых действиях и погибают на поле боя. Надо понимать, что там есть разные люди, которые работают на иностранные спецслужбы, имеют служебные удостоверения военной разведки Украины. Они планируют и очень активно готовятся, как они говорят, к решающей фазе», — рассказывал он заводчанам.

Полк Калиновского — добровольческое подразледение беларусов, воюющих против России на стороне Украины. В конце сентября МВД признало его «экстремистским формированием». Беларуский полк «Погоня» также воюет на стороне Украины. BYPOL — объединение бывших беларуских силовиков, признанное властями «экстремистским формированием». 14 октября в фейковом телеграм-канале появилось сообщение от имени BYPOL о начале реализации мобилизационного плана «Перамога». Вечером того же дня силовики отчитались о задержании «нескольких» человек — сотрудники ГУБОПиК посчитали, что те готовили теракты.

В тот же день Тертель рассказал заводчанам о «готовящихся терактах», которые, по его сведениям, планирует BYPOL.

К сожалению, не все смотрят новости

Почти во всех выступлениях перед заводчанами силовики упоминали об информационной войне и фейках. По их словам, высокопоставленные офицеры для того и приезжают на предприятия, чтобы объективно информировать рабочих о «сложной обстановке» вокруг Беларуси.

«Информации очень много. СМИ, я бы сказал, действительно довольно неплохо доводят информацию через новостные каналы до людей, трудовых коллективов. Но, к сожалению, не все смотрят эти новости или скептически к ним относятся», — говорил Вольфович на заводе «Гефест».

На «Беларуськалии» Иван Тертель разоблачал фейковые, по его словам, сообщения украинской разведки.

«В качестве примера, сейчас есть много информации со ссылкой на разведку Украины, что у нас чуть ли не находятся серьезные группировки Вооруженных Сил возле государственной границы. Что у нас иранские дроны, что у нас готовятся удары чуть ли не по территории Украины. Это абсолютный фейк», — сказал он.