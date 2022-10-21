«Логистика съест большую часть дохода в моей сфере». Реакция бизнесменов и работников магазинов на манипуляции властей с ценами

По просьбе героев публикации мы не указываем их имен и городов.

Мастерская по брендированию продукции

Мне бухгалтер в панике по поводу этого постановления звонила. Одним словом от нее — это пиздец! А бухгалтер у меня дама солидная, в возрасте и очень культурная.

Это всего лишь ещё один инструмент избавится от ИП и прочих буржуйчиков. ИП же стали ИП не благодаря, а вопреки «государственной помощи», слишком независимые, управы на них нет. Затягивает гайки ИП два года уже. Знакомый судебный юрист еще полгода назад говорила, что пришёл запрос на законодательную базу для «ликвидации» ИП. Я уже ничему не удивляюсь, я в начале года чётко понимала, что мой бизнес только до конца года просуществует. Дальше будет нереально. И это было понятно ещё до этих постановлений. Для меня это просто очередное доказательство того, что все звоночки прошлых лет я посчитала правильно.

Торговля одеждой

Судя по всему, написали, не понимая, что написали. Судя по новостям, солнцеликий крепко возмущён бонусами за полки от иностранных компаний. В торговых сетях существует такая практика, когда за место на полках поставщики платят не зависимо от продаж, красиво называя это бонусами. Без бонусов в сеть попасть практически невозможно. А в законе запретили бонусы для отечественных. Всё остальное в том же духе. Бизнес у нас небольшой и за 25 лет нас только дустом травить не пробовали.

Непонятно, что будет с плательщиками единого налога, кем мы и являемся. Учёт там был не такой, как у остальных. И как провести переоценку по новым законам — непонятно. Местный отдел торговли плел сегодня что-то противоречащее указу. Всё как всегда.Замрем. Присмотримся. Продолжим.

Продуктовый магазин в небольшом городе

Логистика съест большую часть дохода в моей сфере, буду ликвидировать организацию.

Работник магазина «Санта»

Люди пока без понятия, что делать. Все молчат в ожидании. К нам периодически приезжает с проверкой сотрудник центрального офиса, смотрит цены и ищет просрочку — это не связано с запретом.

Недавно привозили яйца — не сошлась цена на пару копеек, и 14 коробок яиц повезли обратно в Минск. Местное руководство ничего не может сделать — звонили в райисполком, но там ничем не помогли.

Никто не хочет брать на себя ответственность. Тут вообще дурдом, курицу запретили разделывать. Хрен ее бери, от этой курицы мы особо ничего не потеряем. Раньше курицу разделывали, а остатки на фарш крутили — из этого делали колбаски и котлеты, было собственное производство. Сейчас пока не делают.

Работники говорят: «Что, если в магазинах пропадут товары, от этого людям лучше будет?». У нас сначала поснимали с прилавка огурцы закатанные, макароны сняли пока. Прокладки на склад занесли, салфетки влажные. Посчитали, что цены высокие, и решили убрать. После принятия постановления [Совмина «О временных мерах по стабилизации цен»] товары вернули на прилавок.

Фармацевтический бизнес

669 постановление [Совмина «О временных мерах по стабилизации цен»] было таким чудовищным, что его отмена уже во благо. А с 713-м [«О системе регулирования цен»] проблем ещё хлебнём, потому что количество документов, обоснований цен и всего такого сильно вырастает. Но это в течение недели, а отменили 669-е уже сейчас. Интересно, что 10-ю директиву [Лукашенко] никто не отменял, хотя там написано «запретить рост цен».

Теперь с новым 713-м очень на многие товары надо будет считать обоснованные цены, это очень много бесполезного оборота бумаг.

Бизнес по изготовлению и установке окон

Кроме как, простите, «Охуеть! Мы не знаем, что делать», я даже не знаю, что комментировать. Тут только одно слово и ничего другого больше не подходит. Все в шоке. Мне уже звонила три раза какая-то дама из исполкома, они уже хотят бежать проверять. Я спрашиваю: «А как вы будете это проверять?». А они сами не знают. Говорят, что должен быть какой-то прейскурант цен и прочее. Эти прейскуранты были 350 лет назад и их давно уже отменили. Они не знают, как будут работать по этому документу, а уже идут с проверкой. Не знаю… Сейчас вот должны поступить новые материалы по новым ценам. И как я должен их проводить? Буду закрываться к чертовой матери. В нашем городе за месяц ни одного открытого юридического счета в банке, а они еще больше зажимают.

Бизнес по торговле сувенирами через европейские онлайн-магазины

А что тут думать по этому поводу? Закрываться бизнес будет — вот и всё. Я сейчас сам аренду свою буду переводить с ИП на физлицо. ИП закрывать со следующего года и как самозанятый откроюсь. А так меня это не сильно касается. Я же с Западом работаю, поэтому мне в принципе все равно. А в целом — будет дефицит, будет бизнес закрываться и люди будут бежать. Вот и всё, что можно сказать. Будет срака. Я бизнес в Беларуси с беларусами вести не хочу. И это постановление это лишний раз подтверждает.

Бывшая сотрудница магазина «Доброном»

В моей должности добавилось очень много работы [с введением запрета на рост цен]. Я была заведующей отдела. Вся приемка, выкладка, проверка верности ценников лежала на мне. Просто немереное количество работы добавилось, потому что нужно сверять каждую позицию — просто ехала крыша. Я недавно уволилась.

Зарплата — это наша выручка. Чтобы получать выручку, нужно делать надбавку, надбавку мы делать не можем по закону.

Для покупателя это хорошо. Я работала в магазине, куда из ближайших домов приходят в основном бабушки и дедушки. На сегодняшний день за 100 рублей можно купить кефир, молоко, гречку, сметану. Я уже молчу про мясо. А у них пенсия это всего по 400.

Когда я еще работала, госконтроль в мой торговый объект с проверкой цен не приходил, но в магазине по соседству они были.

Вполне возможно, что [запрет на повышение цен] — это даже правильно, потому что люди должны жить, а не выживать. Но есть и обратная сторона, она очень тяжелая. Мне кажется, что через полгода такой работы очень много торговых объектов просто закроется из-за нерентабельности. Уже случается такое, что поставщики отзывают свой товар, потому что они по закону не могут нам его продать по такой цене. Когда я еще работала, руководитель говорила, что на кого-то из директоров «Добронома» завели уголовное дело.

Сотрудница магазина вегетарианских продуктов

Навіны адна другой горш. Пакуль што проста трывожна. Да нас яшчэ ніхто не прыходзіў, звонку не было кантролю, проста мы прымаем правілы гульні, каб не нарывацца. Увесь калектыў больш-менш сочыць за навінамі, якія датычацца нашай працы. Гэта ўсё складана, але да складанасцяў мы больш-менш прызвычаіліся. Пакуль што сітуацыя не тое каб супер крытычная. Пакуль нас моцна не трасуць, можна працаваць. Калі за нас возьмуцца, то нічога ўжо не ўратуе.

Кошты апошнім часам жудасна выраслі. Напрыклад, са студзеня гэтага года кошты выраслі на 3-4 рублі на вялікую частку тавараў. Напэўна, самае значнае падвышэнне за апошнія пяць гадоў.

У працы з беларускімі пастачальнікамі гэта не такая вялікая праблема, таму што працуе яшчэ нейкая салідарнасць ці разуменне, што трэба неяк выжываць і працаваць разам далей. З расіянамі крыху складаней, таму што ў іх свае складаныя абставіны. Хаця па маім досведзе, расійскія кампаніі змянілі курс і сталі больш кліентаарыентаванымі, больш прыслухоўваюцца да запытаў нават маленькіх беларускіх бізнэсаў. Там, дзе псуе ўмовы гульні дзяржава, дапамагае працоўная ці нават грамадская салідарнасць.

Напрыклад, мэнэджарка адной невялічкай кампаніі тэрмінова знайшла нават асабістыя кантакты мае, каб прапанаваць нам тавар яшчэ па старых коштах, без нацэнкі. Гэтае лета было вельмі складаным у плане продажаў, такой ямы я не бачыла, напэўна, ніколі. Шмат кампаній закрываюць вочы на пратэрмінаваныя плацяжы, пагаджаюцца чакаць і дасылаюць новыя партыі тавараў яшчэ да аплаты старых.

Зараз даводзіцца яшчэ больш уважліва пераглядаць прайсы, шукаць зніжкі і новыя прапановы, таму што не хочацца губляць грошы ва ўмовах іх крытычнага недахопу. Таму гэтыя забароны моцна ўскладняюць працу.

Не так шмат я чула пакуль водгукаў ад кліентаў, але яны хутчэй станоўчыя, кшталту «клас, нарэшце не будзе ўсё даражэць». Мне падаецца, тыя, хто разумеюць сітуацыю, як заўсёды тактычна адмоўчваюцца. Людзям не хапае фінансавай граматнасці, яны не разумеюць, як утвараюцца кошты і за што з іх спаганяюць падаткі.

Тое, што ўвялі, а праз два тыдні скасавалі, могуць ізноў з тым жа поспехам прыняць ці адмяніць адмену па сто тысяч разоў. У дадзеных абставінах лепей перастрахоўвацца. Не хацелася б губляць дасягненне таго, што мы выжылі за гэтыя шалёныя гады.