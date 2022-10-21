Выжигание ненависти и вражды. Как беларуские силовики борются с татуировками — нацистскими и теми, которые кажутся им нацистскими

— По молодости набил татуировку себе с фашистской свастикой, а фашизм вообще не признаю, надо искоренять, — с улыбкой рассказывает житель Витебской области. — Надо все это искоренять, чтобы не было фашизма у нас в стране, чтобы все жили мирно, дружно. Вот сейчас сигаретой выжигаю все это.

Он снимает мастерку — на правом плече видны свежие бледно-розовые ожоги; приглядевшись, слева и справа от них можно заметить остатки татуировки: кончики птичьих крыльев. Сейчас татуировка едва различима, но авторы ролика демонстрируют фотографию мужчины до выжигания: на плече у него были орел и свастика, герб нацистской Германии. В посте канала «Северная столица», опубликовавшего это видео, цитируется Сергей Есенин: « Так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок…». Само видео озаглавлено так: «Запущен процесс самоденацификации».

— Вообще нельзя трогать татуировки, только врачи с лазером и специальными средствами могут это делать, — комментирует ролик тату-мастер Алесь Таболич. — Например, в Минске таких лазеров, которые занимаются именно убиранием пигмента, всего два.

Профессиональное удаление татуировки, добавляет Таболич, это «дорогое удовольствие», которое может стоить больше, чем само нанесение рисунка.

Судя по контенту, канал «Северная столица» связан с витебскими силовиками — в числе неофициальных ресурсов МВД упоминают его и пропагандистские «Сводки Центра».

Денацификация тушью

В июне близкий к силовикам канал «Центр Э» опубликовал видео с еще одним примером «курса по денацификации». Герой ролика, «сознательный гражданин Виталий», по утверждению авторов, сам пришел в гомельское отделение ГУБОПиК, чтобы избавиться от татуировки.

В опубликованном видео Виталий входит в здание ГУБОПа и уточняет у дежурного, где можно найти «Центр Э». Затем следует монтажная склейка — теперь мужчина заходит в кабинет, снова уточняет, здесь ли находится «Центр Э», и после утвердительного ответа говорит, что пришел «по поводу ролика в телеграме» о задержании «нацистов».

— Ну вот, пришел сдаваться к вам, — объясняет он и показывает плечо, на котором видна татуировка в виде свастики.

Силовик наводит камеру на татуировку и говорит, что ее «надо будет забить». Виталий с готовностью отвечает, что у него с собой есть все необходимое, достает катушку ниток с иголкой, художественную тушь и принимается перекрывать старую татуировку прямо в кабинете.

— Тушью нельзя забивать татуировки, — говорит Таболич, — Чтобы вы понимали, тушь — это скорее для «зоны» была такая штука, еще со старых времен. Тушь эта, которая «жженкой» называется — она вообще не выводится до конца, как я знаю. Все равно остается пигментация.

В финале ролика на экране появляется титр: «Через 30 минут». Виталий показывает свое произведение — припухшее черное пятно на плече.

— Все, денацификация пройдена, — произносит довольный голос за кадром.

По утверждению «Центра Э», этим перформансом Виталий уберег себя от уголовного дела.

Демонстрация, надругательство, разжигание

Судя по роликам в провластных каналах, как правило, силовики требуют от задержанных свести «экстремистские» и нацистские татуировки, дают им на это определенный срок и требуют отчитаться о результате. Герои таких видео обычно демонстрируют уже перекрытые татуировки и приносят извинения ветеранам Великой Отечественной войны.

Хотя в большинстве случаев на телах задержанных заметны свастики и аббревиатура ACAB, в кабинете у силовиков можно оказаться, например, из-за набитого на руке трезубца с лозунгом «Слава Україні!». В одном из видео задержанному пришлось перекрывать татуировку с гербом «Погоня».

Не все обладатели запретных татуировок после задержания выходят на свободу, многие становятся фигурантами уголовных дел — в провластных каналах утверждают, что это те, кто не удалил татуировки после предупреждения милиционеров.

В середине сентября близкий к гомельским силовикам телеграм-канал «Жестко, но честно» опубликовал видео с местным жителем, который перебил нацистские татуировки только после приговора по статье о неоднократном публичном демонстрировании нацистской символики. Как утверждают авторы, за полгода до этого силовики уже задерживали гомельчанина и взяли с него обещание свести татуировки, однако сделал он это только после второго задержания и обвинительного приговора.

Хотя в УК Беларуси есть отдельная статья за демонстрацию нацистских символов, иногда следователи возбуждают дела о татуировках по другим статьям. Например, жителя Полоцка, сфотографировавшегося с обнаженным торсом возле военного памятника, обвинили в надругательстве над историко-культурными ценностями; качество опубликованого силовиками снимка не позволяет понять, какие именно татуировки стали поводом для уголовного дела. В одном из постов «Жестко, но честно» утверждалось, что против жителя Речицы, так и не удалившего нацистские татуировки через четыре месяца после первого задержания, возбудили уголовное дело о разжигании вражды.