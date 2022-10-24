«Сама ситуация абсурдна». Бывший следователь и адвокат объясняют, что не так с уголовными делами за повышение цен

Иллюстрация: Mari Msukanidze / Медиазона
С тех пор как Лукашенко запретил ценам расти, Генпрокуратура и КГК завели более 40 уголовных дел по статьям о превышении полномочий и бездействии должностного лица за нарушение нововведения. «Медиазона» попросила юристов прокомментировать эти дела и объяснить, насколько оправдано их существование.
О первых уголовных делах за повышение цен КГК отчитался уже 8 октября: например, в Лиде продавали колбасу почти на 2 рубля дороже, чем после введенного Лукашенко запрета.
Нарушение законодательства в этом случае следователи квалифицируют как превышение служебных полномочий (статья статья 426 УК) и бездействие должностного лица (статья 425 УК). В Каменецком районе по этой статье возбудили дело против пятерых руководителей неназванного ОАО — за увеличение стоимости на хлеб, сыр «и другую продукцию» в их торговой сети.
— Применение статьи 425 [о бездействии должностного лица] в данном случае — это вообще глупость несусветная, потому что объективная ее сторона выражается в отсутствии действия, считает бывший следователь Игорь Лобан. — Можно, конечно, представить такую ситуацию: товаровед решил поднять цены, а директор, зная об этом, умышленно не воспрепятствовал. Тогда с натяжкой можно говорить о каком-то бездействии.
Адвокат, попросивший не называть его имя, отмечает, что статьи о бездействии и злоупотреблении полномочиями сформулированы в УК довольно абстрактно, и в них «размыта объективная сторона деяния». По его мнению, под такие формулировки в теории можно так или иначе подвести практически любые действия.
— Можно взять инструкцию должностного лица (руководителя, например) и посмотреть, что он должен делать. И если он что-то из этого не сделал, то формально получается, что он не исполнил какое-то действие, которое должен был, — объясняет он.
Игорь Лобан считает, что формально действия сотрудников магазинов могут подпадать под превышение служебных полномочий, так как они принимают решение о повышении цен вопреки законодательству.
— Я уверен, что именно такой логикой органы, которые когда-то были правоохранительными, руководствуются на данный момент, — говорит он.
По мнению адвоката, повышение цен не выходит за пределы прав и полномочий должностного лица.
— Такие полномочия [у руководителя] есть. Но сейчас это, видимо, трактуется так, что если законодательством введены какие-то ограничения для субъектов хозяйствования, то руководитель, который пытается обойти эти ограничения, превышает свои полномочия, — отмечает он.
10 октября Совмин выпустил постановление, запрещающее магазинам продавать «свежие, охлажденные или замороженные части тушки птицы», если они не были разделаны на мясоперерабатывающем предприятии. Это случилось после совещания Лукашенко с экономическим блоком. На нем глава Белстата Ирина Медведева рассказала о «лазейке», которую производители используют, чтобы «поднимать цены и обходить антиинфляционное законодательство».
«Они поставляют в магазины традиционную продукцию под видом новой, устанавливая на нее более высокую стоимость», — сказала она.
Лукашенко заявил, что знает об этой схеме. По его сведениям, так поступали производители хлеба, молока, мяса и птицы.
— Расчленили дохлую курицу, впихнули в полиэтиленовый пакет — новый товар! Понимаете, до чего дошли: целая тушка цыпленка стоит два рубля, а пополам расчлененная — пять рублей к примеру. А что случилось, почему в два-три раза подорожал товар? Потому что вы его пополам разрезали? — возмутился он.
Пока что об уголовных делах за разделку курицы в магазинах неизвестно. Тем не менее, Генпрокуратура отчиталась об уголовном деле за повышение цены на разделанную курицу против должностных лиц птицефабрики «Дружба». Они распорядились разделать тушку цыпленка-бройлера на две части и продавать их «по завышенной стоимости без учета введенных ограничений». При этом Генпрокуратура ссылалась не на директиву о запрете повышения цен, а на весеннее постановление правительства, которое в том числе запрещает ежемесячно повышать цены на перечисленные в нем товары более чем на 1,2%.
Бывший следователь убежден, что «таких дел в принципе не должно быть», поэтому не готов ответить, как бы сам квалифицировал действия тех, кого уличили в повышении цен.
— Вроде как они правильно квалифицируют с точки зрения этой 426 статьи, но сама ситуация абсурдна. Сейчас в Беларуси органы репрессивные, а не правоохранительные. Завтра, допустим, запретят левый шнурок завязывать, и найдется статья, по которой привлекать людей, — считает он.
По мнению адвоката, действия продавцов можно разрешать в пределах административного права — например статьей о нарушении порядка установления и применения цен. Применение властями уголовных статей в этих случаях, считает он, обусловлено тем, что «под них можно подогнать что угодно».
Адвокат уточняет: преступление отличается от административного правонарушения именно наличием общественной опасности, и потому ситуация, когда продавцов «сажают за нарушение каких-то экономических требований» не соответствует смыслу, который вкладывается в понятие преступления.
— Административное деяние от уголовного может отличаться тем, что они посчитают, что повышение цен не просто было совершено, а еще повлекло существенный вред. И поэтому они не по административной привлекают, а по уголовной. Но в действительности те последствия, которые они пытаются вменить — это, я думаю, во многом могут быть надуманными, — подытоживает он.
Лобан обращает внимание, что в пресс-релизах КГК и Генпрокуратуры часто используется следующая формулировка — «действия должностных лиц повлекли причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, а также правам и законным интересам граждан».
— Любой экономист скажет, что запрет на повышение цен приведет к дефициту товаров, поскольку никто импортировать или производить товар себе в убыток не будет. Что принесло бы больший вред государственным и общественным интересам — подорожание этого товара или его отсутствие? — задается вопросом экс-следователь. — Я так думаю, что отсутствие этого товара причинило бы больший вред. Вот поэтому здесь у меня возникает вопрос: соблюден этот признак [превышения полномочий], учтено это или нет?
Он называет директиву «О недопустимости роста цен» популизмом и добавляет, что после принятия постановления Совмина, которое устанавливает жесткое регулирование цен, а не полный запрет на их повышение, силовики не будут «давать попятную».
— Это чтобы не испортить репутацию Лукашенко — мол, сегодня говорит одно, завтра другое. Хотя мы знаем, что в действительности так и происходит, — говорит Лобан.