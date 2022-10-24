«Сама ситуация абсурдна». Бывший следователь и адвокат объясняют, что не так с уголовными делами за повышение цен

О первых уголовных делах за повышение цен КГК отчитался уже 8 октября: например, в Лиде продавали колбасу почти на 2 рубля дороже, чем после введенного Лукашенко запрета.

Нарушение законодательства в этом случае следователи квалифицируют как превышение служебных полномочий (статья статья 426 УК) и бездействие должностного лица (статья 425 УК). В Каменецком районе по этой статье возбудили дело против пятерых руководителей неназванного ОАО — за увеличение стоимости на хлеб, сыр «и другую продукцию» в их торговой сети.

— Применение статьи 425 [о бездействии должностного лица] в данном случае — это вообще глупость несусветная, потому что объективная ее сторона выражается в отсутствии действия, считает бывший следователь Игорь Лобан. — Можно, конечно, представить такую ситуацию: товаровед решил поднять цены, а директор, зная об этом, умышленно не воспрепятствовал. Тогда с натяжкой можно говорить о каком-то бездействии.

Адвокат, попросивший не называть его имя, отмечает, что статьи о бездействии и злоупотреблении полномочиями сформулированы в УК довольно абстрактно, и в них «размыта объективная сторона деяния». По его мнению, под такие формулировки в теории можно так или иначе подвести практически любые действия.

— Можно взять инструкцию должностного лица (руководителя, например) и посмотреть, что он должен делать. И если он что-то из этого не сделал, то формально получается, что он не исполнил какое-то действие, которое должен был, — объясняет он.

Игорь Лобан считает, что формально действия сотрудников магазинов могут подпадать под превышение служебных полномочий, так как они принимают решение о повышении цен вопреки законодательству.

— Я уверен, что именно такой логикой органы, которые когда-то были правоохранительными, руководствуются на данный момент, — говорит он.

По мнению адвоката, повышение цен не выходит за пределы прав и полномочий должностного лица.

— Такие полномочия [у руководителя] есть. Но сейчас это, видимо, трактуется так, что если законодательством введены какие-то ограничения для субъектов хозяйствования, то руководитель, который пытается обойти эти ограничения, превышает свои полномочия, — отмечает он.

Запрет на разделанную курицу

10 октября Совмин выпустил постановление, запрещающее магазинам продавать «свежие, охлажденные или замороженные части тушки птицы», если они не были разделаны на мясоперерабатывающем предприятии. Это случилось после совещания Лукашенко с экономическим блоком. На нем глава Белстата Ирина Медведева рассказала о «лазейке», которую производители используют, чтобы «поднимать цены и обходить антиинфляционное законодательство».

«Они поставляют в магазины традиционную продукцию под видом новой, устанавливая на нее более высокую стоимость», — сказала она.

Лукашенко заявил, что знает об этой схеме. По его сведениям, так поступали производители хлеба, молока, мяса и птицы.

— Расчленили дохлую курицу, впихнули в полиэтиленовый пакет — новый товар! Понимаете, до чего дошли: целая тушка цыпленка стоит два рубля, а пополам расчлененная — пять рублей к примеру. А что случилось, почему в два-три раза подорожал товар? Потому что вы его пополам разрезали? — возмутился он.

Пока что об уголовных делах за разделку курицы в магазинах неизвестно. Тем не менее, Генпрокуратура отчиталась об уголовном деле за повышение цены на разделанную курицу против должностных лиц птицефабрики «Дружба». Они распорядились разделать тушку цыпленка-бройлера на две части и продавать их «по завышенной стоимости без учета введенных ограничений». При этом Генпрокуратура ссылалась не на директиву о запрете повышения цен, а на весеннее постановление правительства, которое в том числе запрещает ежемесячно повышать цены на перечисленные в нем товары более чем на 1,2%.

Бывший следователь убежден, что «таких дел в принципе не должно быть», поэтому не готов ответить, как бы сам квалифицировал действия тех, кого уличили в повышении цен.

— Вроде как они правильно квалифицируют с точки зрения этой 426 статьи, но сама ситуация абсурдна. Сейчас в Беларуси органы репрессивные, а не правоохранительные. Завтра, допустим, запретят левый шнурок завязывать, и найдется статья, по которой привлекать людей, — считает он.

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По мнению адвоката, действия продавцов можно разрешать в пределах административного права — например статьей о нарушении порядка установления и применения цен. Применение властями уголовных статей в этих случаях, считает он, обусловлено тем, что «под них можно подогнать что угодно».

Адвокат уточняет: преступление отличается от административного правонарушения именно наличием общественной опасности, и потому ситуация, когда продавцов «сажают за нарушение каких-то экономических требований» не соответствует смыслу, который вкладывается в понятие преступления.

— Административное деяние от уголовного может отличаться тем, что они посчитают, что повышение цен не просто было совершено, а еще повлекло существенный вред. И поэтому они не по административной привлекают, а по уголовной. Но в действительности те последствия, которые они пытаются вменить — это, я думаю, во многом могут быть надуманными, — подытоживает он.

Лобан обращает внимание, что в пресс-релизах КГК и Генпрокуратуры часто используется следующая формулировка — «действия должностных лиц повлекли причинение существенного вреда государственным и общественным интересам, а также правам и законным интересам граждан».

— Любой экономист скажет, что запрет на повышение цен приведет к дефициту товаров, поскольку никто импортировать или производить товар себе в убыток не будет. Что принесло бы больший вред государственным и общественным интересам — подорожание этого товара или его отсутствие? — задается вопросом экс-следователь. — Я так думаю, что отсутствие этого товара причинило бы больший вред. Вот поэтому здесь у меня возникает вопрос: соблюден этот признак [превышения полномочий], учтено это или нет?

Он называет директиву «О недопустимости роста цен» популизмом и добавляет, что после принятия постановления Совмина, которое устанавливает жесткое регулирование цен, а не полный запрет на их повышение, силовики не будут «давать попятную».

— Это чтобы не испортить репутацию Лукашенко — мол, сегодня говорит одно, завтра другое. Хотя мы знаем, что в действительности так и происходит, — говорит Лобан.