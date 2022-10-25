Запрет на съемку бюллетеней и повышение возраста для кандидатов в президенты. Какие изменения власти предлагают внести в Избирательный кодекс

Голосовать могут заключенные под стражу

В действующей редакции избирательного кодекса содержащиеся под стражей не могут принимать участие в голосовании. В законопроекте об этом речи не идет — согласно статье 4, запрет действует только для недееспособных и отбывающих наказание в местах лишения свободы.

За границей не будет избирательных участков

Из действующего кодекса предлагают исключить часть 2 статьи 18, регламентирующую создание избирательных участков в посольствах и консульствах Беларуси.

Новые требования к кандидату в президенты

Согласно новому законопроекту, президентом может быть гражданин Беларуси по рождению не моложе 40 лет, постоянно проживающий в Беларуси не менее 20 лет перед выборами, не имеющий и не имевший гражданства, вида на жительство или иного документа другой страны, дающего право на льготы.

Законопроект устанавливает, что один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков. Эта часть закона, в случае его принятия, вступит в силу со дня вступления в должность вновь избранного президента, в то время как остальные положения закона — через 10 дней после его опубликования.

По действующей редакции президентом может быть беларус по рождению, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в Беларуси не менее десяти лет перед выборами.

Избрание делегатов ВНС от местных советов депутатов и гражданского общества

Делегатов ВНС от местных советов депутатов избирают областные советы, они же проводят заседание по выборам.

Высшие органы «субъектов гражданского общества» избирают делегатов в ВНС из числа своих членов. Какие организации относят к таким субъектам, в документе не указано — известно только, что их список составляет и публикует Минюст. Заседание по выборам делегатов проводит высший орган субъекта гражданского общества.

В обоих случаях итоги заседаний отправляют в ЦИК, который либо регистрирует делегатов, либо признает выборы недействительными.

Бюллетень нельзя снимать и портить

Проект закона запрещает выносить бюллетень за пределы помещения для голосования, а также снимать его на фото и видео. Повторно выдавать бюллетень вместо испорченного тоже нельзя.

Признание выборов неконституционными или нелегитимными

Президиум ВНС может обратиться в Конституционный суд с предложением дать заключение о конституционности проведения выборов или к ВНС — с предложением рассмотреть вопрос о легитимности выборов. Вступление президента в должность приостанавливается на время рассмотрения предложения.

Из статьи 82 о результатах выборов в Палату представителей законодатели предлагают исключить абзац, который определяет, в каком случае выборы признаются состоявшимися.

В статью 155 предлагают внести определение «представителя СМИ» — этого нет в действующей версии избирательного кодекса. Согласно законопроекту, это «журналист СМИ» представитель юрлица с функциями редакции СМИ или аккредитованный в Беларуси журналист иностранного медиа.