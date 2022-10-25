Смещение с должности президента, вопрос о (не)легитимности выборов и назначение праздников. Чем будет заниматься Всебелорусское народное собрание

Всебелорусское народное собрание в документе называется «высшим представительным органом народовластия» Беларуси. Оно определяет стратегические направления развития общества и государства, обеспечивает «незыблемость конституционного строя», «преемственность поколений» и «гражданское согласие».

Срок полномочий делегатов ВНС — 5 лет. В их числе — президент, бывший президент, представители законодательной и судебной власти, местных советов депутатов и «гражданского общества». Предельная численность делегатов — 1 200 человек. Они должны собиратьсся не реже рада в год. Внеочередное заседание может быть назначено президентом, президиумом ВНС, парламентом или по инициативе не менее 150 тысяч граждан.

Решения ВНС, согласно проекту закона, считаются обязательными. Они могут отменять правовые акты, решения госорганов и должностных лиц, «противоречащие интересам нацбезопасности». Исключение — судебные решения.

На заседания могут пригласить руководителей госорганов или организаций и тех, кто «внес значительный вклад в защиту и укрепление государства и демократического общества <﻿…﻿>».

Согласно документу, делегаты ВНС могут иметь только беларуское гражданство. Они не могут иметь «документы иностранного государства, предоставляющие право на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью».

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В проекте закона указано, что ВНС финансируется из республиканского бюджета, который ежегодно утверждается решением собрания. «Материально-техническое и социально-бытовое обеспечение» собрания возложено на Управделами президента.

Компетенции

(Не)легитимность выборов

В статье 17 законопроекта говорится, что ВНС может рассматривать вопрос о легитимности выборов президента и депутатов по предложению президиума. В этом случае делегаты должны уведомить Центризбирком. Предложение о рассмотрении вопроса о легитимности выборов должно быть мотивированным. Критерии его «мотивированности» в документе не обозначаются.

Голосование по вопросу о легитимности выборов проводится ВНС один раз. Если решение не принято, то повторно вопрос не рассматривается. Решение ВНС о нелегитимности выборов является основанием для признания ЦИК выборов недействительными и отмены решения об их итогах. В этом случае назначаются и проводятся повторные выборы.

Вопрос о смещении президента с должности

Президент может быть смещен с должности в случае систематического или грубого нарушения Конституции, совершения государственной измены или иного тяжкого преступления — об этом говорит статья 18.

Предложение о выдвижении обвинения президенту и смещении его с должности вносится ВНС по инициативе не менее одной трети от полного состава Палаты представителей или не менее 150 тысяч граждан.

Предложение о выдвижении обвинения президенту и смещении его с должности должно быть «мотивированным», а организация расследования обвинения возлагается на само собрание. В этом случае собрание создает специальную комиссию из числа делегатов, которая за две недели должна дать заключение о том, совершил ли президент преступление.

Если Конституционный суд не нашел фактов систематического или грубого нарушения президентом Конституции, а специальная комиссия — признаков преступления, то ВНС прекращает расследование и отклоняет обвинение.

В другом случае в течение 10 дней после заключения Конституционного суда и спецкомиссии ВНС рассматривает предложение о выдвижении обвинения президенту и смещения его с должности. Для этого может быть созвано внеочередное заседание собрания. Если за два месяца решение не принято, то обвинение отклоняется.

Введение военного положения и отправка военнослужащих «для участия в обеспечении коллективной безопасности

ВНС вправе ввести чрезвычайное или военное положение, если есть предусмотренные Конституцией основания и в случае бездействия президента. Кроме того, собрание по предложению президента может рассматривать вопросы о направлении военнослужащих за пределы страны для участия в «обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности».

Также ВНС может избирать и освобождать от должностей судей Конституционного и Верховного судов, членов ЦИК; предлагать изменения и дополнения в Конституцию, проведение референдумов; имеет законодательную инициативу.

Среди полномочий собрания — вопросы о награждении президента госнаградами и назначение государственных праздников и праздничных дней.